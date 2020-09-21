Путін переграв Україну, і це ми сьогодні відчуваємо, - Кравчук про мінські угоди
Під час переговорів у Мінську з приводу ситуації на Донбасі президент Росії Володимир Путін переграв українську сторону.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку глава української делегації у тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук висловив "Радіо Свобода" в інтерв'ю, яке було опубліковано 20 вересня.
"Є одна річ. Нам потрібно навчитися грати на будь-якому політичному полі так, щоб не програвати, тому що те, що було в Мінську з 2015-го, 2014 року, - Путін виграв, Путін переграв Україну, і це ми сьогодні відчуваємо. І маємо наслідки, і не можемо їх переступити часто тому, що там підписані відповідні документи, які не допомагають, а заважають Україні. У цьому суть", - сказав він.
За словами першого президента України, українська сторона намагається "грати на рівних".
"Вдається чи не вдається і вдасться чи не вдасться - не треба це навіть обговорювати, треба діяти", - вважає Кравчук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
за то хатынку застолбил в швейцарии и не думал как от зарплаты до зарплаты прожить то,попугай кпссэсовский.
Оба, через контролируемые СМИ, разрывают страну на куски, создают атмосферу ненависти, чтобы одна часть граждан ненавидела другую, короче все как ***** прописал
гнать надо Кравчука с Фокиным в шею!
И война продолжается. Хотите так же?
А срср распался не по причине афгана.
Украина была ВЫНУЖДЕНА принять минские соглашения, чтобы остановит Путинское наступление и потерю суверенитета!
А ПРОИГРАЕТ Украина, если эти мудаки будут ВЫПОЛНЯТЬ их!
Позвали прип*здяного маразматика Кравчука договарюватися - він все запоров і каже "так вийшло, я не винен"
П*ДАРАСИ ВІД Зе ВЛАДИ ХОЧУТЬ АНУЛЮВАТИ МІНСЬК І ПРИЙНЯТИ КРЕМЛВСЬКИЙ ФОРМАТ ПЕРЕМОВ, ЦЕ НЕ НОВИНА