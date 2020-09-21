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Новини Хабарники
18 052 61

Главу Харківського окружного адмінсуду затримано під час передачі $3 тис. хабаря, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з НАБУ під процесуальним керівництвом САП викрила голову Харківського окружного адміністративного суду на передачі хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового розслідування, чиновниця здійснювала тиск на одного із суддів для винесення необхідної судової постанови в адміністративній справі щодо земельного питанню. За ухвалення суддею "правильного" рішення голова суду передала 3 тис. доларів США.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції та причетності до них співробітників суду. Вирішується питання щодо повідомлення голові суду про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

"Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами продовжує активну роботу з викорінення корупції у судовій гілці влади", - йдеться в повідомленні.

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Главу Харківського окружного адмінсуду затримано під час передачі $3 тис. хабаря, - СБУ 01
Главу Харківського окружного адмінсуду затримано під час передачі $3 тис. хабаря, - СБУ 02
Главу Харківського окружного адмінсуду затримано під час передачі $3 тис. хабаря, - СБУ 03
Главу Харківського окружного адмінсуду затримано під час передачі $3 тис. хабаря, - СБУ 04

Автор: 

хабар (4713) СБУ (12857) суд (11701) Харків (5635)


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Топ коментарі
+27
Завтра ВСП ,скажет ,что СБу подкинуло деньги.
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21.09.2020 14:10
+27
Вже завтра вона знову приступить до роботи в цьому ж кабінеті. А про те, щоб її запроторити за грати - про це речі взагалі бути не може! Бо в Україні судді, прокурори, депутати - це персони недоторкані! Вони можуть робити що завгодно - брати хабарі, вбивати, гвалтувати, перевищувати швидкість і їм за це НІЧОГО не буде! Суддя ніколи не осудить суддю!!!
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21.09.2020 14:10
+18
Затримали. Ну і що далі? Як працювала,так і працюватиме.У нас навіть судді,які підозрюються в створенні злочинної організації та захоплені влади як працювали,так і працюють.І болт клали на все.А три штуки баксів- це просто така дрібниця,що і говорити не потрібно.
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21.09.2020 14:16
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Завтра ВСП ,скажет ,что СБу подкинуло деньги.
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21.09.2020 14:10 Відповісти
Що скаже служка бариг важко вгадати. Одне ясно, - не сидітимуть судді, а головне НЕ БУДЕ конфіскації! Це 100%. Влада не зацікавлена щоб їхніх суддів сажали! Як у грецького філософа: "Буде мені, то буде й тобі." Це бардак, а не Держава! Грязь...
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21.09.2020 14:44 Відповісти
Вона щомісяця отримує зарплатню не менше 150 тис. грн, тобто може щороку купляти 1-2 квартири у Києві чи Харкові, не ризикуючи при цьому померти з голоду чи світити голою жопою... Куди воно все їм влазить у ті ненаситні суддівські пельки???
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21.09.2020 14:48 Відповісти
А ти не здогадуешься ?
Така посада (як будь-яка iнша ) коштуе великих грошей , вона повертае собi те що вiддала за це призначення ...
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21.09.2020 15:53 Відповісти
Видно - ти ще той прохвессор, бо інакше знав би, що голова окружного адимінсуду - ВИБОРНА посада.
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21.09.2020 16:01 Відповісти
І багато ви в своему житті голосували за голову окружного адмінсуду?
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21.09.2020 16:15 Відповісти
Як все запущено... Я не голосував жодного разу, обираючи голову суду, бо голосують/ обирають лише судді відповідного суду Вища математика???
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21.09.2020 17:44 Відповісти
