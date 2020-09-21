Утримування збиткових малодіяльних станцій для аграріїв закладається в тариф на залізничні перевезення для всіх вантажів, - ЗМІ

В "Укрзалізниці" хочуть вирішити проблему утримування малодіяльних станцій для аграріїв за рахунок інших вантажовідправників, заклавши ці витрати в тариф на перевезення.

Про це йдеться в статті "Доля малодіяльних станцій - як наглядова рада УЗ зміщує акценти з наболілих проблем на уніфікацію тарифів".

Видання зазначає, що за своєю природою малодіяльні станції (МДС) – пережиток радянського минулого, коли державних грошей не рахували, все було державне – і земля, і зерно, і елеватори. Колгоспи-мільйонери вибивали "нагорі" персональні залізничні шляхи до своїх "засіків". Тому часто МДС розташовані біля елеваторів, які стали вже приватними. Працюють сезонно, а обсяг навантаження й вивантаження на них становить у середньому 2,3 вагона на добу.

Водночас витрати на утримання таких станцій невиправдано високі – близько 450-480 млн грн на рік. Для зниження витрат, необхідно прийняти щодо кожної малодіяльної станції рішення: чи то закриття (тимчасове або повне), то чи передача на баланс місцевої влади або власників тих же елеваторів. Але замість цього в УЗ вирішили уніфікувати тарифи для перевезення всіх вантажів. Зокрема, таке рішення запропонував член наглядової ради компанії Сергій Лещенко.

"Лещенко починає пропагувати "альтернативну ідею", мовляв, оскільки ми не вирішили з малодіяльними станціями, візьмемо гроші з підвищення тарифів, точніше, з їх уніфікації для всіх видів вантажних перевезень", - повідомляється в матеріалі.

Видання підкреслює, що уніфікувати тарифи фактично означає змусити перевізників того ж вугілля за власний рахунок доплачувати за перевезення зерна. А також фінансувати невирішену проблему малодіяльних станцій.

Нагадаємо, раніше експерший заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що від стабільної роботи "Укрзалізниці" залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна піднімати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базових галузях.

У свою чергу Державна регуляторна служба України прийшла до висновку, що запропонована Мінінфраструктури уніфікація тарифів за перевезення порожніх вагонів є черговим підвищенням тарифів на залізничні перевезення.