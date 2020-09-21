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Утримування збиткових малодіяльних станцій для аграріїв закладається в тариф на залізничні перевезення для всіх вантажів, - ЗМІ

Утримування збиткових малодіяльних станцій для аграріїв закладається в тариф на залізничні перевезення для всіх вантажів, - ЗМІ

В "Укрзалізниці" хочуть вирішити проблему утримування малодіяльних станцій для аграріїв за рахунок інших вантажовідправників, заклавши ці витрати в тариф на перевезення.

Про це йдеться в статті "Доля малодіяльних станцій - як наглядова рада УЗ зміщує акценти з наболілих проблем на уніфікацію тарифів".

Видання зазначає, що за своєю природою малодіяльні станції (МДС) – пережиток радянського минулого, коли державних грошей не рахували, все було державне – і земля, і зерно, і елеватори. Колгоспи-мільйонери вибивали "нагорі" персональні залізничні шляхи до своїх "засіків". Тому часто МДС розташовані біля елеваторів, які стали вже приватними. Працюють сезонно, а обсяг навантаження й вивантаження на них становить у середньому 2,3 вагона на добу.

Водночас витрати на утримання таких станцій невиправдано високі – близько 450-480 млн грн на рік. Для зниження витрат, необхідно прийняти щодо кожної малодіяльної станції рішення: чи то закриття (тимчасове або повне), то чи передача на баланс місцевої влади або власників тих же елеваторів. Але замість цього в УЗ вирішили уніфікувати тарифи для перевезення всіх вантажів. Зокрема, таке рішення запропонував член наглядової ради компанії Сергій Лещенко.

"Лещенко починає пропагувати "альтернативну ідею", мовляв, оскільки ми не вирішили з малодіяльними станціями, візьмемо гроші з підвищення тарифів, точніше, з їх уніфікації для всіх видів вантажних перевезень", - повідомляється в матеріалі.

Видання підкреслює, що уніфікувати тарифи фактично означає змусити перевізників того ж вугілля за власний рахунок доплачувати за перевезення зерна. А також фінансувати невирішену проблему малодіяльних станцій.

Нагадаємо, раніше експерший заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що від стабільної роботи "Укрзалізниці" залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна піднімати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базових галузях.

У свою чергу Державна регуляторна служба України прийшла до висновку, що запропонована Мінінфраструктури уніфікація тарифів за перевезення порожніх вагонів є черговим підвищенням тарифів на залізничні перевезення.

Автор: 

перевезення (1010) Укрзалізниця (6865)


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А снижать затраты на содержание МДС, например за счет уменьшения космических зарплат руководства не пробовали?
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21.09.2020 15:28 Відповісти
Там не только космические зарплаты, но и космический распил денег на любых закупках. Они скрепки купить не могут, чтоб не своровать бабла.
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21.09.2020 21:41 Відповісти
а вы в холодильниках поищите деньги
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21.09.2020 15:44 Відповісти
який геніальний парубок - і торгувати лицем по тєлєку вміє, і бабкі для держави заробляє. А ви його критикували, за те що він велику платню отримує. Совісті у вас немає)
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21.09.2020 16:27 Відповісти
Розпиляєте і здасте на брухт?
Блд, ну хоч щось за 30 років побудуйте!!
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21.09.2020 20:31 Відповісти
Так жд ж славится тем, чтоб вместо того, чтоб рационализировать свою работу, просто повышает тарифы и закрывает за счёт этого дыры.
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21.09.2020 21:40 Відповісти
 
 