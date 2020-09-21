УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6898 відвідувачів онлайн
Новини
3 157 11

Ексліквідатора "Київського радіозаводу" судитимуть за незаконний продаж майна зі збитками в 46 млн грн, - Офіс генпрокурора

Ексліквідатора

Завершено досудове розслідування і направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього ліквідатора "Київського радіозаводу" за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, арбітражний керуючий, якого призначили ліквідатором ДП "ВО "Київський радіозавод", упродовж 2016 скоїв незаконний продаж 14 об'єктів нерухомого майна - нежитлових будівель та приміщень, що належать держпідприємству, за ціною, заниженою в 5, а іноді в 10 разів, завдавши збитків державі на суму понад 45,6 млн грн.

Частину коштів, отриманих від реалізації нерухомості в сумі 2,7 млн ​​грн, ліквідатор перевів на рахунки афілійованих з ним приватних підприємств.

Розслідування проводилося за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Читайте також: СБУ запобігла привласненню майна дитячого санаторію "Хаджибей" на суму понад 50 млн грн

Автор: 

майно (332) Київ (19541) Офіс Генпрокурора (3262)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
тролінг 80 левелаЕксліквідатора "Київського радіозаводу" судитимуть за незаконний продаж майна зі збитками в 46 млн грн, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7568
показати весь коментар
21.09.2020 16:31
+6
І не кажи. Тисячі підприємств знищено, порізано на брухт і розпродано разом з землею практично задаром. Винних немає
показати весь коментар
21.09.2020 16:26
+3
Ну, якщо суд визнає вину то це, буде перший такий випадок.
показати весь коментар
21.09.2020 16:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, якщо суд визнає вину то це, буде перший такий випадок.
показати весь коментар
21.09.2020 16:16 Відповісти
І не кажи. Тисячі підприємств знищено, порізано на брухт і розпродано разом з землею практично задаром. Винних немає
показати весь коментар
21.09.2020 16:26 Відповісти
тролінг 80 левелаЕксліквідатора "Київського радіозаводу" судитимуть за незаконний продаж майна зі збитками в 46 млн грн, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7568
показати весь коментар
21.09.2020 16:31 Відповісти
Не думаю. Бо, якщо тільки сковернуть цей гнойник, то таке поллється, що всіх папіредників - від директорів до профільних міністрів разом з прем"єрами і гідрантами - можна буде саджати.
показати весь коментар
21.09.2020 16:30 Відповісти
А РАДИОЗАВОД ОТРЕМОНТИРУЮТ !?)
показати весь коментар
22.09.2020 02:00 Відповісти
ни лифтов в хайфу,ни полётов на марс...заборы вязать з дроту осилит?
показати весь коментар
21.09.2020 16:16 Відповісти
Дрот сп#здит.
показати весь коментар
21.09.2020 16:16 Відповісти
в городе черновцы были и заводы и фабрики, с сел привозили людей на работу- ничего не осталось,
показати весь коментар
21.09.2020 16:23 Відповісти
А ковид?
показати весь коментар
21.09.2020 16:32 Відповісти
Когда то ведущее предприятие всего совка, но прошло время, и рукожопые руководители ОАО просто утопили всю базу ракетно космической техники
показати весь коментар
21.09.2020 16:55 Відповісти
Так везде куда не плюнь...
показати весь коментар
21.09.2020 17:03 Відповісти
 
 