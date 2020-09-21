УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15064 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 968 81

Зеленський - ООН: окупація Криму й агресія РФ на Донбасі - схожі на спробу повернутися до розподілу сфер впливу у світі

Зеленський - ООН: окупація Криму й агресія РФ на Донбасі - схожі на спробу повернутися до розподілу сфер впливу у світі

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що окупація Криму та військова агресія Росії на Донбасі є викликом усій Європі і схоже на спробу повернутися до розподілу сфер впливу, що стало причиною Другої світової війни.

Про це він сказав у своєму відеовиступі, показаному на засіданні в ознаменування 75-ї річниці ООН, яке проходить у Нью-Йорку в режимі відеоконференції. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"75 років тому заснування ООН стало символом того, людство повинно було вивчити трагічний урок Другої світової війни. Але окупація Криму та військова агресія Росії на Донбасі доводять, що цей урок не засвоєний. Нагадаю, що це не тільки і не просто війна в Україні. Це війна в Європі. І це не просто зазіхання на суверенітет незалежної держави, це подібно спробі повернутися до розподілу сфер впливу у світі", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що 75 років тому важкі й нестабільні повоєнні часи об'єднали держави-засновники, спонукавши їх відмовитися від протиріч, щоб побудувати кращий світ. "Світ миру, поваги, верховенства міжнародного права, прав людини і правди. Але, на жаль, ми повинні визнати, що світ 21-го століття сповнений конфліктів, агресії, диктатури і порушень прав людини", - зазначив він.

Президент України вважає, що сучасний світ так само складний, як і 75 років тому, а мирне життя і благополуччя залишаються цінностями, за які люди проливають кров у різних куточках планети.

Читайте також: Спалах COVID-19 виходить з-під контролю, вакцина не вирішить цю кризу, - генсек ООН Гутерреш

"За попередні 75 років людство зійшло на найвищі вершини, поринало в найглибші западини, освоювало космос і навіть за допомогою нових технологій може проводити засідання ООН віддалено. Отже, чи дійсно ми не в змозі зупинити агресію і війни? Чи дійсно нам потрібні нові криваві уроки, щоб переосмислити наше існування на цій планеті?", - запитав він.

Зеленський зазначив, що пандемія коронавірусу в 2020 році стала шоком для всіх країн, і необхідно використовувати цей тривожний сигнал, щоб покласти край розбіжностям і об'єднати зусилля для досягнення кардинальних змін.

"Не тільки повернутися до цілей і принципів Статуту ООН, а й приступити до їх постійного і повного виконання. Почнемо ж зараз! "Планети Б" у нас немає, ми живемо тут і тільки один раз", - закликав президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН ухвалила заяву з вимогами до окупантів у Криму: скасування заборони Меджлісу і доступ на півострів моніторингової місії

