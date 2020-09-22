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Моє перебування депутатом в Одеській облраді не вплине на роботу в МОЗ, - Степанов

Моє перебування депутатом в Одеській облраді не вплине на роботу в МОЗ, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що його робота депутатом Одеської обласної ради не вплине на роботу в Міністерстві охорони здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Степанов розповів в ефірі "Свободи слова" на ICTV

Степанов заявив: "Жодним чином моє очолення списку в Одеську обласну раду не вплине на мою роботу в Міністерстві охорони здоров’я".

На запитання, чи залишить він МОЗ після обрання в облраду Одеси, Степанов відповів: "Чому? Депутат обласної ради не є посадовою особою, він не є депутатом Верховної Ради, який не може працювати на інших посадах".

Він наголосив, що не піде з посади міністра, хоча "багато хто про це мріє".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов очолить список партії "Слуга народу" в Одеську облраду

Автор: 

облрада (283) Одеська область (3243) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+13
Да и твое пребывание в Минздраве мало на что влияло.
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22.09.2020 00:58
+7
Мое пребывание депутатом в Одесском облсовете не повлияет на работу в Минздраве, - Степанов - Цензор.НЕТ 7553
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22.09.2020 01:02
+7
Если у вас нету работы,
То вам её не потерять(c)

Не работал раньше, нечего и начинать.
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22.09.2020 01:03
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Да и твое пребывание в Минздраве мало на что влияло.
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22.09.2020 00:58 Відповісти
Бо це не посада прибиральниці, відсутність якоЇ хоч на один день, відчувається відразу.
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22.09.2020 07:19 Відповісти
Хуже министра еще не было. Вся его работа - это доклад о вирусе, который может сделать любой клерк из министерства. И сделать это лучше, чем он. Больше ничем этот ленивый поц не занимается. Хотя, 100% для себя подворовывает.
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22.09.2020 09:42 Відповісти
А шо, таки так мона??!
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22.09.2020 01:02 Відповісти
Мое пребывание депутатом в Одесском облсовете не повлияет на работу в Минздраве, - Степанов - Цензор.НЕТ 7553
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22.09.2020 01:02 Відповісти
Если у вас нету работы,
То вам её не потерять(c)

Не работал раньше, нечего и начинать.
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22.09.2020 01:03 Відповісти
Вот тут я согласен с лозунгом зе-тыпилов:
"ХУЖЕ НЕ БУДЕТ!"
(ибо хуже некуда)
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22.09.2020 01:14 Відповісти
Забавно. Может быть, и мне податься куда-нибудь в одесские депутаты, а преподаванию в киевском ВУЗе это никак не помешает?
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22.09.2020 01:16 Відповісти
... в одесские мэры
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22.09.2020 01:22 Відповісти
Не, лучше в депутаты. Мэр - слишком представительская должность, часто требующая личного присутствия. А вот депутат может быть где угодно; важно, чтобы на месте была его карточка.
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22.09.2020 01:33 Відповісти
Я уже вижу как вы на своем вертолете летаете на сессии в Одессу
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22.09.2020 01:35 Відповісти
Звучит как некролог.
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22.09.2020 01:47 Відповісти
Буду голосовать через Зум
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22.09.2020 10:13 Відповісти
Зе!лень безумна. А всё потому, что нормально функционирующего государства нету, вот они и куражатся, переводя всё в плоскость "Я так считаю! А вы не так считаете? Ну и считайте себе, а я вот так считаю, и что вы сделаете, мне всё равно на вас!"
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22.09.2020 07:45 Відповісти
Стахановєц, мля...
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22.09.2020 01:20 Відповісти
Паша Ангелина
Мое пребывание депутатом в Одесском облсовете не повлияет на работу в Минздраве, - Степанов - Цензор.НЕТ 840
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22.09.2020 07:02 Відповісти
Не место коронобесам в Одесе. Казачок засланый откаты собирать для зелени.
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22.09.2020 02:02 Відповісти
Наверна и Мойо?.)))
А никака не повлиляєт....
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22.09.2020 02:27 Відповісти
Степашка-молодца. И рыбку съесть и на йух сесть..
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22.09.2020 05:55 Відповісти
ОДНОЙ ЗЕЛЕНОЙ ЖОПОЙ НА ДВА СТУЛА
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22.09.2020 06:25 Відповісти
В Одессе про таких говорят - "Одним тухесом на два базара"
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22.09.2020 06:56 Відповісти
типа не переживай-те я и там все равно нихрена не делаю.
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22.09.2020 07:07 Відповісти
Если человек говорит, что пребывание на двух должностях ни на что не влияет, то, по собственному опыту, это свидетельствует о том, что одно дело, или сразу два, он будет делать плохо.
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22.09.2020 07:39 Відповісти
На дві гілки влади (законодавчу і виконавчу) один тухес. Вміють же зелені жити.
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22.09.2020 08:25 Відповісти
Навчилися нас з вами дурити...а не жити.
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22.09.2020 08:43 Відповісти
Так не бывает!!!!! Значт, оба дела будут делаться спустя рукава. Степанову слишком далеко до Юлия Цезаря, чтобы делать хорошо 2 дела. Он и с одним-то не справляется, к сожалению....
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22.09.2020 08:42 Відповісти
Ага, также, как и твоё пребывание на посту министра. Одни видосики и пиар
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22.09.2020 09:18 Відповісти
может ему дома посидеть, раз не влияет
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22.09.2020 09:33 Відповісти
Красть будет на всех должностях,дайте ему еще пару !
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22.09.2020 10:36 Відповісти
так нах** нужен такой министр?!))
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22.09.2020 10:43 Відповісти
он сам не уйдет ,его пора "уйти"
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22.09.2020 12:04 Відповісти
 
 