Трамп обіцяє вакцину від COVID-19 до кінця року, але тільки в США
Вакцина проти коронавірусу COVID-19 стане доступною в США набагато раніше, ніж наприкінці 2020 року. Першими, ймовірно, будуть вакцини компаній Pfizer, Inc. і Johnson&Johnson.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У вас вона буде задовго до кінця року, може, до кінця жовтня", - сказав Трамп в ефірі одного з телеканалів.
Він уточнив, що першою, ймовірно, буде готова вакцина виробництва компанії Pfizer, Inc. Трамп також похвалив роботу розробників вакцини Johnson&Johnson, зазначивши, що вона "ймовірно, буде трохи пізніше".
Крім цього, він згадав вакцини проти коронавірусу компаній Moderna і AstraZeneca, сказавши, що "вони справляються дуже добре".
Трамп підкреслив, що під час розробки вакцин особлива увага приділялася їхній безпеці.
"Абсолютна безпека - це номер один", - сказав Трамп.
Раніше президент США говорив, що не виключає, що вакцина буде готова до президентських виборів, запланованих на 3 листопада.
Нагадаємо, у вересні, компанія AstraZeneca повідомила, що припинила клінічні випробування вакцини проти COVID-19 для розслідування "потенційно незрозумілої хвороби".
AstraZeneca - одна з трьох компаній, які проводять випробування третьої фази коронавірусної вакцини в США. Потенційні вакцини компаній Pfizer і Moderna в даний час також проходять клінічні випробування.
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Дуже цікавий звіт від CDC (США). Було опитано 160 хворих "ковідом" із відповідною симптоматикою в 11 лікарнях. 108 (70%) опитаних перед хворобою (принаймні протягом попередніх двох тижнів) носили маску ЗАВЖДИ, ще 22є носили маску ЧАСТО. Тобто 85% з цих хворих використовували маски, але все одно "захворіли на ковід".
Просто будет коллективный имунитет. У них сейчас более 6 млн выявленных. Не выявленных, которые болели легко в несколько раз больше. Итого под 30 млн.
Пассажирка самолета покашляла и заразила коронавирусом десяток попутчиков.
Пассажирка авиакомпании Vietnam Airlines, летевшая из Лондона во Вьетнам, покашляла в самолете и заразила коронавирусом десяток попутчиков. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (The Centers for Disease Control and Prevention).
По информации издания, 27-летняя бизнесвумен из Вьетнама жаловалась на боль в горле и кашель перед полетом, а через четыре дня у нее обнаружили COVID-19. Специалисты отследили все контакты женщины и определили, что она заразила инфекцией 14 пассажиров и одного члена экипажа.
Отмечается, что на борту самолета находились в общей сложности 217 человек, при этом туристов не обязывали надевать защитные маски в процессе перелета.»