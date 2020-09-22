Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні. ФОТОрепортаж
Найбільший російський онлайн-магазин одягу Wildberries почав свою діяльність для українського ринку
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє блогер Антон Ходза.
"Така зрада, що аж в дупі пече. ЗМІ повідомили, що нарешті російський онлайн-магазин кугутських шмоток Wildberries запустився і для України", - йдеться в повідомленні.
"Нарешті! А то ми не знали, де купити футболку з Путіним. Або набір для вишивання Путіна. Або може хочете футболку Поліція Росії? А За ВДВ?", - додав Ходза.
Блогер зазначає, що ціни цього магазину вказані в гривнях, а також на сайті вказано, що товари в Україні доставляються компаніями "Нова пошта" та Meest.
"Може, це помилка або брехня. Тому є питання", - підкреслив він.
Також користувач розповів, що Wildberries - це російська компанія, найбільший онлайн-ритейлер РФ. Її засновниця - Тетяна Бакальчук, найбагатша жінка РФ.
"Служба безпеки України, як вам взагалі вся ця ситуація?", - написав Ходза.
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Вон на Алиэкспрессе по слову путин - 1489 товаров, оплата в гривнях, доставка почтой в Украину - но почему-то никто не требует запретить Алиэкспресс в Украине.
Если ты такой принципиальный, вперед - откажись от электричества и бензина. Ходи пешком и живи при свечах. Да, и готовь на дровах - за газ денежки также идут оккупанту.
Как вы уже задолбали дегенераты тупоголовые, везде у вас виновны патриоты, а сами свою жопу от дивана оторвать не можете, только гуаном в инете умеете кидаться.
Вишиванку знайти не зміг. ОСЬ ТАК.
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Ну и запрет на работу кацапского бизнеса в Украине давно пора было вводить, вот только ни шоколадный патриот панамы этого не сделал, ни тем более ватный клоун этого явно не сделает, так что приходится реагировать только на откровенные зашквары типа футболок с пуйлом.
За пределами двери своей хаты они гаптоматично получат в дыню с носка 😂
і знову-"каккая разница"...?!