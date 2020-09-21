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Фокін назвав терористів на Донбасі "повстанцями" і заговорив про формування там "міжнародного тимчасового уряду"

Фокін назвав терористів на Донбасі

Заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін вважає, що можна використовувати мандат Ради безпеки ООН і сформувати "міжнародний тимчасовий уряд" на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів. Російських найманців Фокін назвав "повстанцями".

Про це він сказав в інтерв'ю "UA: Українське радіо", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тому що, як правило, подібні вибори однією зі сторін визнаються сфальсифікованими, нелегітимними і т.д. А якщо це буде проведено під егідою ООН, то ніхто навіть і рот не відкриє. Вибори будуть визнані такими, що відбулися. У мандаті Ради безпеки ООН записано право створювати міжнародний тимчасовий уряд з терміном необхідним: може, на рік, може - на два. А безпеку гарантувати можуть міжнародні миротворці, тобто військовий контингент ООН. Ця пропозиція, по суті, не нове, про нього вже говорили", - сказав Фокін.

За словами Фокіна, Росія раніше погодилася на такий спосіб просування до миру, але сказала, що військовий контингент ООН повинен бути зосереджений тільки на нинішній лінії розмежування на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У постанові про місцеві вибори можна було б прописати іншу, але конкретну дату проведення виборів на підконтрольних районах Донбасу, - Фокін

"Звичайно, з цим погодитися не можна. Потрібно або такий же контингент розташувати на кордоні з Росією, щоб припинити звідти допомогу повстанцям, або по всій території. Зрештою, в Мінських угодах написано, що можна зосередити ці війська ООН на лінії розмежування і на території, на якій будуть проводитися вибори", - зазначив він.

Автор: 

місцеві вибори (1366) Фокін Вітольд (98) Донбас (22356) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+100
Фокин назвал террористов на Донбассе повстанцами и заговорил о формировании там "международного временного правительства" - Цензор.НЕТ 3825
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21.09.2020 17:13
+89
Кто-то уберёт жтого маразматика наконец?

Может сразу в тюрьму ?
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21.09.2020 17:04
+86
нам оно не нужно, но вовкам - обоим - очень нужно. Вот фокин и старается пропихнуть террористов в легитимную власть и снять санкции с рашки.
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21.09.2020 17:05
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санитаров!!!
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22.09.2020 08:31 Відповісти
Це не Фокін сказав, це його смердючими губами промовив Зеленський. Бо якщо вислів йде в розріз партії Бені-Зеленського, то до вечора миттєво збираєть їх шобла і людину викидають, як нікчемне кошеня. А я пропоную зеркально створити такий же уряд і на Галичині. Таку ж вільну економічну зону на Галичині і вливати такіж кошти на Галичину і буду прав на тисячу відсотків, що вони Україну не здадуть. Вони не будуть грузити і вивозити з своїх міст підприємства в Польщу, як це зробили "повстанці", що насрали в штанці даунбасята і вивезли все на засрашку, щоб їх діти працювали там. Чи думають, що знову подоляни, полісяни і дніпряни віддадуть їм все найкраще?
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22.09.2020 08:37 Відповісти
ну да - сразу угрозы в чатике, исключение из партии или сразу заява, постик\видосик, сразу десяток других ртов раскрываются а здесь тишина... старого дятла туда и постаивли озвучивать то, что боится скахать хриплая крыса!
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22.09.2020 09:15 Відповісти
да заткните ему уже пасть!!!!! у нас власть есть??? позиция есть??? или этого дятла и поставили озвучивать "позицию партии"???? слов нет!!!!!! Посадить вместе с кравчуком в кравчучку и спустить обоих с Говерлы!!!
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22.09.2020 09:14 Відповісти
Нехай берет свою внучку Машеньку вафлегубую, себя за морщинистую сраку,
и - к "повстанцам" на выборы. Машеньку орки повстанцы первую выберут и будут иметь до несхочу, ну а потом и старый пердун пойдет паровозом. И будет он, сидя на бутылке, каждый день ждать выборов.
Да.., и Машкиного дружка , "красивого парня" Дерьмака, пусть с собою прихватит, может там тот его старческую жопу своею прикроет.
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22.09.2020 09:17 Відповісти
Страна абсурда- кто ненавидит Украину тот её представляет. ФСБ работает четко.
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22.09.2020 09:23 Відповісти
Нашли кого назначать. Кравчук, Фокин. Под 90.
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22.09.2020 09:39 Відповісти
...був такий в історії України отаман Сірко, який визволивши українців з татарського пологу в Криму віддав наказ повбивати ту частину людей, яка захотіла повернутися назад. Так шо... так шо...
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22.09.2020 09:40 Відповісти
Ну зачем так строго -на кладбище, сразу отправить в "свободный" Донецк или Луганск.
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22.09.2020 13:03 Відповісти
,😡😡😡
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22.09.2020 09:49 Відповісти
Видать у Пуйла и его ФСБ совсем дела плохи, раз для таких целей предателей помоложе найти не удалось, пришлось доставать эти музейные экспонаты, подготовленные еще советскими КБШ-ными кадрами.
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22.09.2020 09:51 Відповісти
Ой, братани, здається мені, що настає самий ганебний період в історії Незалежної України.
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22.09.2020 10:21 Відповісти
маразматик фока-выживший не только из ума ,но и "любящий" неньку в засос-задолбал,а клоунесса кайф ловит,типа я тут не я,ведь фокки это кладезь маразма,а он вождь краснокожих,а не лох...лови Украина сеанс,слуги с огорода атакуют по всем норам.
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22.09.2020 10:28 Відповісти
Фокин назвал террористов на Донбассе "повстанцами" ©
Фокін нарешті наважився повторити той відомий тезис кремлівської пропаганди, який блаЗЕнь сміливо озвучив ще на минулорічних дебатах.

