Перезавантаження влади не відбулося. Це гарне словосполучення, яке не має нічого спільного з реальністю, - Рахманін

Обіцяне президентом України Володимиром Зеленським повне перезавантаження влади не відбулося.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фактам", яке опубліковано 21 вересня, заявив глава парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"Це гарне словосполучення, яке не має нічого спільного з реальністю. Перезавантаження влади не відбулося. Виявилося, для того, щоб керувати державними органами й ухвалювати державні рішення, замало мати добрі наміри, якщо припустити, що такі були. Ще потрібні досвід, розуміння, знання, кваліфіковані кадри і системний підхід. Тобто все те, чого не було і, на жаль, немає і зараз", - сказав нардеп.

Рахманін вважає, що все позитивне в країні робиться не завдяки, а всупереч.

"Завдяки певній кількості людей, рекрутованих уже в процесі формування інститутів влади, які знають, як все працює, і в силу свого досвіду і розуміння намагаються якимось чином коригувати дурниці, які долітають зверху", - вважає Рахманін.

Він вважає головним позитивним моментом для країни те, що Україна збереглася як держава, попри виклики.

"Тобто наша стійкість і життєздатність вищі, ніж здається нашим ворогам", - наголосив Рахманін.

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