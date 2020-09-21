Путін переграв Україну, і це ми сьогодні відчуваємо, - Кравчук про мінські угоди

Під час переговорів у Мінську з приводу ситуації на Донбасі президент Росії Володимир Путін переграв українську сторону.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку глава української делегації у тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук висловив "Радіо Свобода" в інтерв'ю, яке було опубліковано 20 вересня.

"Є одна річ. Нам потрібно навчитися грати на будь-якому політичному полі так, щоб не програвати, тому що те, що було в Мінську з 2015-го, 2014 року, - Путін виграв, Путін переграв Україну, і це ми сьогодні відчуваємо. І маємо наслідки, і не можемо їх переступити часто тому, що там підписані відповідні документи, які не допомагають, а заважають Україні. У цьому суть", - сказав він.

За словами першого президента України, українська сторона намагається "грати на рівних".

"Вдається чи не вдається і вдасться чи не вдасться - не треба це навіть обговорювати, треба діяти", - вважає Кравчук.

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