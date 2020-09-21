УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14100 відвідувачів онлайн
Новини
1 842 8

Станом на кінець 2018-го в українців було 1,18 млн легальних посвідок на проживання в ЄС, - Боррель

Станом на кінець 2018-го в українців було 1,18 млн легальних посвідок на проживання в ЄС, - Боррель

Понад 2 млн українців живуть і працюють в ЄС, переважно в Польщі, Чехії та Італії. Це найбільша група іноземців, які отримують довгострокові візи в багатьох країнах ЄС.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю виданню "Новий час", інформує Цензор.НЕТ.

"Українські працівники та мігранти роблять великий внесок у ринки праці по всьому світу, а перш за все - в ЄС. Українські громадяни - це найбільша група іноземців, які отримують довгострокові візи в багатьох країнах ЄС, включаючи Польщу, яка стала головним напрямком для українських трудових мігрантів. У 2018 році країни - члени блоку видали майже 490 тис. дозволів на проживання українських громадян. Станом на кінець 2018-го в українців було 1,18 млн легальних видів на проживання в ЄС", - повідомив він.

За словами Борреля, багато українців працюють на сезонних роботах, "і це означає, що кількість українських мігрантів в ЄС постійно змінюється, але загалом це кілька мільйонів осіб".

"Одна з головних цілей підходу ЄС до цього питання - просування легальної міграції та залучення нових талантів в ЄС, щоб люди могли використовувати свої професійні навички на тому ринку праці, де вони потрібні. Від цього виграють і ЄС, і країни, звідки приїжджають мігранти. Легальна міграція і мобільність із ключовими сусідами ЄС, включно з країнами Східного партнерства, могла б стати дорогою широкого партнерства, якою варто йти. Водночас, дуже важливо пам'ятати, що це обов'язок країн - членів ЄС - визначати, з яких країн, що не входять у блок, вони хотіли б залучати трудових мігрантів", - підкреслив глава дипломатії ЄС.

Читайте також: Більшість тих, хто клопотав про отримання посвідки на проживання в Естонії у 2019 році, - громадяни України, - радник бюро Департаменту поліції і прикордонної охорони Валк

Автор: 

трудова міграція (453) Євросоюз (13472) Боррель Жозеп (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очєшуітєльна..
показати весь коментар
21.09.2020 22:35 Відповісти
Жирик зажигает о Лукашенко...жестко...


https://twitter.com/i/status/1307959201365471232 https://twitter.com/i/status/1307959201365471232


показати весь коментар
21.09.2020 22:38 Відповісти
Кто-то опять вместо меня работает начальником службы безопасности в швейцарском банке Базеля-Ланд....
показати весь коментар
21.09.2020 22:38 Відповісти
Бєдняшкі, Порошенко іх вигнал із страни, а Зєлєнскій всьо нікак нє хочєт возвращять іх обратно...
показати весь коментар
21.09.2020 22:39 Відповісти
Чему больше молодежи будет работать в Европе, тем меньше будет вероятность того, что они захотят жить "как в раше". Им будет с чем сравнивать, у них будет другой, не совковый опыт.
показати весь коментар
21.09.2020 23:30 Відповісти
Это самые умные украинцы.
показати весь коментар
22.09.2020 01:30 Відповісти
Це ж Пєтя досягнув. І його колишні шефи.
показати весь коментар
22.09.2020 03:53 Відповісти
Оце й є "життя по-новому"
показати весь коментар
22.09.2020 09:57 Відповісти
 
 