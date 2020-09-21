Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 3 млн грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Таке рішення суд виніс у понеділок увечері, частково задовольнивши таким чином клопотання слідства.
Раніше під час засідання суддя, зачитуючи матеріали справи, сказала, що у Юрченка коронавірус не виявлено.
"Клопотання детектива задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Юрченка ... запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 9.11 в рамках терміну досудового розслідування. Взяти підозрюваного Юрченка ... під варту в залі суду. Визначити підозрюваному заставу ... в сумі 3 млн 1 тис. 656 грн", - сказано в ухвалі суду.
У разі внесення застави на Юрченка будуть покладені такі зобов'язання: носити електронний засіб контролю, прибувати до детектива на перший виклик, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, здати документи для виїзду за кордон.
Суддя оголосила резолютивну частину ухвали. На рішення суду може бути подана апеляційна скарга до Апеляційної палати ВАКС упродовж п'яти днів.
Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.
17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.
Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.
Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.
Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.
18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.
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Зе-тыпилы, вот вам "посаженные коррупционеры"!
Вы счастливы?
Гуляй, Саша.
Только туп как кафель.
Думаешь оно разбирается в тех резервах, долгах и кредитах??))))))
Є хороша новина - оприлюднено https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/ дані Управління з протидії фінансовим злочинам Мінфіну США , які доводять махінації досточтімого Коломойського з пограбування ПриватБанку.
Раніше власники Bank of New York Mellon подали позов проти Коломойського, в якому звинувачують його у використанні підставних компаній для "серії зухвалих шахрайських схем" з легалізації фіктивних позик "ПриватБанку", і тепер ці звинувачення підтверджено та викладено у вільний доступ.
За період 2012-2017 роки підконтрольним йому компаніям на Кіпрі та Віргінських островах було переведено 263 мільйони доларів.Крім того, у 2015-2016 роках ще 215 мільйонів доларів було переведено на рахунки його "МАУ", і ці транзакції потрапили в звіти Deutche Bank про підозрілу діяльність.
Схоже, США та Євросоюз назавжди закриті для "бабушкі" всіх наших активістів-"журналістів"-антикорупціоністів та інших професійних патріотів. На нього там чекає арешт та суд, як і для інших фігурантів цих документів, Клюєва та Фірташа.
Але є погана новина - тепер Коломойського загнано в кут, і він робитиме все, щоби Україна ніколи не стала частиною цивілізованого світу та не розпочала такі самі розслідування проти нього.
Для цього він і скупав пачками "розслідувачів" і утримує на паях з Медведчуком пропагандистський "1+1" - щоби всі ці Ґнапи, Біґуси, Лещенки, Мосєйчуки, Дубінські спотворювали реальність і не давали шансу через інформаційну окупацію пробитися правді.
Іншими фарбами тепер заграє історія з впливом Коломойського на нашого дорогоцінного президента Зеленського - по кабінету якого він у несвіжій футболці ходив як по власному корідору.
Ніхто не знає чим саме він може шантажувати найвеличнішого - але, схоже, матеріалів достатньо, щоби бути у нього священною коровою серед "на 100%" своїх силовиків, бо скоріше за все фінансові сліди " Кварталу" теж є у тих міжнародних схема
))
))
-За взятку.
-За что тебя быстро выпустили?
-За взятку.