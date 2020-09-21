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Новини Агресія Росії проти України
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Фокін вважає, що війна на Донбасі почалася "через мовне питання": в Україні "переважна більшість розмовляє російською"

Фокін вважає, що війна на Донбасі почалася

Заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін упевнений, що війна на Сході України почалася через мовне питання, а "мовний закон" суперечить Конституції.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українському радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"З чого починався конфлікт на Донбасі? Попередня влада пообіцяла людям, що будуть послаблення у використанні державної мови. Що їм буде дозволено проводити ділові зустрічі, вести документацію і т.д. російською мовою. Я не бачу в цьому нічого страшного", - сказав він.

Фокін вважає, що теперішня мовна політика в країні "не збігається з думкою переважної більшості людей".

"Не рахуємося ні з думкою Венеціанської комісії, ні з думкою міжнародного співтовариства, ні з думкою переважної більшості людей. Згідно з офіційною статистикою, третина населення України розмовляє російською мовою. А якщо брати до уваги практику, то практично переважна більшість розмовляє російською. Це добре чи погано? Я не вважаю, що це добре, але давайте згадаємо, українську мову гнобили протягом століть. І вже наївно вважати, що за якийсь рік, або два, чи п'ять, або десять можна дати можливість мові бути ствердженою в суспільстві", - упевнений він.

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"Мовний закон, я вважаю, суперечить Конституції", - додав Фокін.

Автор: 

українська мова (834) Фокін Вітольд (98) мова (742) російська мова (308) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+98
старый дегенерат
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21.09.2020 21:16
+59
Фокин считает, что война на Донбассе началась "из-за языкового вопроса": в Украине "подавляющее большинство говорит на русском" - Цензор.НЕТ 8500
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21.09.2020 21:35
+58
Зедебіли, не бачу ваших лайків під новиною... Це ж ваш кадр! Нове обличчя!
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21.09.2020 21:18
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Фокин ну какую ахинею несет, война из за русского языка?только возникает вопрос кто Ельцина тащил за язык когда тот заявил что россия ни когда не позволит Украине отделиться.В 1918 г. Украина провозгласила о своей независимости ленин тут же пригнал банду головорезов в страну и оккупировав Украину почти на 70 лет.наверное П.Порошенко во всем как всегда виноват.
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10.01.2021 18:26 Відповісти
Чим відрізняєттся Україна від Росії? Фокін цього за все своє комуністичне життя так і не зрозумів. І не міг зрозуміти,бо все своє життя працював не на Україну,а на Москву,як ідейний Ореол досягнення. Йому все життя було ,пробачте, насра...ь на все це українське, культурне, історичне надбання. Йому цей стан байдужості до інтересів країни та прискіпання перед московитами так і є головним по життю. А війна почалась не з "мовного питання" і він це розуміє як ніхто інший. Війна почалась ,тому що ВОРОГ все зробив,щоб Україна просто ..ВТРАТИЛА ТОЙ РІВЕНЬ ДЕРЖАВНОСТІ і БЕЗПЕКИ який повинен бути постійним для збереження ЄДНОСТІ КРАІНИ. Сказати чесно, то за цей рівень повинен був і відповідати в тому числі і сам Фокін,як державний у свій час діяч. Стан нашоі Державності зараз може лише ВТРИМАТИ хоча б на тому рівні,як у Порошенка - це сам Порошенко або Турчинов по авторитетності або ПОТРІБНО ЗВАТИ на КЕРУВАННЯ КРАЇнОЮ КОРОЛЯ з повними державними повноваженнями. Іначе....РОЗРУХА і ВТРАТА УКРАЇНИ. Нинішня влада практично перейшла на антидержавну ізоляцію від країни,народу.................
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11.01.2021 00:13 Відповісти
Я, как патриот украинец, очень хотел бы чтобы явное большинство украинцев разговаривали на украинском. Необходимо расширять сферу украинского языка. Но аккуратно, без фанатизма. Конечно в войне на востоке виновата Московия. Но следует понимать, что без поддержки какой-то части людей достаточных для захвата власти на отдельных территориях в московитов ничего бы не получилось.
Как известно, что ещё буквально за несколько лет до событий, в Донецке часто собирались сторонники "ДНР" в количестве около десятка человек. Но потом появилась бывшая активная коммунистка Фарион с ее провокативными истерическими высказываниями на языковую тему. В результате сторонников "днр" стало несколько тысяч. Это оказалось достаточным чтобы с их помощью хутин организовал захват власти в Донецке. Конечно, одной Фарион здесь не обошлось.
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11.01.2021 08:21 Відповісти
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