Чому тоді ви вважаєте, що цю посаду не можна купити?
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21.09.2020 18:25 Відповісти
Мабуть можна купити, але кому платити? Кільком десяткам суддів, які будуть голосувати? Який сенс???
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21.09.2020 18:30 Відповісти
Сенс такий, що тоді вам будуть частенько носити хабарі. Може у вас родина велика, когось в Оксфорді треба вивчити, а когось - в Цюриху, а грошей нема.
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21.09.2020 18:34 Відповісти
Як правило за кордоном сім`ї, маєтки . Все туди.
Недавно дізнався, що у мера мого міста (райцентр 50к) теж є маєток в Іспанії
Кожна гнидка, починаючи з приватного нотаріуса норовить облаштуватись за кордоном.
Відповідно і поводять вони себе як тимчасова окупаційна адміністрація з задачею швидко збагатитись і якщо виникнуть проблеми то втекти.
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21.09.2020 17:00 Відповісти
Суд скажет, что эти деньги одалживали судье.
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21.09.2020 16:52 Відповісти
А может дело еще циничнее - совместный спектакль!? Роли распределены заранее, оплата за "страдания" во имя показателей борьбы к коррупцией оговорена заранее... И далеко не 3 тыс. зеленью! Хотелось бы ошибаться в этом вопросе...
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21.09.2020 17:08 Відповісти
Вже завтра вона знову приступить до роботи в цьому ж кабінеті. А про те, щоб її запроторити за грати - про це речі взагалі бути не може! Бо в Україні судді, прокурори, депутати - це персони недоторкані! Вони можуть робити що завгодно - брати хабарі, вбивати, гвалтувати, перевищувати швидкість і їм за це НІЧОГО не буде! Суддя ніколи не осудить суддю!!!
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21.09.2020 14:10 Відповісти
от здавалось чого ще треба, навіть для цього тупого недоумка зеленопука, є очевидний, неспростовний факт корупції цілої голови харківського адмінсуду, бери організовуй показовий судовий процес з реальним покаранням, з конфіскацією до третього коліна цієї огидної стерви в суддівській мантії і покажи на всю країну, на весь світ, що саме в цій країні, з приходом саме Зеленського щось почало реально змінюватись, щось, що дало б людям хоча б промінчик надії на саму можливість позитивних змін у цій країні.
......... проте всі наперед знають, справу замнуть а потім зіллють, ця **** відновиться на посаді уже через пів року, ще й компенсацію "відсудить".
кажуть народ заслуговує на ту владу яку сам обирає........ , це вже неактуально і потребує переосмислення і рішучих змін. вичурних методів і надійних засобів дурити народ на сьогодні не порахувати, наша країна яскравий тому приклад: за кого вже тільки не голосували, і за зека, і за олігарха, навіть за кловуна - зрушень нуль!!!!!!!
ось на носі місцеві вибори, за вибочими законами які понаприймала для себе, так звана гівноеліта, у владу на місцях пройдуть виключно скоробагатьки, кловуни і всяки виродки з кримінальним минулим. і вся ця шобла вилупилась не з Марсу і обирати їх будуть не марсіяни чи лунатіки, а ми, шановні українці. то може варто взагалі не йти на ті псевдовибори і не ганьбитися тим нікчемним процесом. вважаю, по кінцевому результату гірше не буде.
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21.09.2020 16:31 Відповісти
Судья хотела деньги перечислить МЭРу Кернесу на лечение от коронавируса. Ей нужно за это премию выписать 100 000 грн
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21.09.2020 14:11 Відповісти
Слабовато, всего 3К ! Да еще и старыми купюрами
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21.09.2020 14:15 Відповісти
Так это наверное за день.А если посчитать за месяц?3000*30=90 000 $.Вроде нормально.
Да и с ветхостью купюр "все в порядке".
"По информации Бюро гравировки и печати США, банкноты всех номиналов долларов США, выпускаемые Федеральной резервной системой с 1914 года по сегодня, остаются законным платежным средством независимо от того, когда они были выпущены,

- отметили в прессслужбе НБУ."
https://24tv.ua/ru/starye_dollary_obmen_kupjur_kak_menjat_dollary_vlijaet_li_na_kurs_n1275493

