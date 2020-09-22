Найманці РФ обладнали нові укріплення біля Ужівки. За добу - три порушення припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Об'єднані сили надійно контролюють ситуацію в районі проведення операції, дотримуючись запровадженого режиму припинення вогню. Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, упродовж минулої доби, 21 вересня, російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості, що набули чинності 27 липня 2020 року.

"Постріли зі стрілецької зброї, а згодом із гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2, зафіксовано поблизу населеного пункту Мар’їнка. Ще одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано на ділянці неподалік Водяного.



Поодинокі неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, як зазначили в штабі, виявлено факт додаткового інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів у напрямку Водяного з тимчасово окупованої Ужівки.



"Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 22 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.



Захисники України дотримуються режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.