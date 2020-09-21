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У Зеленського як не було плану, так і немає, - Рахманін про закінчення війни на Донбасі

У Зеленського як не було плану, так і немає, - Рахманін про закінчення війни на Донбасі

Для припинення війни на сході України президенту України Володимиру Зеленському потрібні план дій і механізм його реалізації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фактам", яке опубліковано 21 вересня, заявив глава парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"У мене глибоке переконання, що у Зеленського як не було плану і механізму, так і немає досі. Відповідно, досягнення миру тими способами, якими він намагається його досягти, неможливе у принципі. І те, що робиться зараз, нас жодним чином і ні в якому разі до миру не наближає", - вважає нардеп.

За його словами, те, що відбувається сьогодні на Донбасі, не є перемир'ям, це режим припинення вогню, який дотримувався шість днів.

"Якщо не помиляюся, на сьомий день почалися перші порушення, які тривають досі. А те, що не використовується важке озброєння і знизилася інтенсивність ведення вогню, не означає, що це перемир'я чи припинення обстрілів. Це означає, що можливість появи людських жертв знижена, але не зведена до нуля. Жертви були. Вони могли бути і раніше, тому що періодично в окопи прилітали ВОГи (постріл гранатометний) і кулі. І те, що вони ні в кого не поцілили, - це везіння, а не заслуга політиків", - зазначив Рахманін.

Він підкреслив: якщо планом припинення війни Зеленський вважає мінські угоди, то їх укладав не він.

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"Більш того, він їх критикував. Тоді чим відрізняється його план і його дії від дій [п'ятого президента України Петра] Порошенка? Я зрозуміти не можу. Іноді мир є прихованою формою війни. На мій погляд, мир, обіцяний Зеленським, саме такий. І ця війна без шансів на виграш", - сказав політик.

Рахманін вважає, що різниця тільки в тому, що контакти між Києвом і Москвою зараз відбуваються жвавіше завдяки тому, що у Кремлі Зеленського вважають податливішим, ніж Порошенка.

"Якщо ми говоримо про кінцевий результат, то він такий самий, яким був рік-два тому: ми не наближаємося до миру і не віддаляємося від нього. Ми перебуваємо на тих самих позиціях, на яких і були. Нюанс лише в тому, що ситуація гірша з точки зору супутніх обставин", - заявив нардеп.

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) Донбас (22356) Рахманін Сергій (137)


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Топ коментарі
+28
У Зеленского как не было плана, так и нет, - Рахманин об окончании войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 3526
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21.09.2020 22:23
+17
План Зеленского на неделю:

У Зеленского как не было плана, так и нет, - Рахманин об окончании войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 1716
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21.09.2020 22:29
+13
У Зеленского как не было плана, так и нет, - Рахманин об окончании войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 7852
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21.09.2020 22:27
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План у нього є. Дій нема. БО ПЕРЕКУР!
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21.09.2020 22:22 Відповісти
"мой чемоданчик набитый планом,
он предназначен для наркоманов..."
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21.09.2020 22:24 Відповісти
У Зеленского как не было плана, так и нет, - Рахманин об окончании войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 3526
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21.09.2020 22:23 Відповісти
У Вовы не плана нема..... а МОЗГОВ.... как у нас в Адессе шутят купил бы 200 граммов свинных для начала...
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21.09.2020 23:05 Відповісти
Чому ні? А подивіться на активність Медведчуківця Качури ,,, Рахманін! та назовіть речі своїми словами НАРЕШТІ!
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21.09.2020 22:23 Відповісти
Вам під виглядом правки помилки зі спонсорування виборів у виборчому зконі підсунуть правки Качури - і дєло в шляпє у Крємля.
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21.09.2020 22:26 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
План у него есть. Возможно даже чуйский план.
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21.09.2020 22:25 Відповісти
"Сім"я сталевара вирішила завести кота. Купили кошеня... Назвали "Коксом"... Сусіди у здивуванні:
- Чому "Кокс"? Він же не білий, а чорний, як смола!..."
Те ж саме у "Блазня"... Він у слово "план" вкладає інше значення...
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22.09.2020 08:50 Відповісти
У Зеленського як не було плану, так і немає, - Рахманін про закінчення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 7023
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22.09.2020 09:07 Відповісти
В нього не план.Путін поділився аргентінськи коксом.
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21.09.2020 22:27 Відповісти
У Зеленского как не было плана, так и нет, - Рахманин об окончании войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 7852
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21.09.2020 22:27 Відповісти
У меня глубокое убеждение, что у Зеленского как не было плана и механизма, так и нет до сих порИсточник: https://censor.net/ru/n3220544А у меня глубокое убеждение, что Зеленский как выступал в 95 квартале, так лучше бы и выступал до сих пор. Без обид, но каждый должен заниматься СВОИМ делом.
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21.09.2020 22:28 Відповісти
Всё верно, нехрен было ему вообще рыпаться на пост президента, сидел бы в своём квартале и горя не знал бы, да и людям намного лучше было бы.
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21.09.2020 23:19 Відповісти
План Зеленского на неделю:

