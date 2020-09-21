УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10819 відвідувачів онлайн
Новини
4 092 29

Трамп схвалив операцію з купівлі TikTok компанією Oracle, яка принесе США 25 тис. робочих місць і $ 5 млрд податкових надходжень на рік

Трамп схвалив операцію з купівлі TikTok компанією Oracle, яка принесе США 25 тис. робочих місць і $ 5 млрд податкових надходжень на рік

Президент Дональд Трамп схвалив умови угоди, яка дозволить популярному китайському відео з додатком TikTok працювати в США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Безпека буде стовідсотковою. Я благословив угоду. Я схвалив її в принципі", - заявив він у суботу, залишаючи Білий дім, щоб попрямувати на передвиборчий мітинг у штаті Північна Кароліна.

Додаток "є і залишиться" в США, заявила в розміщеному в суботу відео глава TikTok Ванесса Паппас.

7 серпня Дональд Трамп підписав розпорядження, спрямоване проти TikTok в Америці, посилаючись на міркування національної безпеки.

Також читайте: Трамп: TikTok буде заборонено у США із 15 вересня

Хоча китайська компанія ByteDance, яка володіє додатком, говорить про свою незалежність від влади Китаю, експерти побоювалися, що особисті дані приблизно 100 мільйонів американських користувачів TikTok доступні державним органам КНР.

Заборона мала набути чинності через 45 діб, тобто опівночі з неділі на понеділок. Поки її офіційно не скасовано, але міністерство торгівлі США перенесло її виконання на тиждень "у зв'язку з останніми сприятливими подіями".

ByteDance створить нову компанію під назвою TikTok Global спільно з американськими корпораціями Oracle і Walmart, які отримають в ній відповідно 12,5% і 7,5% акцій.

Штаб-квартира TikTok Global розміститься в США, імовірно в Техасі. Глава компанії і більшість членів ради директорів, включно з директором з безпеки, будуть американцями. Дані користувачів повинні зберігатися на серверах Oracle.

Рішення має компромісний характер. Дональд Трамп раніше наполягав на продажу бізнесу TikTok в США американським інвесторам. Фактично, ByteDance збереже в ньому істотну частку.

У спільній заяві Oracle і Walmart повідомили, що створення TikTok Global принесе США 25 тисяч робочих місць і 5 млрд доларів податкових надходжень на рік.

Врегулювання проблеми TikTok не поширюється на додаток WeChat для обміну повідомленнями та платежів, що належить китайському холдингу Tencent і також згаданий в розпорядженні Трампа від 7 серпня. Однак за кілька годин до набуття чинності заборони суд у штаті Каліфорнія за позовом групи користувачів виніс рішення проти заборони WeChat.

Суд визнав, що блокування WeChat порушило б свободу слова за відсутності достатніх доказів загрози національній безпеці, яку він може являти.

Також читайте: Трамп заявив, що Росія вкрала у США інформацію про гіперзвукову ракету. Путін заперечив, мовляв, Вашингтон змусив РФ почати розробку

Кількість користувачів WeChat в США становить майже 20 мільйонів осіб.

Напруженість навколо китайських мобільних додатків виникла на тлі зростання суперечностей між Вашингтоном і Пекіном з питань торгівлі, Гонконгу і боротьби з коронавірусом.

Додаток, особливо популярний серед молоді, дозволяє користувачам завантажувати створені ними відео тривалістю від 15 секунд до хвилини, використовуючи незвичайні інструменти редагування. Найчастіше автори наслідують відомих співаків і коміків.

Додаток збирає величезну кількість даних про користувачів - які відео ті дивляться і коментують, їх місце розташування, моделі мобільних телефонів і навіть те, як люди друкують. Але все це не виходить за рамки того, що роблять інші соцмережі, наприклад, "Фейсбук".

За наявними даними, TikTok в світі щомісяця використовували до 800 мільйонів осіб, перш за все в Індії і США.

В кінці червня цього року Індія заблокувала TikTok і ще 58 китайських мобільних додатків. Формальною підставою стала загроза моральності неповнолітніх, проте рішення було через два тижні після інциденту на кордоні між двома країнами, в якому загинули 20 індійських військових.

Австралія, вже заборонила у себе продукцію китайського телекомунікаційного гіганта Huawei і виробника устаткування ZTE, також розглядає питання про блокування TikTok.

Автор: 

