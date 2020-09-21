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Людям з інвалідністю з дитинства підвищать надбавку на догляд, - Зеленський підписав відповідний закон

Людям з інвалідністю з дитинства підвищать надбавку на догляд, - Зеленський підписав відповідний закон

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

Зазначається, що документ посилює соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю.

Зокрема, передбачається, що підвищення вказаної надбавки буде поетапним і вона збільшиться таким чином:

– особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А І групи: з 1 січня 2021 року – з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а з січня 2022 року – до 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

– особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б І групи: з 1 січня 2021 року – з 50% до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

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– самотнім особам з інвалідністю з дитинства II та III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду: з 1 січня 2021 року – з 15% до 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

– на дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років: з 1 січня 2021 року – зі 100% до 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, а з 1 січня 2022 року – до 200% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;

– на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року – зі 100% до 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, а з 1 січня 2022 року – до 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Нагадаємо, закон "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд" (№ 851-IX) Верховна Рада прийняла 2 вересня 2020 року.

Автор: 

діти (5099) закон (2833) Зеленський Володимир (23984) інвалідність (271) Офіс Президента (2027)


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Топ коментарі
+4
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21.09.2020 23:36
+4
Жертва газа Дурачёк готовится к выборам,
Которые ему выгодно проиграть
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22.09.2020 00:02
+4
У моєї сусідки дитина інвалід (одна з форм важкої розумової відсталості). Другий її син нормальний, проте вона вибігала і вибила довідки, що він також розумово неповноцінний (хоча навчався в звичайній школі). Живе за рахунок грошей на їх утримання.
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22.09.2020 07:22
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21.09.2020 23:36 Відповісти
Це перемога?
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21.09.2020 23:43 Відповісти
Жертва газа Дурачёк готовится к выборам,
Которые ему выгодно проиграть
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22.09.2020 00:02 Відповісти
У моєї сусідки дитина інвалід (одна з форм важкої розумової відсталості). Другий її син нормальний, проте вона вибігала і вибила довідки, що він також розумово неповноцінний (хоча навчався в звичайній школі). Живе за рахунок грошей на їх утримання.
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22.09.2020 07:22 Відповісти
у нас в стране везде так, все кому не лень за счёт знакомых и прогнилой коррупционной системы делают себе групу и потом получают пособие, и не только групу а и пенсии разнообразные и так далее,бардак одним словом,и потом после таких телодвижений эти умники хотят жить нормально и ещё чего то требуют,а что требовать когда миллиарды уходят на пенсии псевдоинвалидам и псевдопенсионерам когда могли бы уходить на развитие страны, вот так и существует бедная наша Украина с таким народцем гнилым
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22.09.2020 07:44 Відповісти
У меня соседка ширша,як давша,40 лет... ну да, видно, что немного странная.. но немного! Ей родители сделали инвалидность с детства! Она сейчас получает 5 тыс грн в месяц. Я всю жизнь проработала, имею стаж,начислили 2130грн. И таких граждан, как я миллионы в Украине. Это просто возмутительно! Зачем работать ? Всю жизнь,
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22.09.2020 09:08 Відповісти
Саме тому потрібно розраховувати лише на себе. Шкода, що таке у нас коїться... Проте пенсія напряму залежить від зарплат людей... А середня зп у нас на рівні африканських країн...
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22.09.2020 10:19 Відповісти
Возможно,кто-то и делает фиктивную инвалидность,не знаю.Моему внуку шесть лет,он не ходит,не говорит,сам не ест,постоянно в памперсах /бесплатные не финансируются,а это гривен 700 в месяц/.Папа ребенка исчез как только узнал о проблемах,больше года болталось дело в суде о признании его безвестно отсутствующим,даже развестись не могли,а субсидию сняли,так как не могли предоставить данные о его доходе,справки полиции о розыске их не устроили.Моя пенсия при стаже больше 30 лет сейчас 2100/спасибо девяностым годам/.Несколько лет мы жили втроем на 2840грн,сюда же и анализы от 300грн минимум,и лекарства.Так вы нам завидуете？Хотите судьбой поменяться？Или нас с некачественным ребенком лучше со скалы сбросить？
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22.09.2020 10:30 Відповісти
Я говорила конкретно о «инвалиде «... описала его. И возмутилась суммой. Из за таких инвалидов как она, и вы не получаете реальную помощь. Очень много псевдоинвалидов!
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22.09.2020 12:19 Відповісти
Держава, яка загадила воду, бо сміттєзвалища влаштувала прямо на болотах, бо зливає нечистоти в річки і в повітря, яка не контролює якість продуктів харчування для свої громадян, бо бариги ******* бариши, яка вирізала і спалила останні ліси є аморальна держава-злочинець , яка безумовно повинна платити компенсацію всім хто втратив здоров'я .
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22.09.2020 08:07 Відповісти
 
 