ВАКС обирає запобіжний захід нардепові Юрченку: прокурор просить понад 6 млн гривень застави для підозрюваного

Вищий антикорупційний суд у понеділок розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Олександрові Юрченку, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Прокурор, обґрунтовуючи необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою арешту в 6 499 384 млн грн, зазначив, що під час аналізу ризиків слід враховувати, що злочин було скоєно з використанням службових повноважень, пособників, підозрюваний часто їздить за кордон.

Також прокурор зазначив ризик можливого впливу підозрюваного на свідків, серед яких, зокрема його підлеглі.

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Крім того, за словами представника обвинувачення, можуть бути використані зв'язки в держструктурах і правоохоронних органах.

"Маючи статус народного депутата, ... Юрченко може здійснювати інші злочини", - підкреслив прокурор.

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Адвокати Юрченка зі свого боку заявили, що в основу підозри покладено допущення, а докази є неналежними і не містять ознак правопорушення. "У сторони обвинувачення відсутні правові підстави для обрання будь-якого запобіжного заходу", - вважає захист.

На думку адвокатів, підозра ґрунтується "на матеріалах оперативно-розшукової справи, яка містить ознаки поліцейської провокації".

Після виступу з доводами проти задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу захист попросив припинити трансляцію для озвучування даних медичних документів.

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції СН.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.