Моє перебування депутатом в Одеській облраді не вплине на роботу в МОЗ, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що його робота депутатом Одеської обласної ради не вплине на роботу в Міністерстві охорони здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Степанов розповів в ефірі "Свободи слова" на ICTV

Степанов заявив: "Жодним чином моє очолення списку в Одеську обласну раду не вплине на мою роботу в Міністерстві охорони здоров’я".

На запитання, чи залишить він МОЗ після обрання в облраду Одеси, Степанов відповів: "Чому? Депутат обласної ради не є посадовою особою, він не є депутатом Верховної Ради, який не може працювати на інших посадах".

Він наголосив, що не піде з посади міністра, хоча "багато хто про це мріє".

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