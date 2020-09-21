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Новини
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Прикордонник Шарун понесе сувору відповідальність за образу українських воїнів у соцмережі, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Прикордонник Шарун понесе сувору відповідальність за образу українських воїнів у соцмережі, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Військовослужбовець Держприкордонслужби Ігор Шарун понесе сувору відповідальність за образу українських воїнів у соцмережі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, передає Цензор.НЕТ.

"Я глибоко обурений ситуацією, про яку стало відомо вчора. І мені важко усвідомити, чим керувався прикордонник, поширюючи відео, яке ображає українських захисників.

Відверто скажу, як керівник відомства, я вважаю цей вчинок ганебним і не дозволю паплюжити честь і гідність воїнів, моїх побратимів, колег і всіх, з ким продовжуємо боронити Україну", - написав він.

Також голова Держприкордонслужби звернувся до всіх своїх підлеглих з проханням зважати на свої дії: "Це стосується і використання соціальних мереж, які стали невід’ємною частиною суспільства".

"День і ніч тисячі прикордонників стоять на захисті кордону, протидіють спробам незаконного перетину держрубежу, викривають злочинців, припиняють незаконні оборудки, виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил. Натомість лише один необдуманий вчинок військовослужбовця, може знівелювати всі наші здобутки. Кожен має відповідати за свої дії та вчинки", - зазначив Дейнеко.

Також читайте: Прикордонник записав відео, на якому порівнює військовослужбовців ЗСУ зі свинями, - офіцер Штефан. СКРИНШОТ

Голова Держприкордонслужби також повідомив, що у зв'язку з тим, що трапилося, вже призначено службове розслідування.

"Я запевняю, військовослужбовець понесе сувору відповідальність. Відомство застосує всі правові механізми для притягнення до відповідальності за образу українських воїнів.

Слава Україні та її відважним захисникам, які більш ніж 6 років протистоять російському агресору!!!" - резюмував Дейнеко.

Як повідомлялося раніше, полковник Анатолій Штефан виявив у соцмережі TikTok відео, на якому військовослужбовець Держприкордонслужби Ігор Шарун віддає свиням команди зі статуту української армії.

За словами Штефана, Шарун уродженець Львівської області, який, згідно з декларацією, нині є військовослужбовцем Держприкордонслужби у Волинській області.

Прикордонник Шарун понесе сувору відповідальність за образу українських воїнів у соцмережі, - глава Держприкордонслужби Дейнеко 01

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6033) зневага (51) скандал (626) Дейнеко Сергій (85)


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Топ коментарі
+21
оставить на свиноферме пожизненно ....
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21.09.2020 13:58
+15
Уволить, раз!
Два. Не засчитывать время службы в трудовой стаж!
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21.09.2020 13:57
+11
Да его уже за использование тиктока надо было гнать сраной метлой как умственно неполноценного
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21.09.2020 13:59
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Уволить, раз!
Два. Не засчитывать время службы в трудовой стаж!
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21.09.2020 13:57 Відповісти
оставить на свиноферме пожизненно ....
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21.09.2020 13:58 Відповісти
Цьому горе-прикордоннику дати гарного підсрачника та відправити нафіг у пошуках кращої долі... Прокацапські бандформування на Донбасі потребують таких ідіотів...
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21.09.2020 14:01 Відповісти
три, отправить на передовую))
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21.09.2020 13:59 Відповісти
На разминирование и без спецсредств! Как-то так.
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21.09.2020 14:02 Відповісти
или санитаром в военный госпиталь... чтоб открылись глаза и закрылся рот
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21.09.2020 14:06 Відповісти
Тут даже увольнять нужно по закону - иначе - восстановится через наши самые гуманные суды в мире, еще и компенсацию отсудит.
А не засчитывать время службы - вряд-ли получится. Есть для этого законные механизмы?
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21.09.2020 13:59 Відповісти
"По дискредитации", пойдет очень неплохо.
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21.09.2020 14:15 Відповісти
По крайней мере, какие либо надбавки убрать, к пенсии , например!
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21.09.2020 14:53 Відповісти
Лишить всех воинских званий, наград, отличий. И 20 лет тюрьмы за предательство нац. интересов и нарушения присяги!
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21.09.2020 17:58 Відповісти
с 2014-го в Украине появилось 50 новых генералов? Может Крым вернули? Это не свинство?
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21.09.2020 18:26 Відповісти
Прикордонник Шарун понесе сувору відповідальність за образу українських воїнів у соцмережі, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 6972
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21.09.2020 18:33 Відповісти
Підвищите у званні і випишите премію?
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21.09.2020 13:58 Відповісти
Да его уже за использование тиктока надо было гнать сраной метлой как умственно неполноценного
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21.09.2020 13:59 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3220430/tramp_odobril_sdelku_po_pokupke_tiktok_kompanieyi_oracle_bezopasnost_budet_stoprotsentnoyi

А я знал, что Трамп неполноценный. По этому наш выбор - это хороший друг Украины Джо Байден
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21.09.2020 14:02 Відповісти
С Трампом всё понятно, но Оракл?.. А может... А вдруг... Вот как Гугл: купят и закроют нафиг?
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21.09.2020 14:05 Відповісти
Среди аваковцев множество идиотов, этот просто попался на горячем.
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21.09.2020 14:00 Відповісти
при порохе такой фигни небыло. ватаны и в погранслужбе повылазили
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21.09.2020 14:03 Відповісти
"суровую ответственность" ??
Уголовную знаю, административную знаю ...
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21.09.2020 14:04 Відповісти
Обматерят на построении. Что для погранца суровее?
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21.09.2020 14:08 Відповісти
избиратель Ишака, есть с кого брать пример
Пограничник Шарун понесет суровую ответственность за оскорбление украинских воинов в соцсети, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 1874
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21.09.2020 14:04 Відповісти
Суровая ответственность- это выговор ??? И этот мудила продолжит служить дальше получая жалование с налогов добродушных Украинцев
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21.09.2020 14:04 Відповісти
Да покажите же видео!
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21.09.2020 14:12 Відповісти
догана?
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21.09.2020 14:17 Відповісти
Я уверяю, военнослужащий понесет суровую ответственность. Ведомство применит все правовые механизмы для привлечения к ответственности за оскорбление украинских воинов. Источник: https://censor.net/ru/n3220433
Что переведут на таможню?
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21.09.2020 14:31 Відповісти
Отправлят дослуживать в рашку, какая разница для таких ублюдков, где и на кого служить.
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21.09.2020 15:43 Відповісти
Сумніваюсь, що того шалуна серйозно покарають. Скоріш за все, навіть коли для нього і запахне смаленим, "ляже на дурку", а потім покаже справку: мовляв, відчепіться хлопці, бо ви самі й винні, що довели мене до нервового зриву.
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21.09.2020 15:19 Відповісти
кроме выговора ему ничего серьезнее вменить нельзя, да и то еще надо аргументировать юридически его деяния, что будет сделать нелегко. Единственное, в трудовом армейском коллективе могут создать такую психологическую атмосферу, что он сам напишет заявление об уходе.
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21.09.2020 16:43 Відповісти
Подграничника шалуна посадить на бутылку и послле этого он понесет суровую ответственность
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21.09.2020 18:00 Відповісти
Почему глупого погранца за ватный видосик накажут, а систематически предающих свою страну зелю & Ко - нет??
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21.09.2020 18:30 Відповісти
Как таких дебилов вообще на службу берут?
Уволить.
Это дебил.

Такой же как команда сивох.
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21.09.2020 19:20 Відповісти
 
 