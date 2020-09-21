У Зеленського як не було плану, так і немає, - Рахманін про закінчення війни на Донбасі
Для припинення війни на сході України президенту України Володимиру Зеленському потрібні план дій і механізм його реалізації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фактам", яке опубліковано 21 вересня, заявив глава парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін.
"У мене глибоке переконання, що у Зеленського як не було плану і механізму, так і немає досі. Відповідно, досягнення миру тими способами, якими він намагається його досягти, неможливе у принципі. І те, що робиться зараз, нас жодним чином і ні в якому разі до миру не наближає", - вважає нардеп.
За його словами, те, що відбувається сьогодні на Донбасі, не є перемир'ям, це режим припинення вогню, який дотримувався шість днів.
"Якщо не помиляюся, на сьомий день почалися перші порушення, які тривають досі. А те, що не використовується важке озброєння і знизилася інтенсивність ведення вогню, не означає, що це перемир'я чи припинення обстрілів. Це означає, що можливість появи людських жертв знижена, але не зведена до нуля. Жертви були. Вони могли бути і раніше, тому що періодично в окопи прилітали ВОГи (постріл гранатометний) і кулі. І те, що вони ні в кого не поцілили, - це везіння, а не заслуга політиків", - зазначив Рахманін.
Він підкреслив: якщо планом припинення війни Зеленський вважає мінські угоди, то їх укладав не він.
"Більш того, він їх критикував. Тоді чим відрізняється його план і його дії від дій [п'ятого президента України Петра] Порошенка? Я зрозуміти не можу. Іноді мир є прихованою формою війни. На мій погляд, мир, обіцяний Зеленським, саме такий. І ця війна без шансів на виграш", - сказав політик.
Рахманін вважає, що різниця тільки в тому, що контакти між Києвом і Москвою зараз відбуваються жвавіше завдяки тому, що у Кремлі Зеленського вважають податливішим, ніж Порошенка.
"Якщо ми говоримо про кінцевий результат, то він такий самий, яким був рік-два тому: ми не наближаємося до миру і не віддаляємося від нього. Ми перебуваємо на тих самих позиціях, на яких і були. Нюанс лише в тому, що ситуація гірша з точки зору супутніх обставин", - заявив нардеп.
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он предназначен для наркоманов..."
План у него есть. Возможно даже чуйский план.
- Чому "Кокс"? Він же не білий, а чорний, як смола!..."
Те ж саме у "Блазня"... Він у слово "план" вкладає інше значення...
Да и Слава Богу что они все облажались, нам придется вокруг ЕС объединятся, не вижу ничего плохого в этом. Если Притула подымет рейтинг Голоса, будет более либерально-молодежная альтернатива ЕС для проукраинского избирателя.
Війну закінчив в своїй голові пару місяців назад, а фінансові проблеми Беня вирішує !
https://twitter.com/mademoiselle_87 Vikusya***
- Алло, доброго дня, у вас хрестики є?
- Немає.
- А іконки?
- Немає!
- А свічки?
- Женщіна, ви зателефонували до Офісу ПреЗедента, у нас нема нічого святого!
- Та я знаю!
А что конкретно ЗЕ собирался делать, когда в президенты пошел? Сие есть тайна великая, которой даже сам ЗЕ не знает.
Вот об этом Рахманин и говорит.