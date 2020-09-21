Фокін сказав, що може піти через місяць: мене "полощуть у багні", тому що в Україні не люблять людей похилого віку
Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін каже, що може найближчим часом вийти зі складу делегації. Він вважає, що хвиля критики на його адресу пов'язана з тим, що в Україні "не люблять людей похилого віку".
Про це Фокін сказав в інтерв'ю "UA:Українське радіо", інформує Цензор.НЕТ.
Він не виключив, що незабаром припинить свою місію, якщо до нього не будуть прислухатися.
На думку Фокіна, в Україні не люблять людей похилого віку, в чому він переконався, давши згоду на роботу в ТКГ. Однак причиною виходу стане не те, що його зараз "полощуть у багні", підкреслив він.
"Це мене не зламає. Але якщо я не отримаю підтримки від влади, я буду змушений піти. Хоча знаю, що дуже багато людей будуть розчаровані, тому що мені довіряють і чекають від мене позитивних рішень", - сказав Фокін.
Він зазначив, що не ставить ультиматуми і продовжить шукати компроміси. Але якщо впродовж місяця ніхто не вислухає його пропозиції, він задумається про вихід із ТКГ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За месяц можно много до чего договориться в ТКГ. Потом за годы не отмоемся.
Зє вовачке лише 42 рочки, а різниці між вами майже нема - такий же совковий покидьок...
маразм крепчал и катафалки ваши быстры .
Плывет сырка волгааа...
А молодий дурень стає з віком старим дурнем.
Прибалти дочекалися і стали незалежними на власних умовах.
Я за те, щоб після деокупації всіх, хто отримав російське громадянство, примусити здавати на українське повторно. Знання мови та історії. Якщо ні - немає права голосувати та інших привілеїв громадян.
Фокіна за дупу і в Лугандон. Нехай прозріває, совок дірявий
Зєлю геть. Дострокові.
Пусть твоя внучка насосет тебе новую должность.
Зверніться в лігу сексуальних реформ.- Бендер.