Трамп обіцяє вакцину від COVID-19 до кінця року, але тільки в США

Вакцина проти коронавірусу COVID-19 стане доступною в США набагато раніше, ніж наприкінці 2020 року. Першими, ймовірно, будуть вакцини компаній Pfizer, Inc. і Johnson&Johnson.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У вас вона буде задовго до кінця року, може, до кінця жовтня", - сказав Трамп в ефірі одного з телеканалів.

Він уточнив, що першою, ймовірно, буде готова вакцина виробництва компанії Pfizer, Inc. Трамп також похвалив роботу розробників вакцини Johnson&Johnson, зазначивши, що вона "ймовірно, буде трохи пізніше".

Крім цього, він згадав вакцини проти коронавірусу компаній Moderna і AstraZeneca, сказавши, що "вони справляються дуже добре".

Трамп підкреслив, що під час розробки вакцин особлива увага приділялася їхній безпеці.

"Абсолютна безпека - це номер один", - сказав Трамп.

Читайте також: Богдан попросив Зеленського зняти "з особистого контролю" питання закупівлі вакцин - у нас з'явиться шанс

Раніше президент США говорив, що не виключає, що вакцина буде готова до президентських виборів, запланованих на 3 листопада.

Нагадаємо, у вересні, компанія AstraZeneca повідомила, що припинила клінічні випробування вакцини проти COVID-19 для розслідування "потенційно незрозумілої хвороби".

AstraZeneca - одна з трьох компаній, які проводять випробування третьої фази коронавірусної вакцини в США. Потенційні вакцини компаній Pfizer і Moderna в даний час також проходять клінічні випробування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Держбюджету-2021 заклали 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу. Загалом на боротьбу з COVID-19 передбачено 19,4 млрд грн, - Марченко