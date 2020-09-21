Фокін вважає, що війна на Донбасі почалася "через мовне питання": в Україні "переважна більшість розмовляє російською"
Заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін упевнений, що війна на Сході України почалася через мовне питання, а "мовний закон" суперечить Конституції.
Про це він сказав в інтерв'ю "Українському радіо", інформує Цензор.НЕТ.
"З чого починався конфлікт на Донбасі? Попередня влада пообіцяла людям, що будуть послаблення у використанні державної мови. Що їм буде дозволено проводити ділові зустрічі, вести документацію і т.д. російською мовою. Я не бачу в цьому нічого страшного", - сказав він.
Фокін вважає, що теперішня мовна політика в країні "не збігається з думкою переважної більшості людей".
"Не рахуємося ні з думкою Венеціанської комісії, ні з думкою міжнародного співтовариства, ні з думкою переважної більшості людей. Згідно з офіційною статистикою, третина населення України розмовляє російською мовою. А якщо брати до уваги практику, то практично переважна більшість розмовляє російською. Це добре чи погано? Я не вважаю, що це добре, але давайте згадаємо, українську мову гнобили протягом століть. І вже наївно вважати, що за якийсь рік, або два, чи п'ять, або десять можна дати можливість мові бути ствердженою в суспільстві", - упевнений він.
"Мовний закон, я вважаю, суперечить Конституції", - додав Фокін.
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Как известно, что ещё буквально за несколько лет до событий, в Донецке часто собирались сторонники "ДНР" в количестве около десятка человек. Но потом появилась бывшая активная коммунистка Фарион с ее провокативными истерическими высказываниями на языковую тему. В результате сторонников "днр" стало несколько тысяч. Это оказалось достаточным чтобы с их помощью хутин организовал захват власти в Донецке. Конечно, одной Фарион здесь не обошлось.