Мені соромно вдвічі: прикордонник Шарун, який опублікував образливе відео на адресу ЗСУ, попросив вибачення у захисників України
Прикордонник Ігор Шарун, який напередодні потрапив у скандал через образливе відео на адресу Збройних сил України, вибачився перед українськими захисниками.
Свої вибачення український прикордонник опублікував у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Шарун назвав свій вчинок необдуманим і ганебним.
"Сьогодні моє ім'я серед українського суспільства прозвучало в дуже негативному світлі. І причиною цьому став мій необдуманий і ганебний вчинок. Відразу зазначу, на цей момент я проходжу військову службу в лавах Державної прикордонної служби України. І тому за необдуманість своїх дій мені вдвічі соромно. Я прошу вибачення у всіх захисників України!" - написав прикордонник.
Шарун також зазначив, що жодних думок про будь-яке насміхання з армії України він не мав та не має.
"Я свідомо обирав для себе шлях захисту України і залишаюся патріотом нашої Батьківщини… Ще раз прошу вибачення у своїх побратимів та кожного, хто захищає нашу країну, за цю ситуацію", - написав він.
Як повідомлялося раніше, полковник Анатолій Штефан виявив у соцмережі TikTok відео, на якому військовослужбовець Держприкордонслужби Ігор Шарун віддає свиням команди зі статуту української армії.
За словами Штефана, Шарун уродженець Львівської області, який, згідно з декларацією, нині є військовослужбовцем Держприкордонслужби у Волинській області.
Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що вкрай обурений ситуацією з прикордонником.
"Я глибоко обурений ситуацією, про яку стало відомо вчора. І мені важко усвідомити, чим керувався прикордонник, поширюючи відео, яке ображає українських захисників. Відверто скажу, як керівник відомства, я вважаю цей вчинок ганебним і не дозволю паплюжити честь і гідність воїнів, моїх побратимів, колег і всіх, з ким продовжуємо боронити Україну", - написав він у соцмережі.
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Поздно каяться. Ему давали шанс на "прозрение".
особенно те, которых ты осквернял ...ушлепок
Ну вот реально, про что он думал? При своей работе и ситуации в Украине нужно быть просто тупым, чтобы постить такую х...ту в интернете.
это действительно его отношение к ВСУ,и извинения только потому,что это отношение придали огласке
"Я сознательно выбирал для себя путь защиты Украины и остаюсь патриотом нашей Родины …"
И что означает троеточие в конце предложения? Урод конченный.
Не бачу нічого протиправного в діях чувака.
Просто сказати вибачте не вийде. Тепер він повинен спокутувати кров'ю - зробити подвиг рівня героя і аж тоді пробачать, но героя не дадуть.
Уволить.
Это дебил.