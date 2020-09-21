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Мені соромно вдвічі: прикордонник Шарун, який опублікував образливе відео на адресу ЗСУ, попросив вибачення у захисників України

Мені соромно вдвічі: прикордонник Шарун, який опублікував образливе відео на адресу ЗСУ, попросив вибачення у захисників України

Прикордонник Ігор Шарун, який напередодні потрапив у скандал через образливе відео на адресу Збройних сил України, вибачився перед українськими захисниками.

Свої вибачення український прикордонник опублікував у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Шарун назвав свій вчинок необдуманим і ганебним.

"Сьогодні моє ім'я серед українського суспільства прозвучало в дуже негативному світлі. І причиною цьому став мій необдуманий і ганебний вчинок. Відразу зазначу, на цей момент я проходжу військову службу в лавах Державної прикордонної служби України. І тому за необдуманість своїх дій мені вдвічі соромно. Я прошу вибачення у всіх захисників України!" - написав прикордонник.

Шарун також зазначив, що жодних думок про будь-яке насміхання з армії України він не мав та не має.

"Я свідомо обирав для себе шлях захисту України і залишаюся патріотом нашої Батьківщини… Ще раз прошу вибачення у своїх побратимів та кожного, хто захищає нашу країну, за цю ситуацію", - написав він.

Як повідомлялося раніше, полковник Анатолій Штефан виявив у соцмережі TikTok відео, на якому військовослужбовець Держприкордонслужби Ігор Шарун віддає свиням команди зі статуту української армії.

За словами Штефана, Шарун уродженець Львівської області, який, згідно з декларацією, нині є військовослужбовцем Держприкордонслужби у Волинській області.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що вкрай обурений ситуацією з прикордонником.

"Я глибоко обурений ситуацією, про яку стало відомо вчора. І мені важко усвідомити, чим керувався прикордонник, поширюючи відео, яке ображає українських захисників. Відверто скажу, як керівник відомства, я вважаю цей вчинок ганебним і не дозволю паплюжити честь і гідність воїнів, моїх побратимів, колег і всіх, з ким продовжуємо боронити Україну", - написав він у соцмережі.

Мені соромно вдвічі: прикордонник Шарун, який опублікував образливе відео на адресу ЗСУ, попросив вибачення у захисників України 01

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6033) зневага (51) скандал (626) ЗСУ (7590)


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Топ коментарі
+52
"Полковник связался с "блогером" и попросил его удалить видео, но тот в ответ "отправил в далекое плавание". Отреагировал автор ролика только после того, как Штефан опубликовал в комментарии его личные данные - день рождения и домашний адрес."

---------

Поздно каяться. Ему давали шанс на "прозрение".
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21.09.2020 14:14
+28
Можно разобрать прозревшего на донорские органы и простить конечно же. Мы же не хунта какая-то!
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21.09.2020 14:11
+25
Брысь атседа Мне стыдно вдвойне: пограничник Шарун, опубликовавший оскорбительное видео в адрес ВСУ, попросил прощения у защитников Украины - Цензор.НЕТ 3624
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21.09.2020 14:20
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Можно разобрать прозревшего на донорские органы и простить конечно же. Мы же не хунта какая-то!
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21.09.2020 14:11 Відповісти
видать сослуживцы в рыло дали... и заставили извинится... не думаю что оно само прозрело
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21.09.2020 14:29 Відповісти
Та ничего оно не прозрело. Просто наложило в штаны, испугалось и приспособилось к сложившейся опасной для него ситуации.
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21.09.2020 14:47 Відповісти
Не не , опоздал ты . Кровью , только кровью смывать подобные выходки иначе кина не будет .
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21.09.2020 14:11 Відповісти
То есть он и себя типа тоже свиньёй считал, когда это видео публиковал, что ли?
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21.09.2020 14:13 Відповісти
Разве он говорил что-то про Московию?
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21.09.2020 14:15 Відповісти
Брысь атседа Мне стыдно вдвойне: пограничник Шарун, опубликовавший оскорбительное видео в адрес ВСУ, попросил прощения у защитников Украины - Цензор.НЕТ 3624
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21.09.2020 14:20 Відповісти
👍😀👏
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21.09.2020 15:56 Відповісти
иди нах кацапсина
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21.09.2020 14:16 Відповісти
**********, пішов у дупу!
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21.09.2020 14:17 Відповісти
Вот ты то чмо лаптеногое и есть свинья
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21.09.2020 14:36 Відповісти
"Полковник связался с "блогером" и попросил его удалить видео, но тот в ответ "отправил в далекое плавание". Отреагировал автор ролика только после того, как Штефан опубликовал в комментарии его личные данные - день рождения и домашний адрес."

