УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15064 відвідувача онлайн
Новини
1 986 30

"Один долар, вкладений у Дніпропетровський аеропорт, принесе три у бюджет області", - голова ОДА Бондаренко

Дніпропетровський аеропорт стане ключовим інфраструктурним проєктом в області і другим за значимістю аеропортом країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сьогодні під час пресконференції за підсумками року роботи заявив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Олександр Бондаренко.

За рік роботи Олександрові Бондаренку вдалося розробити ефективну модель державного- приватного партнерства і залучити українського інвестора для будівництва Дніпропетровського аеропорту. Держава взяла на себе зобов'язання побудувати смугу довжиною 3,2 км, а приватний інвестор DCH (група Олександра Ярославського) - побудує термінал і притермінальну зону.

Інвестиція держави становитиме 5,7 млрд гривень, DHC інвестує близько 100 млн доларів. Згідно з проєктом, аеропорт буде оснащено найпотужнішою системою навігації, яка здатна приймати літаки навіть у туманні і нельотні дні. Також Дніпропетровськ стане запасним майданчиком для посадки габаритних літаків типу Boeing 777 і Airbus А380.

Читайте також: Таке враження, що Зеленський і Коломойський оголосили Дніпру війну, – Порошенко

Роботи почалися 15 вересня 2020 року. Передбачається, що аеропорт буде добудовано за 36 місяців. "Один долар, інвестований в аеропортовий сервіс, повертає в бюджет регіону 3 долари", - вважає голова ОДА Бондаренко.

За його словами, модель державного-приватного партнерства аеропорту може бути використана і в інших інфраструктурних проєктах. Зараз команда губернатора аналізує можливості для залучення приватного інвестора в систему водопостачання і мережу медичних центрів.

Бондаренко відзвітував про результати програми "Велике будівництво": за рік відремонтували 320 кілометрів доріг, 6 кілометрів водогону, відремонтували 5 нових шкіл і побудували 5 нових стадіонів.

Читайте також: Понтонний міст на Дніпропетровщині, який "відкрив" глава ОДА, так і не запрацював: "Люди приїжджають і з матом розвертаються назад". ВIДЕО (оновлено)

"На сьогодні Дніпропетровська область лідирує за обсягами реалізації інфраструктурних проєктів, навіть попри те, що 130 млн гривень були витрачені на мінімізацію та запобігання наслідків пандемії", - підсумував очільник ОДА.

Автор: 

аеропорт (1853) Дніпро (3284) Бондаренко Олександр (14)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Да, прибуток аеропорт зможе принести - але лише в тому випадку, якщо він працюватиме, прийматиме і вдправлятиме літаки, пасажирів...
Але, для прикладу, якщо Євросоюз скасує безвіз? Чи, наприклад, в нас появиться "лука для України"? Багато аеропорт напрацює?
показати весь коментар
21.09.2020 22:01
+4
Блин , что удивляет - Кучма, Юля, беня, Пинчук- ВСЕ ИЗ ДНЕПРА
А В Днепр ни дороги нормальной нет ни аэропорта
А УКРАИНЦЫ терпеливо выбирали этих БОЛТУНОВ И ВОРОВ
показати весь коментар
21.09.2020 22:03
+3
А чого це він на виграному Філатовим парі піариться? Нехай краще йде з бубачки програш витрушує.
показати весь коментар
21.09.2020 21:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого це він на виграному Філатовим парі піариться? Нехай краще йде з бубачки програш витрушує.
показати весь коментар
21.09.2020 21:58 Відповісти
У меня есть подозрение, что так и будет!
Беня вложит 1 доллар, а бюджет получит 3 (в абсолютных числах, кто не понял)
показати весь коментар
21.09.2020 22:00 Відповісти
Думаю, что Вы явный оптимист. Мне вот представляется, что это государство вложит 1 доллар, а беня получит 3.
показати весь коментар
21.09.2020 22:12 Відповісти
Я же написал - в абсолютных числах
показати весь коментар
21.09.2020 22:43 Відповісти
Ты написал, что беня ВЛОЖИТ, а БЮДЖЕТ ПОЛУЧИТ. Т.е. еврей отдает бабки бюджету? Разницу увидел в написанном? Абсолютные числа тут ни при чем.
показати весь коментар
23.09.2020 21:53 Відповісти
Всего беня вложит 1 доллар, ВСЕГО ОДИН, а бюджет получит ВСЕГО ТРИ - это абсолютные числа!
Остальное получит беня!
То есть не соотношение 1 к 3, а всего 1 и 3!
показати весь коментар
24.09.2020 22:05 Відповісти
«Терминальная зона». Хорошо.
показати весь коментар
21.09.2020 22:00 Відповісти
Да, прибуток аеропорт зможе принести - але лише в тому випадку, якщо він працюватиме, прийматиме і вдправлятиме літаки, пасажирів...
Але, для прикладу, якщо Євросоюз скасує безвіз? Чи, наприклад, в нас появиться "лука для України"? Багато аеропорт напрацює?
показати весь коментар
21.09.2020 22:01 Відповісти
Я бы лучше в дороги и мосты вложился. Перебьются днепряне без аэропорта пока.
показати весь коментар
21.09.2020 22:01 Відповісти
та й стара полоса працює нормально, як для місцевих умов...
показати весь коментар
21.09.2020 22:10 Відповісти
"Один доллар, вложенный в Днепропетровский аэропорт, принесет - три в бюджет области", - глава ОГА Бондаренко - Цензор.НЕТ 2756
показати весь коментар
21.09.2020 22:02 Відповісти
Блин , что удивляет - Кучма, Юля, беня, Пинчук- ВСЕ ИЗ ДНЕПРА
А В Днепр ни дороги нормальной нет ни аэропорта
А УКРАИНЦЫ терпеливо выбирали этих БОЛТУНОВ И ВОРОВ
показати весь коментар
21.09.2020 22:03 Відповісти
Юля ні до чого, в Дніпрожидовську ніколи вибори не вигравала, влади не мала, міські гроші не крала, бо й в руках їх не тримала. А от три інших поважних пана - це так, жадібні кримінальні потвори. Причому якось так вийшло, що всі НЕ українці.
показати весь коментар
21.09.2020 22:12 Відповісти
Да уж расскажите кому-нибудь не из Днепра, что Юля грошей не крала, бо й в руках не тримала. Даже не смешно.
показати весь коментар
21.09.2020 22:25 Відповісти
и построили 5 новых стадионов. Що?

