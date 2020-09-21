Мені соромно вдвічі: прикордонник Шарун, який опублікував образливе відео на адресу ЗСУ, попросив вибачення у захисників України

Прикордонник Ігор Шарун, який напередодні потрапив у скандал через образливе відео на адресу Збройних сил України, вибачився перед українськими захисниками.

Свої вибачення український прикордонник опублікував у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Шарун назвав свій вчинок необдуманим і ганебним.

"Сьогодні моє ім'я серед українського суспільства прозвучало в дуже негативному світлі. І причиною цьому став мій необдуманий і ганебний вчинок. Відразу зазначу, на цей момент я проходжу військову службу в лавах Державної прикордонної служби України. І тому за необдуманість своїх дій мені вдвічі соромно. Я прошу вибачення у всіх захисників України!" - написав прикордонник.

Шарун також зазначив, що жодних думок про будь-яке насміхання з армії України він не мав та не має.

"Я свідомо обирав для себе шлях захисту України і залишаюся патріотом нашої Батьківщини… Ще раз прошу вибачення у своїх побратимів та кожного, хто захищає нашу країну, за цю ситуацію", - написав він.

Як повідомлялося раніше, полковник Анатолій Штефан виявив у соцмережі TikTok відео, на якому військовослужбовець Держприкордонслужби Ігор Шарун віддає свиням команди зі статуту української армії.

За словами Штефана, Шарун уродженець Львівської області, який, згідно з декларацією, нині є військовослужбовцем Держприкордонслужби у Волинській області.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що вкрай обурений ситуацією з прикордонником.

"Я глибоко обурений ситуацією, про яку стало відомо вчора. І мені важко усвідомити, чим керувався прикордонник, поширюючи відео, яке ображає українських захисників. Відверто скажу, як керівник відомства, я вважаю цей вчинок ганебним і не дозволю паплюжити честь і гідність воїнів, моїх побратимів, колег і всіх, з ким продовжуємо боронити Україну", - написав він у соцмережі.