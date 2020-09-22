Кіберполіція викрила фаната української співачки, який блокував продаж квитків на її концерти

Фанат української співачки за допомогою бот-мережі блокував бронювання квитків на онлайн-сервісах. За такі дії чоловікові загрожує до шести років ув'язнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції НПУ, правоохоронці встановили, що 24-річний житель Харкова, маючи певні навички в комп'ютерній інженерії, неодноразово блокував бронювання квитків на концерти співачки.

"Чоловік здійснював DDoS-атаки на сайти та налаштував бот-мережу, яка перешкоджала іншим користувачам у купівлі квитків. При цьому фігурант використовував іноземні VPN-сервіси. В результаті таких дій, два концерти співачки було скасовано. Ще три – відбулися за присутності лише 30% глядачів", - уточнюється в повідомленні.

За попередніми даними, сума збитків сягає понад 500 тисяч гривень. Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта. За результатами вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку). У поліції не уточнили, про концерти якої української співачки йдеться.