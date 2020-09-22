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Скасування ПЛР-тесту за відсутності симптомів на 14-й день самоізоляції дозволить розвантажити лабораторії, - Степанов

Скасування ПЛР-тесту за відсутності симптомів на 14-й день самоізоляції дозволить розвантажити лабораторії, - Степанов

Скасування обов'язкового ПЛР-тесту на 14-й день за відсутності симптомів для людей, які перебувають на самоізоляції, дозволить розвантажити лабораторії і скоротити черги на тестування, вважає міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV в понеділок.

"Ми змінюємо підходи. Наприклад, у нас у стандартах було прописано, що всі люди, які перебувають на самоізоляції, мають після 14 дня пройти тест на коронавірус. Ми змінили стандарт надання медичної допомоги, і якщо людина 14 днів перебуває на самоізоляції, і в неї немає жодного симптому, то в такому разі їй не потрібно робити ПЛР. Це розвантажує лабораторії", - сказав він.

Степанов зазначив, що в разі, якщо в якомусь регіоні виникають черги на проведення тестування через велике завантаження лабораторій, МОЗ підключає лабораторії сусідніх регіонів.

Також читайте: Моє перебування депутатом в Одеській облраді не вплине на роботу в МОЗ, - Степанов

"Якщо десь виникають такі проблеми, ми відразу перевозимо тести в інші міста", - сказав він.

Степанов повідомив, що нині в українських лікарнях із 30 тис. ліжок, підготовлених для пацієнтів з COVID-19, 13,108 тис. зайняті пацієнтами з COVID-19 або з підозрою на COVID-19.

Коментуючи витрачання коштів на боротьбу з COVID-19, Степанов зазначив, що МОЗ отримало всі необхідні для цього ресурси та за потреби обсяг цих ресурсів може бути збільшений.

"У нас є чітке розуміння в уряді що якщо завтра нам знадобляться ще кошти для боротьби з COVID-19, ці кошти будуть знайдені", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ подавало запит на 296 млрд грн загального бюджету на охорону здоров'я у 2021 році, - Степанов

Автор: 

тестування (457) Степанов Максим (2196) тест (318)


