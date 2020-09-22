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Новини
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На відпочинок дітей, які потребують особливої ​​уваги та підтримки, спрямують 80 млн грн, - Зеленський підписав закон

На відпочинок дітей, які потребують особливої ​​уваги та підтримки, спрямують 80 млн грн, - Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої ​​уваги та підтримки".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, документ забезпечує підтримку пільгових категорій дітей шляхом фінансування з держбюджету їхнього оздоровлення та відпочинку в дитячих закладах, які розташовані у гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного й Азовського морів.

Відповідно до закону, що його підписав Президент, у 2020 році на заходи з оздоровлення дітей буде спрямовано 80 млн грн за новою бюджетною програмою Міністерства соціальної політики.

Закупівлю відповідних послуг передбачається проводити в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".

Також читайте: Українці можуть полетіти на відпочинок до Туреччини, Албанії, Єгипту, Болгарії, Чорногорії та Хорватії, - Криклій

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Автор: 

діти (5099) закон (2833) Зеленський Володимир (23984) відпочинок (231) Офіс Президента (2027)


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Топ коментарі
+1
Шо мале - шо старе..
Фокіну скільки на памперс головного моска виділиш??
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22.09.2020 00:07
+1
Это наверное на оздоровление тех детей, для которых ранее "Зе-дент" обещал отдать гос.дачу... А потом переехал туда сам.
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22.09.2020 00:36
+1
зеленский - уйди...
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22.09.2020 05:47
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Шо мале - шо старе..
Фокіну скільки на памперс головного моска виділиш??
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22.09.2020 00:07 Відповісти
" - Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем..." (с)
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22.09.2020 08:57 Відповісти
Мальчик хочет в Ростов, а чики чики чики та !!!! Суперхит осени 2020 если шо. (с)
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22.09.2020 00:09 Відповісти
Это он сам себе,что ли, выделил?
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22.09.2020 00:12 Відповісти
Ослаблять уже забыла , как по его
Указанию Кузьменко и Антоненко
Были брошены гнить в тюрьме ?
Зеленский ПОДОНОК
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22.09.2020 00:19 Відповісти
Дайте угадаю...

Папа ЗЕ нуждался в пожизненной пенсии, а ребенок ЗЕ очень нуждается в 80 млн. гривен.
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22.09.2020 00:22 Відповісти
ЗЕпропаганда для лохів який він білий та пухнастий запрацювала на повну потужність. Вибори ж на носі.
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22.09.2020 00:24 Відповісти
Это наверное на оздоровление тех детей, для которых ранее "Зе-дент" обещал отдать гос.дачу... А потом переехал туда сам.
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22.09.2020 00:36 Відповісти
Ага-ага...
А в прошлые годы без всякого пиара на это выделяли в 2-3 раза БОЛШЕ!
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22.09.2020 01:06 Відповісти
ну то при кровавых барыгах, а тут бубочке можно любую х#йню нести барашки сжуют и спасибо промекают
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22.09.2020 07:11 Відповісти
зеленский - уйди...
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22.09.2020 05:47 Відповісти
Я извиняюсь,- а откуда деньги? Или опять (как всегда) урежут средства на содержание ОП, ВР и КМ?
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22.09.2020 06:04 Відповісти
Я извиняюсь, а чьи это будут детки?..
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22.09.2020 08:15 Відповісти
те которых в резиденцию в Конче завезли....проголодались там!
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22.09.2020 09:04 Відповісти
Объясняю... Коммерческая организация "Артек-Буковель" принадлежащая одному из олигархов, долго плакалась и пыталась присосаться к бюджету под видом "заботы о детях".
Соответственно выделили деньги на которые будут закупать у нее путевки.
К слову, "отдых" 1 ребенка там стоит столько же сколько путевка в Турцию на семью из 3 человек.
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22.09.2020 10:17 Відповісти
 
 