Провести конференцію "Слуги народу" на території університету імені Шевченка в адміністрації вишу просив Офіс Президента

Київський осередок партії "Слуга Народу" провів свій захід на території Київського національного університету імені Шевченка після того, як з відповідним проханням до закладу звернувся Офіс Президента Володимира Зеленського.

Про це розповіли в адміністрації КНУ імені Шевченка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Там зазначили, що 20 вересня Зеленський обговорив з керівництвом університету "важливі питання розвитку вищої освіти й науки в Україні та в університеті зокрема".

"Президент також взяв участь у презентації Стратегії розвитку міста Києва до 2027 року Київською міською організацією партії "Слуга народу", яке було організовано на території КНУ імені Тараса Шевченка за зверненням Офісу президента України до керівництва університету", — йдеться у відповіді КНУ на наш запит.

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Керівництво вишу наголошує, що захід відбувся на частині відкритої території КНУ у вихідний день, коли навчання не було. Не брали участь у заході ні студенти, ні викладачі.

"При цьому не використовувались жодні аудиторії або будівлі закладу освіти, його працівники не залучались до організації, а сцену було демонтовано і прибрано в неділю", — додали в адміністрації університету.

У запиті стверджується, що такий формат не є політичною рекламою чи агітацією і не суперечить чинному законодавству.

"Громадське" зазначає, що відповідь адміністрації університету практично збігається із заявою "Слуги Народу", яка також наголосила, що захід відбувався у вихідний день на відкритій території вишу, а студенти та викладачі у ньому часті не брали.

Також київський осередок владної партії виступив за те, щоби внутрішній дворик Червоного корпусу КНУ, де відбувався захід, відкрили всім охочим.

Нагадаємо, 20 вересня в рамках міської партійної конференції партії "Слуги народу" відбулося представлення кандидатів до Київради, яке було у внутрішньому дворі університету імені Шевченка.

Вранці 21 вересня студенти університету Шевченка вийшли на протест через проведення конференції "Слуги народу". Учасники акції засудили дії адміністрації КНУ імені Шевченка і заявили, що дозвіл проводити на території вишу політичний захід порушує закон "Про вищу освіту" та статут університету.