У Зеленского как не было плана, так и нет, - Рахманин об окончании войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 1716
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21.09.2020 22:29 Відповісти
Еще один под дурачка косит. Все ты прекрасно понимаешь. Этот дятел четко дейтсвует по плану Х...ла-Коломойского от 2019 года.
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21.09.2020 22:30 Відповісти
Їм Пінчук ЩЕ не дозволив бути жорсткими-(хто-хто а Рахманін це вміє, але ...)
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21.09.2020 22:34 Відповісти
Не стоит преувеличивать влияние Пинчука, там возможно Бродский даже больше влияет, но все равно Рахманин не кукла и особо никого слушать не будет, и думаю вы прекрасно об этом знаете раз про жесткость его слога в курсе. Кроме того. он крутой аналитик но начинающий публичный политик, неясно пока есть у него потенциал публичный или нет. С учетом 77 чи сколько там поклонников рояльного юморка шансов у "заумного" Рахманина немного.
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21.09.2020 22:49 Відповісти
Я злюсь на м'яку позицию цієї партії , злюсь взагалі куди поділись пронаціональні активісти розумні незаїжджені , чому тільки ЄС ? Знову в непрохідних уся нацпаторіотична тусовка !
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21.09.2020 22:58 Відповісти
На жаль в нацпатріотичній тусовці традиційно працює КДБ (ФСБ), тому вони десь заподілись, бо лідерки типу Білецького, Тягнибока с Пупсом, та навіть Яроша то "по факту" їхні люди. Ярош наприклад, служив в стратегічних ракетних військах СРСР, при цьому він вже був молодіжним лідером Тризубу. Як таке можливо? Там 70% особового складу офіцери, а Ярош був "рядовым" та ще українським націоналістом, за часи СРСР.- це неймовірно. Кричущий факт!
Да и Слава Богу что они все облажались, нам придется вокруг ЕС объединятся, не вижу ничего плохого в этом. Если Притула подымет рейтинг Голоса, будет более либерально-молодежная альтернатива ЕС для проукраинского избирателя.
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21.09.2020 23:14 Відповісти
Рахманин это кто?
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21.09.2020 22:32 Відповісти
Ведущий политический аналитик в Украине в период 2000-2014 году. Писал в Зеркало Недели. Так как я читал тогда все его статьи, могу сказать что возможно он не раз спасал ими Украину. К нему прислушивались элиты уж больно умен.
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21.09.2020 22:44 Відповісти
план зе-ишака простой: косить по дурачка и сливать Украину. для того и нанят "серьезными людями".
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21.09.2020 22:33 Відповісти
У Зеленского как не было плана, так и нет, - Рахманин об окончании войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 6179
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21.09.2020 22:34 Відповісти
А Вы хотите, чтобы везде были парикмахеры и массажисты?
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21.09.2020 22:45 Відповісти
Про який там план йдеться ?
Війну закінчив в своїй голові пару місяців назад, а фінансові проблеми Беня вирішує !
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21.09.2020 22:36 Відповісти
Рахманин много усилий приложил к тому, что бы Зеленский пришел к власти. В Зеркале Недели все из штанов выпрыгивали, с подачи мадам Грицацуевой- "Кто угодно, лишь бы не Порошенко"! Теперь Рахманин "умным" стал- пишет шо плану у Зеленского нету. А в выборную компания 2019, план значит был? А теперь сплыл? Журналисты....
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21.09.2020 22:36 Відповісти
