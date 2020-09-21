Ексліквідатора "Київського радіозаводу" судитимуть за незаконний продаж майна зі збитками в 46 млн грн, - Офіс генпрокурора

Завершено досудове розслідування і направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього ліквідатора "Київського радіозаводу" за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, арбітражний керуючий, якого призначили ліквідатором ДП "ВО "Київський радіозавод", упродовж 2016 скоїв незаконний продаж 14 об'єктів нерухомого майна - нежитлових будівель та приміщень, що належать держпідприємству, за ціною, заниженою в 5, а іноді в 10 разів, завдавши збитків державі на суму понад 45,6 млн грн.

Частину коштів, отриманих від реалізації нерухомості в сумі 2,7 млн ​​грн, ліквідатор перевів на рахунки афілійованих з ним приватних підприємств.

Розслідування проводилося за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

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