Фокін назвав терористів на Донбасі "повстанцями" і заговорив про формування там "міжнародного тимчасового уряду" - Цензор.НЕТ 1124
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22.09.2020 10:30 Відповісти
Фокiн незважаючи на вiк добре читаэ темники Лаврова.
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22.09.2020 10:34 Відповісти
А может там лучше сформировать международный трибунал для "повстанцев"?
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22.09.2020 10:40 Відповісти
ну что вы надо платить пенсии и льгот по больше что бы окрепли и послали нас .
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22.09.2020 11:39 Відповісти
Ну да! И талоны на усиленное питание.
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22.09.2020 14:08 Відповісти
Да! Всё очень плохо... то ли дело Порошенко!!! Он бы пригласил в ТКГ старого доброго Медведчука!!!
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22.09.2020 10:50 Відповісти
Неужели, вы так до сих пор и не знаете почему в ТКГ был Мертвячук? Или все же притворяетесь?
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22.09.2020 14:13 Відповісти
Я то знаю. А вы? Он там был потому что от него этого требовал Путин. А все мы знаем в каких на самом деле хороших отношениях Порошенко с Путиным.
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22.09.2020 16:15 Відповісти
Точнее г-жа Меркель. Международная политика - вещь очень тонкая и специфическая и не каждому дано ее понять. Есть вещи, в международных отношениях, о которых мы ничего не знаем и никогда не узнаем, а для того чтобы оком-то или о чем-то судить, нужно знать все обстоятельства. Никогда не верьте тому, что "Каждая кухарка может управлять государством!" Живой пример - "Голобородько". https://www.youtube.com/watch?v=i_FvF8nbRWc
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23.09.2020 13:35 Відповісти
Мне это видео показывать бесполезно ибо я не являлся и не являюсь адептом сексты Заленского. Но я так же и не верю сладким громким и пафосным речам Порошенко. Говорит он красиво, но здесь очень явно чувствуется неискренность. Плюс к тому все скандалы которые разоблачали его в течение всего времени просто не могут быть вымыслом кремля. Но адепты секты Гетьмана воспринимают вштыки абсолютно ВСЁ. Ну вот и всё.
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23.09.2020 18:30 Відповісти
послушаеш нашего зе... посмотриш кого он набирает на разные должности и можно согласится с путлером о том что Украина как страна не состоялась.ничего хорошего страну не ждет при таких "реформаторах",обидно все же...
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22.09.2020 10:54 Відповісти
Якось старому пердлу Фокіну примарудилося, що до нього причволала його улюблена онука-губрійка, і що характерно, з неї стирчав набубнявлений тіліпок, що виріс з організму якогось дЄрЬмака. Ось до чого б це?
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22.09.2020 11:10 Відповісти
«Конфлікт» на сході почався через мовне питання,- заявив Фокін, який представляє Україну у Мінську.
Прошу не переплутайте! Саме Україну, а не Росію.
Вже не здивуюсь, якщо у зв'язку із «конфліктом» представники Зеленського у ТКГ вимагатимуть у Заходу санкцій проти ... України.
Довибирались )
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22.09.2020 11:15 Відповісти
Давайте говорить с точки зрения международного права. Юридически ОРДЛО не признано террористической организацией и незаконным вооруженным формированием, это мнение исключительно текущей власти в Киеве ( Лично я нигде не видел подобного документа(. Если бы это кодло приравняли к Аль-Каиде или Талибану, вопросов бы не было, а так с точки зрения международного публичного права в Украине типичный гражданский конфликт с внешним пристуствием России на одной стороне и США на другой.
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22.09.2020 11:16 Відповісти
Постанова ВР визнала бойвиків ОРДЛО террористами. Так, міжнародне співтовариство такого визнання не зробило. І що? Якщо бойовики ОРДЛО - повстанці, то ми тоді хто? Хунта? Але так нас називає лише расєя, навіть її сателіти уникають такої назви. Дійсно, конфлікт громадянський при підтримці расєї. І то б нічого, якби не 300 тис. розданих паспортів РФ мешканцям тих територій. От і рипнись туди з військовою операцією - РФ буде захищати своїх громадян. Це до "гражданского конфликта", так званого.
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22.09.2020 11:36 Відповісти
Пацанчег, ты сравниваешь "теплое" и "мягкое"...

