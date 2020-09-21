"Один долар, вкладений у Дніпропетровський аеропорт, принесе три у бюджет області", - голова ОДА Бондаренко

Дніпропетровський аеропорт стане ключовим інфраструктурним проєктом в області і другим за значимістю аеропортом країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сьогодні під час пресконференції за підсумками року роботи заявив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Олександр Бондаренко.

За рік роботи Олександрові Бондаренку вдалося розробити ефективну модель державного- приватного партнерства і залучити українського інвестора для будівництва Дніпропетровського аеропорту. Держава взяла на себе зобов'язання побудувати смугу довжиною 3,2 км, а приватний інвестор DCH (група Олександра Ярославського) - побудує термінал і притермінальну зону.

Інвестиція держави становитиме 5,7 млрд гривень, DHC інвестує близько 100 млн доларів. Згідно з проєктом, аеропорт буде оснащено найпотужнішою системою навігації, яка здатна приймати літаки навіть у туманні і нельотні дні. Також Дніпропетровськ стане запасним майданчиком для посадки габаритних літаків типу Boeing 777 і Airbus А380.

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Роботи почалися 15 вересня 2020 року. Передбачається, що аеропорт буде добудовано за 36 місяців. "Один долар, інвестований в аеропортовий сервіс, повертає в бюджет регіону 3 долари", - вважає голова ОДА Бондаренко.

За його словами, модель державного-приватного партнерства аеропорту може бути використана і в інших інфраструктурних проєктах. Зараз команда губернатора аналізує можливості для залучення приватного інвестора в систему водопостачання і мережу медичних центрів.

Бондаренко відзвітував про результати програми "Велике будівництво": за рік відремонтували 320 кілометрів доріг, 6 кілометрів водогону, відремонтували 5 нових шкіл і побудували 5 нових стадіонів.

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"На сьогодні Дніпропетровська область лідирує за обсягами реалізації інфраструктурних проєктів, навіть попри те, що 130 млн гривень були витрачені на мінімізацію та запобігання наслідків пандемії", - підсумував очільник ОДА.