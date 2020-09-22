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Новини
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Перезавантаження влади не відбулося. Це гарне словосполучення, яке не має нічого спільного з реальністю, - Рахманін

Перезавантаження влади не відбулося. Це гарне словосполучення, яке не має нічого спільного з реальністю, - Рахманін

Обіцяне президентом України Володимиром Зеленським повне перезавантаження влади не відбулося.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фактам", яке опубліковано 21 вересня, заявив глава парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"Це гарне словосполучення, яке не має нічого спільного з реальністю. Перезавантаження влади не відбулося. Виявилося, для того, щоб керувати державними органами й ухвалювати державні рішення, замало мати добрі наміри, якщо припустити, що такі були. Ще потрібні досвід, розуміння, знання, кваліфіковані кадри і системний підхід. Тобто все те, чого не було і, на жаль, немає і зараз", - сказав нардеп.

Рахманін вважає, що все позитивне в країні робиться не завдяки, а всупереч.

"Завдяки певній кількості людей, рекрутованих уже в процесі формування інститутів влади, які знають, як все працює, і в силу свого досвіду і розуміння намагаються якимось чином коригувати дурниці, які долітають зверху", - вважає Рахманін.

Він вважає головним позитивним моментом для країни те, що Україна збереглася як держава, попри виклики.

"Тобто наша стійкість і життєздатність вищі, ніж здається нашим ворогам", - наголосив Рахманін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського як не було плану, так і немає, - Рахманін про закінчення війни на Донбасі

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) Рахманін Сергій (137)


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Топ коментарі
+25
Шо воно меле ?!!!
В Україні повним ходом йде проросійський антиукраїнський реванш, а він «пєрєзагрузкі нє проізошло» !!!!!
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22.09.2020 00:24
+25
Произошла перезагрузка. Во власти сейчас нет ни одного НЕ имбицила, НЕ вора и НЕ рускомирного адепта. Раньше они тоже были, но пропорционально к обществу. Теперь ВСЯ власть загрузилась самой вонючей, отборной мразью. Как в наваросии...
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22.09.2020 00:24
+18
А должна была?

Кто-то серьезно расчитывал, что клоун на подпевках у Кремля ЗЕ и бывшие рыги, которых он понабирал, будут шото перезагружать в Украине?

Бери и пили. Хватай и беги. Смотри и звизди. Вот и все реформы от ЗЕ и СН.
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22.09.2020 00:20
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Чого ж...
Перезагрузка власти не произошла. Это красивое словосочетание, не имеющее ничего общего с реальностью, - Рахманин - Цензор.НЕТ 2559
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22.09.2020 00:19 Відповісти
А должна была?

Кто-то серьезно расчитывал, что клоун на подпевках у Кремля ЗЕ и бывшие рыги, которых он понабирал, будут шото перезагружать в Украине?

Бери и пили. Хватай и беги. Смотри и звизди. Вот и все реформы от ЗЕ и СН.
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22.09.2020 00:20 Відповісти
Ругать нашу власть - это каждый дурак сможет. Вот ты найди за что её похвалить.
))
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22.09.2020 00:23 Відповісти
А зачем? Реально ж не за что. Все, за что они брались, либо просрано, либо умышленно уничтожено.

