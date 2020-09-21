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Новини
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Ухвалення закону про онлайн-торгівлю і поштову доставку ліків захистить українців від фальсифікату, - глава правління Асоціації фармацевтів Смичок

Ухвалення закону про онлайн-торгівлю і поштову доставку ліків захистить українців від фальсифікату, - глава правління Асоціації фармацевтів Смичок

Ухвалення Верховною Радою України закону №3615-1 "Про внесення змін до статті 19 закону України "Про лікарські засоби "щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами" профільні експерти та учасники ринку називають довгоочікуваним кроком по створенню прозорого і доступного фармацевтичного ринку, який буде регулюватися відповідним європейським нормам правовим полем.

Як зазначив, коментуючи новий закон, глава правління Асоціації фармацевтів України Євген Смичок, Верховна Рада України зробила ще один позитивний крок в контексті адаптації українського законодавства до правового поля Європейського Союзу, оскільки акт про дистанційну торгівлю і поштову доставку медпрепаратів відповідає Директиві 2001 / 83 / ЄС та Ради ЄС від 06.11.2001 р "Про звід законів Співдружності про лікарські засоби для людини", пишуть Українські новини.

Смичок констатує, що закон, в першу чергу, захищає населення від фальсифікату і неякісних медпрепаратів, оскільки здійснювати онлайн-торгівлю отримають право виключно ліцензовані оператори, які будуть включені до електронного реєстру Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"Закон визначає, що суб'єкти господарювання, які мають ліцензії на здійснення діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами та суб'єкти, які на договірних умовах залучаються до доставки ліків кінцевого споживача, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення встановлених вимог доставки медпрепаратів", - каже Євген Смичок.

Позитивно закон сприйняли і оператори поштового зв'язку України. За словами директора з продажу найбільшої в Україні приватної поштової компанії "Нова пошта" Олесі Копчук, прийняття закону - це величезний крок до забезпечення максимальної доступності ліків і якісного медичного сервісу.

"Тепер будь-який житель України, незалежно від того, де він перебуває, у великому мегаполісі чи маленькому селі, має можливість отримати необхідні йому лікарські препарати. Це важливо і необхідно не тільки в період пандемії. Велика кількість людей проходять систематично лікування, і є постійна потреба в певних препаратах. Люди, які перебувають на стаціонарному лікуванні, і не можуть просто вийти і купити в аптеці все необхідне. Це і люди з обмеженими фізичними можливостями, наші бабусі і дідусі, молоді мами. і звичайно, працююче населення, для якого можливість замовити ліки онлайн і отримати в поштоматі біля будинку, це величезна економія часу", - сказала представник "Нової пошти".

Тепер, завдяки тому, що всі отримали чіткі правила роботи: правила ліцензування, вимоги до продажу онлайн, зберігання і доставку медпрепаратів - споживач, замовляючи той чи інший препарат в онлайн-аптеці, зможе отримати не тільки зручний і швидкий сервіс, але і впевненість в якості та безпеки продукції, яку купує, дотриманні всіх норм щодо того чи іншого препарату.

Копчук зазначила, що "Нова пошта" виконує всі необхідні вимоги, затверджені державою до доставки медичних препаратів. Ще в травні компанією були закуплені спеціальні термобокси, які гарантують дотримання температурного режиму. На даний момент, в умовах щодня зростаючої кількості людей, які захворіли на коронавірус, "Нова пошта" активно розвиває мережу поштоматів, які розташовані у вашому під'їзді або поруч з найближчим магазином - це швидкий, зручний і повністю безконтактний спосіб отримання.

В цілому за 8 місяців 2020 року компанія відкрила 1 042 нові відділення і тепер на території країни їх кількість зросла до 6856.

Нагадаємо, що в першому читанні Верховна Рада України затвердила законопроєкт 14 липня 2020 року. За цей час ініціатори провели публічне обговорення документа з представниками фармацевтичної галузі, онлайн-торгівлі, поштових операторів і кур'єрських служб, медичних працівників і волонтерських організацій.

В березні 2020 року, режим дистанційної торгівлі та поштової доставки медичних препаратів був введений постановою Кабінету міністрів України як експеримент на період дії в Україні карантину в умовах пандемії COVID-19.

Автор: 

ліки (1326) доставка (232)


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Топ коментарі
+2
"осуществлять онлайн-торговлю получат право исключительно лицензированные операторы". Вот и вся защита - лицензия.
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21.09.2020 14:35
+1
смешно
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21.09.2020 14:30
+1
Смертная казнь за фальсификат лекарств - защитит украинцев от фальсификата на 90%.
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21.09.2020 15:42
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продаж ліків по прибутковості на другому місті після наркотиків.
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21.09.2020 14:27 Відповісти
тырнет защитит от фальсификата ? ну ну...
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21.09.2020 14:29 Відповісти
смешно
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21.09.2020 14:30 Відповісти
"осуществлять онлайн-торговлю получат право исключительно лицензированные операторы". Вот и вся защита - лицензия.
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21.09.2020 14:35 Відповісти
а сейчас, шо не так ? - это реально большой плюс - не кто не будет ради незначительной прибыли,на фальсификате,терять такой бизнес - по моему это логично
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21.09.2020 14:49 Відповісти
"ради незначительной прибыли" - здесь как-раз очень значительная прибыль. И аптеки торгуют фальсификатом в полный рост. И не боятся за лицензию.
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21.09.2020 15:42 Відповісти
это так же как погибнуть в автокатастрофе, да бывает,но это скорее исключение,так по факту не чего не измениться ,кроме плюсов для большенства населения
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21.09.2020 15:51 Відповісти
"По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая десятая упаковка лекарств является некачественной или поддельной в странах с низким и средним уровнем доходов, к которым относится и Украина. Некоторые эксперты МОЗ Украины называют цифру в 30%."
"бъем розничного фармацевтического рынка в 2019 году составил около 42,7 млрд гривен"
42,7 млрд гривен.

Мы говорим о "незначительной прибыли" в 4,27 - 12,81 млрд гривен.
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21.09.2020 16:27 Відповісти
еще раз - до этого чем защищали - честным именем фирмы(бренда) - сейчас то же самое будет - это аксиома,зачем доказывать - только увеличиться конкуренция и упадет цена и будет адресная доставка,шо бесспорный плюс- а спорить, ради спора можно, но не нужно
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21.09.2020 16:31 Відповісти
Вопрос с наложенным платежом уже решён? Какие-то заморочки были на эту тему. Розетка даже буянила
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21.09.2020 15:06 Відповісти
Смертная казнь за фальсификат лекарств - защитит украинцев от фальсификата на 90%.
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21.09.2020 15:42 Відповісти
Фальсификат поэтому и покупают потому что он дешевле. Люди бедные и никто не думает, что может себе подпортить что-то намного дороже чем эти лекарства поддельные - здоровье. Некоторых только и спасает такие заработки на карантине как сайт https://azinoplaycasino.com/ азино777 и благодаря этому я могу себе позволить заказать хорошие, качественные лекарства себе и своим близким. Как это печально что Украина оказалось в такой ситуации, и без уважения в других странах, что с нами стало, что с нами сделали...
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21.09.2020 16:55 Відповісти
 
 