Скасування ПЛР-тесту за відсутності симптомів на 14-й день самоізоляції дозволить розвантажити лабораторії, - Степанов
Скасування обов'язкового ПЛР-тесту на 14-й день за відсутності симптомів для людей, які перебувають на самоізоляції, дозволить розвантажити лабораторії і скоротити черги на тестування, вважає міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV в понеділок.
"Ми змінюємо підходи. Наприклад, у нас у стандартах було прописано, що всі люди, які перебувають на самоізоляції, мають після 14 дня пройти тест на коронавірус. Ми змінили стандарт надання медичної допомоги, і якщо людина 14 днів перебуває на самоізоляції, і в неї немає жодного симптому, то в такому разі їй не потрібно робити ПЛР. Це розвантажує лабораторії", - сказав він.
Степанов зазначив, що в разі, якщо в якомусь регіоні виникають черги на проведення тестування через велике завантаження лабораторій, МОЗ підключає лабораторії сусідніх регіонів.
"Якщо десь виникають такі проблеми, ми відразу перевозимо тести в інші міста", - сказав він.
Степанов повідомив, що нині в українських лікарнях із 30 тис. ліжок, підготовлених для пацієнтів з COVID-19, 13,108 тис. зайняті пацієнтами з COVID-19 або з підозрою на COVID-19.
Коментуючи витрачання коштів на боротьбу з COVID-19, Степанов зазначив, що МОЗ отримало всі необхідні для цього ресурси та за потреби обсяг цих ресурсів може бути збільшений.
"У нас є чітке розуміння в уряді що якщо завтра нам знадобляться ще кошти для боротьби з COVID-19, ці кошти будуть знайдені", - сказав він.
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Или тест - или карантин.
А карантин и потом тест - это только чокнутый мог прописать в алгоритм...
А после болезни, на 14 день, при отсутствии симптомов, более логичен тест на антитела.
До сих пор был только 1 зарегистрированный случай в Китае, где человек болел более 50 дней и выздоравливать не собирался (вирус вошел в симбиоз с организмом), выздоровел только после вкалывания сыворотки
А болезнь, вызванная SARS-CoV-2, называется COVID-19.
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-тирания..
Мое пребывание депутатом в Одесском облсовете не повлияет на работу в Минздраве
Из нас делалают стадо. Степаша подменяет конституцию.
Здрассссь-те!
Для особо упоротых одно ненадевание маски 150 евро. Наверное есть те, кто может себе позволить такую роскошь в течении всего дня.
И сомневаюсь, что у них полиции на душу населения больше.
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В запасе еще много очевидных решений.
которые должны жестко контролировать и штрафовать физических и юридических лиц
за нарушение правил карантина.
Только страх может победить наш совковый ,несгибаемый менталитет ,страх
заболеть и страх существенного штрафа за несоблюдение правил карантина.