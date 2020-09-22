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Новини Агресія Росії проти України
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ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі понад 20 РСЗВ, розміщених із порушенням ліній відведення, - звіт

ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі понад 20 РСЗВ, розміщених із порушенням ліній відведення, - звіт

СММ ОБСЄ зафіксувала в окупованих районах Донбасу 5 танків і 21 реактивну систему залпового вогню, які були розміщені з порушенням ліній відведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) №225/2020.

"Місія зафіксувала 5 танків та 21 реактивну систему залпового вогню (РСЗВ), розміщені з порушенням ліній відведення в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей відповідно", - наголошується у звіті.

Танки були виявлені на полігоні поблизу н.п. Новоселівка (37 км на північний схід від Донецька), а РСЗВ типу БМ-21 "Град" - неподалік н.п. Хрустальний (кол. Красний Луч, 56 км на північний захід від Луганська).

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Крім того, у двох постійних місцях зберігання важкого озброєння в непідконтрольному урядові районі Луганської області 20 вересня СММ зауважила, що там і дотепер бракує 1 РСЗВ (БМ-21 "Град", 122 мм) та 1 буксируваної гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм). Водночас відсутність ще однієї буксируваної гаубиці (2А65 "Мста-Б", 152 мм) було зафіксовано вперше.

Автор: 

ОБСЄ (3507) звіт (413) ГРАД (146)


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Топ коментарі
+7
Эти маразматики всего лишь говорящие головы шута и него офиса. Кому пора на выход, так это президенту-недоразумению
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22.09.2020 07:33
+6
Какая неожиданность! Крав-Чухча, Факин - на выход!
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22.09.2020 07:25
+5
ну где ультиматум, что в 36 часов будут уничтожены?
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22.09.2020 07:44
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Какая неожиданность! Крав-Чухча, Факин - на выход!
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22.09.2020 07:25 Відповісти
Эти маразматики всего лишь говорящие головы шута и него офиса. Кому пора на выход, так это президенту-недоразумению
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22.09.2020 07:33 Відповісти
Боюсь, что именно ЭТА крыса побежит на выход последней... Она слишком дорого обошлась крысо-водам из-за поребрика...
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22.09.2020 07:39 Відповісти
НАГЛА БРЕХНЯ ІНСПЕКОРИ ОРДЛО НЕ МОГЛИ ПОСТУПИТИ ТАК ІЗ НАШИМ ПРЕЗИДЕНТОМ,ЄРМАКОМ ,КРАВЧУКОМ І ФОКІНИМ НЕ ВІРЮ БРЕХНІ, АСТАНАВІТЄСЬ.
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22.09.2020 07:52 Відповісти
ну где ультиматум, что в 36 часов будут уничтожены?
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22.09.2020 07:44 Відповісти
Так язык-то то в жопе, только языки Кравчука и Фокина "ляпают" как корова по асфальту.
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22.09.2020 09:10 Відповісти
Лише голосно озвучують те, що велено зеленим капітулянтом та фсб-шним дерьмаком. Інакше б вже вилетіли, як корок з пляшки.
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22.09.2020 10:31 Відповісти
А що нам кажуть наші? А наші кажуть, що там мир, дружба і жвачка і ніякої техніки і озброєння не бачать.Вони бачать в очах терориста мир. А це ще при тому, що половина ОБСЄ з росії. Одним реченням - наш найсвітліший зі своєю шоблою дав можливість окупанту озброіти передову *********** зброєю, зробити укріплення, секрети і снайперські гнізда, які в любу хвилину готові прорвати оборону і рухатися далеко вперед.
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22.09.2020 08:11 Відповісти
Хороший официальньій материал , очень пригодится на переговорах в Нориандском формате. С стороньі Украиньі подобньіх нарушений ведь не фиксируется.
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22.09.2020 09:04 Відповісти
ну.. это не при Писюроне
. старые маразматики из комисии вобще обожают парашку и хотят амнистию сделать
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22.09.2020 09:10 Відповісти
Вы уверены, что его будут использовать такие переговорщики как "кравчуки с фокиными"?
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22.09.2020 09:12 Відповісти
ну так они тоже премию хотят!!!
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22.09.2020 09:09 Відповісти
Президенту про це скажіть, бо він бачить тільки очі пуйла, наповнені миром
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22.09.2020 10:00 Відповісти
ОБСЕ обнаружило - прекрасно.... И что дальше? Какие действия? Ускорим подготовку к выборам в ОРДЛО? Поскорее изменим конституцию, пока нас всех не перестреляли? Может отведём свои войска на 20-50 км., чтобы не мешать путинским мразям продвигаться на Киев?
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22.09.2020 10:34 Відповісти
 
 