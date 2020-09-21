Кабмін направив МВФ пропозицію про початок роботи в Україні в онлайн-режимі, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок провів онлайн-зустріч із директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Альфредом Каммером, на якій обговорили співпрацю офіційного Києва з Фондом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну України.

"Очільник уряду повідомив, що було направлено лист на адресу директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої із зверненням щодо початку роботи в онлайн-режимі місії в Україні", - зазначається в інформації.

Шмигаль особисто привітав Каммера з нещодавнім призначенням на посаду та запевнив, що продовження співпраці з МВФ є одним із важливих пріоритетів роботи і президента, і уряду України.

"Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, що надається у непрості для всього світу часи", — сказав прем’єр-міністр.

Шмигаль також запросив Каммера відвідати Україну після завершення обмежувальних заходів у зв’язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Згідно з інформацією, під час онлайн-зустрічі також були присутні міністр фінансів України Сергій Марченко та голова Національного банку Кирило Шевченко.

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