Ну, если б я был кацапом, то для похвалы было бы дофига поводов. Но нет...
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22.09.2020 00:27 Відповісти
Відповідь не вірна..))
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22.09.2020 00:29 Відповісти
Как незашто? А кто бариґу скінул? А кто заставіл Е-поху Ніщети помахать концом, пєрєд ізумльоннимі ліцамі мудрого наріда? А кто етот самий мудрий нарід дєлаєт вмєстє, да так, што послєдній нє может понять кто і с какой сторони? 😁
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22.09.2020 07:22 Відповісти
ты цензор с помойкой рамблера перепутал опарыш
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22.09.2020 08:21 Відповісти
ваще-та наша власть полностью перезагрузилась - на воров, насильников, убийц, коррупционеров, нариков и сексуальных маньяков
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22.09.2020 07:47 Відповісти
"и бывшие рыги, которых он понабирал" - я тоже такого знаю.
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22.09.2020 10:28 Відповісти
Каждый думающий гражданин-патриот должен находиться в определенной оппозиции ко власти. По отношению к любой власти. Потому что любая власть по природе своей воровата, ленива, лицемерна. Власть развращает правителей, и их следует периодически опускать на землю.
Власть всегда замечательно похвалит себя сама - и за сделанное, и за несделанное тоже. Похвалит за бюджетные, то есть, за наши с вами деньги. Ленточку перережет. Снимет репортаж, клип, фильм. Проплатит телепередачу, канал, ботоферму.
)))
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22.09.2020 00:21 Відповісти
Цітати прийнято брати у ковбочки і вказувати ім`я автора. (с) Карний кодекс. Крадіжка. Стаття 185
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22.09.2020 00:54 Відповісти
Спробуйте..))
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22.09.2020 01:38 Відповісти
Решили сказку сделать былью - но сказку выбрали не ту.
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22.09.2020 00:23 Відповісти
Шо воно меле ?!!!
В Україні повним ходом йде проросійський антиукраїнський реванш, а він «пєрєзагрузкі нє проізошло» !!!!!
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22.09.2020 00:24 Відповісти
Произошла перезагрузка. Во власти сейчас нет ни одного НЕ имбицила, НЕ вора и НЕ рускомирного адепта. Раньше они тоже были, но пропорционально к обществу. Теперь ВСЯ власть загрузилась самой вонючей, отборной мразью. Как в наваросии...
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22.09.2020 00:24 Відповісти
Карочє, кріворожієцкіє
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22.09.2020 00:35 Відповісти
При перезагрузке всплыл "синий экран смерти"...., синий экран появляется из-за
ошибки ядра операционной системи при которой система уже не может продолжать свою работу....
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22.09.2020 00:26 Відповісти
ы так привыкли к тому, что власть крепко держит народ за яйца, что ослабление хватки воспринимаем как либерализацию, вместо того, чтобы взять за это же место их и, чуть надавив, спросить: Кто тут вообще на кого работает?
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22.09.2020 00:31 Відповісти
Вы так..sorry..))
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22.09.2020 00:32 Відповісти
Пробували, але в ЗЄ не виявилось цього мєста. Тепер пробують намацати в єрмака.
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22.09.2020 00:40 Відповісти
Шантрапа да воры,
Все как на подбор.
Впереди юродивый,
С тряпкой триколор.
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22.09.2020 00:33 Відповісти
Перезагрузка власти не произошла. Это красивое словосочетание, не имеющее ничего общего с реальностью, - Рахманин - Цензор.НЕТ 3697

