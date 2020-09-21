Всі жителі будинку, який обрушився торік у Дрогобичі, отримали компенсацію, загалом виплатили 40,4 млн грн, - Львівська ОДА

Всім сім'ям, які потребували придбання житла і відселення з аварійного житлового будинку №101/1 по вул. Михайла Грушевського у Дрогобичі, в повному обсязі виплатили грошову допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської облдержадміністрації.

Внаслідок обвалу під'їзду житлового будинку 28 серпня 2019 роки без даху над головою залишилася 91 особа, 59 сімей. Загальна площа зруйнованого житла становила 2,5 тис м2.

1 квітня 2020 року для придбання житла мешканцям Кабмін виділив із резервного фонду державного бюджету Львівської облдержадміністрації 40,7 млн ​​грн, з розрахунку ринкової вартості 16 тис. грн. за квадратний метр.

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9 квітня голова Львівської ОДА Максим Козицький підписав розпорядження про розподіл цих коштів. Тому виконавчий комітет Дрогобицької міської ради почав процес цільового та ефективного їх використання. Жителі мали можливість купувати житло більшої площі і доплачувати різницю за квадратні метри. Сума доплат становила 1,4 млн грн.

Виконком Дрогобицької міськради використав 40,4 млн грн коштів резервного фонду держбюджету. 305 тис. грн залишку повернуть до державного бюджету України.

"Закупівля квартир або виділення коштів сім'ям проводилося поетапно. На сьогодні всі родини отримали компенсацію", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, що 28 серпня о 2:00 46 хвилин у м. Дрогобич на вул. Грушевського, 101, в чотириповерховому житловому будинку сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний. Поліція затримала двох працівників ЖЕКу. Причиною обвалення будинку назвали руйнування середньої несучої стіни підвалу.

У липні 2020 року завершено досудове розслідування у справі. Перед судом постануть двоє комунальників.