Скасування ПЛР-тесту за відсутності симптомів на 14-й день самоізоляції дозволить розвантажити лабораторії, - Степанов

Скасування обов'язкового ПЛР-тесту на 14-й день за відсутності симптомів для людей, які перебувають на самоізоляції, дозволить розвантажити лабораторії і скоротити черги на тестування, вважає міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV в понеділок.

"Ми змінюємо підходи. Наприклад, у нас у стандартах було прописано, що всі люди, які перебувають на самоізоляції, мають після 14 дня пройти тест на коронавірус. Ми змінили стандарт надання медичної допомоги, і якщо людина 14 днів перебуває на самоізоляції, і в неї немає жодного симптому, то в такому разі їй не потрібно робити ПЛР. Це розвантажує лабораторії", - сказав він.

Степанов зазначив, що в разі, якщо в якомусь регіоні виникають черги на проведення тестування через велике завантаження лабораторій, МОЗ підключає лабораторії сусідніх регіонів.

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"Якщо десь виникають такі проблеми, ми відразу перевозимо тести в інші міста", - сказав він.

Степанов повідомив, що нині в українських лікарнях із 30 тис. ліжок, підготовлених для пацієнтів з COVID-19, 13,108 тис. зайняті пацієнтами з COVID-19 або з підозрою на COVID-19.

Коментуючи витрачання коштів на боротьбу з COVID-19, Степанов зазначив, що МОЗ отримало всі необхідні для цього ресурси та за потреби обсяг цих ресурсів може бути збільшений.

"У нас є чітке розуміння в уряді що якщо завтра нам знадобляться ще кошти для боротьби з COVID-19, ці кошти будуть знайдені", - сказав він.

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