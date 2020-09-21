Трамп схвалив операцію з купівлі TikTok компанією Oracle, яка принесе США 25 тис. робочих місць і $ 5 млрд податкових надходжень на рік

Президент Дональд Трамп схвалив умови угоди, яка дозволить популярному китайському відео з додатком TikTok працювати в США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Безпека буде стовідсотковою. Я благословив угоду. Я схвалив її в принципі", - заявив він у суботу, залишаючи Білий дім, щоб попрямувати на передвиборчий мітинг у штаті Північна Кароліна.

Додаток "є і залишиться" в США, заявила в розміщеному в суботу відео глава TikTok Ванесса Паппас.

7 серпня Дональд Трамп підписав розпорядження, спрямоване проти TikTok в Америці, посилаючись на міркування національної безпеки.

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Хоча китайська компанія ByteDance, яка володіє додатком, говорить про свою незалежність від влади Китаю, експерти побоювалися, що особисті дані приблизно 100 мільйонів американських користувачів TikTok доступні державним органам КНР.

Заборона мала набути чинності через 45 діб, тобто опівночі з неділі на понеділок. Поки її офіційно не скасовано, але міністерство торгівлі США перенесло її виконання на тиждень "у зв'язку з останніми сприятливими подіями".

ByteDance створить нову компанію під назвою TikTok Global спільно з американськими корпораціями Oracle і Walmart, які отримають в ній відповідно 12,5% і 7,5% акцій.

Штаб-квартира TikTok Global розміститься в США, імовірно в Техасі. Глава компанії і більшість членів ради директорів, включно з директором з безпеки, будуть американцями. Дані користувачів повинні зберігатися на серверах Oracle.

Рішення має компромісний характер. Дональд Трамп раніше наполягав на продажу бізнесу TikTok в США американським інвесторам. Фактично, ByteDance збереже в ньому істотну частку.

У спільній заяві Oracle і Walmart повідомили, що створення TikTok Global принесе США 25 тисяч робочих місць і 5 млрд доларів податкових надходжень на рік.

Врегулювання проблеми TikTok не поширюється на додаток WeChat для обміну повідомленнями та платежів, що належить китайському холдингу Tencent і також згаданий в розпорядженні Трампа від 7 серпня. Однак за кілька годин до набуття чинності заборони суд у штаті Каліфорнія за позовом групи користувачів виніс рішення проти заборони WeChat.

Суд визнав, що блокування WeChat порушило б свободу слова за відсутності достатніх доказів загрози національній безпеці, яку він може являти.

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Кількість користувачів WeChat в США становить майже 20 мільйонів осіб.

Напруженість навколо китайських мобільних додатків виникла на тлі зростання суперечностей між Вашингтоном і Пекіном з питань торгівлі, Гонконгу і боротьби з коронавірусом.

Додаток, особливо популярний серед молоді, дозволяє користувачам завантажувати створені ними відео тривалістю від 15 секунд до хвилини, використовуючи незвичайні інструменти редагування. Найчастіше автори наслідують відомих співаків і коміків.

Додаток збирає величезну кількість даних про користувачів - які відео ті дивляться і коментують, їх місце розташування, моделі мобільних телефонів і навіть те, як люди друкують. Але все це не виходить за рамки того, що роблять інші соцмережі, наприклад, "Фейсбук".

За наявними даними, TikTok в світі щомісяця використовували до 800 мільйонів осіб, перш за все в Індії і США.

В кінці червня цього року Індія заблокувала TikTok і ще 58 китайських мобільних додатків. Формальною підставою стала загроза моральності неповнолітніх, проте рішення було через два тижні після інциденту на кордоні між двома країнами, в якому загинули 20 індійських військових.

Австралія, вже заборонила у себе продукцію китайського телекомунікаційного гіганта Huawei і виробника устаткування ZTE, також розглядає питання про блокування TikTok.