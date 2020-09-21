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Новини Коронавірус і карантин
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ЦВК закликала виборців приходити на дільниці в масках і з власними ручками. ІНФОГРАФІКА

ЦВК закликала виборців приходити на дільниці в масках і з власними ручками. ІНФОГРАФІКА

Для голосування на місцевих виборах в умовах пандемії COVID-19 виборцю потрібно взяти з собою на дільницю не тільки паспорт, а й маску, бажано також прихопити ручку.

Про це сказано в повідомленні на сторінці Центрвиборчкому у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Крім паспорта, тепер обов'язковою буде і маска. Її потрібно буде зняти тільки щоб член комісії ідентифікував вас. Радимо захопити і ручку. Дистанція 1,5 метра і температурний скринінг на вході ... На цих виборах без скатертин (для легкої дезінфекції поверхонь)", - сказано в повідомленні.

Крім цього, для виборців з ознаками респіраторного захворювання в приміщенні буде окрема кабінка і скринька для голосування.

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А виборець на самоізоляції чи обсервації зможе голосувати за місцем перебування. "Для цього потрібно буде подати заяву в дільничну виборчу комісію", - сказано в повідомленні.

Місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня.

ЦВК закликала виборців приходити на дільниці в масках і з власними ручками 01
ЦВК закликала виборців приходити на дільниці в масках і з власними ручками 02
ЦВК закликала виборців приходити на дільниці в масках і з власними ручками 03

Автор: 

карантин (18172) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Может сами проголосуете, что бы мы вас своим присутствием не обременяли?
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21.09.2020 19:30
+1
Идиеты. Руками маску трогать нельзя.. А то сними, то одень предъяви физиономию, то дай паспорт в руки члена комиссии, то возьми обратно, и т.д. В итоге все это будет только показухой, и уж ни как не защитит от заражения. Скорее наоборот.
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21.09.2020 19:12
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21.09.2020 19:00 Відповісти
Идиеты. Руками маску трогать нельзя.. А то сними, то одень предъяви физиономию, то дай паспорт в руки члена комиссии, то возьми обратно, и т.д. В итоге все это будет только показухой, и уж ни как не защитит от заражения. Скорее наоборот.
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21.09.2020 19:12 Відповісти
Таки да. Наверное, по этой же причине советоуют брать свою ручку - чтобы вирусы на казенное имущество не переносить.
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21.09.2020 19:37 Відповісти
Может сами проголосуете, что бы мы вас своим присутствием не обременяли?
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21.09.2020 19:30 Відповісти
А избиратель на самоизоляции или обсервации сможет голосовать по месту пребывания. "Для этого нужно будет подать заявление в участковую избирательную комиссию", - говорится в сообщении.



Как такой законопослушный гражданин подаст заявление, если он самоизолировался?
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21.09.2020 19:35 Відповісти
Заяву можна третьою особою передати. З довідкою від лікаря. Це нормальна практика.
А от кому і скільки рознесе виїзна бригада після відвідування такого виборця - оце дуже цікава загадка. А з урахуванням того, що після відвідування усіх, хто голосує вдома, бригада повертається на дільницю і продовжує працювати там у звичайному режимі - загадка стає ще цікавішою...
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21.09.2020 20:13 Відповісти
Якщо таку заяву можна передати не особисто, а через когось (тут я трохи сумніваюсь, бо хтось може пожартувати і написати заяву за цілком здорового сусіда) - немає проблем. Щодо бригади, яка буде розносити індивідуальні урни - тут проблем менше, бо на них достатньо одягнути маски та рукавички - як на лікаря, що відвідує хворого.
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22.09.2020 01:13 Відповісти
цуки на ручках хотят с экономить себе скромные лимонные премии ?
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21.09.2020 20:05 Відповісти
Цікаво, який відсоток виборців не зможе проголосувати через карантинні обмеження (1,5 метра дистанції, обмеження в кількості осіб на дільниці одночасно, тощо) і скільки з них подадуть заяви до суду про позбавлення їх владою права на вибір. І чи можна буде взагалі визнати такі вибори такими, що відбулися без суттєвих порушень, які вплинули на результат.
Отже, КВЕСТ БУДЕ ДУЖЕ ЦІКАВИЙ...
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21.09.2020 20:18 Відповісти
ручки це ганьба
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21.09.2020 20:46 Відповісти
 
 