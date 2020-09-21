Зеленський: Несвоєчасне інформування НАЗК про мій майновий стан - помилка і не є підставою для відставки
Несвоєчасне інформування Зеленським Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни в майновому стані його сім'ї стало результатом помилки, яка була відразу публічно визнана і виправлена. Це не є підставою для відставки з поста президента.
Про це йдеться у відповіді Зеленського на петицію №22/100754-ЕП на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
"18 квітня 2019 року у програмі "Право на владу" Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить Закон. Цим він обнадіяв і здобув підтримку 73% виборців у другому турі, який відбувся через 4 дні після тієї заяви. 7 липня 2020 року президент Володимир Зеленський зізнався, що не задекларував величезну суму доходів від продажу ОВДП і цим порушив Закон "Про запобігання корупції". Звертаємося до пана Президента із закликом дотримати слова і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2019 року він збрехав своїм виборцям", - йдеться в тексті петиції.
Зеленський зазначив, що слова його обіцянки покинути пост президента України в разі свідомого порушення закону "взяті з контексту розмови про неприпустимість існування корупційних схем в управлінні державою", і заявив, що його позиція з цього питання залишається незмінною.
"Стосовно ж порушення, яке, на думку автора петиції, є підставою для оголошення мною відставки з поста Президента України, то воно полягає у невчасному інформуванні Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни в майновому стані моєї родини і сталося у результаті помилки та не пов’язане із корисливими мотивами. Наголошую, що відразу після виявлення зазначеної помилки її було публічно визнано і виправлено, а її наслідки не завдали шкоди інтересам громадян або держави. З огляду на викладене повідомляю, що ухвалення будь-яких рішень відповідно до зазначеної петиції не планується", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Зеленський зізнався, що порушив закон, не повідомивши НАЗК про придбання облігацій.
Пізніше президенту вручили протоколи про адміністративні порушення.
Будь ласка, зачекайте...
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В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже., и зритель глупый ликовал-ведь он и клоун так похожи.
Пусть в гриме правду говорит, да как за то - с мурашками по коже! И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи. Цинизм, беспечность, простота
на представлениях царили. А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили. Шут правит бал! Дивится Сатана, Ад льдом покрыт, ЗЕЛЕНЫЙ бес резвится
Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился. ГЕТЕ.220 лет лазад.
вєлічайший лідєр світу,
але ні форми, ні кольору, ні запаху, ні змісту
воно не змінить
1. Такая "ошибка" или "не ошибка" действительно, не является основанием, для отставки (если конечно не считать его обещание не нарушать закон).
2. Эта "ошибка" вне зависимости от того, что ее признали и справили, является уголовным преступлением (в данном случае не административным) за которое полагается срок! Есть факт нарушения и за него положено вполне конкретное наказание!!! Исключений на ошибку, в законе нет.!
Как то так
Далі пазли падіння рейтингу продовжували складатись в одну фігуру. Після того як в оточенні президента Зеленського та в його депутатській фракції «Слуг народу» з'явилися колишні соратники Януковича і люди з відверто антиукраїнськими поглядами, не помітити того, що відбувається, було дуже важко. Від Зеленського відвернулась і велика частина проросійського електорату, яка розраховувала, що Володимир Зеленський здасть країну Володимиру Путіну. Популістська частина електорату так і не дочекалася соціальних преференцій - і ситуація стала погіршуватись із кожним днем, а тут ще некомпетентність уряду, а тут ще пандемія коронавірусу... У результаті з Володимиром Зеленським, за визначенням Віталія Портникова, залишилась «секта віруючих, які ще на щось сподіваються. Але кількість сектантів буде зменшуватися у зв'язку з неминучим погіршенням економічної ситуації».
А тут нова напасть: Україну можуть позбавити безвізу...
Свежая и длинная история о том, как люди Зеленского попытались исправить его колоссальные проблемы в отношениях с Западом.
План был прост: нанимаем за 58 тысяч долларов американских лоббистов, едем в США, ..., PROFIT. Но нифига, ведь это люди Зеленского.
Спойлер: впереди нас ждёт дикий фейл, коррупция, позор и международный скандал.
Заваривайте Бостонское чаепитие и слушайте, как генпрокурор Ирина Венедиктова, глава НБУ Кирилл Шевченко и глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер собирались в Вашингтон, кто это все оплатил и при чем тут ГО «Служба спасения животных».
Как вы знаете в США лоббизм легализован и нанять там лоббиста, который будет тебя представлять, можно вполне официально. Даже иностранцам. Но для того чтобы все было прозрачно, лоббистов заставляют под страхом страшных кар отчитываться о любом чихе. Об иностранцах отчитываютсяhttps://efile.fara.gov/ на сайте , созданном в рамках FARA - Foreign Agents Registration Act. Регистрируют иностранных агентов, значит.
Однако гуру украинской политики раз за разом влетают в скандалы из-за непонимания, что такое американский лоббизм. Сам Зеленский, например, угодил в скандал в 2019 году и потом отрицал, что заказывал у Signal Group Consulting лоббисткие услуги в США за 60к долларов. Сигналы, правда, отчитались на сайте ФАРА, что услуги Зеленскому и партии «Слуга Народу» они предоставили. Это украинцам можно врать в глаза, говоря, что это был не ты, а с американскими органами никто не шутит. Потому что страшно и там все ходы записаны.
