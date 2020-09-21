НАЗК заявляє про тиск з боку ДБР через Бабікова і Соколова. ДОКУМЕНТ

Голова НАЗК Олександр Новіков був допитаний ДБР як свідок у справі про зловживання його попередників. Сам Новіков вважає, що цей привід - формальний, а насправді ДБР намагається тиснути на НАЗК через конфлікт інтересів у керівників Бюро - Олександра Бабікова та Олександра Соколова.

Про це Новіков заявив на брифінгу після допиту в ДБР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Новіков пояснив, що серед причин виклику на допит бачить нещодавній лист НАЗК до Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Дениса Монастирського. У листі наголошується, що заступник директора Олександр Бабіков працює в умовах потенційного конфлікту інтересів, здійснюючи керівництво ДБР, яке займається розслідуванням справ Майдану.

"Конфлікт інтересів у заступника директора ДБР Бабікова буде постійним. Єдиним заходом [для повного вирішення конфлікту інтересів] у цьому випадку може бути лише його звільнення з посади", - зазначив Новіков.

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Новіков також розповів, що НАЗК винесло в.о. директора ДБР Олександру Соколову припис. НАЗК вважає, що Олександр Соколов, нарахувавши самому собі премію й інші виплати, не здійснив заходи щодо усунення конфлікту інтересів.

"Ми пов’язуємо ці виклики, які відбулися, з тим, що Національне агентство здійснює безпосередньо свою роботу, а ДБР — фактично перешкоджає здійсненню цих функцій", - додав Новіков.













