Фокін назвав терористів на Донбасі "повстанцями" і заговорив про формування там "міжнародного тимчасового уряду"

Заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін вважає, що можна використовувати мандат Ради безпеки ООН і сформувати "міжнародний тимчасовий уряд" на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів. Російських найманців Фокін назвав "повстанцями".

Про це він сказав в інтерв'ю "UA: Українське радіо", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тому що, як правило, подібні вибори однією зі сторін визнаються сфальсифікованими, нелегітимними і т.д. А якщо це буде проведено під егідою ООН, то ніхто навіть і рот не відкриє. Вибори будуть визнані такими, що відбулися. У мандаті Ради безпеки ООН записано право створювати міжнародний тимчасовий уряд з терміном необхідним: може, на рік, може - на два. А безпеку гарантувати можуть міжнародні миротворці, тобто військовий контингент ООН. Ця пропозиція, по суті, не нове, про нього вже говорили", - сказав Фокін.

За словами Фокіна, Росія раніше погодилася на такий спосіб просування до миру, але сказала, що військовий контингент ООН повинен бути зосереджений тільки на нинішній лінії розмежування на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У постанові про місцеві вибори можна було б прописати іншу, але конкретну дату проведення виборів на підконтрольних районах Донбасу, - Фокін

"Звичайно, з цим погодитися не можна. Потрібно або такий же контингент розташувати на кордоні з Росією, щоб припинити звідти допомогу повстанцям, або по всій території. Зрештою, в Мінських угодах написано, що можна зосередити ці війська ООН на лінії розмежування і на території, на якій будуть проводитися вибори", - зазначив він.