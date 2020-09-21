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Єдиний реєстр одержувачів соцвиплат запрацює через 1,5-2 роки, - глава Мінцифри Федоров

Єдиний реєстр одержувачів соцвиплат запрацює через 1,5-2 роки, - глава Мінцифри Федоров

Міністри цифрової трансформації Михайло Федоров і соціальної політики Марина Лазебна представили стратегію цифрової трансформації соціальної сфери. Її завдання - уніфікувати дані про одержувачів соціальних виплат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У 2016 році Мінфін порахував, що 16-17% виплат йдуть неіснуючим людям або брехунам. За словами Федорова, нова система дозволить заощадити державі понад 100 млрд гривень.

"Якщо дуже коротко: чому є багато неякісних виплат? Тому що немає правильного обміну даними між реєстрами, все ускладнено. Нам потрібно зробити це просто і справедливо. Тому ми будемо створювати єдиний реєстр, де будуть всі люди, які отримують соцвиплати і там будуть якісні дані", — сказав Федоров перед презентацією.

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Він додав, що "нам треба, щоб ті люди, які мають яхти, Bentley і проживають не за кордоном — не отримували соцвиплати".

Запровадити систему планують впродовж 1,5-2 років. Певні сервіси почнуть працювати раніше.

Система передачає:

  • дистанційне оформлення виплат і електронні черги;
  • оцифровку всіх наявних нині документів;
  • зменшення кількості транзакцій. Зараз за певними виплатами гроші проходять через 5-6 банківських операцій;
  • автоматичну пенсію: людині не обов'язково іти до пенсійного фонду, їй надійде смс-повідомлення з усією інформацією.

Автор: 

пенсія (1587) реєстр (852) Міністерство соціальної політики (1271) Федоров Михайло (882) Мінцифри (1192)


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