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) ООН (3361) Донбас (22356)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
скільки він памперсів одягнув, шоб сказать об агресіі РФ?
показати весь коментар
21.09.2020 22:06
+19
Вот, что протесты и падение рейтинга, животворящие делают!
Упал рейтинг с 30% до 21% и сразу "та сторона" магически превратилась в "агрессию Рассии".
показати весь коментар
21.09.2020 22:16
+14
ПреЗЕденту кто-то написал правильный текст?...Мандель в отпуске или ..опа чувствует направление на Ростов?...
показати весь коментар
21.09.2020 22:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скільки він памперсів одягнув, шоб сказать об агресіі РФ?
показати весь коментар
21.09.2020 22:06 Відповісти
щось схоже на копіпаст з промов Порошенка.
ну і ладно, аби на користь державі.
Постає одне питання - навіщо ж ти намагаєшся замирити агресора ?
показати весь коментар
21.09.2020 22:15 Відповісти
Похоже, надо подумать, чтобы попробовать предложить дать Зебику премию мира...
показати весь коментар
21.09.2020 22:40 Відповісти
ПреЗЕденту кто-то написал правильный текст?...Мандель в отпуске или ..опа чувствует направление на Ростов?...
показати весь коментар
21.09.2020 22:07 Відповісти
Пєсков з Лавровим написали.
Там вміють.
показати весь коментар
21.09.2020 22:09 Відповісти
Цей текст для ООН - останнє "прібєжіще" для збільшення своїх прихильників перед прийдешнімі післявиборними домовлялками з опозажопістами
показати весь коментар
21.09.2020 22:10 Відповісти
Забил в Гугл "речь президента Украины, ООН" и скачал первую попавшуюся речь Порошенко.
показати весь коментар
21.09.2020 22:26 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2020 10:13 Відповісти
Ротоговорітеєль ...
показати весь коментар
21.09.2020 22:07 Відповісти
Чего его слова стоят?
показати весь коментар
21.09.2020 22:08 Відповісти
Ы !
показати весь коментар
21.09.2020 22:20 Відповісти
Як і "попередників"- нічого!))
показати весь коментар
21.09.2020 22:22 Відповісти
Это "главнокомандующий" не у Греты Тунберг "слизал"..
показати весь коментар
21.09.2020 22:09 Відповісти
В ООН можно говорить что угодно , это струкртура потихоньку умирает по историческим причинам. Пусть это скажет в своем насквозь ватном Кривом Роге - больше бы эффекта было.
показати весь коментар
21.09.2020 22:09 Відповісти
Оце чувак пихнув що попустило аж через 6 років
показати весь коментар
21.09.2020 22:10 Відповісти
Якщо твплинка веде нічний спосіб життя, носить колючки, хрюкає, тупотить і ловить мишей і гадюк, одним словом, схоже на їжака, то може це і є їжак? Для Зєлєнского це лише "оккупация Крыма и агрессия РФ на Донбассе - похожи на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире". А для більшості і не лише українців це і є СПРОБА, тобто їжак, а не щось сжоже на спробу, тобто на їжака.
показати весь коментар
21.09.2020 22:10 Відповісти
Сейчас почитаем коментариии врагов Украины.
показати весь коментар
21.09.2020 22:11 Відповісти
нє, ну конєшна любімчіков Кравчука ********** порве...
показати весь коментар
21.09.2020 22:13 Відповісти
Чукча читатель...?
показати весь коментар
21.09.2020 22:26 Відповісти
Ни хрена себе умныыыый. неужели похоже?
показати весь коментар
21.09.2020 22:12 Відповісти
Нарешті слова про росію-агресора.
Чи не вперше з вуст Зеленського.
Якщо він так довго думав, то коли ж до європейців дійде ?
показати весь коментар
21.09.2020 22:13 Відповісти
Дело в том, что нет видео где преЗедент это(!) говорит=>даже если идти по ссылке (Интерфакс-Украины) там тоже только(!!!) текст, по крайней мере я не нашла/не видела эту «видеоконференцию»........
Возможно это для украинцев такой «правильный» текст афишировали........
показати весь коментар
21.09.2020 22:29 Відповісти
Только что «порылась» в интернете (долго через «кабаньи тропы»🙂)=>нашла все таки эту «видеоконференцию» и действительно(!) сказал (там был перевод) про Крым и про рАссию-агрессора.......

Ну что ж - действительно прогресс........
показати весь коментар
21.09.2020 23:11 Відповісти
ну хоть на гастролях в оон нормально роль выписана
показати весь коментар
21.09.2020 22:13 Відповісти
Шифер старался . Сообразил , что надо как то Ермака выдавливать из кресла презедента 😀😀😀
показати весь коментар
21.09.2020 22:17 Відповісти
Дык, пролетит фанерой над парижем, бо левую тухту подогнал, сгодится разве ШО для конферансье-марионеткИ из кукольного театра Оразцова... Когда лялька-конферансье будет ржать нсо своих острот, а зал принишкне в гробовом молчании, бо в банальной ляпе не увидит шутки.
показати весь коментар
22.09.2020 01:06 Відповісти
Дык, членограй - спец по плагиату.
показати весь коментар
22.09.2020 01:01 Відповісти
"мы живём здесь и только один раз"...
только повестки... приходят четырежды...
показати весь коментар
21.09.2020 22:14 Відповісти
Мне так больше нравиться
Зеленский - ООН: оккупация Крыма и агрессия РФ на Донбассе - похожи на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире - Цензор.НЕТ 2417
показати весь коментар
21.09.2020 22:16 Відповісти
Вот, что протесты и падение рейтинга, животворящие делают!
Упал рейтинг с 30% до 21% и сразу "та сторона" магически превратилась в "агрессию Рассии".
показати весь коментар
21.09.2020 22:16 Відповісти
А прикинь, шо ЗЕ запоет с петлей на шее...

