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Фокін: Україна в рамках створення вільної економічної зони для Донбасу могла б надавати інвесторам землю в користування за правом суперфіція

Фокін: Україна в рамках створення вільної економічної зони для Донбасу могла б надавати інвесторам землю в користування за правом суперфіція

Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін заявив, що Україна в рамках створення вільної економічної зони для Донбасу могла б надавати інвесторам землю в користування за праву суперфіція.

Про це Фокін сказав інтерв'ю "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Наразі я з однією розумною людиною працюю якраз над тим, який саме статус потрібно надати вільній економічній зоні. Ідея надзвичайно приваблива та реальна. Разом із автором цієї ідеї ми працюємо над програмою, щоб, користуючись передбаченим ще римським правом способом "суперфіцій" (суперфіцій у Римському праві - спадкове і відчужуване право на користування будівлею, зведеною на чужій землі; в сучасному українському праві суперфіцій - право користування чужою земельною ділянкою для забудови, окремий вид прав на чуже майно, – ред.), надавати право із юрисдикції провідних держав світу віддавати землю, попередньо ознайомившись із програмою (їх використання , – ред.), - сказав він.

Фокін зазначив, що при цьому уряд не віддає повний контроль за користування цією землею і розглядає пропозиції, що надходять. "Це земля, яка не втрачає своєї державності, але віддається в руки людині, яка навіть може передавати цю землю як спадок. Це гарантує безпеку інвестицій, гарантуємо будь-якому ділку або роботодавцю, як завгодно назвіть, можливість не турбуватися за свої гроші", - зазначив він.

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Фокін також пояснив, що говорить про таку вільну економічну зону для всього Донбасу, тому що від війни постраждала і підконтрольна Україні територія: "Хіба територія, яка контролюється, менше розбита? Тому я і сказав, що потрібно для всього Донбасу вирішувати це питання. Ви можете собі уявити, якщо, умовно, Старобешівський район матиме право створювати СЕЗ, а, скажімо, Бахмутський район не матиме такого права? Це ж нерозумно".

При цьому Фокін наголосив, що проти того, що вимагає Росія, щоб внести зміни до Конституції України та особливий режим для окремих районів Донецької та Луганської області закріпити законодавчо і надовго або назавжди.

"Конституція - не прохідний двір, щоб її щоразу змінювати на догоду комусь. Конституцію змінювати не треба. Але якщо буде ухвалено рішення про впровадження вільних економічних зон, то це передбачено Конституцією, і гадаю, що можна переконати представників Росії, що це і буде відповіддю на їхнє прохання закріпити законодавчо право областей на особливий статус", - вважає він.

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+42
Для Донбасса нужно создать другую "зону". Закрытого типа.
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21.09.2020 17:22
+38
Предоставлю Фокину участок земли 2х1 метра в вечное пользование
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21.09.2020 17:22
+30
Мдааа.... ребятки .... вот это навыбирали новые лица 73% даунито-хромосомо....
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21.09.2020 17:24
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Для Донбасса нужно создать другую "зону". Закрытого типа.
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21.09.2020 17:22 Відповісти
Предоставлю Фокину участок земли 2х1 метра в вечное пользование
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21.09.2020 17:22 Відповісти
не-не-не лет на 40-50...а потом внучку подзахоронить.
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21.09.2020 17:25 Відповісти
внучку можно сразу, досрочно. Не можно, а нужно.
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21.09.2020 17:37 Відповісти
банонку с закруткой от Детского питания.... для пепла....
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21.09.2020 18:33 Відповісти
Фокин: Украина в рамках создания свободной экономической зоны для Донбасса могла бы предоставлять инвесторам землю в пользование по праву суперфиция - Цензор.НЕТ 2030
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21.09.2020 17:27 Відповісти
Законтаченая группа
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21.09.2020 19:59 Відповісти
Ну, пошла писать губерния!
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21.09.2020 17:23 Відповісти
суперфрикция от старого маразматика...
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21.09.2020 17:23 Відповісти
Супершо?
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21.09.2020 17:23 Відповісти
Под базу НАТО агитирует дать землю возле Донецкого аэропорта
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21.09.2020 17:30 Відповісти
суперфикция от суперфоция
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21.09.2020 17:24 Відповісти
у него деменция
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21.09.2020 17:25 Відповісти
здається, до деменції ще й нюхнути дали старому підарасу
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21.09.2020 22:46 Відповісти
суперпоция
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21.09.2020 17:27 Відповісти
Фокин: Украина в рамках создания свободной экономической зоны для Донбасса могла бы предоставлять инвесторам землю в пользование по праву суперфиция - Цензор.НЕТ 4834
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21.09.2020 17:24 Відповісти
Мдааа.... ребятки .... вот это навыбирали новые лица 73% даунито-хромосомо....
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21.09.2020 17:24 Відповісти
Кого эта старая калоша хочет надурить...? От Украины путину не нужна суперфиция, ему нужна капитуляция!
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21.09.2020 17:25 Відповісти
пора начинать бессрочную акцию с требованием отставки этого говнюка.
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21.09.2020 17:25 Відповісти
Предлагает Пушилиных и Пасечников сделать наследуемыми землевладетелями?
Местными "барончиками" под патронатом Рашки.
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21.09.2020 17:25 Відповісти
Почему фокин до сих пор воняет своими никому не нужными мнениями ? Врагов нужно не выслушивать , а выгонять !
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21.09.2020 17:27 Відповісти
а лучше-вешать
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21.09.2020 18:35 Відповісти
Петух раскукарекался
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21.09.2020 17:28 Відповісти
как вам нравится - просьбу
да кто они такие,что бы удовлетворять их просьбы
представьте себе ,чисто гипотетически,что Украина просит ********* чего-то там изменить в Конституции,какой вой пойдёт на болотах
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21.09.2020 18:03 Відповісти
Зачем нам в Украине ДНРовское наркоалкашное кодло вооруженных сепаратистов с извращенной киселквской пропагадой психикой? Пускай строят у себя лапотный голодный русский мир.
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21.09.2020 17:29 Відповісти
Ну уж нет - пусть уходят из украинского Донбасса и строят русский мир в другом месте !
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21.09.2020 17:32 Відповісти
Ну тогда освобождайте! Хватит зеленые сопли жевать!Переговоры с террористами приводят к новым требованиям.
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21.09.2020 17:54 Відповісти
Хмара, Яворівський, Кошулинський, Скрипін, Дроздов......!
Де ви ?
Куди ви подівались після 21.04.2019 ?
Від вашого репетування «Барррррииииига!!!!!», шість років аж у вухах лящало.
Де ви ? !!!!
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21.09.2020 17:30 Відповісти
а вот их тут собрали в одном месте с интересными друзяками... интересно,какое он предназначение человечеству приготовил?

