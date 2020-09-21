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Новини
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Провести конференцію "Слуги народу" на території університету імені Шевченка в адміністрації вишу просив Офіс Президента

Провести конференцію

Київський осередок партії "Слуга Народу" провів свій захід на території Київського національного університету імені Шевченка після того, як з відповідним проханням до закладу звернувся Офіс Президента Володимира Зеленського.

Про це розповіли в адміністрації КНУ імені Шевченка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Там зазначили, що 20 вересня Зеленський обговорив з керівництвом університету "важливі питання розвитку вищої освіти й науки в Україні та в університеті зокрема".

"Президент також взяв участь у презентації Стратегії розвитку міста Києва до 2027 року Київською міською організацією партії "Слуга народу", яке було організовано на території КНУ імені Тараса Шевченка за зверненням Офісу президента України до керівництва університету", — йдеться у відповіді КНУ на наш запит.

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Керівництво вишу наголошує, що захід відбувся на частині відкритої території КНУ у вихідний день, коли навчання не було. Не брали участь у заході ні студенти, ні викладачі.

"При цьому не використовувались жодні аудиторії або будівлі закладу освіти, його працівники не залучались до організації, а сцену було демонтовано і прибрано в неділю", — додали в адміністрації університету.

У запиті стверджується, що такий формат не є політичною рекламою чи агітацією і не суперечить чинному законодавству.

"Громадське" зазначає, що відповідь адміністрації університету практично збігається із заявою "Слуги Народу", яка також наголосила, що захід відбувався у вихідний день на відкритій території вишу, а студенти та викладачі у ньому часті не брали.

Також київський осередок владної партії виступив за те, щоби внутрішній дворик Червоного корпусу КНУ, де відбувався захід, відкрили всім охочим.

Нагадаємо, 20 вересня в рамках міської партійної конференції партії "Слуги народу" відбулося представлення кандидатів до Київради, яке було у внутрішньому дворі університету імені Шевченка.

Вранці 21 вересня студенти університету Шевченка вийшли на протест через проведення конференції "Слуги народу". Учасники акції засудили дії адміністрації КНУ імені Шевченка і заявили, що дозвіл проводити на території вишу політичний захід порушує закон "Про вищу освіту" та статут університету.

Автор: 

виш (547) Університет (181) вища освіта (209) Слуга народу (2814) Офіс Президента (2027)


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Топ коментарі
+18
что вова-ссикло, что вовка-х*уйло - оба-два закомплексованных чмошника со "вставками"
Провести конференцию "Слуги Народа" на территории университета им. Шевченко у администрации вуза просил Офис Президента - Цензор.НЕТ 8223
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21.09.2020 16:36
+15
"Зеленский обсудил с руководством университета "важные вопросы развития высшего образования и науки ...."
И в каком месте тут смеяться? Где Зеленский, а где высшее образование и наука ?
П.С. Кто не в курсе: с зачёткой сдавать экзамены ходил не Вова, а его папа......

Источник: https://censor.net/ru/n3220472
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21.09.2020 16:41
+10
Провести конференцию "Слуги Народа" на территории университета им. Шевченко у администрации вуза просил Офис Президента - Цензор.НЕТ 9958
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21.09.2020 16:46
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что вова-ссикло, что вовка-х*уйло - оба-два закомплексованных чмошника со "вставками"
Провести конференцию "Слуги Народа" на территории университета им. Шевченко у администрации вуза просил Офис Президента - Цензор.НЕТ 8223
показати весь коментар
21.09.2020 16:36 Відповісти
Провести конференцию "Слуги Народа" на территории университета им. Шевченко у администрации вуза просил Офис Президента - Цензор.НЕТ 6262
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21.09.2020 16:36 Відповісти
Когда это будет правдой - поставлю лайк.
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21.09.2020 16:42 Відповісти
Провести конференцію "Слуги народу" на території університету імені Шевченка в адміністрації вишу просив Офіс Президента - Цензор.НЕТ 1241
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21.09.2020 16:54 Відповісти
ше одному машину спалять
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21.09.2020 16:48 Відповісти
Провести конференцию "Слуги Народа" на территории университета им. Шевченко у администрации вуза просил Офис Президента - Цензор.НЕТ 776
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21.09.2020 16:37 Відповісти
коли ж йому займатись міжнародною політикою та іншими обов'язками, тупе рішалово по областям ганяє та по універам ...
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21.09.2020 16:39 Відповісти
Куда вже університету червоніти, після такої ганьби
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21.09.2020 16:48 Відповісти
"Зеленский обсудил с руководством университета "важные вопросы развития высшего образования и науки ...."
И в каком месте тут смеяться? Где Зеленский, а где высшее образование и наука ?
П.С. Кто не в курсе: с зачёткой сдавать экзамены ходил не Вова, а его папа......