Да гуцулы обзавидуются.
показати весь коментар
22.09.2020 00:40 Відповісти
Возможно Зе не в курсе, но 76 лет назад в Ялте Рузвельт, Черчиль и Сралин как раз и поделили Европу на сферы влияния, а через год осуществили этот раздел.
показати весь коментар
21.09.2020 22:17 Відповісти
Специалист по ***** и его согласиям, Вы давно определение военной агрессии от ООН читали?
показати весь коментар
21.09.2020 22:23 Відповісти
А таганрог вы взяли...?
показати весь коментар
21.09.2020 22:28 Відповісти
МУЙЛО НЕ СОГЛАСИЛОСЬ...ГДЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА? Кацапы , когда их кагал - смелые... А когда в дюндель получать , даже от одного украинца , то и загрузли в своих хотелках... ПЫня не знает , шо со своим конгломератом делать, вон весь закипает, а вы ему вменяете Украину... Садюга вы, ааднака...
показати весь коментар
22.09.2020 00:56 Відповісти
Хорошую речь написали. Как теперь Зелебородько будет перед ****** оправдываться?

ООН - площадка для разговоров и обеспокоенностей, а вот "Лига Наций" исключила СССР в 1939 году за военную агрессию против Финляндии.
показати весь коментар
21.09.2020 22:20 Відповісти
Скажет, шо его неправильно поняли и на всякий случай извинится перед Кадыровым.

Для ЗЕ это первый раз шоле...
показати весь коментар
22.09.2020 00:39 Відповісти
Могу ошибаться, но похоже на то, что что-то начало изменятся, пока на словах.
Ранее етого из него и раскаленними щипцами витащить не удалось би, а тут...
США договорились с Беней?
показати весь коментар
21.09.2020 22:22 Відповісти
Наивно и беззубо. Россия не возвращается к попытке передела мира, она этим занималась всегда. Кого это он вопрошает о невозможности прекратить агрессию? Человечество вообще или кого- то конкретного? К внеземному разуму ещё бы обратился.
показати весь коментар
21.09.2020 22:25 Відповісти
Щось звіздьож старпера-рашкососа факіна про "повстанців" не стикується з цією палкою промовою(пламенной речью) його роботодавця ЗЄлі
показати весь коментар
21.09.2020 22:28 Відповісти
Сенсация, политический пигмей замахнулся на большую политику, если бы мы не знали блазня, то можно было клюнуть, но вся беда в том, что его дела далеки и противоположны языку.
показати весь коментар
21.09.2020 22:28 Відповісти
Як читав з папірця, вправно чи знову плутався, хтось дивився? Цікаво, на який термін блазню вдається "зіскочити" з наркоти і з якими інтервалами. Бо "відпочивати" почав їздити все частіше, я вже й не знаю, що думати - чи з дозою почав перебирати, чи Єрмак знайшов дешевого ділера, щоб "крисити" гроші і на цьому.
показати весь коментар
21.09.2020 22:29 Відповісти
Вальдемар раздухарелся пока друзья из НАТО у нас на учениях.
показати весь коментар
21.09.2020 22:30 Відповісти
оккупация чечни и белоруси круче.
показати весь коментар
21.09.2020 22:33 Відповісти
ой дебил.. ****** во дебил
показати весь коментар
21.09.2020 22:34 Відповісти
Він пообіцяв США, що усьо буде пучком, лиш би не чмирили бабцю бєню
показати весь коментар
21.09.2020 22:34 Відповісти
Хто в нас самий головний мікроб?
показати весь коментар
21.09.2020 22:41 Відповісти
З корисних - тільки Порошенко !
показати весь коментар
21.09.2020 22:44 Відповісти
зашел в инстаграм навального и зеленского.много интересного.у навального цвет глаз разный.один глаз серый,другой голубой.матрица.вы что оппозиционера испортили.
показати весь коментар
21.09.2020 22:42 Відповісти
Зеленскому по ошибке дипломаты Украины в ООН старую речь Порошенко подсунули , а пригожинскую методичку он по рассеяности забыл в туалете .
показати весь коментар
21.09.2020 22:45 Відповісти
Не подсунули, а забыли вынуть из папки.
ЗЕ вобщее ее для солидности брал, но попалась какая-то бумажка и понесло....
показати весь коментар
22.09.2020 00:37 Відповісти
ой всё неправильно сказал. зрадулечка.
показати весь коментар
21.09.2020 22:53 Відповісти
электронных навальных и зеленских в интернете много.
показати весь коментар
21.09.2020 22:54 Відповісти
Приятно, чёрт возьми, сознавать, что у "Европейской Солидарности" имеется такой уважаемый сайт, как Цензор.НЕТ!
показати весь коментар
21.09.2020 23:20 Відповісти
Зеленський - ООН: окупація Криму і агресія РФ на Донбасі - схожі на спробу повернутися до розподілу сфер впливу у світі - Цензор.НЕТ 5155
показати весь коментар
21.09.2020 23:27 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2020 00:59 Відповісти
Не осталось их у "слуг кремля " даже и 35 % ! КМИС: если бы выборы в Раду были в сентябре, "Слуга" получила бы 21,5%, Евросолидарность - 17,8%, ОПЗЖ - 16,3%. А ещё через год они московские янычары на досрочных выборах будут яростно сражаться среди других про-кремлёвских сил врагов Украины за свои 5 %. А продажный кремлёвский ...резидент ЗЕбил - капитулянт тот Юда сбежит в паРашу и будет там придворным клоуном при дворе кремлёвских фашистов )(уйла.
показати весь коментар
22.09.2020 02:41 Відповісти
сказал как бы правильно. только. правильно собака сэрэ, та не правильно складайе... слова должны подтверждаться делами
показати весь коментар
21.09.2020 23:30 Відповісти
Так, у нього на словах одне, а у справах зовсім інше.
показати весь коментар
22.09.2020 01:00 Відповісти
Зеленський - ООН: окупація Криму і агресія РФ на Донбасі - схожі на спробу повернутися до розподілу сфер впливу у світі - Цензор.НЕТ 8094
показати весь коментар
21.09.2020 23:38 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе являются вызовом всей Европе и похожи на попытку вернуться к разделению сфер влияния Источник: https://censor.net/ru/n3220542