Да было. Но ЗН гнали всегда и на всех президентов, И слава Богу, пока было сильная команда ЗН откровенного предательство страны никто не совершил, как сегодня. По другому ЗН уже не умеют работать- профессиональная деформация. А на Зе они почти не гонят, Бродский бабок не дал, остальные уже давно обижены на ЗН, да и кацапы давно их подмачивали исподтишка, в результате газету закрыли только сайт остался.
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21.09.2020 22:54 Відповісти
Грицацуевы оба обижены были на то, что и должностей Грицацуеву не дали, и газетный бизнес не поддержали. А Рахманину еще пьесу в стихах Грибоедова читать и читать. Да поздно уже..
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21.09.2020 23:04 Відповісти
Вот согласился с Вами, а подумал, нет не так все это. У ЗН были статьи про серые схемы Свинарчуков года за 1,5 до этого пропагандона Бигуса. Но и кто на это обратил внимание?. ЗН это издание для элиты, а не для электората, у них другие задачи. А вот Бигус похоронил рейтинг Пороха вернее даже не этот агент, а КАЛОМ Мойский с Медведчуком и своими медиарессурсами .И причем здесь ЗН? ЗН делали свою работу как делали ее много лет и Порошенко не святой его было за что критиковать, причем это было не перед выборами.
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21.09.2020 23:01 Відповісти
Все было. И о то и другое и еще много чего. И вопрос извечный журналистики нужно ли так много и упорно долбить ветку, на которой сидишь( журналист без страха и упрека), или попридержать удила и попробовать проанализировать ситуацию. Задать элементарный вопрос-а что дальше? Они же не "тети Фроси", в конце концов. Дело сделано. Настала пора глубокомысленных терзаний.
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21.09.2020 23:31 Відповісти
Кстати, не знаю как Рахманину, а нам точно еще придется заносить хвост Зеленскому, когда на горизонте замаячит Медведчук. Мы же не станем уподоблятся "холодным философам".
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21.09.2020 23:43 Відповісти
Рахмании был на Майдане и несмотря на свой сисемятельный характер был не просто так. Так что личностое у вас что-то вы необъективно, я бы даже сказал предвязто к нему относитесь.
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22.09.2020 12:43 Відповісти
Вы путаете горькое с холодным. Быть на майдане, и хайповать в ключе "модных тем", системно и однобоко преподносить желаемую тематику,это немного, разные вещи. Как бузина и Киев. Вон Поросюк тоже был на майдане. Но Поросюк от этого не становится менее бесполезным идиотом. Я их НИКОГО не знаю и в глаза не видел. В том числе и Рахманина. Свое отношение к нему я обозначил.
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22.09.2020 12:57 Відповісти
Ничего я не путаю.Для меня и моих друзей, которые сами журналисты, но много лет читали Рахманина было важно его появление на Майдане. А вот у вас проблемы, ей богу, сравнить негодяя и открытого агента Хремля Бузину и служку Коломойского никчемного Парасюка с одним из лучших и политических журналистов Украины. Вы считаете это адекватно? До свидания, разговор закончен, по крайней мере как с нормальным человеком я уже общаться с вами не смогу, только как с партийным троллем или полезным идиотом, что по сути одно и тоже.
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22.09.2020 13:58 Відповісти
Ну парень, начинал ты хорошо,потом нервы сдали видать и хвост напружинился. Бывает.Пословица есть такая, -"В огороде бузина, а в Киеве дядька" а ты болезный думал, я про Бузину пишу...Ай, ай! Осечка вышла. Про партии не скажу,но ретивость твоя в круговой защите представителя партии Голос наводит на размышления....
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22.09.2020 14:44 Відповісти
https://twitter.com/mademoiselle_87

