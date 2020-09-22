Звільнений з колонії кримський активіст Мемедемінов не відкидає, що повернеться до цивільної журналістики

Кримський цивільний журналіст Наріман Мемедемінов, який 21 вересня звільнився з колонії-поселення в Ростовській області Росії, не відкидає, що після повернення до окупованого Криму знову займеться висвітленням судових процесів над кримськими татарами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сам розповів в ефірі Радіо Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

"Я продовжую вважати себе цивільним журналістом. Але наскільки у мене буде можливість займатися цією діяльністю – я думаю, буде видно і зрозуміло після приїзду в Крим. Наскільки це корисно, наскільки це потрібно. Я знаю, що, на жаль, арешти і так звані кримінальні справи – політично мотивовані – тривають, і це не тільки наша думка, а й оцінка світової спільноти", – зазначив Мемедемінов.

Кримський адвокат Едем Семедляєв наголосив, що, згідно з вироком російського суду, Наріману Мемедемінову не заборонено займатися публічною діяльністю після звільнення. Проте, за словами захисника, група юристів вже готує скаргу до Європейського суду з прав людини.

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"Звичайно ж, звинувачення насправді було пов’язано з його журналістською діяльністю ... Ми розглядаємо питання про подання скарги до Європейського суду з прав людини. Власне, наші партнери вже готують її", – сказав Семедляєв.

У жовтні 2019 року російський суд засудив Нарімана Мемедемінова до двох з половиною років ув’язнення в колонії-поселенні за звинуваченнями в "публічних закликах до здійснення терористичної діяльності через інтернет". Підсудний провину не визнав.

Військовий апеляційний суд у Московській області Росії 14 травня залишив вирок чинним. МЗС України висловило протест у зв’язку з цим рішенням.

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