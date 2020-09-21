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Новини
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Єрмак погодив у Зеленського кандидатуру глави "Укравтодору" Кубракова на посаду міністра інфраструктури, - журналіст Ніколов

Єрмак погодив у Зеленського кандидатуру глави

Журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов повідомив, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак погодив у президента Володимира Зеленського кандидатуру глави "Укравтодору" Олександр Кубракова на посаду міністра інфраструктури.

Про це Ніколов повідомив із посиланням на джерело в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.

"На вихідних Єрмак погодив у Зеленського кандидатуру Кубракова на посаду міністра інфраструктури. Злив Криклія намічено на найближчі тижні, - повідомив Ніколов.

Він зазначив, що таким чином "Єрмак не тільки наважився, а й зміг зазіхнути на ареал прожитку Авакова".

"Разом з атакою Єрмака на Баканова - маємо небачений раніше за Зеленського рівень монополізації влади однією людиною, результатом якого буде щось типу джихаду. Єрмак почав нищити всіх причетних до скандалу з "вагнерівцями", який став його поки найбільшим проколом. Плюс захоплює комерційні ніші з такою швидкістю, що за чутками навіть Шефір впав у здивований стан. Виявилося, ніхто крім Єрмака не контролює температуру в теплій ванні Зеленського, яка "перетворилася на бетонний склеп". Результатом саме такої "ванни" є історія з заміною Кубракова на Криклія" , - додав Ніколов.

Він зазначив, що главу "Укравтодору" "пів року возили по всіх регіональних вояжах Зеленського, зараз вони буквально днюють і ночують на "перерізанні стрічок", яке почастішало, серед красивих плакатиків на "Великому будівництві"".

"Паралельно Криклія токсичили з усіх видів зброї, замовчуючи на великих телеканалах картельний розпил на дорогах", - пише Ніколов.

Також журналіст розповів про "впливового Євгенія Петрощука".

"Його ім'я і обличчя знайоме всім підрядникам, які бажають отримати хоч якийсь шматок пирога в 100 мільярдах Укравтодору. Кажуть, що правоохоронні органи знають навіть номер кабінету, в якому задовго до тендеру насправді вирішується доля і розподіл маржі кожного великого підряду Укравтодору.

Також читайте: Піарник Зеленського: У владі триває боротьба за шматки сірої економіки. Чи не час відкривати роти?

Хоча ще рік тому ніщо не віщувало такого. Петрощук був всього лише давнім-давнім знайомим Кубракова і бізнес-партнером Вавриша. Минулої осені його прізвище було цілком залучене в рейдерське віджимання одного з найкрутіших в Україні інститутів з проєктування дорожнього будівництва. Прізвище Петрощук під час рейдерського захоплення потрапило до складу засновників ТОВ "Міжнародний проектний інститут", на який перевели майно відрейдереного інституту. А потім прізвище Петрощук потрапило до складу радників глави Укравтодору та складу Технічної ради Укравтодору, яка ухвалює рішення про проєкти будівництва доріг (так-так! Про те, як будувати і за які гроші). І рейдерська історія заграла новими фарбами", - пише Ніколов.

Він також розповів, що в останні тижні "Укравтодор" почав буквально завалювати "Міжнародний проектний інститут" підрядами.

"Ця фірма подає найдорожчі заявки на тендери Укравтодору, а люди Кубракова викидають всіх (!) дешевих конкурентів рідної фірми Петрощука, щоб вона отримала підряди з максимальною маржею", - зазначив журналіст.

За його словами, "тільки за останні пару тижнів" петрощуківці "ось таким манером захопити проектні підряди" Укравтодору "на 51 мільйон".

Також читайте: У 2021 році планують закупити ДБР комп'ютери і добрати співробітників, тому в проєкті держбюджету збільшено фінансування, - Марченко

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Юрій Ніколов (101) Криклій Владислав (548) Єрмак Андрій (1377) Офіс Президента (2026) Кубраков Олександр (448)


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Топ коментарі
+12
Согласовал...

Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру главы "Укравтодора" Кубракова на должность министра инфраструктуры, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 9774
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21.09.2020 14:07
+11
зеленая тля еще не все соки выпила...а тут как тут и зеленая саранча...после которой выжженное поле вообще от всего остается...
ну шо? наголосовали паприколисты? лишьбынеПорох, амёбы?
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21.09.2020 14:13
+10
Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру главы "Укравтодора" Кубракова на должность министра инфраструктуры, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 6968
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21.09.2020 14:27
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Тоже Машка подогнала?
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21.09.2020 14:06 Відповісти
Согласовал...

Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру главы "Укравтодора" Кубракова на должность министра инфраструктуры, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 9774
показати весь коментар
21.09.2020 14:07 Відповісти
зеленая тля еще не все соки выпила...а тут как тут и зеленая саранча...после которой выжженное поле вообще от всего остается...
ну шо? наголосовали паприколисты? лишьбынеПорох, амёбы?
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21.09.2020 14:13 Відповісти
Да такого кадра как при Пете Омелян не было и не будет.
Такой шустрый парнишка был, то "Гиперлуп" построить хотел, то из говна и палок задорого "Бориспольский экспресс" смастырил.
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21.09.2020 14:31 Відповісти
Ох ти який! Хотів гіперлуп? От злочинець який. Бач, чого захотів. І експрес власноручно зібрав?! І що, нема того експреса, поганий? А дЄрмак замість нього що запустив? З чого зліплене, з зеленого гімна? Ідіоте, і то все в тебе на Омеляна, чи ще щось маєш?
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21.09.2020 14:47 Відповісти
Шо з дурным кацапом спорить?
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21.09.2020 15:13 Відповісти
поциальный лифт
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21.09.2020 14:13 Відповісти
Десятки миллиардов грн, скоммунизденные на "большой стройке" без тендеров, зачтутся при назначении этого мега-вора министром.
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21.09.2020 14:22 Відповісти
Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру главы "Укравтодора" Кубракова на должность министра инфраструктуры, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 6968
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21.09.2020 14:27 Відповісти
Ничего новенького
Ермак согласовал у Зеленского кандидатуру главы "Укравтодора" Кубракова на должность министра инфраструктуры, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 5033
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21.09.2020 14:28 Відповісти
сразу видно чувак из дрим-тим...
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21.09.2020 14:33 Відповісти
По факту, грушно- фсбшний дерьмак , начебто, завхоз зеленського, підминає під себе всю Україну.
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21.09.2020 14:34 Відповісти
почём должность министра инфраструктуры?
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21.09.2020 14:34 Відповісти
Завгосп міністрів погоджує... Зебіли, то то вже звіздєц, чи продовження буде?
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21.09.2020 14:48 Відповісти
------Біографічний фільм https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2018) «Влада» (2018) про життя й діяльність Діка Чейні.----Буш молодший віддав владу йому.
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21.09.2020 17:43 Відповісти
Авто Краз сегодня перекрыл Киев трассу ..на КремВагоне массовые 1200 сокращения ..пилите пилите мы усё стерпим
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21.09.2020 15:01 Відповісти
походу очень рабочий рот у секретутки преза зебилов, если она со своими фокингими подружками и их папиками крутят Вошьдём, как цыган солнцем..
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21.09.2020 15:03 Відповісти
зеленая плесень расползается по Украине!!!! ну-ну....
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21.09.2020 15:12 Відповісти
Сама москальня при владі.
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21.09.2020 15:20 Відповісти
"Результатом именно такой «ванной» является история с заменой Кубракова на Криклия."
Может, наоборот?
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21.09.2020 15:24 Відповісти
Значит хорошо чувак деньги из фонда коронависуса на дрогах отмыл.
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21.09.2020 16:27 Відповісти
У Ермака прединсультная комплекция. Хотя єто может затянуться.
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21.09.2020 16:41 Відповісти
І скільки занес, той укравтодор бубочкє???
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21.09.2020 18:14 Відповісти
Согласование бывает письменное, устное, валютное. К гадалке не ходи - вариант №3 - Барыга на крови украинских солдат продаёт хлебные места.
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21.09.2020 18:26 Відповісти
Дерьмак, якй чашку чаю підносить йому свої соглавсування ******* у владу...
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21.09.2020 18:36 Відповісти
Разве гауляйтер Украины Ермак-Козырь, чтото обязан согласовывать с президентом ЗЕро?
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21.09.2020 19:59 Відповісти
Єрмак погодив у Зеленського кандидатуру глави "Укравтодору" Кубракова на посаду міністра інфраструктури, - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 1290
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21.09.2020 20:03 Відповісти
 
 