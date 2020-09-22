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Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні. ФОТОрепортаж

Найбільший російський онлайн-магазин одягу Wildberries почав свою діяльність для українського ринку

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє блогер Антон Ходза.

"Така зрада, що аж в дупі пече. ЗМІ повідомили, що нарешті російський онлайн-магазин кугутських шмоток Wildberries запустився і для України", - йдеться в повідомленні.

"Нарешті! А то ми не знали, де купити футболку з Путіним. Або набір для вишивання Путіна. Або може хочете футболку Поліція Росії? А За ВДВ?", - додав Ходза.

Блогер зазначає, що ціни цього магазину вказані в гривнях, а також на сайті вказано, що товари в Україні доставляються компаніями "Нова пошта" та Meest.

"Може, це помилка або брехня. Тому є питання", - підкреслив він.

Також користувач розповів, що Wildberries - це російська компанія, найбільший онлайн-ритейлер РФ. Її засновниця - Тетяна Бакальчук, найбагатша жінка РФ.

"Служба безпеки України, як вам взагалі вся ця ситуація?", - написав Ходза.

Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні 01
Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні 02
Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні 03
Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні 04
Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні 05
Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні 06

Автор: 

пропаганда (2814) росія (65442)


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Топ коментарі
+71
И не скажите, что умные люди не предупреждали в 2019

На сайте торговца одеждой из РФ, который открылся в Украине, можно купить футболки с Путиным, Сталиным и Керченским мостом - Цензор.НЕТ 7640
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21.09.2020 23:56
+68
Блин, их в дверь - они в окно , Как тараканы.

СБУ пора поработать с вражьим магазином
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21.09.2020 23:55
+63
На сайте торговца одеждой из РФ, который открылся в Украине, можно купить футболки с Путиным, Сталиным и Керченским мостом - Цензор.НЕТ 384
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21.09.2020 23:59
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У Алиэкспресс нет даже пунктов выдачи в Украине, не то что магазинов.
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22.09.2020 14:14 Відповісти
тут тоже нет магазинов. И пунктов выдачи. Товар идет по почте. Новость саму читал?
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22.09.2020 14:17 Відповісти
Они где-то там продают, а не открываются в Украине.
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22.09.2020 14:19 Відповісти
точно такой же интернет-магазин. Оплата принимается в гривнах, доставка по почте.
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22.09.2020 14:21 Відповісти
Наверное в доле. Сейчас не берет взятки только ленивый
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22.09.2020 14:20 Відповісти
На украинском сайте Wildberries по слову СССР находит 7 товаров с советским гербом. А блогер похоже искал на российском сайте.

Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні - Цензор.НЕТ 3582
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22.09.2020 14:21 Відповісти
По слову Путин 0 товаров.

Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні - Цензор.НЕТ 5895
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22.09.2020 14:22 Відповісти
не мешай наслаждаться зрадой.
Вон на Алиэкспрессе по слову путин - 1489 товаров, оплата в гривнях, доставка почтой в Украину - но почему-то никто не требует запретить Алиэкспресс в Украине.
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22.09.2020 15:23 Відповісти
рома под польским флагом, бояру отрабатываешь или дупля не отбиваешь?? Алиэкспресс - это китайская компания, а Wildberries -свнсбч магазин агрессора и оккупанта, чуешь разницу? Протри шнифты.
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22.09.2020 19:10 Відповісти
- ты ездишь на бензине который произвозится из нефти оккупанта. Чтобы у тебя в розетке было электричество - мы покупаем ядерное топливо у оккупанта на сотни миллионов долларов. Но тебя это не заботит.
Если ты такой принципиальный, вперед - откажись от электричества и бензина. Ходи пешком и живи при свечах. Да, и готовь на дровах - за газ денежки также идут оккупанту.
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23.09.2020 09:10 Відповісти
Тебе твою москву и питер украинцы построили, Сибирь за тебя захватывали и до запуска сибирской нефти поили нефтью с западной Украины,Севастополь вместо тебя обороняли чтобы ты гавно его потом городом своей славы называл, тебе молчать в тряпочку ,тихо и по жизни. При следующем презе топливо ядерное от вестенгауза уже будет а ты на ую подтягуйся зубами скрепными .
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23.09.2020 10:09 Відповісти
ты, кацап, слишком явно палишься. Крым чей?
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23.09.2020 10:16 Відповісти
Украинский Крым а ты чей- ты дебильный и это утверждение хахаха
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23.09.2020 10:19 Відповісти
и что это меняет по сути?
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22.09.2020 15:58 Відповісти
Получается блогер манипулирует, проще говоря лжет, подавая материал как будто все это продается в Украине.
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22.09.2020 17:16 Відповісти
блогер возмущен тем, что российская компания в принципе работает на рынке Украины. к тому же, она продает подобный товар. если эту гадость пустить сюда, то через некоторое время эти маечки с ху*йлом станут продаваться и здесь. это ползучая оккупация.
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22.09.2020 19:42 Відповісти
пусть блоггер откажется от электричества, оно из российского топлива. А также от бензина и газа.
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23.09.2020 09:12 Відповісти
уже. поставил себе ветряк и солнечную панель. заправляется литовским, румынским и шебелем. а газ, тупой рома из бирюлёва, Украина покупает на европейских хабах.
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23.09.2020 11:53 Відповісти
газ остается из Раши, денежки за него идут агрессору.
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23.09.2020 12:26 Відповісти
смени методичку, портянка
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23.09.2020 12:44 Відповісти
ответить нечем, так и запишем - слив засмчитан.
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23.09.2020 14:06 Відповісти
السكوت للأحمق
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23.09.2020 14:16 Відповісти
распространение нацистской символики.
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22.09.2020 17:14 Відповісти
Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні - Цензор.НЕТ 3239
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22.09.2020 17:25 Відповісти
US $7.99
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22.09.2020 17:26 Відповісти
Украинцы будут помогать избавляться русским от нефтегазовой зависимости.)

Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні - Цензор.НЕТ 2970
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22.09.2020 14:34 Відповісти
Какие нах украинцы? Посмотри на ее лицо! У нее типично-русские черты лица!
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22.09.2020 17:16 Відповісти
Украинцы будут помогать покупая товары агрессора.
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22.09.2020 17:26 Відповісти
украинцы такого точно не купят. малоросы помагать будут.
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22.09.2020 17:27 Відповісти
У них 5 миллион разных товаров, не только футболки с Путиным.)
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22.09.2020 17:30 Відповісти
Те кто готовы покупать вещи у продавца продающего российскую и советскую символику - не украинцы. Это малоросы, не зависимо от того что они покупают.
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22.09.2020 17:33 Відповісти
75% им будет вполне достаточно.)
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22.09.2020 17:34 Відповісти
Если для Украины, то было бы проще просто написать "Хочу в морду!", и не заморачиваться с портретом.
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22.09.2020 14:36 Відповісти
Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні - Цензор.НЕТ 1913
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22.09.2020 14:46 Відповісти
Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні - Цензор.НЕТ 5392
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22.09.2020 14:47 Відповісти
В Украине с путиным может продаваться только туалетная бумага
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22.09.2020 14:47 Відповісти
Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні - Цензор.НЕТ 9287
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22.09.2020 15:37 Відповісти
Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні - Цензор.НЕТ 6554
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22.09.2020 14:49 Відповісти
И не забудьте в очередной раз упрекнуть Европу чтоб та не снимала санкции за торговлю с агрессором,правда самой жервте Украине это можно
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22.09.2020 14:53 Відповісти
А где собственно патриоты, Билецкий, нацкорпус, правый сектор? Только за деньги работают?
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22.09.2020 15:21 Відповісти
Млять, а что должны сделать патриоты??? Отрубить интернет в стране или новую почту закрыть? А может такими проблемами должны заниматься те кто, кому это положено по службе, например СБУ?
Как вы уже задолбали дегенераты тупоголовые, везде у вас виновны патриоты, а сами свою жопу от дивана оторвать не можете, только гуаном в инете умеете кидаться.
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22.09.2020 17:35 Відповісти
Алиэкспресс - по слову "путин" - 1489 товаров, от футболок до статуэток, оплата в гривнях, доставка почтой в Украину - но почему-то никто не требует запретить Алиэкспресс в Украине. Давайте требовать!
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22.09.2020 15:25 Відповісти
Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні - Цензор.НЕТ 9387
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22.09.2020 15:36 Відповісти
Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні - Цензор.НЕТ 6358
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22.09.2020 17:14 Відповісти
а Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні - Цензор.НЕТ 7705 це на українському сайті
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22.09.2020 17:12 Відповісти
У нас вообще не должно быть кацапского бизнеса в стране, только тот без которого мы не можем пока обойтись, а весь остальной должен пензлювать за поребрик вместе с пуйлом.
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22.09.2020 17:43 Відповісти
это бизнес в интернете а не в стране.
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23.09.2020 09:14 Відповісти
Тебе выше обьяснили а ты тупой оказалось.
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23.09.2020 10:14 Відповісти
как минимум там нет державной , не только по умолчанию, но и вообще
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22.09.2020 16:09 Відповісти
в некоторых "прекрасных" местах в Украине можно получить в морду за украинский язык, все остаются безнаказанными, значит если дать в морду за футболку с путиным или речевками из жизни мокшано-монгольской орды, будет то же самое, т.е. ничего..., надо только постараться, чтобы эту футболку больше нельзя было носить...
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22.09.2020 16:26 Відповісти
Футболки з Путіним: Російський онлайн-ритейлер почне продавати одяг в Україні - Цензор.НЕТ 62038 фюреров для концлагеря Мавзолейного это нормально
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22.09.2020 16:44 Відповісти
свого часу я з трудом знайшов у Борисполі єдине місце де зміг купити прапорець України.
Вишиванку знайти не зміг. ОСЬ ТАК.
.
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22.09.2020 16:47 Відповісти
а хасиди навіть українські костюми купили, може й гопака танцювати вміють
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22.09.2020 17:10 Відповісти
пУтина № 7 будут вьішивать би-сером
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22.09.2020 17:09 Відповісти
Проблема в том, что у нас на законодательном уровне никак не запрещены к использованию ни кацапская символика (кроме власовской ленточки), ни портрет их фюрера путлера, и все это держится только на боязни ваты получить по рылу от патриотов (не путать с быдлом умеющим только скулить и ныть в интернете о том, что Нацкорпус, Правый сектор или АТОшники ничего не делают, пока они патриотичненько так греют свои зады на любимых диванах).
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22.09.2020 17:41 Відповісти
Блогер хочет чтобы российский бизнес не наживался на украинцах. А вы все как болваны заладили про футболку с Путиным.
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22.09.2020 17:51 Відповісти
Ты вообще его пост читал??? Или у тебя просто неудержимый понос слов и ты строчишь свои комментарии просто ради самого факта их написания?

Ну и запрет на работу кацапского бизнеса в Украине давно пора было вводить, вот только ни шоколадный патриот панамы этого не сделал, ни тем более ватный клоун этого явно не сделает, так что приходится реагировать только на откровенные зашквары типа футболок с пуйлом.
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22.09.2020 18:02 Відповісти
Канадський ''МІст''? Це ганьба.
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22.09.2020 19:29 Відповісти
от би можна було кожному зебілу запхати в горлянку цю футболку!!! коли ж ми, нарешті, Повернемо Пороха шо б закінчивсмя цей бл..ський цирк?!
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22.09.2020 19:34 Відповісти
Потужна рехформа ЗЕ-дебілів...
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22.09.2020 20:16 Відповісти
В таких футболках клиенты могут прогуляться только в собственных сортирах.
За пределами двери своей хаты они гаптоматично получат в дыню с носка 😂
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22.09.2020 21:28 Відповісти
Думаю для сексуальных утех покупают.. Смысл ходить дома в футболке Ху..ла и не погонять малого... на любимого дедульку.
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23.09.2020 08:22 Відповісти
уроди зелені...! а почалося все з дозволу для "вкантакте" та "аднаглазники"...
і знову-"каккая разница"...?!
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22.09.2020 21:55 Відповісти
А в стране ***** позволили бы торговать футболками с принтом Порошенко или Яроша на фоне флага "Правый Сектор"?
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23.09.2020 08:18 Відповісти
Думаю, що знайшлось би чимало уродів, які би понатягували на себе фуйла.
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23.09.2020 08:34 Відповісти
Ті, що голосували за Зе, натягнуть аж бігом.
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23.09.2020 08:54 Відповісти
Ну не идиоты ли кацапки? На футболки с пуциным надо не цены снижать а отдавать их даром! И то неизвестно позарится ли кто нибудь..
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23.09.2020 09:15 Відповісти
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