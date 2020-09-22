На відпочинок дітей, які потребують особливої ​​уваги та підтримки, спрямують 80 млн грн, - Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої ​​уваги та підтримки".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, документ забезпечує підтримку пільгових категорій дітей шляхом фінансування з держбюджету їхнього оздоровлення та відпочинку в дитячих закладах, які розташовані у гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного й Азовського морів.

Відповідно до закону, що його підписав Президент, у 2020 році на заходи з оздоровлення дітей буде спрямовано 80 млн грн за новою бюджетною програмою Міністерства соціальної політики.

Закупівлю відповідних послуг передбачається проводити в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".

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Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.