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Топ коментарі
+8
А зачем нужен был тест на 14-й день? Вы идиоты?
Или тест - или карантин.
А карантин и потом тест - это только чокнутый мог прописать в алгоритм...
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22.09.2020 02:02
+6
Коротше. Грошей на обов'язкові тести немає. 14 днів це в середньому. А буває і довше. Американці це описали. А уявіть, що на самоізоляції продавець. І виходить на роботу. Але то таке. Моїй сестрі, лікареві-терапевту будинку для неповносправних дітей зробили тест ІФА (м) на третій день інфікування. Він був негативним, бо цей тест показує наявність антитіл, яких може не бути до 5 днів. У сестри піднялася температура. За свої кошти вона зробила МРТ, який показав двостороння запалення вірусного походження. А дільничний терапевт відмовляється дати скерування на безкоштовний тест ПЛР, мотивуючи це тим, що тест ІФА був негативним. Тому людина фактично хвора на КОВІД, але у статистику не попадає. От такі у Степанова порядки. Лікар!!! повинен проходити МРТТ і тести ПЛР аю власним коштом. А Степанові хоче при цьому бардакові бути ще й депутатом одеської міськради. Тоді в Одесі буде такий же бардак, як і в його відомстві.
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22.09.2020 02:20
+6
Вы почему-то считаете, что после карантина все оказываются здоровыми. Не все. Карантин - это не лечение. Тест на 14-й день карантина при наличии симптомов вполне логичен.
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22.09.2020 05:42
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А зачем нужен был тест на 14-й день? Вы идиоты?
Или тест - или карантин.
А карантин и потом тест - это только чокнутый мог прописать в алгоритм...
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22.09.2020 02:02 Відповісти
Ну які вибрали такі й роблять.
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22.09.2020 02:41 Відповісти
Вы почему-то считаете, что после карантина все оказываются здоровыми. Не все. Карантин - это не лечение. Тест на 14-й день карантина при наличии симптомов вполне логичен.
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22.09.2020 05:42 Відповісти
А если нет денег, то на волю? Какой-то идиотизм.Но со Степанова взятки гладки.
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22.09.2020 07:53 Відповісти
ПЦР тест логичен при начале болезни для 100% гарантии определения наличия вируса
А после болезни, на 14 день, при отсутствии симптомов, более логичен тест на антитела.
До сих пор был только 1 зарегистрированный случай в Китае, где человек болел более 50 дней и выздоравливать не собирался (вирус вошел в симбиоз с организмом), выздоровел только после вкалывания сыворотки
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22.09.2020 08:58 Відповісти
Коротше. Грошей на обов'язкові тести немає. 14 днів це в середньому. А буває і довше. Американці це описали. А уявіть, що на самоізоляції продавець. І виходить на роботу. Але то таке. Моїй сестрі, лікареві-терапевту будинку для неповносправних дітей зробили тест ІФА (м) на третій день інфікування. Він був негативним, бо цей тест показує наявність антитіл, яких може не бути до 5 днів. У сестри піднялася температура. За свої кошти вона зробила МРТ, який показав двостороння запалення вірусного походження. А дільничний терапевт відмовляється дати скерування на безкоштовний тест ПЛР, мотивуючи це тим, що тест ІФА був негативним. Тому людина фактично хвора на КОВІД, але у статистику не попадає. От такі у Степанова порядки. Лікар!!! повинен проходити МРТТ і тести ПЛР аю власним коштом. А Степанові хоче при цьому бардакові бути ще й депутатом одеської міськради. Тоді в Одесі буде такий же бардак, як і в його відомстві.
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22.09.2020 02:20 Відповісти
Отмена ПЦР-теста при отсутствии симптомов на 14-й день самоизоляции позволит разгрузить лаборатории, - Степанов - Цензор.НЕТ 4630
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22.09.2020 02:46 Відповісти
Вообще-то, тут написано, что различные КОВИД-тест системы могут обнаруживать САРС-вирусы (это грипп). А для КОВИДа это не работает. Самый быстрый тест - это ПЦР, но он может не обнаружить, если инфекция залегает в нижних отделах дыхательной системы.
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22.09.2020 06:30 Відповісти
Ссорі ..який же він швидкий ..якщо добу чекають !?
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22.09.2020 07:00 Відповісти
Быстрый имеется ввиду, что можно обнаружить до появления признаков. Что касается исполнения теста - подсчитайте сколько нужно времени чтобы 1) набрать образцов для заполнения всей кассеты, 2) амплифицировать (около часа), 3) разогнать в геле, 4) прокрасить и просмотреть. Учтите еще, что лаборантов в лабораториях практически не осталось. Так что нужно еще приготовить гель и протестировать его, если разные партии. Вот и получается, что результат выдают на следующий день.
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22.09.2020 21:46 Відповісти
SARS-CoV-2, це і є коронавірус. І графіки побудовані саме для цього вірусу. Читайте уважніше
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22.09.2020 08:03 Відповісти
Чукчі нє чітатєлі. Один за грип торочить, інший 7×2 помножити не може. Але в усіх є своє баченя цієї проблеми. Щє ніколи вірусологія, імунологія й пульмонологія не була такою близькою до загалу.
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22.09.2020 09:05 Відповісти
Дякую. Так, дійсно там написано САРС-Ков-2. Бо до него був САРС-Ков, то вірус китайської атипової пневмонії, яку називали хто грипом, хто ГРВІ.
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22.09.2020 21:49 Відповісти
Вирус - это SARS-CoV-2.
А болезнь, вызванная SARS-CoV-2, называется COVID-19.
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22.09.2020 09:43 Відповісти
Речь идет о четырнадцатом дне. Где он на графике и где шкала вероятности обнаружения?
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22.09.2020 08:00 Відповісти
На шкале не дни, а недели (weeks)/
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22.09.2020 21:51 Відповісти
Да какая разница!
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23.09.2020 05:49 Відповісти
шкала градуйована в тижнях. Тож 14 день відповідає значенню "2"
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29.09.2020 08:03 Відповісти
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-тирания..
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22.09.2020 02:24 Відповісти
Этот перл выдал "работник", который заявил -
Мое пребывание депутатом в Одесском облсовете не повлияет на работу в Минздраве
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22.09.2020 03:36 Відповісти
Это равносильно признанию, что он в Минздраве ничего не делал.
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22.09.2020 05:47 Відповісти
где вирусологи, коронобесы им слова не дают. Бессимптомный заразить не может.
Из нас делалают стадо. Степаша подменяет конституцию.
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22.09.2020 05:38 Відповісти
"Бессимптомный заразить не может".

