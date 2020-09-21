Прикордонник Шарун понесе сувору відповідальність за образу українських воїнів у соцмережі, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Військовослужбовець Держприкордонслужби Ігор Шарун понесе сувору відповідальність за образу українських воїнів у соцмережі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, передає Цензор.НЕТ.

"Я глибоко обурений ситуацією, про яку стало відомо вчора. І мені важко усвідомити, чим керувався прикордонник, поширюючи відео, яке ображає українських захисників.

Відверто скажу, як керівник відомства, я вважаю цей вчинок ганебним і не дозволю паплюжити честь і гідність воїнів, моїх побратимів, колег і всіх, з ким продовжуємо боронити Україну", - написав він.

Також голова Держприкордонслужби звернувся до всіх своїх підлеглих з проханням зважати на свої дії: "Це стосується і використання соціальних мереж, які стали невід’ємною частиною суспільства".

"День і ніч тисячі прикордонників стоять на захисті кордону, протидіють спробам незаконного перетину держрубежу, викривають злочинців, припиняють незаконні оборудки, виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил. Натомість лише один необдуманий вчинок військовослужбовця, може знівелювати всі наші здобутки. Кожен має відповідати за свої дії та вчинки", - зазначив Дейнеко.

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Голова Держприкордонслужби також повідомив, що у зв'язку з тим, що трапилося, вже призначено службове розслідування.

"Я запевняю, військовослужбовець понесе сувору відповідальність. Відомство застосує всі правові механізми для притягнення до відповідальності за образу українських воїнів.

Слава Україні та її відважним захисникам, які більш ніж 6 років протистоять російському агресору!!!" - резюмував Дейнеко.

Як повідомлялося раніше, полковник Анатолій Штефан виявив у соцмережі TikTok відео, на якому військовослужбовець Держприкордонслужби Ігор Шарун віддає свиням команди зі статуту української армії.

За словами Штефана, Шарун уродженець Львівської області, який, згідно з декларацією, нині є військовослужбовцем Держприкордонслужби у Волинській області.