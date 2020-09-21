Заступник голови МОН Гарбарук про конференцію "Слуги народу" на території КНУ: Закони дотримані, студенти та викладачі участі не брали

На думку Міністерства освіти і науки, конференція київського осередку "Слуги народу" у внутрішньому дворі Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка проведена з дотриманням законодавства.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"На думку Міністерства освіти і науки, цей захід було проведено з дотриманням законодавства - як виборчого, так і освітнього. Захід відбувся на частині відкритої території КНУ імені Шевченка. Він проводився у вихідний день. Освітній процес у той день не здійснювався. Педагоги або студенти університету жодної участі в цьому заході не брали", - заявив заступник міністра освіти і науки України Ігор Гарбарук.

Нагадаємо, 20 вересня в рамках міської партійної конференції партії "Слуги народу" відбулося представлення кандидатів до Київради, яке пройшло у внутрішньому дворі університету ім. Шевченка.

Вранці 21 вересня студенти університету Шевченка вийшли на протест через проведення конференції "Слуги народу". Учасники акції засудили дії адміністрації КНУ ім. Шевченка і заявили, що дозвіл проводити на території вишу політичний захід порушує закон "Про вищу освіту" та статут університету.

В університеті і партії стверджують, що нічого не порушували. Адміністрація КНУ повідомила, що провести конференцію "Слуги народу" просив Офіс президента.

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