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Новини Газова війна
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"Газпром" замовив додаткові потужності для транзиту газу через нашу ГТС у жовтні, - "Нафтогаз"

ПАТ "Газпром" (РФ) замовив додаткові потужності для транспортування природного газу через українську ГТС до Європи в жовтні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України" в понеділок увечері.

Аукціон з розподілу потужностей відбувся на платформах RBP (Угорщина) і GSA (Польща) 21 вересня. За підсумками торгів "Нафтогазу" розподілено потужності на вході і на виході з ГТС України, які будуть використані для забезпечення додаткових обсягів транзиту Газпрому.

"Такі потужності Газпром оплатить у повному обсязі, це принесе додатковий дохід як Нафтогазу, так і Оператору ГТС України. Послуги будуть оплачені Газпромом додатково до основного транзитного договору", - зазначають в НАК.

"Спроможності української ГТС дають змогу задовольнити попит як Газпрому, так і інших користувачів, у частині послуг із транспортування значних обсягів газу. Україна як надійна держава-транспортер і надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу для європейських споживачів", - зазначив перший заступник голови НАК Сергій Перелома.

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Автор: 

Нафтогаз (4427) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+7
Обосрались скрепные с СП2, спасибо американцам за помощ!
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21.09.2020 21:02
+5
Звучит, как реквием по СП-2
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21.09.2020 20:12
+5
Откажемся транспортировать, рашке никто препятствовать в достройке сп2 не будет, чем это грозит думаю понятно.....
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21.09.2020 20:18
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Звучит, как реквием по СП-2
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21.09.2020 20:12 Відповісти
Звучить як сезонне зменшення температури, та відповідно збільшення попиту на газ.
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21.09.2020 20:14 Відповісти
тобто, що взамін? А воювали проти Північного-2 чому? Може тому щоб Європа залежала від нашого транзиту/
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21.09.2020 20:20 Відповісти
Так і є!
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21.09.2020 20:23 Відповісти
Якши!
Звучит как "танцы на костях" СП-2, Гаспрома и всей рашки
Алилулья ! 😂
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21.09.2020 20:26 Відповісти
А в листопаді буде ще більше. А у грудні ще більше аніж в листопаді. І все це завдяки найвеличнішому!
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21.09.2020 20:12 Відповісти
Позорище... Крым забрали, на Донбассе хозяйничают, а эти с ними торгуют...
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21.09.2020 20:13 Відповісти
Откажемся транспортировать, рашке никто препятствовать в достройке сп2 не будет, чем это грозит думаю понятно.....
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21.09.2020 20:18 Відповісти
Конечно понятно - перестанем транспортировать газ. Те же яйца, вид сбоку (с)
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21.09.2020 20:29 Відповісти
Его и так достроят...
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22.09.2020 13:05 Відповісти
Не тупи,если Украина не пустит газ,у кацапов и европы будет мотивация для продавливания достройки СП2.
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21.09.2020 21:04 Відповісти
А они разве не покупают нефть и газ (и еще много чего) у рашки?
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22.09.2020 13:06 Відповісти
Газпромовская "дипломатия" работает? То то и с исками против данной конторы затихли. Что там по крымскому имуществу и по нашим нефтегазовым запасам в Чёрном море?
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21.09.2020 20:15 Відповісти
Тьфу ты. А я ведь поверил, что у рашки никто газ не уже покупает.
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21.09.2020 20:18 Відповісти
вопрос не в том,покупать или нет...вопрос в том,чтоб быковатого продавца на бутылку посадить
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21.09.2020 21:12 Відповісти
Кобелеву ще мільон$$ мамці в USA!!))
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21.09.2020 20:19 Відповісти
Кажуть, що якийсь дурачок росії простив борг в 12 мільярдів, хто це, не знаєте?
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21.09.2020 20:24 Відповісти
та и на здоровье .то ж какцапские деньги.
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21.09.2020 21:10 Відповісти
СП-2 "йок", однако ! 😂
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21.09.2020 20:19 Відповісти
А Крым когда Московия вернёт Украине?
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21.09.2020 20:22 Відповісти
Когда допьют свою мочу, тогда и вернут 😂
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21.09.2020 20:27 Відповісти
А у кого війна?. Ось вам. Як і було. Все йде по своїх потоках.
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21.09.2020 20:31 Відповісти
Україна з задоволенням прокачає газ окупанта
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21.09.2020 20:35 Відповісти
не Україна,а її "еліта"...
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21.09.2020 21:12 Відповісти
Обосрались скрепные с СП2, спасибо американцам за помощ!
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21.09.2020 21:02 Відповісти
Тільки на 50 років потрібно заключати, а не на місяць.
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21.09.2020 21:29 Відповісти
ПАО "Газпром" (РФ) заказал дополнительные мощности для транспортировки природного газаИсточник: https://censor.net/ru/n3220531

Ахресар заказал мощности под прокачку... Что бы заработать баблишко...
Что то не понимаю я, всеж таки зрада или перемога? Похоже на зраду на самом деле, не?
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21.09.2020 22:08 Відповісти
Дуракам похоже, потому что думать - это работать, а работать не у всех получается. Люди не равны.
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21.09.2020 23:23 Відповісти
дополнительные мощности должны стоить прямопропорционально дороже от прописаной стоимости за заказанные ранее
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21.09.2020 23:07 Відповісти
Відмовити, або в рази підвищити плату за транзит. Весь прибуток спрямувати на армію. Хай їх углеводні їх же і вбивають!
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22.09.2020 00:40 Відповісти
А нам в этом вопросе торопиться некуда. Пускай съ-бываются с крыма и донбаса, выплатят репорации и вернут ранее украденую Кубань. А если не хотите так мы можем и Трампа попросить бомбонуть крым и путькину дачу в придачу. А так и будет, нехрен брать чужое. Тем более в вопросе бомбонуть уже много сделано при полётах В 52, осталось нажать на кнопку "Пиз-ец рашке" и ФСЁ.
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22.09.2020 02:02 Відповісти
почему репедаст вор кобылев не в тюрьме? потому что у власти в Украине некомпетентный зеленский...
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22.09.2020 04:59 Відповісти
 
 