Так что покатит.
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21.09.2020 14:43 Відповісти
Так это не ей,это она передавала судье,а сколько ей отвалили,вряд ли скажут.
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21.09.2020 15:58 Відповісти
Затримали. Ну і що далі? Як працювала,так і працюватиме.У нас навіть судді,які підозрюються в створенні злочинної організації та захоплені влади як працювали,так і працюють.І болт клали на все.А три штуки баксів- це просто така дрібниця,що і говорити не потрібно.
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21.09.2020 14:16 Відповісти
я така затуркана, я така затуркана
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21.09.2020 14:16 Відповісти
Ейо сдали свои же коллеги-за демпинг..
Так мало исчо никто не брал..
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21.09.2020 14:17 Відповісти
Там на фото с долларами четко, не вооруженным глазом видно,что они фальшивые, а значит судья пошутила .....
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21.09.2020 14:18 Відповісти
Значит завтра пойдет на повышение.
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21.09.2020 14:22 Відповісти
Харьков стал побратимом по коррупции с Одессой,видать крепко там сидят еврейские общины.
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21.09.2020 14:23 Відповісти
да то она на выборы для зе-вавкиного цирка собирала.
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21.09.2020 14:34 Відповісти
Мелковато будет. Вспоминается суддя-колядник Зварич, как он миллионами кабинет зесевал.
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21.09.2020 14:34 Відповісти
Что творится пока Адольфовича нет!
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21.09.2020 14:38 Відповісти
За те, що вона взяла мінімальну суму із можливої, та ще й мати неповнолітніх дітей, а хтось із рідні тяжко хворий, треба повернути їй долари на лікування близьких людей і на виховання дітей, і на утримання безробітного чоловіка. І підвищити зарплатню до такого рівня, щоб жінка не була змушена вестись на провокаційні акції. Це я вам, як конспіролог, кажу!
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21.09.2020 14:39 Відповісти
Наколядувала?
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21.09.2020 14:40 Відповісти
Значит ей надо увеличить зарплату в 10 раз. Чтобы взятки не брала.
Или все же дать 10 лет?
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21.09.2020 14:42 Відповісти
Возьмите любой суд , - бросите кость на угад в любой суд , неделя и Дело о взятке.
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21.09.2020 14:42 Відповісти
в Китае ее бы растреляли,причем пубдично на стадионе
а в Украине отмажут
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21.09.2020 14:44 Відповісти
Это было еще при Дэн Сяопине, сейча у них нет публичных казней.
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21.09.2020 14:52 Відповісти
Сейчас окажется, что она была в отпуске или на больничном, прокуроры будут грызть ногти от бессилия что-либо ей сделать и суд разведет руками. А дамочка просто поменяет место работы, но не сядет!
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21.09.2020 14:47 Відповісти
ето будет проверка Зеленского "на вшивость"
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22.09.2020 07:35 Відповісти
Ничего, кроме потери 3 тыс. дол. (мелочь какая!), ей не будет.
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21.09.2020 14:48 Відповісти
судить будут в соседнем дзержинском суде и отделается штрафом в 510 грн
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21.09.2020 14:49 Відповісти
А судді хто?!
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21.09.2020 14:51 Відповісти
За принятие судьей "правильного" решения глава суда передала 3 тыс. долларов США.Источник: https://censor.net/ru/n3220436

Уже глава суда платит судье!
Дожили! А субординация?!
Ничего святого!
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21.09.2020 14:54 Відповісти
то миколу судять за мешок зерна
/это кража /
а. 90 тыс грн это мелочь
посидит дома год
потом суд --- восстановление в должности
и компенсация
это уже 101 случай
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21.09.2020 15:08 Відповісти
Вот думаю: а что по этому поводу скажет Конституционный суд?
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21.09.2020 15:10 Відповісти
Приголубе дівчину і скаже що НАБУїни з СБУїнами знову паскудять репутацію судової системи.
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21.09.2020 16:20 Відповісти
Гепе на лечение всем миром собирали, а тут ...
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21.09.2020 15:12 Відповісти
Керівництво Харківського окружного адміністративного суду

Голова суду

Панченко Ольга Володимирівна
тел: (057) 730-42-72
e-mail:

Заступник Голови суду

Спірідонов Михайло Олександрович
e-mail:

Заступник Голови суду

Тітов Олександр Миколайович
e-mail:

Керівник апарату

Лисенко Валентина Володимирівна
тел: (057) 730-42-77
e-mail:

Заступник керівника апарату суду

Зарубіна Ірина Наіллівна
e-mail:

Начальник відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб і зв'язку зі ЗМІ

Габрієлова Надія Анатоліївна
e-mail:

Начальник відділу забезпечення діяльності суддів, претензійно-позовної та правової роботи

Карамушко Ірина Іллівна
e-mail:

Начальник відділу роботи з персоналом та запобігання корупції

Курашова Світлана Василівна
e-mail:

Начальник відділу з питань управління об'єктами державного майна та контролю за їх використанням

Смахтін Роман Вадимович
e-mail:

Начальник відділу з надання судово-адміністративних послуг

Улановська Лариса Іванівна
e-mail:

Начальник відділу планово-фінансової діяльності,бухгалтерського обліку та звітності

