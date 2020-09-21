Фокін сказав, що може піти через місяць: мене "полощуть у багні", тому що в Україні не люблять людей похилого віку

Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін каже, що може найближчим часом вийти зі складу делегації. Він вважає, що хвиля критики на його адресу пов'язана з тим, що в Україні "не люблять людей похилого віку".

Про це Фокін сказав в інтерв'ю "UA:Українське радіо", інформує Цензор.НЕТ.

Він не виключив, що незабаром припинить свою місію, якщо до нього не будуть прислухатися.

На думку Фокіна, в Україні не люблять людей похилого віку, в чому він переконався, давши згоду на роботу в ТКГ. Однак причиною виходу стане не те, що його зараз "полощуть у багні", підкреслив він.

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"Це мене не зламає. Але якщо я не отримаю підтримки від влади, я буду змушений піти. Хоча знаю, що дуже багато людей будуть розчаровані, тому що мені довіряють і чекають від мене позитивних рішень", - сказав Фокін.

Він зазначив, що не ставить ультиматуми і продовжить шукати компроміси. Але якщо впродовж місяця ніхто не вислухає його пропозиції, він задумається про вихід із ТКГ.