Главу Харківського окружного адмінсуду затримано під час передачі $3 тис. хабаря, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України спільно з НАБУ під процесуальним керівництвом САП викрила голову Харківського окружного адміністративного суду на передачі хабаря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними досудового розслідування, чиновниця здійснювала тиск на одного із суддів для винесення необхідної судової постанови в адміністративній справі щодо земельного питанню. За ухвалення суддею "правильного" рішення голова суду передала 3 тис. доларів США.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції та причетності до них співробітників суду. Вирішується питання щодо повідомлення голові суду про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.
"Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами продовжує активну роботу з викорінення корупції у судовій гілці влади", - йдеться в повідомленні.
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Така посада (як будь-яка iнша ) коштуе великих грошей , вона повертае собi те що вiддала за це призначення ...
Недавно дізнався, що у мера мого міста (райцентр 50к) теж є маєток в Іспанії
Кожна гнидка, починаючи з приватного нотаріуса норовить облаштуватись за кордоном.
Відповідно і поводять вони себе як тимчасова окупаційна адміністрація з задачею швидко збагатитись і якщо виникнуть проблеми то втекти.
......... проте всі наперед знають, справу замнуть а потім зіллють, ця **** відновиться на посаді уже через пів року, ще й компенсацію "відсудить".
кажуть народ заслуговує на ту владу яку сам обирає........ , це вже неактуально і потребує переосмислення і рішучих змін. вичурних методів і надійних засобів дурити народ на сьогодні не порахувати, наша країна яскравий тому приклад: за кого вже тільки не голосували, і за зека, і за олігарха, навіть за кловуна - зрушень нуль!!!!!!!
ось на носі місцеві вибори, за вибочими законами які понаприймала для себе, так звана гівноеліта, у владу на місцях пройдуть виключно скоробагатьки, кловуни і всяки виродки з кримінальним минулим. і вся ця шобла вилупилась не з Марсу і обирати їх будуть не марсіяни чи лунатіки, а ми, шановні українці. то може варто взагалі не йти на ті псевдовибори і не ганьбитися тим нікчемним процесом. вважаю, по кінцевому результату гірше не буде.
Да и с ветхостью купюр "все в порядке".
"По информации Бюро гравировки и печати США, банкноты всех номиналов долларов США, выпускаемые Федеральной резервной системой с 1914 года по сегодня, остаются законным платежным средством независимо от того, когда они были выпущены,
- отметили в прессслужбе НБУ."
https://24tv.ua/ru/starye_dollary_obmen_kupjur_kak_menjat_dollary_vlijaet_li_na_kurs_n1275493
Так что покатит.
Так мало исчо никто не брал..
Или все же дать 10 лет?
а в Украине отмажут
Уже глава суда платит судье!
Дожили! А субординация?!
Ничего святого!
/это кража /
а. 90 тыс грн это мелочь
посидит дома год
потом суд --- восстановление в должности
и компенсация
это уже 101 случай
Голова суду
Панченко Ольга Володимирівна
тел: (057) 730-42-72
e-mail:
Заступник Голови суду
Спірідонов Михайло Олександрович
e-mail:
Заступник Голови суду
Тітов Олександр Миколайович
e-mail:
Керівник апарату
Лисенко Валентина Володимирівна
тел: (057) 730-42-77
e-mail:
Заступник керівника апарату суду
Зарубіна Ірина Наіллівна
e-mail:
Начальник відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб і зв'язку зі ЗМІ
Габрієлова Надія Анатоліївна
e-mail:
Начальник відділу забезпечення діяльності суддів, претензійно-позовної та правової роботи
Карамушко Ірина Іллівна
e-mail:
Начальник відділу роботи з персоналом та запобігання корупції
Курашова Світлана Василівна
e-mail:
Начальник відділу з питань управління об'єктами державного майна та контролю за їх використанням
Смахтін Роман Вадимович
e-mail:
Начальник відділу з надання судово-адміністративних послуг
Улановська Лариса Іванівна
e-mail:
Начальник відділу планово-фінансової діяльності,бухгалтерського обліку та звітності
Топоркова Любов Станіславівна
e-mail:
7 лютого 2020 року рішенням зборів суддів, шляхом таємного голосування, суддю Панченко Ольгу Володимирівну обрано головою Харківського окружного адміністративного суду.
Панченко Ольга Володимирівна
тел: (057) 730-42-72
e-mail:
прощай мальдивы - здравствуй зона
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