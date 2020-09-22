На відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, спрямують 80 млн грн, - Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, документ забезпечує підтримку пільгових категорій дітей шляхом фінансування з держбюджету їхнього оздоровлення та відпочинку в дитячих закладах, які розташовані у гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного й Азовського морів.
Відповідно до закону, що його підписав Президент, у 2020 році на заходи з оздоровлення дітей буде спрямовано 80 млн грн за новою бюджетною програмою Міністерства соціальної політики.
Закупівлю відповідних послуг передбачається проводити в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".
Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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Фокіну скільки на памперс головного моска виділиш??
Указанию Кузьменко и Антоненко
Были брошены гнить в тюрьме ?
Зеленский ПОДОНОК
Папа ЗЕ нуждался в пожизненной пенсии, а ребенок ЗЕ очень нуждается в 80 млн. гривен.
А в прошлые годы без всякого пиара на это выделяли в 2-3 раза БОЛШЕ!
Соответственно выделили деньги на которые будут закупать у нее путевки.
К слову, "отдых" 1 ребенка там стоит столько же сколько путевка в Турцию на семью из 3 человек.