---------

Поздно каяться. Ему давали шанс на "прозрение".
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21.09.2020 14:14 Відповісти
так він же не знав, що то полковник просив, думав якийсь рядовий. от і послав
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21.09.2020 20:23 Відповісти
абрыдались все!
особенно те, которых ты осквернял ...ушлепок
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21.09.2020 14:15 Відповісти
Слово - не горобець, вже вилетіло...
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21.09.2020 14:17 Відповісти
шарун нашрал в штани
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21.09.2020 14:18 Відповісти
Хвамілія схожа на слова шарій і серун , як гібридне слово , зібране з цих двох
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21.09.2020 14:19 Відповісти
Нє, працювати його ви не примусите.
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21.09.2020 14:21 Відповісти
Раньше в обществе тупым людям удавалось скрывать свои интеллектуальные особенности. Но социальные сети, словно специальный детектор, всё скрытое делают явным.
Ну вот реально, про что он думал? При своей работе и ситуации в Украине нужно быть просто тупым, чтобы постить такую х...ту в интернете.
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21.09.2020 14:21 Відповісти
Петиція про заборону проросійських партій та організацій! Буду вдячний за репост!https://www.youtube.com/redirect?stzid=Ugz_2wgUFPvorA5EsfZ4AaABAg&event=comments&q=https%3A%2F%2Fpetition.president.gov.ua%2Fpetition%2F105082&redir_token=QUFFLUhqbTk1ZFRwQS1RVklrS2NyaHNmaDNJeEFXTVFWZ3xBQ3Jtc0tsZU1QSXlybVpuMk1uaGhieXVaQ1hDQVpGZ3J3c3R5a0xlZVRtX3JjRGVlX2NONGpTX3pfUEtJcGRTeWQxN25ucm1HSFhFWkRmLTlJV29WenJ4MXNYMmNySGQ4NnRTX0hPVE5BXzRUdVlZbU43ZUJiOA%3D%3D https://petition.president.gov.ua/petition/105082
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21.09.2020 14:23 Відповісти
необдуманно такие вещи не делают,ему не 10 лет
это действительно его отношение к ВСУ,и извинения только потому,что это отношение придали огласке
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21.09.2020 14:24 Відповісти
Вігоните его нахер. он предаст при первой опасности. Сдаст товарищей и будет цветами встречать бурятов.
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21.09.2020 14:25 Відповісти
..выгонять надо не маме под юбку, а в дисциплинарный батальон (дисбат), если они сейчас есть
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21.09.2020 14:59 Відповісти
Ватарылые, когда обделаются, становятся такими патриотами...
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21.09.2020 14:27 Відповісти
это повод задуматься, где и как срут в мозг, что защитников идущих под пули сравнивают так. это паталогия
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21.09.2020 14:29 Відповісти
от сердца отрываю, палю тему стартапа - таблички на монитор - не пиши бухим в твиттер, фейсбук, ютуб
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21.09.2020 14:30 Відповісти
А где можно видео это глянуть?
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21.09.2020 14:31 Відповісти
а что он еще служит? аааа, зеленая овца.
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21.09.2020 14:32 Відповісти
Мне стыдно вдвойне: пограничник Шарун, опубликовавший оскорбительное видео в адрес ВСУ, попросил прощения у защитников Украины - Цензор.НЕТ 2644
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21.09.2020 14:32 Відповісти
что у пьяного на уме,то трезвого на языке
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21.09.2020 14:35 Відповісти
навпаки
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21.09.2020 15:23 Відповісти
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21.09.2020 20:25 Відповісти
Эээ не.... "Извините" не прокатит.
"Я сознательно выбирал для себя путь защиты Украины и остаюсь патриотом нашей Родины …"

