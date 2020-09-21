"Газпром" замовив додаткові потужності для транзиту газу через нашу ГТС у жовтні, - "Нафтогаз"

ПАТ "Газпром" (РФ) замовив додаткові потужності для транспортування природного газу через українську ГТС до Європи в жовтні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України" в понеділок увечері.

Аукціон з розподілу потужностей відбувся на платформах RBP (Угорщина) і GSA (Польща) 21 вересня. За підсумками торгів "Нафтогазу" розподілено потужності на вході і на виході з ГТС України, які будуть використані для забезпечення додаткових обсягів транзиту Газпрому.

"Такі потужності Газпром оплатить у повному обсязі, це принесе додатковий дохід як Нафтогазу, так і Оператору ГТС України. Послуги будуть оплачені Газпромом додатково до основного транзитного договору", - зазначають в НАК.

"Спроможності української ГТС дають змогу задовольнити попит як Газпрому, так і інших користувачів, у частині послуг із транспортування значних обсягів газу. Україна як надійна держава-транспортер і надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу для європейських споживачів", - зазначив перший заступник голови НАК Сергій Перелома.

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