Оманське брехло кинуло лохів через...рояль.
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22.09.2020 00:33 Відповісти
Если Власть сделала что-то такое, с чем вы согласны, и даже поддерживаете, будьте уверены, вас только что в очередной раз поимели!
)))
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22.09.2020 00:34 Відповісти
К сожалению это правда. Не обретение независимости в 1991, ни первая ( Помарачева) революция, не время правления Ющенко, ни вторая революция, ни время правления Порошенко, ни пришедшие "новые, молодые лица " набранные буквально с улицы ничего в большом плане не поменяли. ( я уж молчу о правлении секретаря по идеологии, красного директора и рецидивиста уголовника). Все как то упиралось в бабки, разграбление и приХватизацию страны, решалово, в большой бизнес ( олигархат), вхождение криминала во власть и зарабатывания денег в Украине для того что бы прожигать их где то подальше. Так что " перезагрузка власти" чаще всего оказывалась обычной ширмой решения личных шкурных интересов.
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22.09.2020 00:37 Відповісти
А хто їх обирав у владу? Вони ж сюди не з неба впали.
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22.09.2020 00:42 Відповісти
Одна была реальная достойная кандидатура это Черновол.. вот как по началу проср-ли свою возможность так и покатились под горку и чем дальше тем быстрее. А дальше уже все время выбирали меньшее зло из раза в раз...Пытаясь угадать на кофейной гуще.. Иногда зло действительно было меньшим, а иногда и нет.
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22.09.2020 00:49 Відповісти
Знову про вибори!? А може варто уточнити що таке влада і в чиїх руках вона знаходиться?
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22.09.2020 08:22 Відповісти
финансовая полиция сша опубликовала данные о финансовых махинациях в банковских транзакциях.большинство переводов сделаны в россию.из украины это делали люди фирташа, коломойского, януковича, клюева, курченко,тимошенко.
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22.09.2020 00:42 Відповісти
Уважал Рахманина-теперь нет. Вся редакционная политика Зеркала при его рулении была направлена только на дискредитацию Порошенка. Все авторы, включая приглашенных почему- то не анализировали НИЧЕГО И НИКОГО кроме Петра. Анонсируют статью Трепака об анализе олигархов Украины. И выясняется, что у нас только один олигарх-догадайтесь кто. Ребята-это вы сейчас такие умные стали? А в 2018-19 вы не знали кто стоит за Зеленским и какие у оного управленческие таланты и идеология?? Мудрецы, блин.
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22.09.2020 00:49 Відповісти
олигархат украины придумал кучма и никто другой.
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22.09.2020 00:52 Відповісти
Олигархат придумал не кучма.Это эволюционный процесс в экономики, как и бандитское накопление первичного капитала.
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22.09.2020 10:37 Відповісти
Результаты деятельности наших властей все чаще напоминают продукты жизнедеятельности.
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22.09.2020 00:54 Відповісти
навальный новый идол россии.путин уже прошлое.
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22.09.2020 01:00 Відповісти
бред... для путинских баранов стойлового содержания все одно отравил он кого или перегрыз кому то сонную артерию..
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22.09.2020 08:23 Відповісти
Перенавантаження якраз відбулось або відкат, або реванш антиукраїнських сил-кому що довподоби.
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22.09.2020 01:03 Відповісти
зачем американцы опубликовали данные о секретной банковской деятельности именно сейчас?
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22.09.2020 01:08 Відповісти
зачем независимые украинские СМИ каждый день публикуют новости про очередные зашквары Зе-наркомана и Слуг?
Наверное их Порох заставляет?
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22.09.2020 01:27 Відповісти
зачем независимые украинские СМИ каждый день публикуют

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Деньги не пахнут.
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22.09.2020 10:38 Відповісти
Кто тебе сказал, что она секретная?
Она перестает быть секретной, как только возникают подозрения в отмывании денег.
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22.09.2020 01:33 Відповісти
В чем новость?
Просто, очередной ЗЕ-тыпил осознал, что он ЛОХ.
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22.09.2020 01:25 Відповісти
Рахманін сам щось там перезавантажував. Нехай себе потопче.
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22.09.2020 01:26 Відповісти
все окружение ОП- Зе работают в интересах путина РФ. Демченко, Ермак это предатели и остальные персоны александр Качура, бужанский и т.д....работают в интересах ***** путина, агрессора РФ.

Перезагрузка власти не произошла Рахманин прав. Все возвращается назад в 2010-2013г.

