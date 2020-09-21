Резніков про засідання ТКГ: "З наших рук шоколад російська делегація брати відмовляється"
Українські дипломати на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську хотіли пригостити всіх присутніх шоколадом, але росіяни відмовилися брати частування.
Про це віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".
"Ми принесли шоколад, хотіли пригостити всіх присутніх - а з наших рук шоколад російська делегація брати відмовляється. Чомусь вони переживають із цього приводу. Але ж шоколад куплений у Німеччині, в магазині", - зазначив він.
За словами Резнікова, на мінських переговорах українські представники застосовують певну тактику, що "напружує наших візаві".
З іншого боку, і росіяни в перервах і на перекурах поводяться спокійно і толерантно, проте в залі засідань обстановка інша, зауважив віцепрем'єр.
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Цимбалюк отмечает, что в Украине существует целая партия сторонников "разумного компромисса" с Россией, иными словами, коллаборанты.
Под ними он подразумевает сторонников одиозного кума путина Виктора Медведчука, а также фракцию политсилы "Оппозиционная - За жизнь".
"Эти персонажи создают иллюзию того, что с Россией можно договориться", - отмечает журналист.
Они не скрывают свои планы относительно нас.
Жириновский говорит, что Украину нужно "беспокоить" и всю ее оккупировать. Вот и "привет" всем, кто хочет "разумного компромисса" с Россией.
Он прямо говорит, что сказки про "освобождение" - это бредни", - отметил Цимбалюк.
Он заявил, что россияне в случае нового захвата Украины будут маскироваться под "братьев-белорусов", тем самым нужно "беспокоить" Украину уже с северных границ.
https://www.dialog.ua/ukraine/215581_1600694992
https://blogs.uainfo.org/blog/aleksej_golobuckij/ Алексей Голобуцкий
зелені довбойоби.
Какой шоколад???? им в рожу надо плюнуть, а он лебезит....
ЗЕленые совсем умом тронулись