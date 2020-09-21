Станом на кінець 2018-го в українців було 1,18 млн легальних посвідок на проживання в ЄС, - Боррель

Понад 2 млн українців живуть і працюють в ЄС, переважно в Польщі, Чехії та Італії. Це найбільша група іноземців, які отримують довгострокові візи в багатьох країнах ЄС.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю виданню "Новий час", інформує Цензор.НЕТ.

"Українські працівники та мігранти роблять великий внесок у ринки праці по всьому світу, а перш за все - в ЄС. Українські громадяни - це найбільша група іноземців, які отримують довгострокові візи в багатьох країнах ЄС, включаючи Польщу, яка стала головним напрямком для українських трудових мігрантів. У 2018 році країни - члени блоку видали майже 490 тис. дозволів на проживання українських громадян. Станом на кінець 2018-го в українців було 1,18 млн легальних видів на проживання в ЄС", - повідомив він.

За словами Борреля, багато українців працюють на сезонних роботах, "і це означає, що кількість українських мігрантів в ЄС постійно змінюється, але загалом це кілька мільйонів осіб".

"Одна з головних цілей підходу ЄС до цього питання - просування легальної міграції та залучення нових талантів в ЄС, щоб люди могли використовувати свої професійні навички на тому ринку праці, де вони потрібні. Від цього виграють і ЄС, і країни, звідки приїжджають мігранти. Легальна міграція і мобільність із ключовими сусідами ЄС, включно з країнами Східного партнерства, могла б стати дорогою широкого партнерства, якою варто йти. Водночас, дуже важливо пам'ятати, що це обов'язок країн - членів ЄС - визначати, з яких країн, що не входять у блок, вони хотіли б залучати трудових мігрантів", - підкреслив глава дипломатії ЄС.

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