Лерос -- Зеленскому: "Вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились".
Зе -- прикрывает топ-коррупцию в своем окружении и саботирует реформы судов. Судебная ветвь власти таки стала "прислужником президента", даже в рейдерском захвате НАБУ.
Ермак по телефону раздает указания против кого открывать дела, а какие закрывать, кого назначать на государственные должности, а кого увольнять.
Слуги Зе олигархов уничтожают Антикоррупционые органы.
--- Вместо деолигархизации сдал страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор и стали "пустым местом в истории".
--- Вместо энергонезависимости, правительство отключает энергоблоки АЭС, чтобы главный олигарх страны не потерял статус одного из самых богатых миллиардеров.
Зе -- ставит на должности открытую агентуру кремля, людей и ставлеников - медведчука, Портнова.
Зеленский ваш след в истории - это материалы дела о государственной измены.
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22.09.2020 02:02 Відповісти
Я вижу, что Барыга интенсивно вбрасывает в пропаганду себя и шельмование Зеленского наворованное в предыдущие годы бабло. .
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22.09.2020 05:53 Відповісти
Как ты лапоть можешь что то видеть вылизывая Вавин унус?
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22.09.2020 07:18 Відповісти
Как всегда два вопроса .Кто виноват и что делать. Виноваты мы потому что не знаем что делать вот и выбераем себе шарлатанов, паяцев, затейников, чтоб за нас сделали то что сами не знем что. Обсуждение какую систему мы выбираем это только первый шаг. Все остальное танцы с бубнами с политшаманами от олигархов на ихТВ
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22.09.2020 02:35 Відповісти
Тонкий писк из голоса
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22.09.2020 03:33 Відповісти
Дай я тебя поцелую за такое "открытие":
Перезагрузка власти не произошла. Это красивое словосочетание, не имеющее ничего общего с реальностью, - Рахманин - Цензор.НЕТ 5571
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22.09.2020 05:36 Відповісти
Перезагрузка власти не произошла. Это красивое словосочетание, не имеющее ничего общего с реальностью, - Рахманин - Цензор.НЕТ 8775
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22.09.2020 06:55 Відповісти
В сортах этого говна не разбираюсь.
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22.09.2020 14:32 Відповісти
Просто интересно, он на коке или травке?
Ведь ломка у клоуна.
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22.09.2020 14:56 Відповісти
При Зеленском хуже, чем при Барыге не стало. Уровень жизни пусть немного, но вырос. Несмотря на карантин и вызванные этим экономические проблемы. ПоРошенко это был путь к катастрофе и разделу Украины. Экономическая катастрофа после которой ЕС сказал бы "А давайте вас поделим, как Югославию!" - В Польшу, Венгрию, Румынию. Одна только медреформа Супрун чего стоит. Геноцид народа. Кроме того при Зеленском прекратилась горячая фаза войны и почти не гибнут люди в Донбассе. А это чего то стоит. Да! Хотелось бы большего. Вот если бы Зеленский привлек в Правительство команду Тимошенко ситуация могла бы быть намного лучше.
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22.09.2020 05:49 Відповісти
ох же ці мокшани "на донбасі" вчи російську. Ахахахаха бабу юлю, ага мега краще.
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22.09.2020 08:42 Відповісти
Такое впечатление, что произошла не перезагрузка, а передозировка.
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22.09.2020 07:24 Відповісти
Это красивое слово "анало говнет".
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22.09.2020 07:53 Відповісти
Перезагрузка произошла,поэтому они сейчас на каналах Медведчука и Порошенко обливают грязью Президента Зеленского.
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22.09.2020 08:12 Відповісти
твой президент со своим кварталом открывал 24 дела против пороха .. и полностью обгадился... это от большого ума... он всю каденцию будет пытаться доказать что он не клоун ... или будем ждать когда оно повернет морду к Украине и перестанет сучить ножками
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22.09.2020 08:30 Відповісти
чого це не пройшла. Пройшла. Просто ви думали що прийдете до влади витіснувши пороха, а прийшли реваншисти. Так шо все закономірно.
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22.09.2020 08:38 Відповісти
То что произошло даже на перекраску власти не тянет, про перезагрузку лучше помолчать.
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22.09.2020 08:49 Відповісти
А у кого з шести президентів була хоч якась перезагрузка влади? Боротьба кланів, яка веде до суцільних рокіровок в закритому клубі "вельмишановних".
Смішно очікувати перезагрузку влади в країні де немає жодної ідеологічної партії. Я вас запевняю що, після наступних виборів пройде чергова рокіровка і не більше того. Просто, у вас міняти немає кому і немає на кого.
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22.09.2020 09:03 Відповісти
Своим заявлением об ошибке Зеленский дал подсказку жулику Юрченко и насильнику Иванисову Сентябрь 22, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/09/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bc-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9.html#respond Комментарии: 0

Это и смех, и слезы. Зеленский ответил на петицию о собственной отставке из-за нарушения закона - не внесения в декларацию более 5 миллионов гривен доходов от ценных бумаг.
Такие оценки https://www.facebook.com/borislav.bereza озвучил около часа назад в Фейсбуке экс-нардеп Борислав Береза.

