У Зеленського як не було плану, так і немає, - Рахманін про закінчення війни на Донбасі

Для припинення війни на сході України президенту України Володимиру Зеленському потрібні план дій і механізм його реалізації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фактам", яке опубліковано 21 вересня, заявив глава парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"У мене глибоке переконання, що у Зеленського як не було плану і механізму, так і немає досі. Відповідно, досягнення миру тими способами, якими він намагається його досягти, неможливе у принципі. І те, що робиться зараз, нас жодним чином і ні в якому разі до миру не наближає", - вважає нардеп.

За його словами, те, що відбувається сьогодні на Донбасі, не є перемир'ям, це режим припинення вогню, який дотримувався шість днів.

"Якщо не помиляюся, на сьомий день почалися перші порушення, які тривають досі. А те, що не використовується важке озброєння і знизилася інтенсивність ведення вогню, не означає, що це перемир'я чи припинення обстрілів. Це означає, що можливість появи людських жертв знижена, але не зведена до нуля. Жертви були. Вони могли бути і раніше, тому що періодично в окопи прилітали ВОГи (постріл гранатометний) і кулі. І те, що вони ні в кого не поцілили, - це везіння, а не заслуга політиків", - зазначив Рахманін.

Він підкреслив: якщо планом припинення війни Зеленський вважає мінські угоди, то їх укладав не він.

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"Більш того, він їх критикував. Тоді чим відрізняється його план і його дії від дій [п'ятого президента України Петра] Порошенка? Я зрозуміти не можу. Іноді мир є прихованою формою війни. На мій погляд, мир, обіцяний Зеленським, саме такий. І ця війна без шансів на виграш", - сказав політик.

Рахманін вважає, що різниця тільки в тому, що контакти між Києвом і Москвою зараз відбуваються жвавіше завдяки тому, що у Кремлі Зеленського вважають податливішим, ніж Порошенка.

"Якщо ми говоримо про кінцевий результат, то він такий самий, яким був рік-два тому: ми не наближаємося до миру і не віддаляємося від нього. Ми перебуваємо на тих самих позиціях, на яких і були. Нюанс лише в тому, що ситуація гірша з точки зору супутніх обставин", - заявив нардеп.