Главу Харківського окружного адмінсуду затримано під час передачі $3 тис. хабаря, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з НАБУ під процесуальним керівництвом САП викрила голову Харківського окружного адміністративного суду на передачі хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового розслідування, чиновниця здійснювала тиск на одного із суддів для винесення необхідної судової постанови в адміністративній справі щодо земельного питанню. За ухвалення суддею "правильного" рішення голова суду передала 3 тис. доларів США.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції та причетності до них співробітників суду. Вирішується питання щодо повідомлення голові суду про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

"Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами продовжує активну роботу з викорінення корупції у судовій гілці влади", - йдеться в повідомленні.

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