США (23065) соціальні мережі (1186) Трамп Дональд (5825) TikTok (92)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Трампушка на всё идет абы расею не упоминать где яво за яйца крепко держат
показати весь коментар
21.09.2020 14:30
+1
Трамп таки как бизнесмен пошёл на сделку. Не захотел ссориться со своим приятелем и финансовым донором владельцем Оракла Ларри Элиссоном. А мог бы и додавить китайцев на полную продажу Тик-Ток или полный запрет. Не мне судить.
Ни разу этой хренью не пользовался и не ставил не телефон
показати весь коментар
21.09.2020 14:03
+1
"Хуже не будет!" (с)
показати весь коментар
21.09.2020 14:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чаво Браво ? - Трамп барыга и вымогатель - самый обычный.
Работать разучились - зато других жухать под хвост вполне могем ....
показати весь коментар
21.09.2020 14:32 Відповісти
Трамп таки как бизнесмен пошёл на сделку. Не захотел ссориться со своим приятелем и финансовым донором владельцем Оракла Ларри Элиссоном. А мог бы и додавить китайцев на полную продажу Тик-Ток или полный запрет. Не мне судить.
Ни разу этой хренью не пользовался и не ставил не телефон
показати весь коментар
21.09.2020 14:03 Відповісти
https://www.tiktok.com/@candi_monster/video/6844175996187380998
показати весь коментар
21.09.2020 14:09 Відповісти
"Хуже не будет!" (с)
показати весь коментар
21.09.2020 14:13 Відповісти
Трампушка на всё идет абы расею не упоминать где яво за яйца крепко держат
показати весь коментар
21.09.2020 14:30 Відповісти
Я тупой и не понимаю. Знатоки, объясните мне, пожалуйста: как мобильное приложение ТикТок может способствовать созданию 25 000 рабочих мест в США?
показати весь коментар
21.09.2020 14:35 Відповісти
Теоретически, оно увеличивает капитализацию фирмы Oracle, соответственно растут акции в цене, это уваличивает объем инвестиций и Oracle может больше средств направить в свои другие проекты, при этом создавая рабочие места.
показати весь коментар
21.09.2020 14:42 Відповісти
А-а-а... Т.е. бабло, к-рое заработает (может быть) Оракл, эквивалентно созданию .......... рабочих мест. А создадут они эти р.м. или не создадут -- то такое.
Понял. СПАСИБО.
показати весь коментар
21.09.2020 16:13 Відповісти
Западные бизнесы не работают так чтобы заработать бабло и в копилку.
Они вкдалываюь бабло в бизнес - бабло должно работать и приносить деньги. Если Оракл или там Эппл перестанут вкладывать бабло в свои новые проекты, их акции упадут в цене и они лишатся инвестиций.
показати весь коментар
21.09.2020 16:25 Відповісти
бред, а почему именно тик ток?
показати весь коментар
21.09.2020 20:14 Відповісти
на аопросы, которые задаются в такой манере, не отвечаю.
показати весь коментар
22.09.2020 09:17 Відповісти
какой ты гордый)))) а месить бетон в польше не западло?)))
показати весь коментар
22.09.2020 11:11 Відповісти
про "месить бетон в Польше", "мыть зады польским панам" и т.п. - типичные закидоны кацапов. Палишься.
показати весь коментар
22.09.2020 11:14 Відповісти
бляха, ты меня спалил))) слушай, какой ты умный и сообразительный)))) ты похож на нашего преза, такой же тупой но любитель раздувать щеки)))) запомни, все стоящие люди всегда находят работу в украине а весь отброс или неудачники прямой наводкой в польшу. я ничего не имею против польши и поездок туда. я наоборот благодарен полякам что они из наших делают там людей европейского мышления. все у тебя получится
показати весь коментар
22.09.2020 11:26 Відповісти
Это он у шмыгаля взял ..я тоже хотел бы понять как вирусная зараза приносит работу
показати весь коментар
21.09.2020 14:46 Відповісти
Серьёзно старые маразматики наши и те ..о чем они говорят
показати весь коментар
21.09.2020 14:48 Відповісти
20% это далеко не полная продажа американской компании как он того хотел, потом волмарт там вообще не более чем инвестор, они же не будут ни хранить сорсы или дату, не анализировать дату. Оракл конечно будет, но Оракл еще кстати должен одобрить эту сделку, т.к. это приложение может стать мертвым грузом очень быстро. В общем заявленная победа намного меньше чем то что планировалось.
показати весь коментар
21.09.2020 14:38 Відповісти
Браво!
показати весь коментар
21.09.2020 14:44 Відповісти
Не розумію - звідки 25К робочих місць?
В Instagram біля півтисячі, в Ютуб біля 2К, Twitter біля 4К.
Що натовп в 25К будет робити в школолотному ТікТок?
показати весь коментар
21.09.2020 15:04 Відповісти
3-го ноября выборы, ну что за вопросы.
показати весь коментар
21.09.2020 15:55 Відповісти
Оракл продает бухгалтерские программы. С приходом Тик-Тока, капитализация повышается, стоимость акций растет, соответственно больше инвестиций, который пойдут на новые собственные программные продукты. А бухгалтерия - это не ютуб, тут куча людей на удаленке сидит в техподдержке.
показати весь коментар
22.09.2020 11:17 Відповісти
про бухгалтерию даже не слышал. Основное на чем заробатывает оракл это клауд и лицензирование, ну еще чуть чуть железа. Да посмотрите сами, данные же открытые, из почти 40 млрд. дохода 27 от клауда, 5 от лицензий, 3.5 на железо. С приходом тик-ток стоимость акций может вырасти только в случае если будет найдена та самая синерджи которая позволит двум бизнесам быть вместе более эффективно чем порознь, иначе это будет иметь обратный эффект. Клауд сервис к примеру поможет приложению тик-ток, но под вопросом слолько клауда надо для тик-ток. Ну и потом не забывайте что за тик-ток прийдется заплатить деньги, а контрольного пакета получить не удастся.
показати весь коментар
22.09.2020 15:10 Відповісти
Вау, круто, гениально, ай да молодец! Теперь все глобальные проблемы человечества должны решаться! Ну, всё! Теперь заживём!
показати весь коментар
21.09.2020 16:06 Відповісти
молодец, продавил китайцев.
показати весь коментар
21.09.2020 23:16 Відповісти
 
 