Без Цензури в прямому ефірі: рейтинги, кандидати, мільйони в холодильнику, зашквари у вишах, трильйони в банках. ВIДЕО
Сьогодні в стрімі "Без цензури" Богдан Буткевич розкладатиме по поличках передвиборчу вакханалію.
Вибори, вибори ... Що там з рейтингами? Які шанси у Зе-команди на місцевих виборах?
Чому "слузі народу" можна проводити велелюдні передвиборчі заходи, та ще й у Київському національному університеті? І це при тому, що сама ж Зе-влада постійно повторює, як важливо всім дотримуватися карантинних обмежень.
Хто складає мільйони в холодильники службовців "Укрзалізниці"? За що був цей розрахунок? І скільки ще незнайдених трильйонів лежить у банках і під матрацами українських чиновників?
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