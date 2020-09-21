УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11672 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
886 27

Кошти на протиепідемічні заходи під час виборів має забезпечити місцева влада, - Кабмін

Кошти на протиепідемічні заходи під час виборів має забезпечити місцева влада, - Кабмін

Кабінет Міністрів постановив покласти витрати, пов'язані із забезпеченням протиепідемічних заходів під час проведення місцевих виборів, на місцеву владу.

Відповідну постанову уряду опубліковано на його офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Витрати, пов'язані зі здійсненням протиепідемічних заходів у зв'язку з організацією та проведенням виборів, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів (зокрема за рахунок резервних фондів зазначених бюджетів)", - йдеться в постанові.

Також читайте: СН хоче, щоб Рада почала розглядати законопроєкт "Про столицю" ще до виборів, - Корнієнко

Нагадаємо, Кабінет Міністрів також ухвалив вимірювати температуру всім, хто входить на виборчу дільницю, і опитувати про самопочуття. У приміщенні дільниці має бути розмітка, яка вказує на дотримання дистанції не менше 1 метра. На вході в приміщення виборчої комісії, приміщення для голосування мають бути антисептики для рук. Також мають бути обладнані місця для централізованого збору та утилізації засобів індивідуального захисту.

Автор: 

Кабмін (14108) карантин (18172) місцеві вибори (1366) місцеві бюджети (289) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Спочатку видоїли місцеві бюджети, потім половину фонду боротьби з вірусом віддали бєні на розграбування ("большая стройка"), а тепер за все відповідатиме місцева влада і місцеві бюджети? Яник в Ростові від заздрощів лікті собі кусає!
До речи, недолуге, а що ти там про відповідальність белькотіло сьогодні? То може треба почати з органів центральної влади брати на себе відповідальність, а не скидувати все на місцеві бюджети?
Брехун на брехуні та брехуном поганяє!
показати весь коментар
21.09.2020 15:33
+6
децентрализация по-зеленому
показати весь коментар
21.09.2020 15:34
+4
мастера спорта по прыжкам в пустой бассейн
показати весь коментар
21.09.2020 15:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Средства на противоэпидемические меры во время выборов должны обеспечить местные власти, - Кабмин - Цензор.НЕТ 5541
показати весь коментар
21.09.2020 15:25 Відповісти
мастера спорта по прыжкам в пустой бассейн
показати весь коментар
21.09.2020 15:35 Відповісти
Та забігах в ширину!!)))
показати весь коментар
21.09.2020 15:40 Відповісти
прелестно !!! за какие шишы если сидели по карантинам ?
показати весь коментар
21.09.2020 15:27 Відповісти
Зрозуміло, ніяких засобів не буде !! Рятування потопаючих ,справа самих потопаючих !!!))
показати весь коментар
21.09.2020 15:38 Відповісти
Спочатку видоїли місцеві бюджети, потім половину фонду боротьби з вірусом віддали бєні на розграбування ("большая стройка"), а тепер за все відповідатиме місцева влада і місцеві бюджети? Яник в Ростові від заздрощів лікті собі кусає!
До речи, недолуге, а що ти там про відповідальність белькотіло сьогодні? То може треба почати з органів центральної влади брати на себе відповідальність, а не скидувати все на місцеві бюджети?
Брехун на брехуні та брехуном поганяє!
показати весь коментар
21.09.2020 15:33 Відповісти
децентрализация по-зеленому
показати весь коментар
21.09.2020 15:34 Відповісти
А что будет, если зебилы опять сделают себя вместе и слуга урода наберет контрольный пакет акций на выборах?
показати весь коментар
21.09.2020 15:35 Відповісти
Вопрос риторический?
показати весь коментар
21.09.2020 15:38 Відповісти
почему же? очень даже конкретный. Вдруг зебилу удасться мобилизировать свой электорат, плюс админ ресурс и херакс грубо говоря сумарно у него опять 73 %. И считай, что на стране можно ставить крест ибо дальше токо совок и мышибратья
показати весь коментар
21.09.2020 15:40 Відповісти
Я не о том. Будет продолжение того, что происходит. Просто уже в турбо режиме.
показати весь коментар
21.09.2020 15:45 Відповісти
Вот и виноватые.
Ожидаемо ими, кроме Порошенка, стали местные власти у которых зекоманда отобрала деньги в "фонд Ковид" и успешно разворовала...
показати весь коментар
21.09.2020 15:36 Відповісти
Ну канєшно. Ваше хамохаріє вже підтвердило, що місцеві вибори вам нецікаві, що б нести відповідальність. А навівіщо тоді ви потрібні? Навіщо бюджет на вибори? Якщо все лягає на плечі місцевих громад?
показати весь коментар
21.09.2020 15:39 Відповісти
А разве фонд борьбы с вирусом у нас не центральный для всей страны?
показати весь коментар
21.09.2020 15:46 Відповісти
Центровий вже роздерибанили !!!)))
показати весь коментар
21.09.2020 15:49 Відповісти
Здобули !!!

Мери, нагадайте, чим вас минула влада не влаштовувала, нахріна ви за зелену "топили"?
показати весь коментар
21.09.2020 15:48 Відповісти
Мріяли про Голобородька ,а отримали блазня !!!))
показати весь коментар
21.09.2020 15:50 Відповісти
Отримали рейдерів і "беспредел".
показати весь коментар
21.09.2020 16:05 Відповісти
но до выборов ,государственный карман с деньгами для войны с вирусом успешно чистит"зе власть" устанавливая европейские рекорды заболеваемости без которых тырить надо меньше..
показати весь коментар
21.09.2020 15:50 Відповісти
РЕКОМЕНДУЮ всем статью как лечат Ковид с пневмонией в ведущей украинской больнице

https://www.obozrevatel.com/kiyany/ne-hvatalo-kisloroda-i-vodyi-kievlyanka-rasskazala-kak-lechat-covid-19-v-aleksandrovskoj-bolnitse.htm

жто просто ужас !!!!
показати весь коментар
21.09.2020 15:51 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3220389/yak_lkuyut_koronavrus_u_derjavnyi_lkarn_v_kiv_osobistiyi_dosvd

І в нас про це писали.
показати весь коментар
21.09.2020 15:54 Відповісти
Кстати , я ни сколько не сомневаюсь что не хватает больным кислорода в больницах
О кислороде заговорили только сейчас - вернее столкнулись с проблемой нехватки
показати весь коментар
21.09.2020 16:03 Відповісти
Влада нічого не робить. Не готується. А щодня статистика дедалі погіршується.
показати весь коментар
21.09.2020 16:05 Відповісти
Могли бы хотя бы шланги с кислородом протянуть по этажам .
Никто об жтом не сообщает - до них не доходит : что люди задыхаются
показати весь коментар
21.09.2020 16:08 Відповісти
У ВЛАСТИ ПОПУЛИСТЫ . Специалистов нет
показати весь коментар
21.09.2020 16:09 Відповісти
денех нет, но вы епитесь во славу слуги урода.
показати весь коментар
21.09.2020 16:04 Відповісти
Спочатку з місцевих громад зідрали гроші у коронавірусний фонд, роздерибанили його, а тепер громади повинні самі закуплятись протиепідемічними засобами...
Що це, як не цинічне злодійство???
показати весь коментар
21.09.2020 18:55 Відповісти
 
 