Фокин: Украина в рамках создания свободной экономической зоны для Донбасса могла бы предоставлять инвесторам землю в пользование по праву суперфиция - Цензор.НЕТ 1127
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21.09.2020 17:34 Відповісти
Туди ще Данилка, Марув і онуку Фокіна...
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21.09.2020 17:52 Відповісти
Да то фрик какой-то. После "Совета в Филях" дальше можно не читать - "любитель истории" считает это событие чем-то важным, а московиты (после этого совета) в очередной раз убежали, побросали раненых и снова спалили свою Москву.
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21.09.2020 17:59 Відповісти
Какой умный и начитаный. Почти как Зеленский.
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21.09.2020 17:31 Відповісти
Фокин: Украина в рамках создания свободной экономической зоны для Донбасса могла бы предоставлять инвесторам землю в пользование по праву суперфиция - Цензор.НЕТ 7621
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21.09.2020 17:33 Відповісти
Печать Каина. Навечно.
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21.09.2020 18:57 Відповісти
предоставлять инвесторам землю/ отобрать у украинцев землю -главная цель козлов кодлана Коломойского.Что молодого козла Богдана, что старого козла Фокина.
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21.09.2020 17:34 Відповісти
Факин упёрто прощупывает наше терпение.... А раз он до сих пор не в инвалидном кресле с простреленным позвоночником (как Гепа), то ему кажется, что украинское общество согласно с его закидонами... Точнее, с кремлёвскими закидонами...
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21.09.2020 17:35 Відповісти
неплохая мысль. Но это дело десятое. После того как:
- РФ выведет войска
- будут разоружены и пройдут юридическую очистку местные боевики и вообще все жители
- пройдет тотальная украинизация. Забирать детей у родителей на весь день - в ясли, потом целый день детсад, потом целый день в школе, включая обязательную продленку. Как завлечь? очень просто халявным хавчиком. Полная занятость детей -кружки, хороводы. Родители только рады будут что с них груз забот снимут да еще накормят. А детей в это время - в пласт, повстанческие песни, и т.д.
- а уж потооом - экономические плюшки по развитию.
До того, как подрастет переделанное поколение - оставить на освобожденных территориях режим военного положения. Никаких выборов.
И да, чуть не забыл - всех боевиков, всех кто прошел по госизмене - всех кто слово кривое против Украины сказал - ЛИШАТЬ ПРАВА ГОЛОСА!!!
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21.09.2020 17:35 Відповісти
Как они все навстречу куйлу-ломятся,видно у него-не хило,подгорает...
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21.09.2020 17:36 Відповісти
Дайте яду кардиналу!
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21.09.2020 17:38 Відповісти
Суки
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21.09.2020 17:38 Відповісти
Этого тварюка нужно было закопать сразу после слов об особенных качествах жителей Донбасса. Я тоже с Донбасса, но такого быдлячества не переношу.
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21.09.2020 17:39 Відповісти
Да пристрелите кто-нибудь уже этого супер нафталина тухлого
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21.09.2020 17:42 Відповісти
Фокін: Україна в рамках створення вільної економічної зони для Донбасу могла б надавати інвесторам землю в користування за правом суперфіція - Цензор.НЕТ 5689
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21.09.2020 17:43 Відповісти
Какое ж дерьмо этот шмокин !!! 🤮
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21.09.2020 17:46 Відповісти
Рідкісна падлюка. І як вчасно тявкає. Ніяких особливих умов на території дамбвабве і лугандону ніхто не дасть вам створити.
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21.09.2020 17:50 Відповісти
Санкции поджимают, в кремле не знают как быть с Беларусью, ведь это большой кусок, так сразу и не проглотишь да чтоб еще и не брыкалась. Вот и подгоняют холуев в Украине.
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21.09.2020 18:15 Відповісти
Маша друкувала?
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21.09.2020 17:54 Відповісти