"Один доллар, вложенный в Днепропетровский аэропорт, принесет - три в бюджет области", - глава ОГА Бондаренко - Цензор.НЕТ 3508
показати весь коментар
21.09.2020 22:04 Відповісти
"Один доллар, вложенный в Днепропетровский аэропорт, принесет - три в бюджет области", - глава ОГА Бондаренко - Цензор.НЕТ 7106
показати весь коментар
21.09.2020 22:04 Відповісти
Вкладывайте бабло. С Вашего бабла колома наживется на три суммы Ваших вкладов. Я правильно понял?
показати весь коментар
21.09.2020 22:08 Відповісти
Аеропорт власність Бені чи його кризис-менеджери будуть керувати?
показати весь коментар
21.09.2020 22:15 Відповісти
Злітні смуги УСІ є власністю держави. Коломойському належить аеропорт.
Нова смуга (держава)+ новий аеропорт (Ярославський). Але є маленьке "але" - ще навіть землеведведення під усе це нема...
показати весь коментар
21.09.2020 22:20 Відповісти
Я знаю, что русский щас не в моде, но в заголовке как минимум одна ошибка.
показати весь коментар
21.09.2020 22:21 Відповісти
От до речі, дніпряне, а ви б могли довіряти людині, яка має бізнес в Росії прямо зараз, у якого жінка родом з Росії, який постійно є фігурантом якихось "мутних" подій і розслідувань, скандалів, як от "карантинний" обід з бандюганами і шістками олігархів у ресторані, і який оточений такими ж "мутними" людьми? Це я про Бондаренко, бо може хто чогось не знає про цього шахрая.
показати весь коментар
21.09.2020 22:21 Відповісти
Кто будет тот самый "родственник".. а кому достанется разница
"Один долар, вкладений у Дніпропетровський аеропорт, принесе - три в бюджет області", - голова ОДА Бондаренко - Цензор.НЕТ 3675
показати весь коментар
21.09.2020 22:24 Відповісти
бюджет уже ломится от парковок)))
показати весь коментар
21.09.2020 22:32 Відповісти
о , днепровцы, вы не представляете сколько приносит один доллар, вложенный в холодильник !
показати весь коментар
21.09.2020 22:51 Відповісти
Дуже правильно і гарно сказав п.Бондаренко : "Один доллар, вложенный в Днепропетровский аэропорт, принесет - три в бюджет области". Я так розумію що з вкладених державою 5, 7 млрд. гривень жодної гривні не повернеться в бюджет. Молодець, подобаються чесні і відверті державні мужі.
показати весь коментар
21.09.2020 22:55 Відповісти
Ну если это такое выгодное предприятие, то пусть городская власть берет под него кредит в банке. Любой банк с радостью выдаст кредит в оборот с прибылью 300%.
показати весь коментар
22.09.2020 00:20 Відповісти
Почему не выпустить акции.
показати весь коментар
24.09.2020 22:14 Відповісти
Пока есть Коломой в Украине, я бы не спешил шото куда-то вкладывать. Бо в итоге это будут вложения ему в карман и все.
показати весь коментар
22.09.2020 00:46 Відповісти
ТАК ЗА КАКОЕ ВРЕМЯ !!!???
показати весь коментар
22.09.2020 00:59 Відповісти
Пусть застройщик (частник) берет кредит (раз оно так выгодно) как все в коммерческом банке, хватит пилить бюджет!
показати весь коментар
22.09.2020 06:05 Відповісти
 
 