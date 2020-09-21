ЦВК закликала виборців приходити на дільниці в масках і з власними ручками. ІНФОГРАФІКА
Для голосування на місцевих виборах в умовах пандемії COVID-19 виборцю потрібно взяти з собою на дільницю не тільки паспорт, а й маску, бажано також прихопити ручку.
Про це сказано в повідомленні на сторінці Центрвиборчкому у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Крім паспорта, тепер обов'язковою буде і маска. Її потрібно буде зняти тільки щоб член комісії ідентифікував вас. Радимо захопити і ручку. Дистанція 1,5 метра і температурний скринінг на вході ... На цих виборах без скатертин (для легкої дезінфекції поверхонь)", - сказано в повідомленні.
Крім цього, для виборців з ознаками респіраторного захворювання в приміщенні буде окрема кабінка і скринька для голосування.
А виборець на самоізоляції чи обсервації зможе голосувати за місцем перебування. "Для цього потрібно буде подати заяву в дільничну виборчу комісію", - сказано в повідомленні.
Місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня.
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Как такой законопослушный гражданин подаст заявление, если он самоизолировался?
А от кому і скільки рознесе виїзна бригада після відвідування такого виборця - оце дуже цікава загадка. А з урахуванням того, що після відвідування усіх, хто голосує вдома, бригада повертається на дільницю і продовжує працювати там у звичайному режимі - загадка стає ще цікавішою...
Отже, КВЕСТ БУДЕ ДУЖЕ ЦІКАВИЙ...