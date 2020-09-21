У постанові про місцеві вибори можна було б прописати іншу, але конкретну дату проведення виборів на підконтрольних районах Донбасу, - Фокін
Заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін вважає, що в постанові про проведення в Україні місцевих виборів 25 жовтня можна було б прописати якусь іншу, але конкретну дату проведення виборів на підконтрольних Україні територіях Донбасу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив в ефірі програми "Персона грата" на "UA: Українське радіо".
"Я висловлю суто свою думку. Я не можу зрозуміти, чому не проводяться вибори в районах (Донбасу, -ред.), які перебувають під контролем держави сьогодні. Чому, на яких підставах не мають змоги використовувати конституційне право майже по півмільйона громадян? Я не можу зрозуміти, як це пояснити нашим контрагентам із переговорів", - сказав він.
На думку Фокіна, Верховна Рада могла б вирішити цю ситуацію дуже легко, якби записали в постанові, що 25 жовтня проводяться вибори у всіх областях і районах, а в окремих підконтрольних районах Донбасу - "провести вибори, умовно кажучи, 25 березня".
"Відпали б усі спроби висловити претензії до України. Це наша прерогатива, наше право призначати вибори, коли ми вважаємо за необхідне", - зазначив він.
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НеХЕР вестись на поводу у ************ !
ГИБРИДЫ - они такие...п.дер..сы, что читать нужно как только возможно, а то разведут как котят !
поки там *******, не може бути жодних виборів, бо інакше це - легітімізація бандитів та окупантів на українській землі
«Я не могу понять, как это пояснить нашим контрагентам по переговорам", - отметил он.Источник: https://censor.net/ru/n3220464
А почему Дебальцево у оккупантов , хотя по минским договорнякам должно быть у Украины ? Это старый идиот не хочет спросить у контрагентов по переговорам ?
Фокин - возместите и убытки Украине и ущерб бизнесу в результате ХУТИН ВВЕДИ .
Пруф:
https://news.liga.net/politics/video/fokin-rossiyu-nado-ponyat-esli-b-ona-ne-zahvatila-krym-tuda-by-prishli-ssha-video
А потом депутаты будут удивляться ПОЧЕМУ НАРОД УЕЗЖАЕТ
Да потому шо в ЕС все политики молодые и понимают свой народ , а в Украине клоуны с маразматиками
он либо прочитанное понял по-мудацки, либо начитался таких же мудаков.
А дату нужно конешно чуть поточнее сделать - например, через 14 дней после деокупации и перехода границы под контроль погранвойск Украины...
Какие полмиллиона, где выборы не проводятся?
В серой зоне? Дык это неподконтрольная...
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря