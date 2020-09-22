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Новини
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Кіберполіція викрила фаната української співачки, який блокував продаж квитків на її концерти

Кіберполіція викрила фаната української співачки, який блокував продаж квитків на її концерти

Фанат української співачки за допомогою бот-мережі блокував бронювання квитків на онлайн-сервісах. За такі дії чоловікові загрожує до шести років ув'язнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції НПУ, правоохоронці встановили, що 24-річний житель Харкова, маючи певні навички в комп'ютерній інженерії, неодноразово блокував бронювання квитків на концерти співачки.

"Чоловік здійснював DDoS-атаки на сайти та налаштував бот-мережу, яка перешкоджала іншим користувачам у купівлі квитків. При цьому фігурант використовував іноземні VPN-сервіси. В результаті таких дій, два концерти співачки було скасовано. Ще три – відбулися за присутності лише 30% глядачів", - уточнюється в повідомленні.

За попередніми даними, сума збитків сягає понад 500 тисяч гривень. Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта. За результатами вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку). У поліції не уточнили, про концерти якої української співачки йдеться.

Автор: 

квитки (448) концерт (234) кіберполіція (413)


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Топ коментарі
+18
дело важное конечно..намного важнее поиска руснявых гнид которые постят комуняцкую блевоту
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22.09.2020 00:37
+15
Лучше бы поймали хацкера-наркомана, который заблокировал мозги 73% украинцам своими видосиками то из машины, то с беговой дорожки, то с кафе-шаурмы, то из фонтана...
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22.09.2020 01:11
+13
Человек боролся с распространением коронавируса.
Какие концерты? Чтобы потом вспышка по городу пошла?
Пусть в ютубе воздыхатели на свою певицу ртом воздыхают...
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22.09.2020 01:23
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22.09.2020 00:34 Відповісти
Он всего лишь хотел чтобы она пела только для него.
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22.09.2020 00:36 Відповісти
А может он и прав ,потому что невозможно слушать таких певиц рОтом в полоктавы ,как внучка фокина...
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22.09.2020 09:13 Відповісти
Л.Зыкина шоли ?
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22.09.2020 10:44 Відповісти
дело важное конечно..намного важнее поиска руснявых гнид которые постят комуняцкую блевоту
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22.09.2020 00:37 Відповісти
Сам-то ты шпаришь по их методичкам, парниша. Те тоже очень любили искать врагов народа.
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22.09.2020 08:41 Відповісти
А як узнати, що за пєвіца ротом? Бо не знаю як реагувати на новину.
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22.09.2020 00:40 Відповісти
Даже интересно стало, что это за такая "популярная" певица...
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22.09.2020 00:46 Відповісти
то была подруга Ермака, пристроившая дедушку в ТКГ?
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22.09.2020 07:16 Відповісти
Если "фанат" из Харькова,а все происходит при нынешней власти,имя певицы не названо,то с высокой долей вероятности предпологаю,что певица эта ......Таисья Повалий!
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22.09.2020 08:22 Відповісти
мені дивно, що фанат співачки не дає їй можливість заробити гроші. Що ж то за фанат такий, це він так любить цю співачку якоюсь осбливою любов'ю?
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22.09.2020 09:43 Відповісти
Любов то така рiч.,."так не доставайся ж ты никому" пам'ятаете?
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22.09.2020 10:23 Відповісти
Тая,видная старушенция
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22.09.2020 10:27 Відповісти
Может он патриот, а певица ватница. Надо разобраться.
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22.09.2020 00:48 Відповісти
хм. кибер-мусора !!! лучше разоблачите того бизнесмена-упыря который продает "атрибутику Кацапского мира" в Украине !!! (чуть ниже эта новость в ленте Цензора)
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22.09.2020 00:50 Відповісти
Может у "фананата" хороший музыкальный слух .... ?
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22.09.2020 00:54 Відповісти
Лучше бы поймали хацкера-наркомана, который заблокировал мозги 73% украинцам своими видосиками то из машины, то с беговой дорожки, то с кафе-шаурмы, то из фонтана...
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22.09.2020 01:11 Відповісти
Любовь - зла!
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22.09.2020 01:20 Відповісти
Человек боролся с распространением коронавируса.
Какие концерты? Чтобы потом вспышка по городу пошла?
Пусть в ютубе воздыхатели на свою певицу ртом воздыхают...
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22.09.2020 01:23 Відповісти
И разряда: в некотором царстве.....
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22.09.2020 08:07 Відповісти
Алла Пугачёва?
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22.09.2020 08:09 Відповісти
Она еще поет,пардон, жива ?
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22.09.2020 09:16 Відповісти
Ольга Скабеева.
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22.09.2020 09:50 Відповісти
Сердючка?
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22.09.2020 10:41 Відповісти
Да его на работу нанимать надо, дос атаки на кацапстаг
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22.09.2020 11:49 Відповісти
 
 