Зашибись. Право отбирать чужую собственность у людей которыйх оттуда выгнали. Боевиков расселять легально некуда. "Новых граждан лугандона'. Вот же мразь.
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21.09.2020 17:59 Відповісти
из-за этой Гниды, я в 1992 году попал на 28 лямов, полтора года жил и не знал, застрелят или посадят... как же мне хочется ему ******** набить, не смотря на его преклонный возраст.. и таких, как я было в 1992 году - не мало! как и в 2014 году, покинувших Донецк.
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21.09.2020 18:02 Відповісти
Дайте Фокину 2 метра земли в Донбабве в аренду. Пусть поедет и воспользуется.
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21.09.2020 18:10 Відповісти
Ермак, угомони свою креатуру... задолбал, старый пень.
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21.09.2020 18:11 Відповісти
Шо воно меле? Воно або дурне або ***нуте.
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21.09.2020 18:13 Відповісти
вот думаю: чьи сараи быстрее застолбят землю, если ЗЕ и Ко отдадут землю по праву суперфиция -китайские или российские
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21.09.2020 18:14 Відповісти
да иди ты уже старый сепарский хрыч на х.... со своими предложениями...((
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21.09.2020 18:19 Відповісти
73відсоткові обирали до влади молодих креативних))) навіщо ці молоді креативні поназначали цих радянських нафталінових пердунів вирішувати державні питання України коли вони окрім срср нічого не сприймають...
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21.09.2020 18:36 Відповісти
Дедушка, Маша говорила про мастурбацию, а не про суперфиций.
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21.09.2020 18:36 Відповісти
Говно Фокин , так и норовит впихнуть Украину в Лугандон
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21.09.2020 18:42 Відповісти
Страшнее дурака - дурак с инициативой. Под дурака рядится, но по сути - враг , навязывающий свою линию.
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21.09.2020 18:44 Відповісти
Да кто придёт на ту землю, которую десятилетиями придеться разминировать и рекультивировать!
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21.09.2020 19:05 Відповісти
Говно и предатель
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21.09.2020 19:50 Відповісти
окуповані території - це вже особливий статус. які вільні економічні зони в окупації, які фікції , що воно меле?
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21.09.2020 20:11 Відповісти
За які такі заслуги Донбасу вільну зону? За сепаратизм, з'їзди-шабаші в Севєродонецьку? Там вже були вільні зони, які лише плодили контрабанду і мафію. Доки не буде нормальних судів, нормальних правоохороних органів, зовнішнього управління про такі зони потрібно забути. А взагалі Донбас має на них право як останій в черзі. Таке право потрібно заробити розбудовою економіки України, а не зрадою і лобизанням окупантів.
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21.09.2020 20:16 Відповісти
Но если будет принято решение о внедрении свободных экономических зон, то это предусмотрено Конституцией, и думаю, что можно убедить представителей России,а на кой хрен ФуКИН Тебе убеждать соседа в каком месте на Твоей даче обустраивать строение "ме-жо".Тогда давай предложи то ,что предлагает рашист Украине сварганить, с украинской Кубанью в рабсее ,и с выдачей украинских паспортов и с шмаркельмаера формулой
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21.09.2020 21:15 Відповісти
а с чего им вообще какие-то льготы и преференции?
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21.09.2020 22:36 Відповісти
формула Альцгемера-суперфиция
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21.09.2020 22:45 Відповісти
Такая особая экономическая дыра уже была на Донбассе, в основном на ней обогатились деятели партии регионов, а теперь видные ЗаЖОПЦы, такие как Королевская, например, которая наворовала на закрытии шахт и открытии вместо них, так называемых "дырок".
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22.09.2020 01:45 Відповісти
Суперфиции, серветуты. Огородить их забором и ждать развала россии
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22.09.2020 05:11 Відповісти
 
 