ОРДЛО - это территория, а Талибан и АльКаида - вооруженные организации, поэтому их, в отличии от территории, можно признать и "незаконными" и "террористическим"...
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22.09.2020 13:58 Відповісти
ЧТООООООО?
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22.09.2020 11:27 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Фокін назвав терористів на Донбасі "повстанцями" і заговорив про формування там "міжнародного тимчасового уряду" - Цензор.НЕТ 5086 Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1308292747699208192 2 ч

«Конфлікт» на сході почався через мовне питання,- заявив Фокін, який представляє Україну у Мінську. Не переплутайте! Саме Україну, а не Росію.

Вже не здивуюсь, якщо у зв'язку із «конфліктом» представники Зеленського у ТКГ вимагатимуть у Заходу санкцій проти ... України.
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22.09.2020 11:36 Відповісти
Так якщо ціна питання - мова, то в Україні практично усі двомовні. Ось тільки дамбас виявився таким, що хапається за зброю, коли чує українську. Чому б це? До речі, а кажуть, що питання зовсім не у мові, а у чому ж тоді
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22.09.2020 11:40 Відповісти
Выгнать этого выжевшего с ума старого маразматика пускай дома правнуков няньчит
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22.09.2020 11:41 Відповісти
Спрятать дедушку в нафталин,откуда он вылез,внучка-*****
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22.09.2020 11:46 Відповісти
фАкін, тебе вже хробачки на цвінтарі зачекалися..
старий підар, коли ти вже стулиш пельку?
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22.09.2020 11:59 Відповісти
Вместе с Машей и Андршей на цугундер!
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22.09.2020 12:20 Відповісти
Не катите на Фокина. Он простой "попка" ... А тексты пишут то ли посланый казачёк, то ли засланый ермачок... И всё это на абсолютно зелёном фоне... Ведь если лечь под рашку - насколько увеличатся прибыли от проката Сватов ! Улавливаете ?
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22.09.2020 12:32 Відповісти
Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что можно использовать мандат Совета безопасности ООН и сформировать "международное временное правительство" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса для проведения там местных выборов. Российских наемников Фокин назвал "повстанцами". Источник: https://censor.net/ru/n3220483

ВЖЕ НЕ КАЖУ ПРО ТЮРМУ ДЛЯ ТАКИХ ВИРОДКІВ ЯКІ ПРОДАЮТЬ УКРАЇНУ, ПОЧИНАЮ КАЗАТИ ПРО ФІЗИЧНЕ ЗНИЩЕННЯ (СМЕРТНУ КАРУ ТАКИМ ФОКІНИМ І КРАВЧУКАМ)
Пора міняти законодавство і вводити вищу міру покарання за зраду держави.
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22.09.2020 12:44 Відповісти
Йой, бідне дєдушко! Геть чисто голову стратило...
Куди його родичі дивляться? Страшна і чорна біда...
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22.09.2020 13:17 Відповісти
Маш, включи инстинкт самосохранения...забирай деда...пусть он дома чудит и по-прежнему останется серым кардиналом...та хоть наполеоном...но вашего двора...дворца... хатынки...
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22.09.2020 13:21 Відповісти
Если называть их террористами, они никогда не пойдут на примирение. А вообще, кто их первым назвал террористами? Вот тот и раздувал конфликт. Впрочем, cui prodest?
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22.09.2020 13:33 Відповісти
фокин, я ненавижу таких как ты. Гадина. Из-за таких как ты Украина становиться непригодной для жизни.
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22.09.2020 14:07 Відповісти
Я не розумію...))) Мабуть вже в в дитиство впадає дедушка... Весь світ це одна сім'я всі люди браття живуть по Божим заповідям.Казка а не планета.
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22.09.2020 14:42 Відповісти
Треба різати скотину.
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22.09.2020 16:21 Відповісти
ой, как хочется послать эту старую обезьяну открытым текстом нах...
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22.09.2020 23:17 Відповісти
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