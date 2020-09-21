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Без Цензури в прямому ефірі: рейтинги, кандидати, мільйони в холодильнику, зашквари у вишах, трильйони в банках. ВIДЕО

Сьогодні в стрімі "Без цензури" Богдан Буткевич розкладатиме по поличках передвиборчу вакханалію.

Вибори, вибори ... Що там з рейтингами? Які шанси у Зе-команди на місцевих виборах?

Чому "слузі народу" можна проводити велелюдні передвиборчі заходи, та ще й у Київському національному університеті? І це при тому, що сама ж Зе-влада постійно повторює, як важливо всім дотримуватися карантинних обмежень.

Хто складає мільйони в холодильники службовців "Укрзалізниці"? За що був цей розрахунок? І скільки ще незнайдених трильйонів лежить у банках і під матрацами українських чиновників?

Підключайтеся, буде цікаво, адже у нас, як завжди, нічого особистого - тільки факти!

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Автор: 

місцеві вибори (1366) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+6
Напрашивается вопрос......... Информацию даёт о сливе трансакций , но почему у Буткевича с языка не сходит Порошенко?
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21.09.2020 21:52
+5
Сумно те, що автори це роблять під егідою Цензора.
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21.09.2020 23:36
+3
Буткевич - кліничний порохофоб
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21.09.2020 22:09
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У зеленых циркачей кругом вакханалия и на выборах также.
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21.09.2020 21:35 Відповісти
ЗЕлёные на местных выборах в пролете, все уже поняли, что они дилетанты.
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21.09.2020 21:43 Відповісти
Напрашивается вопрос......... Информацию даёт о сливе трансакций , но почему у Буткевича с языка не сходит Порошенко?
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21.09.2020 21:52 Відповісти
Буткевич - кліничний порохофоб
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21.09.2020 22:09 Відповісти
Дело не в Порошенко. В паре с Мариной он еще относительно держит себя в руках, но когда ведет соло - отвратен. Задумка программы хорошая, но если не сменится исполнитель - часть аудитории просто вообще перестанет смотреть. Противно слушать его мат и быдло-манеру вести себя. Скоро начнет рыгать и сморкаться перед камерой. Несколько минут - и это максимум на что хватает
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21.09.2020 22:36 Відповісти
Не можу погодитись. Не стримує дружина Буткевича, та й сама додає. Попередній ефір подивіться, вони там на пару таку гидоту з переходом на особистості видавали, що тут повторювати не можу.
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21.09.2020 23:17 Відповісти
Я редко смотрю их ролики. Сегодня хотела послушать про УЗ, но не дождалась, отключила трансляцию.
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21.09.2020 23:39 Відповісти
Всех обосрал. Все у него говняшки, а может он сам . . . . ?
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21.09.2020 22:46 Відповісти
Сумно те, що автори це роблять під егідою Цензора.
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21.09.2020 23:36 Відповісти
бездарная мармеладная туфта.
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21.09.2020 22:51 Відповісти
Унылое дерьмо этот Буткевич, несмотря на выталкивание из заднего прохода на страницах Цензора!
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22.09.2020 09:30 Відповісти
Думаю все со мной согласятся, что проект БЕЗ ЦЕНЗУРИ - это творение "Европейской Солидарности". Если они "без цензуры" и такие честные и обьективные - где критика Турчинова, Порошенко, Геращенко, Парубия и т.д.???? Они что белые и пушистые и нивчем не виновные???? Риторика Без Цензуры четко заточена на повышение рейтинга Пороха и его политической силы. Я не говорю, что это плохо, каждый имеет право на агитацию, только почему это открыто не признать - не понятно.
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22.09.2020 12:46 Відповісти
проект БЕЗ ЦЕНЗУРИ - это творение "Европейской Солидарности" - откуда это?

Есть какая то инфа или просто фантазии?
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22.09.2020 20:27 Відповісти
 
 