США створюють коаліцію проти "Північного потоку 2" і сподіваються, що його не буде добудовано, - Помпео

США сподіваються, що "Північний потік 2" не буде добудовано, заявив держсекретар США Майкл Помпео.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю виданню Bild.

"Ми сподіваємося, що "Північний потік 2" не буде добудовано і ми працюємо над створенням коаліції, щоб цьому запобігти. Ми сподіваємося, що німецький уряд теж прийде до цієї оцінки", - сказав Помпео.

За словами Помпео, з точки зору США, "Північний потік 2" робить ЄС залежним від російського газу і шкодить Україні. Помпео також пов'язав тематику "Північного потоку" з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Читайте також: Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою розслідувати отруєння Навального і посилити санкції проти РФ