Короче, 3 сентября на сайте ФАРА был зарегистрирован контракт между американской лоббистской компанией Tricuro, LLC и какой-то украинской фирмой. Целью контракта было обеспечение визита в США делегации включающей главу ОГПУ, главу НБУ и главу Укрэксима. Фамилии не указаны, правда, только должности.
Стоимость услуг 58 000 долларов, аванс половина, плюс оплата дополнительных расходов - отели, билеты, ужины и т.д. Поездка вроде как с 21 сентября. https://efile.fara.gov/docs/6285-Exhibit-AB-20200903-7.pdf Вот ссылка на контракт .
В начале этой недели инфа об этом всплыла где-то в фейсбуке, я ее увидел, но не придал особой важности. Ну едут и едут, может с МВФ за транш порешать. Что среди Мецгера и Шевченко делает Венедиктова непонятно, может за компанию взяли. Прочитал и забыл (автор оригинальной заметки, если ты прочитаешь этот пост, напиши в каментах и я тебя отмечу, потому что ты походу стронул лавину).
А потом The Page написал статью про этот контракт и я прозрел. https://thepage.ua/news/dlya-nbu-genprokuraturu-i-ukreksimbanka-nanyali-amerikanskih-lobbistov-kotorye-zashishali-rossiyan-ubijc-i-igorya-kolomojskogo Статья вот , прочитайте они там еще в лоббистах покопались. Там лоббисты, которые не совсем этично поработали на Коломойского, ага.
Контракт лоббистов на 58 000 долларов оплатила не Генпрокуратура, не Нацбанк и не УкрЭксим. Контракт оплатила и НЕ фирма, которая выиграла тендер от ОГПУ, Нацбанка или Укрэксима на лоббистские услуги.
Контракт оплатила никому не известная гошка (громадська организация). И вот тут начинается проблема и начинается коррупция.
Гошки не выигрывают контракты на тендерах госорганов и госкомпаний, они там не могут участвовать просто(упд. поправка - участие ГО в тендерах теоретически возможно если это вписано в устав ГО как вид деятельности). Лоббизм или пиар это коммерческая услуга. То есть ГО эта априори посторонняя организация и бабки у нее посторонние. То есть за поездку и проживание в САШ официальных лиц платят, по сути, анонимы. Может это хотя бы профильная профильная ассоциация? Неа.
далее -- https://ibigdan.livejournal.com/25621321.html
С вами был https://www.facebook.com/photo?fbid=1167535853618718&set=a.260431397662506 Антон Швец , Демократична Сокира.
Лайк, репост, как видите, распространение этого материала поможет спасти нашу страну и наших чиновников от ужасной провокации. Потому не стесняйтесь, разносите.
До скорых встреч.
решает его кукловод,коломойский
Действие первое
2014 год. У власти в Украине люди, которые не могут не прислушиваться к мнению Запада, потому что пришли на волне Евромайдана. У США и Европы есть уникальный шанс заставить Киев сделать важные реформы. Некоторым особо активным товарищам из третьего сектора удается навязать мысль о том, что во главе угла должна быть борьба с коррупцией. Новая власть нехотя, но создает
пятое колесоантикоррупционную инфраструктуру.
Действие второеАнтикоррупционная инфраструктура в украинских реалиях стремительно становится похожей на любую другую инфраструктуру в Украине. Активные товарищи из третьего сектора уверяют, что проблема исключительно в недостаточно европейской власти и начинают требовать её снести. США и Европа фактически молча в этом помогают. Россия и ее миньоны делают это открыто. В результате (не только этого, само собой, но тем не менее) недостаточно европейская власть уходит, и открывается окно возможностей в которое стремительно дует
с Бортнической станции аэрацииветер перемен.
Действие третье
Пока Запад интенсивно радуется симпатичным (не всегда) людям, задача которых - изображать
оргкомитет межгалактического шахматного турнирановое правительство, чтобы никто не начал понимать, что происходит на самом деле, правильные и понятные Кремлю пацаны тихо договариваются о том, что будет на самом деле. Активные товарищи пытаются (у некоторых выходит) влезть в оргкомитетвласть, занимают почётные места в Укрзализныцях и Оборонпромах, коррупция в стране резко "заканчивается" - её не замечают и о ней не орут из каждого утюга.
Действие четвертое
Пацаны договариваются, новое правительство сменяется еще более новым, но немножко напоминающим лучшие времена Януковича. Украина внезапно начинает видеть на Донбасе "другую сторону", забивает на международные обязательства с
пятым колесомантикоррупционной инфраструктурой включительно, и по всем параметрам срывается с катушек. Активные товарищи, которые, само собой, никак не могли предвидеть такое развитие событий, потому что Рафик не уинаватникто, просто совсем никто ни разу об этом не предупреждал, изображают возмущение, снова требуют сносить власть и одновременно винят в этом "папередников" (те, кто еще во власти, просто винят "папередников"). Абсолютно "неожиданно" снова появляется коррупция. Запад, видя, что все возвращается на круги своя, облегченно вздыхает и выражает глубокое беспокойство.
Занавес
https://www.facebook.com/golubovalex/posts/10221438108974187 Олександр Голубов
- Это ошибка и не является основанием для начисления штрафа! Так сам преЗедент сказал.....
Якщо ти вже збудився на слово "соєві", порохосрань, то дозволяю тобі помріяти про #парАшенкасьомийпГизидент. Бо в реалі цього не буде.
Забрехався Нелох
Прикольно. Нет у вас методов на Зеленского.
Два брата акробата
Ти брехло!