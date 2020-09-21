США створюють коаліцію проти "Північного потоку 2" і сподіваються, що його не буде добудовано, - Помпео
США сподіваються, що "Північний потік 2" не буде добудовано, заявив держсекретар США Майкл Помпео.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю виданню Bild.
"Ми сподіваємося, що "Північний потік 2" не буде добудовано і ми працюємо над створенням коаліції, щоб цьому запобігти. Ми сподіваємося, що німецький уряд теж прийде до цієї оцінки", - сказав Помпео.
За словами Помпео, з точки зору США, "Північний потік 2" робить ЄС залежним від російського газу і шкодить Україні. Помпео також пов'язав тематику "Північного потоку" з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.
Топ коментарі
+8 DARK SIDE #463014
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+5 Igor Lemke #390467
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+4 vismavista
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https://twitter.com/i/status/1307959201365471232 https://twitter.com/i/status/1307959201365471232
))
Немцы умнее..
Я не понимаю идиотов,которые визжат о скором чипировании. Это УЖЕ.
А вирус,простите,проникает даже через г-ндон.Какая маска,блин?)
А весь поток нефти из РФ пойдет в Китай,как напрямую,так и через международных посредников.
Тогда себестоимость и без того дешевого товара из Китая,снизится еще вдвое. Запомнили?
И это ударит уже по американскому производителю.
А Китай выиграет Шестикратно.
Вот проиграть рынки узкоглазым-это громадная угроза для США и ЕС.
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
Но никому, кроме Америки ничего не надо...
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYtfLnlfvrAhXxkIsKHcFUDOsQFjAFegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwz.lviv.ua%2Fnews%2F416918-turechchyna-zablokuvala-vazhlyvyi-dlia-rosii-hazohin&usg=AOvVaw3IeAcSSu5HpNWodENqT7zB Туреччина заблокувала важливий для Росії газогін ...
Газопровід, що коштував 7 млрд. доларів, зупиниться на два тижні - до 10 серпня. Офіційна причина - ремонтні роботи.
Місяць тому «Турецький потік» вже зупиняли на планове обслуговування, яке тривало з 23 по 29 червня. Тоді ініціатором зупинки був «Газпром», а нині вона відбудеться за ініціативою турецької сторони.
Як наслідок, «Газпром» може залишитися без трубопроводів в Туреччині. У травні компанія зупинила прокачку у побудованому на початку 2000-х «Блакитному потоці». Причиною також називали ремонтні роботи, які планували завершити протягом двох тижнів.
Відтоді минуло вже понад два місяці, але труба потужністю 16 млрд. кубометрів на рік стоїть порожня, повідомили Reuters джерела в російській і турецькій газовій галузі.Проблема - у відсутності попиту.