Источник: https://censor.net/ru/n3220472
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21.09.2020 16:41 Відповісти
папа у вовы силён в математике,
учится папа за вову весь год (с)
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21.09.2020 17:25 Відповісти
Отмазка для типиллов. Надеюсь, студенты не битые в голову поклонники квартала 95.
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21.09.2020 16:42 Відповісти
Для тих, хто не в курсі. Внутрішній двір це, територія обгороджена корпусами. Там тебе люди не будуть бачити і витрати менші ніж за палац Спорту чи Жовтневий.
Провести конференцию "Слуги Народа" на территории университета им. Шевченко у администрации вуза просил Офис Президента - Цензор.НЕТ 4313
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21.09.2020 16:44 Відповісти
Так значить можна проводити партійні заходи?
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21.09.2020 16:47 Відповісти
Якщо з ОП подзвонят ,то можна !!)))
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21.09.2020 16:48 Відповісти
Воно, видать, зебілл.
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21.09.2020 16:49 Відповісти
Внутрішній дворик Лук"янівського сізо ще б дешевше був би. Можна ще й з гаслом: "Майбутнє вже за крок!"
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21.09.2020 16:53 Відповісти
В офісі президента теж є відгороджений внутрішній двір (там завжди президенти прес-конференції дають), то чому ОП не провів зборище там?
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21.09.2020 17:29 Відповісти
Провести конференцию "Слуги Народа" на территории университета им. Шевченко у администрации вуза просил Офис Президента - Цензор.НЕТ 9958
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21.09.2020 16:46 Відповісти
Для Зе закон не писан, а если писан то не читан, а если читан ,то не понят , а если понят,то не так !!)))
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21.09.2020 16:47 Відповісти
Разве в Уставе КНУ что-то написано про выходные дни, непривлечение студентов и т.п ?

Там написано прямо - на территории НИЗЗЯ !
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21.09.2020 16:59 Відповісти
Ясно,чітко,однозначно, без будь яких винятків !!)))
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21.09.2020 17:07 Відповісти
Чому не на чи у вашому улюбленому "майданчику овоча"? Провести конференцію "Слуги народу" на території університету імені Шевченка в адміністрації вишу просив Офіс Президента - Цензор.НЕТ 6688
Набрид? Чи плісняву заразу по місту розносите?
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21.09.2020 17:14 Відповісти
А офису Закон не закон? Или там все такие юрЫсты, как сам Додик?
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21.09.2020 17:46 Відповісти
теперешний презЕдент - очень большой спец по высшему образованию, хотя сам его не имеет))
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21.09.2020 17:49 Відповісти
Адмінресурс в дії.
Скопенко ще в часи овоча прогинався. Губерський - не кращий, такий же безхебетний
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21.09.2020 18:16 Відповісти
Все враньё от начала до конца. Угодливая администрация КНУ нарушает собственный статут и должна быть привлечена к ответственности, а лучше вместе с "зеленными", которые постоянно нарушают правила обязательные для всех , отправлена на свалку истории
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21.09.2020 19:34 Відповісти
ВРЕМЯ ПРИШЛО
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21.09.2020 20:06 Відповісти
Університет Шевченка вже став міськими курсами для підготовки збитих політичних льотчиків. Може і фасад перекрасити в колір саранчі?
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21.09.2020 20:24 Відповісти
Жодного разу не була в цьому дворику, хоча закінчила КГУ.
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21.09.2020 21:04 Відповісти
"В запросе утверждается, что такой формат не является политической рекламой или агитацией и не противоречит действующему законодательству."

Т..е. я правильно понимаю, что тусовка "сук урода" просто арендовала на территории КУН площадку для шашлыков с пивасиком ?
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22.09.2020 00:18 Відповісти
 
 