Передвиборчі екологічні гасла відволікають увагу від критичних проблем у сфері захисту навколишнього середовища, - експерти

Експерти вважають, що маніпуляції на тему захисту навколишнього середовища, які використовують політики напередодні виборів, мають негативний вплив на реальний стан екології України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Захисники природи відзначають, що в Україні відбувається неконтрольований відстріл тварин браконьєрами, різке зменшення чисельності водних мешканців, а також домінування орних земель, що заважає природі повною мірою надавати такі еко-системні послуги, як чисті вода й повітря, сприятливий клімат і родючі ґрунти.

Директор Українського Інституту політики Руслан Бортник сказав, що передвиборчі екологічні гасла розфокусують громадську увагу від проблем корупції, інфраструктури та неефективного управління в країні. А, головне, відволікають увагу від критичних проблем у сфері захисту навколишнього середовища, які потребують вирішення.

За його словами, справжнього екологічного активіста від псевдоексперта відрізняє здатність працювати системно і послідовно займатися проблематикою захисту навколишнього середовища між виборами.

"Якщо так звані активісти не займалися екологічною тематикою, і ви про них не чули до виборів, то, значить, це люди, які переслідують політичні цілі – намагаються маніпулювати цим питанням", - сказав Бортник.

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Також політолог зазначив, що найчастіше використовується такий популярний метод політичної маніпуляції як обіцянка виконання нереалістичних завдань. Наприклад, провести екологічні аудити, посилити кримінальну відповідальність у цій сфері, усюди висадити дерева, повністю очистити Дніпро, Чорне море, закрити всі заводи або пересадити всіх автомобілістів на електротранспорт.

Крім того, на його думку, екологічна тематика нерідко використовується для тиску на бізнес.

"Друга версія - це бізнес-терористи, які, використовуючи екологічну проблематику, намагаються шантажувати той чи інший бізнес. Це актуально в промислових регіонах. А в Києві під екологічною проблематикою часто тероризують ті чи інші будівництва, промислові об'єкти", - сказав Бортник.

Провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, Голова Комітету Професійної асоціації екологів України Олександр Дячук вважає, що від політичних маніпуляцій на тему екології убезпечити зможуть тільки якісні наукові дослідження і засновані на них стратегії, в яких ті чи інші проблеми будуть розглядатися комплексно.

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"Наука убезпечить від маніпуляцій. Можна розбивати всі маніпуляції в пух і прах, якщо вимагати аргументацію і посилання на джерела", - сказав Дячук.

Експерти сходяться на думці, що спекуляції на темі навколишнього середовища зміщують фокус уваги на другорядні завдання або неправильні шляхи їх вирішення. Ліквідація проблем, пов'язаних з навколишнім середовищем, вимагає довгострокової та професійної роботи, позбавленої популізму, незалежної від конкретного політичного сезону або політичних тенденцій.