У постанові про місцеві вибори можна було б прописати іншу, але конкретну дату проведення виборів на підконтрольних районах Донбасу, - Фокін

Заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін вважає, що в постанові про проведення в Україні місцевих виборів 25 жовтня можна було б прописати якусь іншу, але конкретну дату проведення виборів на підконтрольних Україні територіях Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив в ефірі програми "Персона грата" на "UA: Українське радіо".

"Я висловлю суто свою думку. Я не можу зрозуміти, чому не проводяться вибори в районах (Донбасу, -ред.), які перебувають під контролем держави сьогодні. Чому, на яких підставах не мають змоги використовувати конституційне право майже по півмільйона громадян? Я не можу зрозуміти, як це пояснити нашим контрагентам із переговорів", - сказав він.

На думку Фокіна, Верховна Рада могла б вирішити цю ситуацію дуже легко, якби записали в постанові, що 25 жовтня проводяться вибори у всіх областях і районах, а в окремих підконтрольних районах Донбасу - "провести вибори, умовно кажучи, 25 березня".

"Відпали б усі спроби висловити претензії до України. Це наша прерогатива, наше право призначати вибори, коли ми вважаємо за необхідне", - зазначив він.

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