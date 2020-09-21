Зеленський: Несвоєчасне інформування НАЗК про мій майновий стан - помилка і не є підставою для відставки

Несвоєчасне інформування Зеленським Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни в майновому стані його сім'ї стало результатом помилки, яка була відразу публічно визнана і виправлена. Це не є підставою для відставки з поста президента.

Про це йдеться у відповіді Зеленського на петицію №22/100754-ЕП на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

"18 квітня 2019 року у програмі "Право на владу" Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить Закон. Цим він обнадіяв і здобув підтримку 73% виборців у другому турі, який відбувся через 4 дні після тієї заяви. 7 липня 2020 року президент Володимир Зеленський зізнався, що не задекларував величезну суму доходів від продажу ОВДП і цим порушив Закон "Про запобігання корупції". Звертаємося до пана Президента із закликом дотримати слова і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2019 року він збрехав своїм виборцям", - йдеться в тексті петиції.

Зеленський зазначив, що слова його обіцянки покинути пост президента України в разі свідомого порушення закону "взяті з контексту розмови про неприпустимість існування корупційних схем в управлінні державою", і заявив, що його позиція з цього питання залишається незмінною.

"Стосовно ж порушення, яке, на думку автора петиції, є підставою для оголошення мною відставки з поста Президента України, то воно полягає у невчасному інформуванні Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни в майновому стані моєї родини і сталося у результаті помилки та не пов’язане із корисливими мотивами. Наголошую, що відразу після виявлення зазначеної помилки її було публічно визнано і виправлено, а її наслідки не завдали шкоди інтересам громадян або держави. З огляду на викладене повідомляю, що ухвалення будь-яких рішень відповідно до зазначеної петиції не планується", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський зізнався, що порушив закон, не повідомивши НАЗК про придбання облігацій.

Пізніше президенту вручили протоколи про адміністративні порушення.

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