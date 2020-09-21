Фокін: Україна в рамках створення вільної економічної зони для Донбасу могла б надавати інвесторам землю в користування за правом суперфіція

Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін заявив, що Україна в рамках створення вільної економічної зони для Донбасу могла б надавати інвесторам землю в користування за праву суперфіція.

Про це Фокін сказав інтерв'ю "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Наразі я з однією розумною людиною працюю якраз над тим, який саме статус потрібно надати вільній економічній зоні. Ідея надзвичайно приваблива та реальна. Разом із автором цієї ідеї ми працюємо над програмою, щоб, користуючись передбаченим ще римським правом способом "суперфіцій" (суперфіцій у Римському праві - спадкове і відчужуване право на користування будівлею, зведеною на чужій землі; в сучасному українському праві суперфіцій - право користування чужою земельною ділянкою для забудови, окремий вид прав на чуже майно, – ред.), надавати право із юрисдикції провідних держав світу віддавати землю, попередньо ознайомившись із програмою (їх використання , – ред.), - сказав він.

Фокін зазначив, що при цьому уряд не віддає повний контроль за користування цією землею і розглядає пропозиції, що надходять. "Це земля, яка не втрачає своєї державності, але віддається в руки людині, яка навіть може передавати цю землю як спадок. Це гарантує безпеку інвестицій, гарантуємо будь-якому ділку або роботодавцю, як завгодно назвіть, можливість не турбуватися за свої гроші", - зазначив він.

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Фокін також пояснив, що говорить про таку вільну економічну зону для всього Донбасу, тому що від війни постраждала і підконтрольна Україні територія: "Хіба територія, яка контролюється, менше розбита? Тому я і сказав, що потрібно для всього Донбасу вирішувати це питання. Ви можете собі уявити, якщо, умовно, Старобешівський район матиме право створювати СЕЗ, а, скажімо, Бахмутський район не матиме такого права? Це ж нерозумно".

При цьому Фокін наголосив, що проти того, що вимагає Росія, щоб внести зміни до Конституції України та особливий режим для окремих районів Донецької та Луганської області закріпити законодавчо і надовго або назавжди.

"Конституція - не прохідний двір, щоб її щоразу змінювати на догоду комусь. Конституцію змінювати не треба. Але якщо буде ухвалено рішення про впровадження вільних економічних зон, то це передбачено Конституцією, і гадаю, що можна переконати представників Росії, що це і буде відповіддю на їхнє прохання закріпити законодавчо право областей на особливий статус", - вважає він.