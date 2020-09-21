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Новини Коронавірус і карантин
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Трамп обіцяє вакцину від COVID-19 до кінця року, але тільки в США

Трамп обіцяє вакцину від COVID-19 до кінця року, але тільки в США

Вакцина проти коронавірусу COVID-19 стане доступною в США набагато раніше, ніж наприкінці 2020 року. Першими, ймовірно, будуть вакцини компаній Pfizer, Inc. і Johnson&Johnson.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У вас вона буде задовго до кінця року, може, до кінця жовтня", - сказав Трамп в ефірі одного з телеканалів.

Він уточнив, що першою, ймовірно, буде готова вакцина виробництва компанії Pfizer, Inc. Трамп також похвалив роботу розробників вакцини Johnson&Johnson, зазначивши, що вона "ймовірно, буде трохи пізніше".

Крім цього, він згадав вакцини проти коронавірусу компаній Moderna і AstraZeneca, сказавши, що "вони справляються дуже добре".

Трамп підкреслив, що під час розробки вакцин особлива увага приділялася їхній безпеці.

"Абсолютна безпека - це номер один", - сказав Трамп.

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Раніше президент США говорив, що не виключає, що вакцина буде готова до президентських виборів, запланованих на 3 листопада.

Нагадаємо, у вересні, компанія AstraZeneca повідомила, що припинила клінічні випробування вакцини проти COVID-19 для розслідування "потенційно незрозумілої хвороби".

AstraZeneca - одна з трьох компаній, які проводять випробування третьої фази коронавірусної вакцини в США. Потенційні вакцини компаній Pfizer і Moderna в даний час також проходять клінічні випробування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Держбюджету-2021 заклали 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу. Загалом на боротьбу з COVID-19 передбачено 19,4 млрд грн, - Марченко

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) США (23085) Трамп Дональд (5834) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
зятя сначала вакцинируй...чы кушнеры доверяют тока кремлёвским вакцинам?
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21.09.2020 16:48
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Відмінна робота!
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21.09.2020 16:40 Відповісти
кого?
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21.09.2020 16:41 Відповісти
И только до выборов
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21.09.2020 16:41 Відповісти
Это был бы главный подарок к новому году!
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21.09.2020 16:41 Відповісти
Говорят Зе выделил миллион долларов на борьбу с разработчиками вакцины!
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21.09.2020 16:41 Відповісти
да вы шо)))
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21.09.2020 16:42 Відповісти
зятя сначала вакцинируй...чы кушнеры доверяют тока кремлёвским вакцинам?
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21.09.2020 16:48 Відповісти
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6936a5.htm?s_cid=mm6936a5_x&fbclid=IwAR0q2Hm05897MLopPD3WsirKW6ONBDkHie7ssVl_m1RTL8IDcveMqHSxO_k

Дуже цікавий звіт від CDC (США). Було опитано 160 хворих "ковідом" із відповідною симптоматикою в 11 лікарнях. 108 (70%) опитаних перед хворобою (принаймні протягом попередніх двох тижнів) носили маску ЗАВЖДИ, ще 22є носили маску ЧАСТО. Тобто 85% з цих хворих використовували маски, але все одно "захворіли на ковід".
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21.09.2020 16:48 Відповісти
Таким темпом к новому году вакцина в штатах будет и не нужна.
Просто будет коллективный имунитет. У них сейчас более 6 млн выявленных. Не выявленных, которые болели легко в несколько раз больше. Итого под 30 млн.
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21.09.2020 16:52 Відповісти
Нет от короны никакого "коллективного иммунитета". Люди болеют по несколько раз. Изучи вопрос, прежде чем писать бред.
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21.09.2020 20:05 Відповісти
«21 сентября 2020
Пассажирка самолета покашляла и заразила коронавирусом десяток попутчиков.

Пассажирка авиакомпании Vietnam Airlines, летевшая из Лондона во Вьетнам, покашляла в самолете и заразила коронавирусом десяток попутчиков. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (The Centers for Disease Control and Prevention).
По информации издания, 27-летняя бизнесвумен из Вьетнама жаловалась на боль в горле и кашель перед полетом, а через четыре дня у нее обнаружили COVID-19. Специалисты отследили все контакты женщины и определили, что она заразила инфекцией 14 пассажиров и одного члена экипажа.
Отмечается, что на борту самолета находились в общей сложности 217 человек, при этом туристов не обязывали надевать защитные маски в процессе перелета.»
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21.09.2020 17:15 Відповісти
Трамп сказав - Треба! Білл і Мелінда дружно сказали -Єсть!
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21.09.2020 20:41 Відповісти
Афигеть. Он же якобы был яростным противником вакцин. Чего не ляпнешь ради рейтинга.
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21.09.2020 20:58 Відповісти
 
 