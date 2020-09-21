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Заступник голови МОН Гарбарук про конференцію "Слуги народу" на території КНУ: Закони дотримані, студенти та викладачі участі не брали

Заступник голови МОН Гарбарук про конференцію

На думку Міністерства освіти і науки, конференція київського осередку "Слуги народу" у внутрішньому дворі Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка проведена з дотриманням законодавства.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"На думку Міністерства освіти і науки, цей захід було проведено з дотриманням законодавства - як виборчого, так і освітнього. Захід відбувся на частині відкритої території КНУ імені Шевченка. Він проводився у вихідний день. Освітній процес у той день не здійснювався. Педагоги або студенти університету жодної участі в цьому заході не брали", - заявив заступник міністра освіти і науки України Ігор Гарбарук.

Нагадаємо, 20 вересня в рамках міської партійної конференції партії "Слуги народу" відбулося представлення кандидатів до Київради, яке пройшло у внутрішньому дворі університету ім. Шевченка.

Вранці 21 вересня студенти університету Шевченка вийшли на протест через проведення конференції "Слуги народу". Учасники акції засудили дії адміністрації КНУ ім. Шевченка і заявили, що дозвіл проводити на території вишу політичний захід порушує закон "Про вищу освіту" та статут університету.

В університеті і партії стверджують, що нічого не порушували. Адміністрація КНУ повідомила, що провести конференцію "Слуги народу" просив Офіс президента.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" провели захід на території Київського національного університету ім. Тараса Шевченка всупереч статуту вузу і висловлюванням Шкарлета (оновлено)

Автор: 

агітація (202) виш (547) Київ (19541) Міносвіти (1415) студенти (436) Слуга народу (2814)


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Топ коментарі
+12
ЗЕпліснява заповзла у ВУЗ , не охопивши мізки - так розуміти треба?
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21.09.2020 22:49
+6
Плюнь в глаза, божья роса...
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21.09.2020 22:49
+6
Зедебіли, то все роса!
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21.09.2020 22:51
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ЗЕпліснява заповзла у ВУЗ , не охопивши мізки - так розуміти треба?
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21.09.2020 22:49 Відповісти
студентам-респект та повага...! молодці...!!!
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21.09.2020 23:13 Відповісти
ЗЕлені виправдовуються, що вони не агітували, а лише висували кандидатів, лише на території внутрішнього дворику... Знаєте , колись в мої давні студентські часи на території вузів з общагами забігали теж висуванці , хворі мужики з розтебнутою шірінкою, щоб спіймати погляди студенток . Ці ЗЕвисуванці теж хотіли спіймати увагу молоді - а молодь їм відповіла. МОЛОДЦІ!
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21.09.2020 23:35 Відповісти
Головна теза - студенти, та викладачі УЧАСТІ НЕ ПРИЙМАЛИ!
А більше про цей захід знати і не потрібно.
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22.09.2020 00:13 Відповісти
Плюнь в глаза, божья роса...
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21.09.2020 22:49 Відповісти
Зедебіли, то все роса!
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21.09.2020 22:51 Відповісти
Это о мери у которой попинс и когда летит верещит на ринат тв что в Варшаве есть президент Варшавы
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21.09.2020 22:52 Відповісти
Тут она права, кстати. Должность городского главы Варшавы называется "Prezydent".
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21.09.2020 23:01 Відповісти
Замглавы МОН Гарбарук о конференции "Слуги народа" на территории КНУ: Законы соблюдены, студенты и преподаватели не участвовали - Цензор.НЕТ 2200 во какя баба поатро только родины своей розии и рузге мира которая орала на таможне что не пустит броники в 2014м правда потом спряталсь и отсиделась
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21.09.2020 23:11 Відповісти
Верещук грязная падаль шалашовая
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21.09.2020 23:54 Відповісти
Я правильно розумію, що ти пропонуєш порівняти президента Варшави і колишнього біглого президента Рави-Руської? Це перше. І друге: Чи не запідозрить Зєлєнскій, що два президенти у Києві - то перебір?
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21.09.2020 23:14 Відповісти
это польское есть понятие мер а президент аналог а не то что имела в виду мери попинс которая потешила меня ещё тем что она из аристократии и род её родня бузинам из которых олесик - бугага
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21.09.2020 23:13 Відповісти
Однажды Лебедь Раком Щучил..
Мартышка и очк(о)и..
А вы,друзья, как(ать) не садитесь..
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21.09.2020 22:55 Відповісти
Однажды Лебедь раком Щуку...-
Затеяли сыграть в квартет...
Поставили ж Мартышку(декана) Раком,
Дык, воз стоит, бо толку нет...
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22.09.2020 01:32 Відповісти
.. Держите наркомана !!!
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21.09.2020 23:08 Відповісти
там на сцене все под препаратами
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21.09.2020 23:12 Відповісти
-"По мнению Министерства образования и науки"...а хто там у Міністерстві міністр...? та все ж свої... "мненіє" члєна не може йти в розріз з "мненієм" партии...
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21.09.2020 23:11 Відповісти
теперь пусть Порошенко проведет там же.....
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21.09.2020 23:14 Відповісти
Зачем вполне достаточно что вава и его мери попинс верщащая шкварится со скоростью б 52
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21.09.2020 23:17 Відповісти
Это не коррупция! Из Охвиса *********** позвонили в КНУ, чтобы выдали место для съезда. И да,это не раболепие. КНУ - Да пожалуйста! Мы вам ещё и цьомки сделаем
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21.09.2020 23:21 Відповісти
"По мнению Министерства образования и науки, это мероприятие было проведено с соблюдением законодательства - как избирательного, так и образовательного. Мероприятие состоялось на части открытой территории КНУ имени Шевченко. Оно проводилось в выходной день. Образовательный процесс в тот день не осуществлялся. Педагоги или студенты университета никакого участия в этом мероприятии не принимали", - заявил заместитель министра образования и науки Украины Игорь ГарбарукИсточник: https://censor.net/ru/n3220548"

НЕ ВСЕ "законодательные и избирательные меры" были соблюдены.... ой не все.
Заступник голови МОН Гарбарук про конференцію "Слуги народу" на території КНУ: Закони дотримані, студенти та викладачі участі не брали - Цензор.НЕТ 1693
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21.09.2020 23:50 Відповісти
Зеленский гнида, его шайка мрази
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21.09.2020 23:58 Відповісти
Це називається - сцяти в очі...
Гидка влада цинічних жлобів...
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22.09.2020 00:26 Відповісти
КНУр прийняв радо колаборантів на їх шабаш. Як мило.
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22.09.2020 06:40 Відповісти
Как уже достали эти жлобские отмазки.
ОП вместо АП, «совещания» в «Вклюре» во время карантина, не задекларированные доходы «по ошибке» и теперь Красный корпус без студентов.
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22.09.2020 07:14 Відповісти
Так. Бубочка, я проведу у тебя на даче мероприятие. Я и Ленка. Законодательство мы нарушать не будем. Потому шо в выходной и тебя там не будет в это время.
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22.09.2020 08:02 Відповісти
 
 