ВАКС обирає запобіжний захід нардепові Юрченку: прокурор просить понад 6 млн гривень застави для підозрюваного
Вищий антикорупційний суд у понеділок розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Олександрові Юрченку, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Прокурор, обґрунтовуючи необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою арешту в 6 499 384 млн грн, зазначив, що під час аналізу ризиків слід враховувати, що злочин було скоєно з використанням службових повноважень, пособників, підозрюваний часто їздить за кордон.
Також прокурор зазначив ризик можливого впливу підозрюваного на свідків, серед яких, зокрема його підлеглі.
Крім того, за словами представника обвинувачення, можуть бути використані зв'язки в держструктурах і правоохоронних органах.
"Маючи статус народного депутата, ... Юрченко може здійснювати інші злочини", - підкреслив прокурор.
Адвокати Юрченка зі свого боку заявили, що в основу підозри покладено допущення, а докази є неналежними і не містять ознак правопорушення. "У сторони обвинувачення відсутні правові підстави для обрання будь-якого запобіжного заходу", - вважає захист.
На думку адвокатів, підозра ґрунтується "на матеріалах оперативно-розшукової справи, яка містить ознаки поліцейської провокації".
Після виступу з доводами проти задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу захист попросив припинити трансляцію для озвучування даних медичних документів.
Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.
17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.
Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції СН.
Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.
Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.
18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.
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