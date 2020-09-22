Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні. ФОТОрепортаж

Найбільший російський онлайн-магазин одягу Wildberries почав свою діяльність для українського ринку

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє блогер Антон Ходза.

"Така зрада, що аж в дупі пече. ЗМІ повідомили, що нарешті російський онлайн-магазин кугутських шмоток Wildberries запустився і для України", - йдеться в повідомленні.

"Нарешті! А то ми не знали, де купити футболку з Путіним. Або набір для вишивання Путіна. Або може хочете футболку Поліція Росії? А За ВДВ?", - додав Ходза.

Блогер зазначає, що ціни цього магазину вказані в гривнях, а також на сайті вказано, що товари в Україні доставляються компаніями "Нова пошта" та Meest.

"Може, це помилка або брехня. Тому є питання", - підкреслив він.

Також користувач розповів, що Wildberries - це російська компанія, найбільший онлайн-ритейлер РФ. Її засновниця - Тетяна Бакальчук, найбагатша жінка РФ.

"Служба безпеки України, як вам взагалі вся ця ситуація?", - написав Ходза.











