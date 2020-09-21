Людям з інвалідністю з дитинства підвищать надбавку на догляд, - Зеленський підписав відповідний закон

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

Зазначається, що документ посилює соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю.

Зокрема, передбачається, що підвищення вказаної надбавки буде поетапним і вона збільшиться таким чином:

– особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А І групи: з 1 січня 2021 року – з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а з січня 2022 року – до 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

– особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б І групи: з 1 січня 2021 року – з 50% до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

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– самотнім особам з інвалідністю з дитинства II та III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду: з 1 січня 2021 року – з 15% до 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

– на дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років: з 1 січня 2021 року – зі 100% до 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, а з 1 січня 2022 року – до 200% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;

– на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року – зі 100% до 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, а з 1 січня 2022 року – до 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Нагадаємо, закон "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд" (№ 851-IX) Верховна Рада прийняла 2 вересня 2020 року.