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Управління ДБР у Львові очолив експрокурор Ляшко, якого 2 роки тому затримували п'яним за кермом

Управління ДБР у Львові очолив експрокурор Ляшко, якого 2 роки тому затримували п'яним за кермом

Коли патрульні затримали Руслана Ляшка, він відмовився проходити медекспертизу. З урахуванням відеозапису і показань свідків суд визнав його винним у водінні в нетверезому стані.

Конкурсна комісія визначила переможців на посади директорів і заступників директорів територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ. Так, теруправління ДБР у Львові очолив колишній старший слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури Руслан Ляшко, який останнім часом працював слідчим у ДБР. Два роки тому його затримали нетверезим за кермом, зазначає Zaxid.net.

40-річний Руслан Ляшко понад 10 років працював в органах прокуратури, зокрема кілька років - на посаді старшого слідчого з особливо важливих справ управління спеціальних розслідувань ГПУ. Протягом останнього року працював слідчим ДБР і проживав у Київській області.

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Восени 2018 року, перебуваючи на посаді старшого слідчого ГПУ, Руслан Ляшко потрапив у скандал – його затримали патрульні за підозрою у нетверезому водінні, але Ляшко відмовився від проходження медекспертизи. Зважаючи на покази свідків та відеозапис, суд визнав прокурора винним у керуванні в нетверезому стані та наклав на нього штраф 10 200 грн. Справу також розглядала кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів і визнала його винним у порушенні професійної етики і дискредитації органів прокуратури.

Наприкінці минулого року Руслан Ляшко не пройшов атестацію прокурорів ГПУ і був звільнений. Він не погодився зі звільненням і оскаржує його в Окружному адмінсуді Києва.

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У декларації Ляшко вказав квартиру, будинок, дві земельні ділянки в Дніпропетровській області і квартиру на Київщині. Він їздить на автомобілі Lexus NX 200T 2018 випуску. Задекларував майже 600 тис. грн зарплати в ДБР та 280 тис. грн у банку. Ще 10 тис. доларів у банку зберігає його дружина.

Автор: 

пияцтво (580) прокурор (624) ДБР (3511) Львівська область (2441)


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Топ коментарі
+16
поциальный зе-лифт
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21.09.2020 16:03
+7
а міг би гандони в аптеці красти...
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21.09.2020 16:08
+5
він так проти Петі протестував.
зелений хлоп, нормальний такий..
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21.09.2020 16:06
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офонские старцы уделали мудрецов сионских...
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21.09.2020 16:03 Відповісти
поциальный зе-лифт
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21.09.2020 16:03 Відповісти
а міг би гандони в аптеці красти...
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21.09.2020 16:08 Відповісти
Що значить ліфт? Він і при папірєдніках непогано себе почував в прокуратурі. Він же не паліхмахтер безробітний був. А в 2018 цілий старший слідчій ГПУ. В кінці 2019 був звільнений і судився в самому відреформованому зразковому суді. Мабуть виправдали. Такі кадри всім покидькам потрібні.
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21.09.2020 16:21 Відповісти
Тупень, с логикой все в порядке? При папиредниках его как раз и поймали пьяным за рулем. А при нынешних восстановили
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21.09.2020 16:36 Відповісти
ну хоть не за убийства....
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21.09.2020 16:05 Відповісти
За вбивства давно вже такі посади не дають. Все тільки за гроші.
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21.09.2020 16:07 Відповісти
він так проти Петі протестував.
зелений хлоп, нормальний такий..
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21.09.2020 16:06 Відповісти
декларировал почти 600 тыс. грн зарплаты в ГБР
Штурмы музеев хорошо оплачиваются мудрым наридом....
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21.09.2020 16:06 Відповісти
Точно! Пословица : "Заставь дурака Богу молиться, так он и лоб разобьет..." ГБР-овцами воплощена в жизнь - "движуха" аж пыль столбом: то Порошенку "мочат", то коррупцию в "хрущевках" ищут... Типа, кто "украл булочку" - КОРРУПЦИОНЕР !
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21.09.2020 17:02 Відповісти
Ну, людина мала кошти на "вхідний квиток". Все, як завжди. Чи ви думаєте судей набирали за іншим принципом? Чому у нас брак судей це, не тому що, нема бажаючих. Просто не всі мають кошти для сплати вартості "вхідного квитка".
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21.09.2020 16:06 Відповісти
У Зе власти все такие назначения.
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21.09.2020 16:10 Відповісти
То писець.. де вони курва цей сброд находять ???
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21.09.2020 16:12 Відповісти
зе дно
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21.09.2020 16:12 Відповісти
социальный лифт, ради захвата власти любое дерьмо подымем...
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21.09.2020 16:13 Відповісти
ЗЕ-сказал кадровый голод.
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21.09.2020 16:16 Відповісти
Ну че пристали? Он эти 2 года в ЛТП подлечился.
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21.09.2020 16:27 Відповісти
Ну вот видите. Не только бывших рыгов Януковича сейчас назначают. И от прошлой власти берут самых достойных))))
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21.09.2020 16:27 Відповісти
Он "более 10 лет работал в органах прокуратуры..." Не знал, что Порошенко был президентом 10 лет...
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21.09.2020 16:39 Відповісти
Фамилия Ляшко какая то не фартовая
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21.09.2020 16:31 Відповісти
украл 4 бутылки пива - стал народным депутатом, поймали бухим за рулём стал директором теруправления ГБР во Львове...
социальный лифт однако....
учитесь
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21.09.2020 16:39 Відповісти
Среди зелёных, порядочных и законопослушных людей Зеля не может найти.
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21.09.2020 16:45 Відповісти
С нынешней властью никто не хочет связываться, вот и собирают отбросы...мусор...
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21.09.2020 16:49 Відповісти
это для того, что бы зе-лупе помог добить страну, пока овцы хавают силос в стойле.
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21.09.2020 17:10 Відповісти
Вот уже как почти месяц,общество возмущается по поводу наезда бухого ментовского чучела на трёх студенток.Командир чучела,извинялся за своего подчинённого и сетовал на то,що не разглядел в подчинённом тварь.Тут же налицо,вже потенциальный убийца за рулём назначен на должность.Теперь будете ждать,когда это чучело испортит кому то жизнь,щоб потом сетовать,що мы не знали?Алогичное поведение и назначение.
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21.09.2020 18:14 Відповісти
порох чистил 5 лет ряды, зеля засерет
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21.09.2020 19:14 Відповісти
ЗеКадры.Лучшие.
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21.09.2020 19:38 Відповісти
В чем интрига статьи? За рулём пьяным пойманый(интересно сколько пешеходов на счету),аттестацию не прошел ,через суд пытается востановиться ,хаты,земли,авто .Да с такими данными ему что идти и честно работать,ну не мог он не пойти в ГБР ,тем более начальником.
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21.09.2020 20:27 Відповісти
Всьо ідьот по плану!
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21.09.2020 21:12 Відповісти
 
 