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Новини
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Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави

Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 3 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таке рішення суд виніс у понеділок увечері, частково задовольнивши таким чином клопотання слідства.

Раніше під час засідання суддя, зачитуючи матеріали справи, сказала, що у Юрченка коронавірус не виявлено.

"Клопотання детектива задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Юрченка ... запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 9.11 в рамках терміну досудового розслідування. Взяти підозрюваного Юрченка ... під варту в залі суду. Визначити підозрюваному заставу ... в сумі 3 млн 1 тис. 656 грн", - сказано в ухвалі суду.

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У разі внесення застави на Юрченка будуть покладені такі зобов'язання: носити електронний засіб контролю, прибувати до детектива на перший виклик, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, здати документи для виїзду за кордон.

Суддя оголосила резолютивну частину ухвали. На рішення суду може бути подана апеляційна скарга до Апеляційної палати ВАКС упродовж п'яти днів.

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Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

Автор: 

Антикорупційний суд ВАКС (1957) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+9
3 млн. для нього кишенькові гроші.
Гуляй, Саша.
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21.09.2020 20:09
+9
Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави - Цензор.НЕТ 1882
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21.09.2020 20:55
+8
Другое дело при Питрове коррупционеров сажали - каждый день нового. А еще руки рубали, сам Питро так говорил, не будет же он врать, а?
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21.09.2020 20:14
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с 5 с торговались на 3 ... чьи интересы ущемлены ?
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21.09.2020 20:02 Відповісти
..Прокурор просив здається 6.
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21.09.2020 20:21 Відповісти
ВРУ це верховний орган влади в Україні. За корупцію в парламенті має бути найбільш жорстке покарання - розстріл. Ніяких застав бути не може!
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22.09.2020 09:25 Відповісти
Озвучена сума в половину менше хабаря.
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21.09.2020 20:04 Відповісти
Я б на місці Вовки так би й бюджет накормив своїми хабарниками під залог...
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21.09.2020 20:06 Відповісти
Теперь на этом мелком воришке пива, ЗЕ-нарик будет месяц пиарить для выборов.
Зе-тыпилы, вот вам "посаженные коррупционеры"!
Вы счастливы?
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21.09.2020 20:06 Відповісти
Другое дело при Питрове коррупционеров сажали - каждый день нового. А еще руки рубали, сам Питро так говорил, не будет же он врать, а?
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21.09.2020 20:14 Відповісти
Так з Вашої логіки Петро ж їм рибку залишив - ловіть , саджайте ... А де вона? Тільки свою вирощену спромоглись? Невеличку... Для піару...
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21.09.2020 20:23 Відповісти
Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави - Цензор.НЕТ 3758
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21.09.2020 20:28 Відповісти
Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави - Цензор.НЕТ 1882
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21.09.2020 20:55 Відповісти
Знатно лизнул. молодец. За такое 2 булки
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21.09.2020 21:07 Відповісти
Зескот, нам порохоботам платять рошенками. А ви, зескот, можете отримати лише благословення членом по ваших дурних пиках від гідранта-членограя.
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21.09.2020 22:45 Відповісти
Невдовзі оберуть Петра президентом знов. І знов у Львові гори сміття будть неприбрані і знов полігони відимовляться від прийому львівського сміття. А як накаже Пєтін соратник Свинютка - то відразу приймуть сміття полгіони. Коротка пам'ять - щодня щось нове.
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22.09.2020 03:44 Відповісти
Йося, не мудруй, я ті прошу. Тобі краще вдається просто читати кОменти.
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22.09.2020 20:07 Відповісти
Для тебе може воно і замудро.
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22.09.2020 20:16 Відповісти
При Петре несколько раз их в наручниках из Рады выводили и Луценко почти каждый день сообщал, что поймали нового. Дело не в Петре и даже не в Зеленском. Дело в том, что коррупционная судейская система -это круговая порука, которая складывалась не одно десятилетие. Если их все одновременно уволить будет коллапс судейской системы. А поочереди Петр пытался, только хер из этого вышел. Они через те же продажные суды восстанавливаются. А смена что? Орлы, воспитанные портновым в Харькове и ********* в Одессе. Моральные калеки с самого начала. Все здесь очень не просто. Перегнешь палку, запад напомнит, что демократия.
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22.09.2020 15:47 Відповісти
Вооруженного бандюгу под залог выпустили.
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21.09.2020 20:09 Відповісти
3 млн. для нього кишенькові гроші.
Гуляй, Саша.
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21.09.2020 20:09 Відповісти
Вийде за кілька днів.
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21.09.2020 20:09 Відповісти
Что бы принять закон или поправку нужно 225 голосов,допросите его так,что бы этот взяточник сдал всех подельников кому предназначалась взятка,всех 225.
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21.09.2020 20:12 Відповісти
Бджоли проти меда?
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21.09.2020 20:15 Відповісти
ну ты юморист
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21.09.2020 21:08 Відповісти
Порохоботы - утритесь! Зеленский единственны, при ком долги растут медленее чем Международные резервы НБУ!! . . .Он вообще красава!! https://uk.wikipedia.org/wiki/Золотовалютні_резерви_Національного_банку_України
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21.09.2020 20:20 Відповісти
Коли холодильники порожні вимиють Українці - тоді й утруться...
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21.09.2020 20:26 Відповісти
Аминь
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21.09.2020 20:27 Відповісти
Та да, красава)
Только туп как кафель.
Думаешь оно разбирается в тех резервах, долгах и кредитах??))))))
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21.09.2020 20:37 Відповісти
Правильно. Кожен цензорівський ніщеброд краще Зеленського розбирається в цьому.
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22.09.2020 03:47 Відповісти
Можу заперечити. Не кожний вміє виводити в офшори.
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22.09.2020 20:31 Відповісти
А куда 98 копеек дели падлы?
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21.09.2020 20:25 Відповісти
Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави - Цензор.НЕТ 9698
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21.09.2020 20:27 Відповісти
https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/posts/770263183809192 Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави - Цензор.НЕТ 8555 Валерій Прозапас
Є хороша новина - оприлюднено https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/ дані Управління з протидії фінансовим злочинам Мінфіну США , які доводять махінації досточтімого Коломойського з пограбування ПриватБанку.
Раніше власники Bank of New York Mellon подали позов проти Коломойського, в якому звинувачують його у використанні підставних компаній для "серії зухвалих шахрайських схем" з легалізації фіктивних позик "ПриватБанку", і тепер ці звинувачення підтверджено та викладено у вільний доступ.
За період 2012-2017 роки підконтрольним йому компаніям на Кіпрі та Віргінських островах було переведено 263 мільйони доларів.Крім того, у 2015-2016 роках ще 215 мільйонів доларів було переведено на рахунки його "МАУ", і ці транзакції потрапили в звіти Deutche Bank про підозрілу діяльність.

