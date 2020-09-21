Фокін назвав терористів на Донбасі "повстанцями" і заговорив про формування там "міжнародного тимчасового уряду"
Заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін вважає, що можна використовувати мандат Ради безпеки ООН і сформувати "міжнародний тимчасовий уряд" на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів. Російських найманців Фокін назвав "повстанцями".
Про це він сказав в інтерв'ю "UA: Українське радіо", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Тому що, як правило, подібні вибори однією зі сторін визнаються сфальсифікованими, нелегітимними і т.д. А якщо це буде проведено під егідою ООН, то ніхто навіть і рот не відкриє. Вибори будуть визнані такими, що відбулися. У мандаті Ради безпеки ООН записано право створювати міжнародний тимчасовий уряд з терміном необхідним: може, на рік, може - на два. А безпеку гарантувати можуть міжнародні миротворці, тобто військовий контингент ООН. Ця пропозиція, по суті, не нове, про нього вже говорили", - сказав Фокін.
За словами Фокіна, Росія раніше погодилася на такий спосіб просування до миру, але сказала, що військовий контингент ООН повинен бути зосереджений тільки на нинішній лінії розмежування на Донбасі.
"Звичайно, з цим погодитися не можна. Потрібно або такий же контингент розташувати на кордоні з Росією, щоб припинити звідти допомогу повстанцям, або по всій території. Зрештою, в Мінських угодах написано, що можна зосередити ці війська ООН на лінії розмежування і на території, на якій будуть проводитися вибори", - зазначив він.
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и - к "повстанцам" на выборы. Машеньку орки повстанцы первую выберут и будут иметь до несхочу, ну а потом и старый пердун пойдет паровозом. И будет он, сидя на бутылке, каждый день ждать выборов.
Да.., и Машкиного дружка , "красивого парня" Дерьмака, пусть с собою прихватит, может там тот его старческую жопу своею прикроет.
Фокін нарешті наважився повторити той відомий тезис кремлівської пропаганди, який блаЗЕнь сміливо озвучив ще на минулорічних дебатах.
Прошу не переплутайте! Саме Україну, а не Росію.
Вже не здивуюсь, якщо у зв'язку із «конфліктом» представники Зеленського у ТКГ вимагатимуть у Заходу санкцій проти ... України.
Довибирались )
ОРДЛО - это территория, а Талибан и АльКаида - вооруженные организации, поэтому их, в отличии от территории, можно признать и "незаконными" и "террористическим"...
https://twitter.com/sergiy_taran
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1308292747699208192 2 ч
«Конфлікт» на сході почався через мовне питання,- заявив Фокін, який представляє Україну у Мінську. Не переплутайте! Саме Україну, а не Росію.
Вже не здивуюсь, якщо у зв'язку із «конфліктом» представники Зеленського у ТКГ вимагатимуть у Заходу санкцій проти ... України.
старий підар, коли ти вже стулиш пельку?
ВЖЕ НЕ КАЖУ ПРО ТЮРМУ ДЛЯ ТАКИХ ВИРОДКІВ ЯКІ ПРОДАЮТЬ УКРАЇНУ, ПОЧИНАЮ КАЗАТИ ПРО ФІЗИЧНЕ ЗНИЩЕННЯ (СМЕРТНУ КАРУ ТАКИМ ФОКІНИМ І КРАВЧУКАМ)
Пора міняти законодавство і вводити вищу міру покарання за зраду держави.
Куди його родичі дивляться? Страшна і чорна біда...