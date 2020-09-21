Від початку доби окупанти тричі порушили режим припинення вогню, бойових втрат немає, - штаб ОС. ВIДЕО

Від початку поточної доби, 21 вересня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Так, поблизу Мар'їнки ворог провокував українських воїнів пострілами зі стрілецької зброї, а потім зробив три постріли з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2. Неприцільний вогонь зі стрілецької зброї в сторону наших позицій зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне.

Військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів немає.

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Свої завдання за призначенням у районі проведення операції виконують підрозділи й інших складових сил оборони. Так, рятувальники Об'єднаних сил, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років, проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури.

Упродовж доби вони відремонтували 3 будинки, на 8 об'єктах роботи ще тривають. Крім того, сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території у прифронтовому районі і передали на знищення 14 знайдених вибухонебезпечних предметів.

"Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які підступні і провокаційні дії противника, підрозділи Об'єднаних сил повністю контролюють ситуацію", - підсумували в штабі.