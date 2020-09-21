Зеленський - ООН: окупація Криму й агресія РФ на Донбасі - схожі на спробу повернутися до розподілу сфер впливу у світі
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що окупація Криму та військова агресія Росії на Донбасі є викликом усій Європі і схоже на спробу повернутися до розподілу сфер впливу, що стало причиною Другої світової війни.
Про це він сказав у своєму відеовиступі, показаному на засіданні в ознаменування 75-ї річниці ООН, яке проходить у Нью-Йорку в режимі відеоконференції. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"75 років тому заснування ООН стало символом того, людство повинно було вивчити трагічний урок Другої світової війни. Але окупація Криму та військова агресія Росії на Донбасі доводять, що цей урок не засвоєний. Нагадаю, що це не тільки і не просто війна в Україні. Це війна в Європі. І це не просто зазіхання на суверенітет незалежної держави, це подібно спробі повернутися до розподілу сфер впливу у світі", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що 75 років тому важкі й нестабільні повоєнні часи об'єднали держави-засновники, спонукавши їх відмовитися від протиріч, щоб побудувати кращий світ. "Світ миру, поваги, верховенства міжнародного права, прав людини і правди. Але, на жаль, ми повинні визнати, що світ 21-го століття сповнений конфліктів, агресії, диктатури і порушень прав людини", - зазначив він.
Президент України вважає, що сучасний світ так само складний, як і 75 років тому, а мирне життя і благополуччя залишаються цінностями, за які люди проливають кров у різних куточках планети.
"За попередні 75 років людство зійшло на найвищі вершини, поринало в найглибші западини, освоювало космос і навіть за допомогою нових технологій може проводити засідання ООН віддалено. Отже, чи дійсно ми не в змозі зупинити агресію і війни? Чи дійсно нам потрібні нові криваві уроки, щоб переосмислити наше існування на цій планеті?", - запитав він.
Зеленський зазначив, що пандемія коронавірусу в 2020 році стала шоком для всіх країн, і необхідно використовувати цей тривожний сигнал, щоб покласти край розбіжностям і об'єднати зусилля для досягнення кардинальних змін.
"Не тільки повернутися до цілей і принципів Статуту ООН, а й приступити до їх постійного і повного виконання. Почнемо ж зараз! "Планети Б" у нас немає, ми живемо тут і тільки один раз", - закликав президент України.
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ну і ладно, аби на користь державі.
Постає одне питання - навіщо ж ти намагаєшся замирити агресора ?
Там вміють.
Чи не вперше з вуст Зеленського.
Якщо він так довго думав, то коли ж до європейців дійде ?
Возможно это для украинцев такой «правильный» текст афишировали........
Ну что ж - действительно прогресс........
только повестки... приходят четырежды...
Упал рейтинг с 30% до 21% и сразу "та сторона" магически превратилась в "агрессию Рассии".
Да гуцулы обзавидуются.
ООН - площадка для разговоров и обеспокоенностей, а вот "Лига Наций" исключила СССР в 1939 году за военную агрессию против Финляндии.
Для ЗЕ это первый раз шоле...
Ранее етого из него и раскаленними щипцами витащить не удалось би, а тут...
США договорились с Беней?
ЗЕ вобщее ее для солидности брал, но попалась какая-то бумажка и понесло....
ТУПЕ ЧМО , ЩО ТИ ТАМ ЩЕ ВУМНІЧАТЬ НАМАГАЄШЬСЯ ?
Сміх та й годі, ТУПЕ ПОЇХАЛО В ТУРНЕ
Ну конечно, 6 лет войны ЗЕ из Москвы было не слышно, что говорили в ООН делегации Украины, США, Великобритании.
ЗЕ не виноват. ЗЕ просто опять не знал.
Москва урезанная в мировых аппетитах все силы бросила на контроль над своими соседями.
Нефтедоллары и жесткая внутренняя политика позволили рф укрепиться на внутренне политическом рынке бывшего союза.Всё это происходило при прямом попустительстве и "озабоченности" запада.
Спасибо всем нашим политическим партиям,что за тридцать лет мы доросли до роли "разменной монеты".