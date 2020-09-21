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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби окупанти тричі порушили режим припинення вогню, бойових втрат немає, - штаб ОС. ВIДЕО

Від початку поточної доби, 21 вересня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Так, поблизу Мар'їнки ворог провокував українських воїнів пострілами зі стрілецької зброї, а потім зробив три постріли з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2. Неприцільний вогонь зі стрілецької зброї в сторону наших позицій зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне.

Військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів немає.

Читайте також: Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Мар'їнки, бойових втрат немає, - штаб ОС

Свої завдання за призначенням у районі проведення операції виконують підрозділи й інших складових сил оборони. Так, рятувальники Об'єднаних сил, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років, проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури.

Упродовж доби вони відремонтували 3 будинки, на 8 об'єктах роботи ще тривають. Крім того, сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території у прифронтовому районі і передали на знищення 14 знайдених вибухонебезпечних предметів.

"Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які підступні і провокаційні дії противника, підрозділи Об'єднаних сил повністю контролюють ситуацію", - підсумували в штабі.

Автор: 

обстріл (28717) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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А этот припарок старый-с переходным правительством-носится.
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21.09.2020 17:52 Відповісти
С начала текущих суток, 21 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности...

Хоч щось вірно проговорили.
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21.09.2020 18:01 Відповісти
Може,пора оголосити війну тій Російской Федєраціі?..Все якесь разнообразіє...
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21.09.2020 18:36 Відповісти
Промахнулись.
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21.09.2020 18:17 Відповісти
Що за дебільне формолювання "боевых потерь нет", а що якись іньшіє?
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21.09.2020 19:56 Відповісти
Скільки зберігається "всєосяжне пєрємир'я", чи не зберігається?
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21.09.2020 23:45 Відповісти
 
 