Схоже, США та Євросоюз назавжди закриті для "бабушкі" всіх наших активістів-"журналістів"-антикорупціоністів та інших професійних патріотів. На нього там чекає арешт та суд, як і для інших фігурантів цих документів, Клюєва та Фірташа.
Але є погана новина - тепер Коломойського загнано в кут, і він робитиме все, щоби Україна ніколи не стала частиною цивілізованого світу та не розпочала такі самі розслідування проти нього.
Для цього він і скупав пачками "розслідувачів" і утримує на паях з Медведчуком пропагандистський "1+1" - щоби всі ці Ґнапи, Біґуси, Лещенки, Мосєйчуки, Дубінські спотворювали реальність і не давали шансу через інформаційну окупацію пробитися правді.
Іншими фарбами тепер заграє історія з впливом Коломойського на нашого дорогоцінного президента Зеленського - по кабінету якого він у несвіжій футболці ходив як по власному корідору.
Ніхто не знає чим саме він може шантажувати найвеличнішого - але, схоже, матеріалів достатньо, щоби бути у нього священною коровою серед "на 100%" своїх силовиків, бо скоріше за все фінансові сліди " Кварталу" теж є у тих міжнародних схема
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21.09.2020 20:30 Відповісти
..А ти ще напиши. як Штати віднайшли ще кучу підозрілих трансакцій .. де замішані .Клюєви .Коломойський .Фірташ . Ахметка ..а також св.Петя !
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21.09.2020 20:44 Відповісти
Как они формируют сумму залога? Как Балаганов Остапу назвал сумму нужную ему для полного счастья в 6400 рублей ?
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21.09.2020 20:32 Відповісти
Отталкиваются вроде бы от прожиточного минимума. Назначают 1000, 2000, 3000 прожиточных минимумов.
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22.09.2020 11:27 Відповісти
Вот это 100 пудовая трагикомедия!И Я ржу немАгу!!!Веселуха,хрен им в ухо!
))

))
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21.09.2020 20:33 Відповісти
Почему не три мильярда?
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21.09.2020 20:34 Відповісти
Зєля і так здохло. А тут щей оце! Начерьохбутилочне!)))
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21.09.2020 20:37 Відповісти
-За что ты попал в тюрьму?
-За взятку.
-За что тебя быстро выпустили?
-За взятку.
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21.09.2020 20:38 Відповісти
Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави - Цензор.НЕТ 947
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21.09.2020 20:38 Відповісти
"Зеленский не намерен подавать в отставку, несмотря на призывы" - читаємо й порівнюємо, як наш НЕдоюрист оцінює де прєступлєніє а де ашібка https://detaly.co.il/zelenskij-ne-nameren-podavat-v-otstavku-nesmotrya-na-prizyvayushhuyu-k-etomu-petitsiyu/ zelenskij-ne-nameren-podavat-v-otstavku-nesmotrya-na-prizyvayushhuyu-k-etomu-petitsiyu
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21.09.2020 20:45 Відповісти
Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави - Цензор.НЕТ 3818
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21.09.2020 21:36 Відповісти
газом дівку обдало - та й в дупло
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21.09.2020 21:57 Відповісти
Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави - Цензор.НЕТ 693
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21.09.2020 22:31 Відповісти
вершина айсберга Зелених бариг попала під сонце... цікаво, як і хто внесе заставу.
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21.09.2020 23:45 Відповісти
СМОТРЯ НА ЕГО РОЖУ Я ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ РАНЬШЕ ГОЛОВЫ РУБИЛИ !)
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21.09.2020 23:48 Відповісти
взял 10 отдал 3,спорт лото
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22.09.2020 00:02 Відповісти
дурний юрч хотів вкрасти якісь нещасні 100 тис. доларів (чи скільки там?) і тепер буде сидіти, а ВКРАВ БИ МІЛЬЯРД ДОЛАРІВ (як Ахмет, Калломойша чи Порош), то все би зійшло з рук! ГАРАНТОВАНО!!!
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22.09.2020 04:17 Відповісти
Та не буде він сидіти як і той хенерал Назаров! Чергова судова "вистава".
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22.09.2020 06:47 Відповісти
ну у него и харя противная, как такое можно было вообще выбрать??? ещё один недомерок с бараньим весом... у одного мама любит скорость, у другого мама любит конверты, у третьего брат портфелями торгует.. ну а "какая разница"?
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22.09.2020 09:18 Відповісти
Там все такие как это дерьмо,,,, слуги млять,,нелюди
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22.09.2020 15:38 Відповісти
 
 