ТУПЕ ЧМО , ЩО ТИ ТАМ ЩЕ ВУМНІЧАТЬ НАМАГАЄШЬСЯ ?
Сміх та й годі, ТУПЕ ПОЇХАЛО В ТУРНЕ
показати весь коментар
22.09.2020 00:12 Відповісти
Наш 42-летний мальчик решил наконец выступить с политинформацией. Просто офигеть, сколько нового он всем рассказал.

Ну конечно, 6 лет войны ЗЕ из Москвы было не слышно, что говорили в ООН делегации Украины, США, Великобритании.

ЗЕ не виноват. ЗЕ просто опять не знал.
показати весь коментар
22.09.2020 00:36 Відповісти
Не я модер , умножил бы вас: вместо ЗЕ - ЧЕТЫРЕЖДЫ УКЛОНИСТ.
показати весь коментар
22.09.2020 00:59 Відповісти
клоун поехал смешить народ в оон.
показати весь коментар
22.09.2020 00:45 Відповісти
К чему ляпать о том , что еще с конца 40-х годов определено, как гонка вооружений со сферой влияний. Сопредельные территории всегда были горячими точками , бо являются буфером этих сфер влияния... Или тащ ВОШЕЛ В РОЛЬ международного клоуна, хочет включить Бацьку со шлепером, мол, если вы (Запад с МВФ) мне не помогать , я разворачиваццо на 180*(С).
показати весь коментар
22.09.2020 00:58 Відповісти
Цікаво, а Янелох у курсі, що меле дідусь фАкін?
показати весь коментар
22.09.2020 01:03 Відповісти
А они - 2 сапога пара, амнезийники.
показати весь коментар
22.09.2020 01:07 Відповісти
От Песдюк!І тут у сивохрю цинічно-бендерівський гомеляс скопистив з ферми,аби до парашного гімнопівня приліпити.Це ж треба так порошен обділити.
показати весь коментар
22.09.2020 01:17 Відповісти
Зеленський - ООН: окупація Криму й агресія РФ на Донбасі - схожі на спробу повернутися до розподілу сфер впливу у світі - Цензор.НЕТ 4072Повне оточення скрізь вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники, "слуга кремля " ЗЕбіли -виродки які своєю капітуляцією знищують ВСУ. А значить знищують і Українську державу !
показати весь коментар
22.09.2020 02:25 Відповісти
Не сльішал за пять лет от Порошенко подобной оценки действий РФ -
показати весь коментар
22.09.2020 08:42 Відповісти
проблемы со слухом это к ЛОРу
показати весь коментар
22.09.2020 10:18 Відповісти
Разделение сфер влияния произошло в 1990 г.Союзные республики без атомного вооружения были западу уже не интересны и автоматически отдавались в сферу влияния москвы.
Москва урезанная в мировых аппетитах все силы бросила на контроль над своими соседями.
Нефтедоллары и жесткая внутренняя политика позволили рф укрепиться на внутренне политическом рынке бывшего союза.Всё это происходило при прямом попустительстве и "озабоченности" запада.


Спасибо всем нашим политическим партиям,что за тридцать лет мы доросли до роли "разменной монеты".
показати весь коментар
22.09.2020 12:36 Відповісти
 
 