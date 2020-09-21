Єрмак погодив у Зеленського кандидатуру глави "Укравтодору" Кубракова на посаду міністра інфраструктури, - журналіст Ніколов

Журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов повідомив, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак погодив у президента Володимира Зеленського кандидатуру глави "Укравтодору" Олександр Кубракова на посаду міністра інфраструктури.

Про це Ніколов повідомив із посиланням на джерело в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.

"На вихідних Єрмак погодив у Зеленського кандидатуру Кубракова на посаду міністра інфраструктури. Злив Криклія намічено на найближчі тижні, - повідомив Ніколов.

Він зазначив, що таким чином "Єрмак не тільки наважився, а й зміг зазіхнути на ареал прожитку Авакова".

"Разом з атакою Єрмака на Баканова - маємо небачений раніше за Зеленського рівень монополізації влади однією людиною, результатом якого буде щось типу джихаду. Єрмак почав нищити всіх причетних до скандалу з "вагнерівцями", який став його поки найбільшим проколом. Плюс захоплює комерційні ніші з такою швидкістю, що за чутками навіть Шефір впав у здивований стан. Виявилося, ніхто крім Єрмака не контролює температуру в теплій ванні Зеленського, яка "перетворилася на бетонний склеп". Результатом саме такої "ванни" є історія з заміною Кубракова на Криклія" , - додав Ніколов.

Він зазначив, що главу "Укравтодору" "пів року возили по всіх регіональних вояжах Зеленського, зараз вони буквально днюють і ночують на "перерізанні стрічок", яке почастішало, серед красивих плакатиків на "Великому будівництві"".

"Паралельно Криклія токсичили з усіх видів зброї, замовчуючи на великих телеканалах картельний розпил на дорогах", - пише Ніколов.

Також журналіст розповів про "впливового Євгенія Петрощука".

"Його ім'я і обличчя знайоме всім підрядникам, які бажають отримати хоч якийсь шматок пирога в 100 мільярдах Укравтодору. Кажуть, що правоохоронні органи знають навіть номер кабінету, в якому задовго до тендеру насправді вирішується доля і розподіл маржі кожного великого підряду Укравтодору.

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Хоча ще рік тому ніщо не віщувало такого. Петрощук був всього лише давнім-давнім знайомим Кубракова і бізнес-партнером Вавриша. Минулої осені його прізвище було цілком залучене в рейдерське віджимання одного з найкрутіших в Україні інститутів з проєктування дорожнього будівництва. Прізвище Петрощук під час рейдерського захоплення потрапило до складу засновників ТОВ "Міжнародний проектний інститут", на який перевели майно відрейдереного інституту. А потім прізвище Петрощук потрапило до складу радників глави Укравтодору та складу Технічної ради Укравтодору, яка ухвалює рішення про проєкти будівництва доріг (так-так! Про те, як будувати і за які гроші). І рейдерська історія заграла новими фарбами", - пише Ніколов.

Він також розповів, що в останні тижні "Укравтодор" почав буквально завалювати "Міжнародний проектний інститут" підрядами.

"Ця фірма подає найдорожчі заявки на тендери Укравтодору, а люди Кубракова викидають всіх (!) дешевих конкурентів рідної фірми Петрощука, щоб вона отримала підряди з максимальною маржею", - зазначив журналіст.

За його словами, "тільки за останні пару тижнів" петрощуківці "ось таким манером захопити проектні підряди" Укравтодору "на 51 мільйон".

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