Заступник голови МОН Гарбарук про конференцію "Слуги народу" на території КНУ: Закони дотримані, студенти та викладачі участі не брали
На думку Міністерства освіти і науки, конференція київського осередку "Слуги народу" у внутрішньому дворі Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка проведена з дотриманням законодавства.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"На думку Міністерства освіти і науки, цей захід було проведено з дотриманням законодавства - як виборчого, так і освітнього. Захід відбувся на частині відкритої території КНУ імені Шевченка. Він проводився у вихідний день. Освітній процес у той день не здійснювався. Педагоги або студенти університету жодної участі в цьому заході не брали", - заявив заступник міністра освіти і науки України Ігор Гарбарук.
Нагадаємо, 20 вересня в рамках міської партійної конференції партії "Слуги народу" відбулося представлення кандидатів до Київради, яке пройшло у внутрішньому дворі університету ім. Шевченка.
Вранці 21 вересня студенти університету Шевченка вийшли на протест через проведення конференції "Слуги народу". Учасники акції засудили дії адміністрації КНУ ім. Шевченка і заявили, що дозвіл проводити на території вишу політичний захід порушує закон "Про вищу освіту" та статут університету.
В університеті і партії стверджують, що нічого не порушували. Адміністрація КНУ повідомила, що провести конференцію "Слуги народу" просив Офіс президента.
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А більше про цей захід знати і не потрібно.
Мартышка и очк(о)и..
А вы,друзья, как(ать) не садитесь..
Затеяли сыграть в квартет...
Поставили ж Мартышку(декана) Раком,
Дык, воз стоит, бо толку нет...
НЕ ВСЕ "законодательные и избирательные меры" были соблюдены.... ой не все.
Гидка влада цинічних жлобів...
ОП вместо АП, «совещания» в «Вклюре» во время карантина, не задекларированные доходы «по ошибке» и теперь Красный корпус без студентов.