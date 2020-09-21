З вівторка в регіонах "червоної зони" запроваджують нові обмеження, - засідання Держкомісії з ТЕБ та НС

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з урахуванням наданих регіональними комісіями ТЕБ та НС пропозицій ухвалено рішення про запровадження обмежень на територіях, де 18 вересня встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

З 00:00 години 22 вересня 2020 р. буде встановлено такі обмеження з переліку:

У м. Чоп Закарпатської області буде обмежено регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним та міським транспортом, крім легкових авто, в яких кількість пасажирів, включно з водієм, не більше п’яти осіб без урахування дітей віком до 14 років. Користуватися службовим транспортом дозволено за умови забезпечення водіїв та пасажирів засобами індивідуального захисту та в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які не менш ніж за 2 години повідомлено Нацполіцію.

Крім того, обмежена посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення; відвідування закладів освіти; приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування тощо. Виключення: торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням. Також дозволено провадження банківської та страхової діяльності, медичної практики, ветеринарної практики, автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів, об’єктів поштового зв’язку.

Також можна надавати послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень; дозволено відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім тих, які надають екстрені соціальні послуги, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.

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У Перемишлянському та Пустомитівському районі Львівської області, Бережанах, Заліщицькому, Збаразькому, Тернопільському районах Тернопільської області обмежена посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення; прийом відвідувачів в установах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, установах торговельного і побутового обслуговування з вище зазначеними винятками; відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги з вищепереліченими винятками, а в м. Славута і у Волочиському районі Хмельницької області, м. Канів Черкаської області, Герцаївському, Кельменецькому районах Чернівецької - ще й відвідування навчальних закладів здобувачами освіти, за винятком закладів дошкільної освіти.

У м. Ніжин і Носівському районі Чернігівської області обмежено прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування за виятком деяких випадків; відвідування установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім'ям, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування) з перерахованими вище винятками.

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