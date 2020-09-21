Суд уже 5 років не може відправити у колонію генерала Назарова, якого експертиза визнала винним у загибелі десантників у збитому Іл-76, - сестра загиблого Гайдук

Сестра одного з 49 загиблих у червні 2014 року десантників Іляна Гайдук обурена тим, що вирок генералу Назарову досі не набув чинності і боїться, що справу відправлять на перегляд.

Своїми емоціями Іляна Гайдук поділилася в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У листопаді цього року виповниться 5 років з моменту передачі до суду кримінальної справи щодо генерала Назарова В.М. ... Вдумайтеся! За п'ять років судді не змогли винести рішення, яке вступило б у силу. 27 березня 2017 року суддя Павлоградського суду винесла обвинувальний вирок, але він не набрав законної сили, так як захистом подана апеляція", - пише Гайдук.

Слухання в апеляційному суді тривають досі.

"Можна кивати на судову реформу, на завантаженість судів, але очевидно, що судді просто не хочуть приймати рішення по справі, постійно відтягуючи час", - вважає Гайдук.

Сестра загиблого десантника нагадує, що всі 5 років рішення суду чекають рідні загиблих захисників України - матері, діти, дружини, сестри і брати, а також побратими і всі небайдужі громадяни України. Вину обвинуваченого, за її словами, доводять 2 незалежні висновки експертної комісії.

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"Найзухваліше, що може зробити суд - це відправити справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Таке рішення змусить усіх потерпілих по-новому пережити судовий розгляд, а це допити, допити свідків, дослідження доказів, слухання усіх деталей, ЯК ЗБИВАЛИ, ЯК ЗБИРАЛИ... А потім знову апеляція... Це буде садизм с боку суддів, а судді приймають рішення іменем України, так невже наша держава буде так знущатися над сім'ями своїх захисників. На жаль, таке не виключено", - ділиться Іляна Гайдук своїми побоюваннями.

Вона запевнила, що вірить в Україну і в чесний суд, який зможе "почути крик" загиблих десантників.

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Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

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