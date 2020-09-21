Кабмін направив МВФ пропозицію про початок роботи в Україні в онлайн-режимі, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок провів онлайн-зустріч із директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Альфредом Каммером, на якій обговорили співпрацю офіційного Києва з Фондом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну України.
"Очільник уряду повідомив, що було направлено лист на адресу директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої із зверненням щодо початку роботи в онлайн-режимі місії в Україні", - зазначається в інформації.
Шмигаль особисто привітав Каммера з нещодавнім призначенням на посаду та запевнив, що продовження співпраці з МВФ є одним із важливих пріоритетів роботи і президента, і уряду України.
"Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, що надається у непрості для всього світу часи", — сказав прем’єр-міністр.
Шмигаль також запросив Каммера відвідати Україну після завершення обмежувальних заходів у зв’язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Згідно з інформацією, під час онлайн-зустрічі також були присутні міністр фінансів України Сергій Марченко та голова Національного банку Кирило Шевченко.
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21.09.2020
https://biz.censor.net/news/3220434/iz_natsbanka_uvolilsya_esche_odin_direktor_departamenta
зЭлень давай...
А кака по другому по видео связи??
Вилочка найдетца спаггети с ухов снимать???
Бла-бла-бла , фанфари та салюти!!))
)))
Вы, мартышки ЗЕленые, их сотрудничеством в смартфоне не заманите ...лядь.
Потому, что у них диджитализация прошла тогда, когда вы еще в кацапских банях ляжки раздвигали.
Ещё 19.09.20 го., вслед за МВФ, Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша $350 млн из утвержденного кредита в 700 млн. $
21.09.2020 г.