https://twitter.com/mademoiselle_87 Vikusya***

- Алло, доброго дня, у вас хрестики є?
- Немає.
- А іконки?
- Немає!
- А свічки?
- Женщіна, ви зателефонували до Офісу ПреЗедента, у нас нема нічого святого!
- Та я знаю!
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21.09.2020 22:42 Відповісти
Надо было Тору спрашивать и тфилины.
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21.09.2020 22:47 Відповісти
а ну давай, удиви нас своим планом, умник.
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21.09.2020 22:55 Відповісти
А шо уже хороший план в Украину не поставляют?
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21.09.2020 22:56 Відповісти
А який ще план потрібен - Мінський вже ж давно і з гідністю затвердили?
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21.09.2020 23:07 Відповісти
так его ж нельзя выполнить в подписанной редакции--это будет зрада зрад
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21.09.2020 23:24 Відповісти
А підписання було "просто зрадою"?
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21.09.2020 23:54 Відповісти
именно так
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22.09.2020 00:53 Відповісти
Рахманин, а у тебя или твоей партии есть план? Ну так возьмите предложите.
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21.09.2020 23:12 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/27/7241875/ План "Голоса", который партия рассматривает как альтернативу имеющимся договоренностям, в общих чертах предусматривает следующие этапы: - Прекращение огня на всей "линии фронта" (разграничения) - не менее 6 месяцев, желательно года; - Демилитаризованная зона и международная полицейская миссия, - Начало разоружения; - Создание условий для деоккупации; - Начало деоккупации и временная международная администрация; - Завершение деоккупации и начало реинтеграции Донбасса; - Первые выборы на освобожденных территориях; - Возвращение Крыма. Параллельно с этим Украина должна работать над: развитием армии; освобождением и защитой граждан Украины, развитием инфраструктуры и экономики, защитой информационного пространства, возмещением убытков от российской агрессии и ответственностью за преступления оккупантов.
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21.09.2020 23:21 Відповісти
правда тоже сомнительно, что он реалистичен
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21.09.2020 23:22 Відповісти
Критиковать проще всего ,что конкретно надо сделать.
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21.09.2020 23:16 Відповісти
Вопрос достойный президента ЗЕ.

А что конкретно ЗЕ собирался делать, когда в президенты пошел? Сие есть тайна великая, которой даже сам ЗЕ не знает.

Вот об этом Рахманин и говорит.
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22.09.2020 00:43 Відповісти
Я точно знаю у кого есть план. У Кучмы и Кравчука был же какой-то план, до того как они отдали ядерное оружие росии.
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21.09.2020 23:27 Відповісти
Стесняюсь спросить, а какой план ждёт Рахманин, расписать всё по пунктам и опубликовать, чтобы кацапы знали , что, где и когда, нам мало той фигни которую доморощенные пинкертоны ежедневно в СМИ размазывают как дерьмо по паркету???
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21.09.2020 23:32 Відповісти
Грош цена лукавым убеждениям.Инфомусор.
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21.09.2020 23:37 Відповісти
для плана нужен IQ... а его нет... и плана нет.....
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21.09.2020 23:40 Відповісти
Ну як же немає. Є, навіть дуже. На 2021 рік бюджет на армію скорочений на 123 млн. грн. Вперше за період війни скорочуються видатки на армію.
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21.09.2020 23:44 Відповісти
"У Зеленского как не было плана, так и нет" - Нет же, всё идёт именно по плану. Но это не наш план! Не украинский.
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22.09.2020 00:41 Відповісти
як це не було? був чіткий план від самого початку: "проста пєрєстать стрєлять"! ЗЕЛЕН-ий жид разом з кривавими чекістами його планомірно дотримується і... ЗАСТАВЛЯЄ ВСУ ПРИПИНИТИ ВОГОНЬ!!!
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22.09.2020 04:27 Відповісти
а у него никогда ничего не было.... единственное, что он может - это мозги выносить своей гнусавой речью и пустой болтовней...
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22.09.2020 04:55 Відповісти
У Зеленського як не було плану, так і немає, - Рахманін про закінчення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 9966
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22.09.2020 05:27 Відповісти
тю, а песики лаяли що він наркоман...
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22.09.2020 10:05 Відповісти
Политический трёп от Рахманина. План "голоса" по деоккупации ничем не отличается.
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22.09.2020 10:19 Відповісти
Рахманин неправ. Как это у Владимира Александровича нет плана? А шо ж он тогда пыхает денно и ночно? У Зеленского есть план и, видать, весьма забористый.
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22.09.2020 10:24 Відповісти
 
 