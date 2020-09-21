Резніков про засідання ТКГ: "З наших рук шоколад російська делегація брати відмовляється"

Українські дипломати на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську хотіли пригостити всіх присутніх шоколадом, але росіяни відмовилися брати частування.

Про це віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Ми принесли шоколад, хотіли пригостити всіх присутніх - а з наших рук шоколад російська делегація брати відмовляється. Чомусь вони переживають із цього приводу. Але ж шоколад куплений у Німеччині, в магазині", - зазначив він.

За словами Резнікова, на мінських переговорах українські представники застосовують певну тактику, що "напружує наших візаві".

З іншого боку, і росіяни в перервах і на перекурах поводяться спокійно і толерантно, проте в залі засідань обстановка інша, зауважив віцепрем'єр.

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