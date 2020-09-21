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Кабмін направив МВФ пропозицію про початок роботи в Україні в онлайн-режимі, - Шмигаль

Кабмін направив МВФ пропозицію про початок роботи в Україні в онлайн-режимі, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок провів онлайн-зустріч із директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Альфредом Каммером, на якій обговорили співпрацю офіційного Києва з Фондом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну України.

"Очільник уряду повідомив, що було направлено лист на адресу директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої із зверненням щодо початку роботи в онлайн-режимі місії в Україні", - зазначається в інформації.

Шмигаль особисто привітав Каммера з нещодавнім призначенням на посаду та запевнив, що продовження співпраці з МВФ є одним із важливих пріоритетів роботи і президента, і уряду України.

"Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, що надається у непрості для всього світу часи", — сказав прем’єр-міністр.

Шмигаль також запросив Каммера відвідати Україну після завершення обмежувальних заходів у зв’язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Згідно з інформацією, під час онлайн-зустрічі також були присутні міністр фінансів України Сергій Марченко та голова Національного банку Кирило Шевченко.

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Автор: 

МВФ (3073) Шмигаль Денис (4609)


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Топ коментарі
+7
зелені ідіоти ще не зрозуміли, що більше позик не буде
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21.09.2020 20:48
+7
Ще й з урахуванням "тікучості" кадрів, яким МВФ довіряла.
21.09.2020
https://biz.censor.net/news/3220434/iz_natsbanka_uvolilsya_esche_odin_direktor_departamenta
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21.09.2020 20:54
+4
онлайн рЭжим...
зЭлень давай...
Кабмин направил МВФ предложение о начале работы в Украине в онлайн-режиме, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1962
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21.09.2020 20:51
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Правила форума Рада форумчан
зелені ідіоти ще не зрозуміли, що більше позик не буде
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21.09.2020 20:48 Відповісти
Ще й з урахуванням "тікучості" кадрів, яким МВФ довіряла.
21.09.2020
https://biz.censor.net/news/3220434/iz_natsbanka_uvolilsya_esche_odin_direktor_departamenta
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21.09.2020 20:54 Відповісти
Будуть. Факсом зЕ надішлють. Персонально.
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21.09.2020 20:57 Відповісти
Поздравляю вас з корановірусом. Радий, що не приїдете. Дайте денюх: на офіс чма, кабмін і зраду ніфатає.
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21.09.2020 20:50 Відповісти
онлайн рЭжим...
зЭлень давай...
Кабмин направил МВФ предложение о начале работы в Украине в онлайн-режиме, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1962
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21.09.2020 20:51 Відповісти
Не давайте им больше денег. Осел просерет.
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21.09.2020 20:53 Відповісти
хорошо бы ещё шмыгалей с бубаноидами перевести на виртуальные завтраки с обедами и ужинами...
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21.09.2020 20:54 Відповісти
Після заяви Арахамії, ви будете з ними вже не онлайн, а завжди офлайн!
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21.09.2020 20:55 Відповісти
А МВФ у відповідь комбінацію з трьох пальців!
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21.09.2020 20:59 Відповісти
Причем в реале, а не в онлайне.
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21.09.2020 21:29 Відповісти
Ну що ж, Шмигаль вкотре підтвердив, що зеленим потрібне бабло. Альтернативи, як у фільнюмі про Голобородьку немає. І понти - явище тимчасове і вкрай невдячне. Тільки тут заковика вийшла - слово-запевнення Шмигаля про зацікавленість у співпраці і дії монобільшості у ВР, що вказують про посилання вимиг Фонду в еротичну подорож. Товариство, як мислите, повірять маститі банкіри вухам, чи очам?
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21.09.2020 21:01 Відповісти
хоч в онлайн, хоч в контакті - не дасть. МВФ - шо та баба: перший раз - інтересно, допоможе в голоді; а на другий раз запитає: а скільки і як заробляєш?
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21.09.2020 21:06 Відповісти
МВФ завжди раде дати комусь бабла під проценти, чим і користуються здавна усілякі поганці, бо легкі позичені аж цілій країні гроші легко поцупити. Просто це вже зовсім ганьба - ніяких програм, ніяких прорахунків - дайте нам грошей, а ми їх тупо потратимо - проп'ємо, проїмо, вкрадемо. Мабуть у МВФ, на відміну від ЄС, не має принципів.
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21.09.2020 21:14 Відповісти
Паанравилася-"лично" паздравіл..
А кака по другому по видео связи??
Вилочка найдетца спаггети с ухов снимать???
Бла-бла-бла , фанфари та салюти!!))
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21.09.2020 21:17 Відповісти
А страна ходит в МВФ с протянутой рукой: "Je n'ai pas mangé depuis six jours")))

)))
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21.09.2020 21:21 Відповісти
А зачем МВФу работать хоть как-то с правительством, которое нарушило все основные условия сотрудничества?

Вы, мартышки ЗЕленые, их сотрудничеством в смартфоне не заманите ...лядь.
Потому, что у них диджитализация прошла тогда, когда вы еще в кацапских банях ляжки раздвигали.
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21.09.2020 21:28 Відповісти
Кабмін направив МВФ пропозицію про початок роботи в Україні в онлайн-режимі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8370
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21.09.2020 21:55 Відповісти
Как мухи зелёные пристали к МВФ. А сделать полезное не для олигархов , а для страны никак не можете. А чего же удивляетесь, что вас найух посылают.
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21.09.2020 21:58 Відповісти
Это не Шмыгаль, это папа Карло.
Ещё 19.09.20 го., вслед за МВФ, Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша $350 млн из утвержденного кредита в 700 млн. $
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21.09.2020 22:27 Відповісти
"усе пропало"- не говоря ,что ус отклеился
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21.09.2020 23:17 Відповісти
Вслед за МВФ, Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша . Степанов эвакуируется с поста министра здравоохранения . Провал проекта бюджета. Марченко - на вылет. Шмыгаль - приготовится. (с)
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21.09.2020 23:18 Відповісти
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !!!
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22.09.2020 01:08 Відповісти
МВФ демонстративно не ответило на предложение Украины начать миссию МВФ в режиме видеоконференции.

21.‎09.‎2020 г.
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22.09.2020 13:08 Відповісти
 
 