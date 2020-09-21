Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 3 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таке рішення суд виніс у понеділок увечері, частково задовольнивши таким чином клопотання слідства.

Раніше під час засідання суддя, зачитуючи матеріали справи, сказала, що у Юрченка коронавірус не виявлено.

"Клопотання детектива задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Юрченка ... запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 9.11 в рамках терміну досудового розслідування. Взяти підозрюваного Юрченка ... під варту в залі суду. Визначити підозрюваному заставу ... в сумі 3 млн 1 тис. 656 грн", - сказано в ухвалі суду.

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У разі внесення застави на Юрченка будуть покладені такі зобов'язання: носити електронний засіб контролю, прибувати до детектива на перший виклик, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, здати документи для виїзду за кордон.

Суддя оголосила резолютивну частину ухвали. На рішення суду може бути подана апеляційна скарга до Апеляційної палати ВАКС упродовж п'яти днів.

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Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.