Здрассссь-те!
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22.09.2020 05:54 Відповісти
Поможет разгрузить лаборатории и загрузить морги.
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22.09.2020 05:40 Відповісти
"...чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет." Ревизор.
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22.09.2020 05:53 Відповісти
Если вообще и не лечить, то разгрузим пенсионный фонд.
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22.09.2020 06:19 Відповісти
А если совсем отменить тесты- то все будут здоровыми! Но при этом нещадно штрафовать за маски, каждые пол часа что бы одевали новую, а иначе- штраф!!!
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22.09.2020 06:34 Відповісти
А кто будет контролировать каждые полчаса? К каждому приставить по полицейскому?😁
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22.09.2020 08:08 Відповісти
Ну в Париже как-то справляются. Сколько раз за день поймали - столько штрафов.
Для особо упоротых одно ненадевание маски 150 евро. Наверное есть те, кто может себе позволить такую роскошь в течении всего дня.

И сомневаюсь, что у них полиции на душу населения больше.
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22.09.2020 09:44 Відповісти
Отмена ПЦР-теста при отсутствии симптомов на 14-й день самоизоляции позволит разгрузить лаборатории, - Степанов - Цензор.НЕТ 3030
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22.09.2020 06:34 Відповісти
Здоровий спосіб життя .. ..імунітет
..

.Отмена ПЦР-теста при отсутствии симптомов на 14-й день самоизоляции позволит разгрузить лаборатории, - Степанов - Цензор.НЕТ 6909
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22.09.2020 06:58 Відповісти
Чогось не вистачає...
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22.09.2020 08:31 Відповісти
Зранку?
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22.09.2020 09:08 Відповісти
Виключно в профілактичних цілях
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22.09.2020 13:13 Відповісти
А увеличить количество лабораторий не пробовали? Или деньги все на дороги потратили?
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22.09.2020 06:59 Відповісти
Пан хоть знает определение слова "барыга"? Да и с Зели клоун такой же как и "спикер".
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22.09.2020 07:18 Відповісти
этот долбодятел не слышал про без симптомное протекание болезни?
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22.09.2020 07:12 Відповісти
А еслитесты вообще отменить, то нагрузки на лаборатории совсем не будет
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22.09.2020 07:26 Відповісти
Новые ЗЕлене покрашенная для мудрого Нариду)
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22.09.2020 07:40 Відповісти
Санэпидемстанция в Украине была ликвидирована в 2017 - ом году. Кто были президентом и премьером напомните пожалуйста?
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22.09.2020 08:04 Відповісти
У 35% заболевших ковид совсем проходит бессимптомно и они заражают других людей, которые находятся в группе риска, посидел человек на самоизоляции 14 дней, симптомов нет тест после этого на ковид не сдал, а вышел и пол села заразил... дебилы *****...
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22.09.2020 08:06 Відповісти
А що він робить у самоізоляції? З якого він туди пішов?
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22.09.2020 09:10 Відповісти
Это могут быть родственники заболевшего или те ,кто с ним контактировал.
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22.09.2020 09:36 Відповісти
Он вообще в курсе что тест после самоизоляции в 14 дней через Дию и так никто не делал и он был не нужен
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22.09.2020 09:35 Відповісти
А запрет диагностировать Ковид прекратит эпидемию.

В запасе еще много очевидных решений.
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22.09.2020 09:40 Відповісти
Степанов зациклился на тестах ,а давно надо привлекать и усиливать службы,
которые должны жестко контролировать и штрафовать физических и юридических лиц
за нарушение правил карантина.
Только страх может победить наш совковый ,несгибаемый менталитет ,страх
заболеть и страх существенного штрафа за несоблюдение правил карантина.
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22.09.2020 09:43 Відповісти
 
 