Топоркова Любов Станіславівна
e-mail:
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21.09.2020 15:20 Відповісти
https://yur-gazeta.com/golovna/obrano-golovu-harkivskogo-okruzhnogo-administrativnogo-sudu.html Обрано голову Харківського окружного адміністративного суду
7 лютого 2020 року рішенням зборів суддів, шляхом таємного голосування, суддю Панченко Ольгу Володимирівну обрано головою Харківського окружного адміністративного суду.
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21.09.2020 15:23 Відповісти
Тю! Який хабар? Є звичай засівати на свята: хто гривнею, хто доларом.....
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21.09.2020 15:28 Відповісти
Голова суду

Панченко Ольга Володимирівна
тел: (057) 730-42-72
e-mail:
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21.09.2020 15:31 Відповісти
Ежедневно о взятках пишут, а толку никакого нет и не будет, а почему, да по тому, что нет никаких посадок за это, клоуну плевать, хотя, как он грозился перед выборами, ну трепло и в Африке трепло. Позор такому брехливому президенту, позор!!!
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21.09.2020 15:43 Відповісти
рада правосуддя або зїзд суддів скажуть що СБУ втручається і дискредитує судову гілку влади, бо втручається в її діяльність та перешкоджають судочинству.... І дійсно ..або голова або суддя ...але хтось знахабнів))) ...Дивлячись яка реальна ціна питання ...може справа на 30 тис. доларів, а голова тиснула на суддю щоб той виніс рішення за 3 тис. ...А може навпаки суддя знахабнів і зарядив нереальну суму, а голова йому пояснила, що так не можна і по справедливості треба брати лише 3 тис. АЛЕ, у будь -якому випадку в цих судах нічого безкоштовно не робиться і , як то кажуть...навіть муха "необілечена не пролетить")) Я особисто у даному випадку підтримую ..голову суду...бо 3 тис. за "земельне питання" у Харкові...це ще по божески! А скільки хотів сам суддя ми не знаємо...якщо в нього рило не в пуху, то чому він не звернувся до НАБУ..чия це підслідність...чи до ДБР..а чому до СБУ? Яким боком слідчі СБУ до справ про корупцію?
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21.09.2020 15:53 Відповісти
Это были деньги, собранные с работников суда на ремонт помещения суда, в бюджете нет денег на такие расходы. Вот "бедные" судейские и скинулись кто сколько мог.
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21.09.2020 16:18 Відповісти
Молода вовчиця
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21.09.2020 16:19 Відповісти
Скучно работать за зарплату в пару тысяч долларов
прощай мальдивы - здравствуй зона
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21.09.2020 16:42 Відповісти
И это глава суда. Что тогда про рядовых говорить.
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21.09.2020 16:53 Відповісти
Це судейська мафія, кругова порука, корпоративна солідарність = за цю суддю як і за інших суддів впишуться ВРП, ВККС, ВАКС, ВСУ і навіть КС
23.07.20 15:59 Высший совет правосудия стал на сторону Окружного админсуда
https://images.cnscdn.com/images/d/0/2/4/********************************/original.jpgВысший совет правосудия призывает НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия".
18.09.20 21:13 "Пленки ОАСК" свели на нет усилия тысяч судей по повышению доверия, - Верховный Суд
https://images.cnscdn.com/images/a/b/f/e/abfe2fd6e2b6bd5bd139809437922761/original.jpgПленум Верховного суда принял заявление относительно записей, сделанных, по информации НАБУ, в кабинете председателя Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павла Вовка.
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21.09.2020 17:40 Відповісти
Всех так называемых "судей", позорящих славное имя Украина, гнать санными тряпками за поребрик.
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21.09.2020 18:41 Відповісти
А Вовка слабо?? Завтра ВРП всіх борців з корупцією н....й пішле...разом з Зеленським та Верховним судом....А КС підтвердить це рішення
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21.09.2020 21:13 Відповісти
Хіба так важко збагнути - щоб все було ок, хабар повинен стартувати від 100 тис ує ((((
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21.09.2020 23:37 Відповісти
АРМИЯ С НАРОДОМ !!! НІКОЛИ З КОРРУПЦІОНЕРАМИ !!!
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22.09.2020 00:32 Відповісти
На запит "чесна суддя" гугєл видав тільки прізвище Гольник.
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22.09.2020 10:59 Відповісти
 
 