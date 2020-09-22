ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі понад 20 РСЗВ, розміщених із порушенням ліній відведення, - звіт

СММ ОБСЄ зафіксувала в окупованих районах Донбасу 5 танків і 21 реактивну систему залпового вогню, які були розміщені з порушенням ліній відведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) №225/2020.

"Місія зафіксувала 5 танків та 21 реактивну систему залпового вогню (РСЗВ), розміщені з порушенням ліній відведення в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей відповідно", - наголошується у звіті.

Танки були виявлені на полігоні поблизу н.п. Новоселівка (37 км на північний схід від Донецька), а РСЗВ типу БМ-21 "Град" - неподалік н.п. Хрустальний (кол. Красний Луч, 56 км на північний захід від Луганська).

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Крім того, у двох постійних місцях зберігання важкого озброєння в непідконтрольному урядові районі Луганської області 20 вересня СММ зауважила, що там і дотепер бракує 1 РСЗВ (БМ-21 "Град", 122 мм) та 1 буксируваної гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм). Водночас відсутність ще однієї буксируваної гаубиці (2А65 "Мста-Б", 152 мм) було зафіксовано вперше.