Кошти на протиепідемічні заходи під час виборів має забезпечити місцева влада, - Кабмін
Кабінет Міністрів постановив покласти витрати, пов'язані із забезпеченням протиепідемічних заходів під час проведення місцевих виборів, на місцеву владу.
Відповідну постанову уряду опубліковано на його офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.
"Витрати, пов'язані зі здійсненням протиепідемічних заходів у зв'язку з організацією та проведенням виборів, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів (зокрема за рахунок резервних фондів зазначених бюджетів)", - йдеться в постанові.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів також ухвалив вимірювати температуру всім, хто входить на виборчу дільницю, і опитувати про самопочуття. У приміщенні дільниці має бути розмітка, яка вказує на дотримання дистанції не менше 1 метра. На вході в приміщення виборчої комісії, приміщення для голосування мають бути антисептики для рук. Також мають бути обладнані місця для централізованого збору та утилізації засобів індивідуального захисту.
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До речи, недолуге, а що ти там про відповідальність белькотіло сьогодні? То може треба почати з органів центральної влади брати на себе відповідальність, а не скидувати все на місцеві бюджети?
Брехун на брехуні та брехуном поганяє!
Ожидаемо ими, кроме Порошенка, стали местные власти у которых зекоманда отобрала деньги в "фонд Ковид" и успешно разворовала...
Мери, нагадайте, чим вас минула влада не влаштовувала, нахріна ви за зелену "топили"?
https://www.obozrevatel.com/kiyany/ne-hvatalo-kisloroda-i-vodyi-kievlyanka-rasskazala-kak-lechat-covid-19-v-aleksandrovskoj-bolnitse.htm
жто просто ужас !!!!
І в нас про це писали.
О кислороде заговорили только сейчас - вернее столкнулись с проблемой нехватки
Никто об жтом не сообщает - до них не доходит : что люди задыхаются
Що це, як не цинічне злодійство???