Он пояснил, что то несвоевременное информирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи стало результатом ошибки, которая была сразу публично признана и исправлена, и это не является основанием для его отставки с поста главы государства.
Теперь ждём следующих объяснений в таком же стиле.
Например Зеленский скажет, что сел пьяным за руль не потому что бухал, а потому что ошибся. Ведь он думал, что пьёт сок.
Затем надо ждать заявления, что это ошибка, что сигаретный монополист «Тэдис» не платит штраф в 3,4 миллиарда гривен после того, как его хозяин Кауфман встретился с Зеленским. Но он извинится за это и будем считать, что ошибка исправлена.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87.html Рекордный штраф для ликвидации табачной монополии «Тэдис»: кому поможет СБУ - Кауфману или государству?
Затем он скажет, что ошибся, когда говорил о том, что не будет жить на госдаче. Не соврал, а ошибся. И после этого Зеленский будет считать, что вопрос исчерпан.
Вслед за Зеленским о своей ошибке заявит «слуга» Юрченко, которого НАБУ взяло на коррупции. Но он скажет, что не знал о том, что нарушал закон, и теперь он публично готов признать это, а значит это не является основанием для уголовной ответственности.
Глядя на все это насильник Иванисов также озвучит, что он просто совершил ошибку, когда насиловал, и если он кого-то изнасилует вновь, то сразу публично признает это и эта «ошибка» будет исправлена.
Финалом должны стать публичные заявления «слуг» Корниенко и Арахамии. Первый скажет, что корабельная сосна поддута не «ту мач» и то заявление было ошибкой, а значит вопрос исчерпан.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD.html Почему «слуг народа» в Украине никто не любит, кроме «корабельной сосны» - экс-нардеп
Арахамия грустно оценит все, что он наговорил и сделал, и скажет, что он ошибка природы. Но исправить это уже невозможно.
В общем, Зеленский и https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZWi3_9Lyhh728MlCBOZKdM1_TBIEYthvbDZpiipbh_-***************************************************************************--BFrHUBW1Qs&__tn__=*NK-R #моносброд продолжают игру в сериал и пробивают очередное дно.
А если серьезно, то главной ошибкой было избрание некомпетентных, глупых, вороватых, алчных, продажных и лживых людей. И не все те, кто эту ошибку совершил, уже поняли ее и признали.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D1%83.html Для украинцев «слуги» - это фракция врунов, насильников, фриков, ватников и коррупционеров
Хотя исправить ошибку признанием уже не удастся. Так только Зеленскому можно.

***
Президент Украины Владимир Зеленский намедни ответил на петицию с требованием его отставки из-за нарушения закона, когда он не задекларировал более 5 млн гривен доходов от покупки ценных бумаг.
Согласно нарушению, Зеленский вовремя не проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о существенных изменениях в имущественном состоянии, что было признано Офисом президента. Из-за нарушения НАПК вручило Зеленскому два админпротокола.
Автор петиции напомнил Зеленскому, что он, будучи кандидатом в президенты, публично пообещал подать в отставку, если нарушит закон, и потребовал от него «подтверждения этим громким заявлениям».
В https://petition.president.gov.ua/petition/100754 ответе к петиции Зеленский написал, что нарушение «произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами, а сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства».
«Учитывая изложенное, сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется», - подчеркнул Зеленский.
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22.09.2020 10:12 Відповісти
Что бы перезагрузить власть,это надо перевернуть всю страну с ног на голову.
Низы не могут,верхи не хотят.
В погоне за финансами все политические партии шаг за шагом разваливают Украину.
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22.09.2020 10:47 Відповісти
Сама постановка вопроса не верна. "Перезагрузка власти" это как раз то, что и происходит в Украине последние десятилетия. А стране нужна кардинальная перезагрузка государственной системы, то есть свода самих правил по которым эта власть функционирует. Одним из таких фундаментальных правил должно стать то, что чиновник любого уровня живёт исключительно на зарплату. Не хватает зарплаты, что бы содержать дом в Конча-Заспе, ищи другой вид деятельности. На твоё место придёт тот у кого трёшка на Харьковском. И то, что он будет глупее того, кто наворовал на элитную усадьбу, полная чушь.
Всё на самом деле очень просто. Но к сожалению, к власти в Украине пока ещё ни разу не приходил идейный, даже лучше фанатичный человек. А любых других система просто поглощает. Ибо что бы не поддаваться искушениям коррупционной системы, нужно быть слегка чёкнутым.
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22.09.2020 10:55 Відповісти
Как не произошла? Ты шо, рахманин нас за дурачков держиш? Ты же благодаря этой перезагрузке и смог стать Народным Депутатом !! В своей газете ты десятилетиями кри тиковал любую власть а теперь ты сам ею стал! Так что работай или вали как славик пока не поздно!
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22.09.2020 12:59 Відповісти
 
 