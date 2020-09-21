Управління ДБР у Львові очолив експрокурор Ляшко, якого 2 роки тому затримували п'яним за кермом

Коли патрульні затримали Руслана Ляшка, він відмовився проходити медекспертизу. З урахуванням відеозапису і показань свідків суд визнав його винним у водінні в нетверезому стані.

Конкурсна комісія визначила переможців на посади директорів і заступників директорів територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ. Так, теруправління ДБР у Львові очолив колишній старший слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури Руслан Ляшко, який останнім часом працював слідчим у ДБР. Два роки тому його затримали нетверезим за кермом, зазначає Zaxid.net.

40-річний Руслан Ляшко понад 10 років працював в органах прокуратури, зокрема кілька років - на посаді старшого слідчого з особливо важливих справ управління спеціальних розслідувань ГПУ. Протягом останнього року працював слідчим ДБР і проживав у Київській області.

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Восени 2018 року, перебуваючи на посаді старшого слідчого ГПУ, Руслан Ляшко потрапив у скандал – його затримали патрульні за підозрою у нетверезому водінні, але Ляшко відмовився від проходження медекспертизи. Зважаючи на покази свідків та відеозапис, суд визнав прокурора винним у керуванні в нетверезому стані та наклав на нього штраф 10 200 грн. Справу також розглядала кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів і визнала його винним у порушенні професійної етики і дискредитації органів прокуратури.

Наприкінці минулого року Руслан Ляшко не пройшов атестацію прокурорів ГПУ і був звільнений. Він не погодився зі звільненням і оскаржує його в Окружному адмінсуді Києва.

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У декларації Ляшко вказав квартиру, будинок, дві земельні ділянки в Дніпропетровській області і квартиру на Київщині. Він їздить на автомобілі Lexus NX 200T 2018 випуску. Задекларував майже 600 тис. грн зарплати в ДБР та 280 тис. грн у банку. Ще 10 тис. доларів у банку зберігає його дружина.