И что означает троеточие в конце предложения? Урод конченный.
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21.09.2020 14:37 Відповісти
Погранец ватник так еще и трусливый. Выгнать нах...
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21.09.2020 14:41 Відповісти
ага,все поверили, если бы никто об этом не узнал то скоромно тебе бы и не было
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21.09.2020 14:51 Відповісти
ну просто негодяй и лицемер ...ещё и "патриотизмом" прикрылся...
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21.09.2020 15:13 Відповісти
Кацапське нутро складно сховати.
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21.09.2020 15:46 Відповісти
Выговор с занесением в личное дело и штампом - неблагонадежен и склонен к предательству. Уволить и и пусть с такой меткой в личном деле попробует где-то устроиться на работу/службу. Пусть дворы метет метлой, если мозгов нет.
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21.09.2020 15:46 Відповісти
Однак це ж буде брехня. Він же нічого не зробив.
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21.09.2020 16:31 Відповісти
Теперь стрёмно будет, контуженых участников АТО достаточно, беги пока не поздно, госохрану никто не выделит.
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21.09.2020 15:48 Відповісти
Направьте его с западной границы,на границу с ОРДЛО,и не на КПП,а в окопы.Воины ему быстро объяснят,кто есть кто.
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21.09.2020 15:55 Відповісти
Слово не воробей.вылетело .хйу поймаеш ....
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21.09.2020 15:59 Відповісти
Нормальний перформанс.
Не бачу нічого протиправного в діях чувака.
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21.09.2020 16:30 Відповісти
Если б зайти в свинарник в то время ,когда они привыкли жрать и крикнуть "Последние новости!" .....то думаю свиньи показали на,что похожи журналисты ради хайпа и славы! ....может Оруэлла запретить или Гашека?.....ох и идиот этот полковник!
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21.09.2020 17:51 Відповісти
И попрошу заметить что человек с Запада Украины... ничего не хочу сказать оскорбительного в адрес тех жителей, просто некоторые умники очень любят оскорблять жителей востока и юга Украины.
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21.09.2020 17:18 Відповісти
Да,настоящий поцреот.
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21.09.2020 17:19 Відповісти
Это что за чмо? Оно не в себе было и извиняться вздумал? А что? Этого козла на подвал... на 20 лет. А там пусть посты пишет... за 20 лет отпишет.
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21.09.2020 17:50 Відповісти
Реальність так не працює.
Просто сказати вибачте не вийде. Тепер він повинен спокутувати кров'ю - зробити подвиг рівня героя і аж тоді пробачать, но героя не дадуть.
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21.09.2020 18:30 Відповісти
Как таких дебилов вообще на службу берут?
Уволить.
Это дебил.
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21.09.2020 19:18 Відповісти
И начальник будет дебилом, если не уволит...
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21.09.2020 19:34 Відповісти
Олигофрени зараз в тренді, вони всі на високих посадах і з великою оплатою. Для того і конкурси щоб відсіювати розумних, талановитих, патріотичних, а плодити дурнів, якими добре маніпулювати і тирити безконтрольно майно.
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21.09.2020 20:31 Відповісти
- Вибачаюсь, нікого не хотів образити, неправильно зрозуміли, вирвано з контексту.- все це відмазки. Коли ти зробив щось ненавмисно і не дуже погане, то можна і вибачити. А от в даному випадку жодні вибачення нічого не означаютъ, бо робилось навмисно дорослою людиною.
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21.09.2020 21:42 Відповісти
Двоюродный или родной брат?
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21.09.2020 23:36 Відповісти
твой?
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22.09.2020 03:11 Відповісти
Со своей иронией проблема? Ты всё одалживаешь?
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22.09.2020 23:04 Відповісти
Со своей иронией проблема? Ты всё одалживаешь?
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28.09.2020 08:42 Відповісти
Просто не надо долбо*бов на службу брать.
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21.09.2020 23:18 Відповісти
Вот, у меня как раз вопрос был: он просто муд*к или долбо*б?
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21.09.2020 23:42 Відповісти
Цю мразоту геть з армії. Негідник.
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22.09.2020 00:59 Відповісти
 
 