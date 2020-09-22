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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обладнали нові укріплення біля Ужівки. За добу - три порушення припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Найманці РФ обладнали нові укріплення біля Ужівки. За добу - три порушення припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Об'єднані сили надійно контролюють ситуацію в районі проведення операції, дотримуючись запровадженого режиму припинення вогню. Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, упродовж минулої доби, 21 вересня, російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості, що набули чинності 27 липня 2020 року.

"Постріли зі стрілецької зброї, а згодом із гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2, зафіксовано поблизу населеного пункту Мар’їнка. Ще одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано на ділянці неподалік Водяного.

Поодинокі неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - ООН: окупація Криму й агресія РФ на Донбасі - схожі на спробу повернутися до розподілу сфер впливу у світі

Крім того, як зазначили в штабі, виявлено факт додаткового інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів у напрямку Водяного з тимчасово окупованої Ужівки.

"Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 22 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Захисники України дотримуються режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Найманці РФ обладнали нові укріплення біля Ужівки. За добу - три порушення припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (28717) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+19
йоу, зеленутые, ваш лидер ********* не хочет провести инспекцию этих сооружений?
или, хотя бы, изобразить конвульсии, что ему это интересно?
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22.09.2020 07:45
+18
Я не можу зрозуміти, чому наші дотримуються режиму припинення вогню.
Орки домовленість зірвали, отже, вона вже давно не дійсна (в принципі - від самого початку).
Бо зобов*язання повинні виконувати обидві сторони. І якщо одна з них на них плює, то інша звільняється від своїх.
Але ж ...

Тримайтеся, хлопці.
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22.09.2020 07:48
+17
Тому що заборонено. Щойно став Зеленський- був випадок коли у хлопців і рожки до автоматів позабирали. Бачиш, Зеленський вважає що це саме ми розв'язали і підтримуєм війну. От він і старається втихомирити агресора саме у його розумінні.
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22.09.2020 07:51
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ГлАвнАе перестать стрелять... А укрепления - А где ж им жить!? И срать!?
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22.09.2020 07:41 Відповісти
Терористи публічно зривають домовленість про припинення вогню кожен день по три рази, а влада Зеленського не може ефективно протидіяти терористам! Досі не створені війська БПЛА, які б могли наносити ураження терористам превентивно і високоточно, досі закуплені БПЛА Байрактар не несуть бойове чергування на фронті. Генштаб абсолютно бездіяльний і не шукає можливості припиняти злочинну активність терористів без застосування традиційних засобів вогневого ураження! Влада слабка, а навколо влади непрофесіонали та ідіоти!
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22.09.2020 09:16 Відповісти
Забудьте - Зе дебіли від імені України взяли на себе зобов язання НІКОЛИ не відкривати вогонь навіть у відповідь, отакі довбодятли
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22.09.2020 12:18 Відповісти
Шоб было сподручней м веселей копать, можно оркам купить немного шоколада. Правда, г-н Резников?
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22.09.2020 07:45 Відповісти
йоу, зеленутые, ваш лидер ********* не хочет провести инспекцию этих сооружений?
или, хотя бы, изобразить конвульсии, что ему это интересно?
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22.09.2020 07:45 Відповісти
Найманці РФ обладнали нові укріплення біля Ужівки. За добу - три порушення припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1077

І збираються інспектувати як говнокомандуючий виконує домовленості. Зебіли зробили це разом.
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22.09.2020 07:45 Відповісти
Я не можу зрозуміти, чому наші дотримуються режиму припинення вогню.
Орки домовленість зірвали, отже, вона вже давно не дійсна (в принципі - від самого початку).
Бо зобов*язання повинні виконувати обидві сторони. І якщо одна з них на них плює, то інша звільняється від своїх.
Але ж ...

Тримайтеся, хлопці.
показати весь коментар
22.09.2020 07:48 Відповісти
Тому що заборонено. Щойно став Зеленський- був випадок коли у хлопців і рожки до автоматів позабирали. Бачиш, Зеленський вважає що це саме ми розв'язали і підтримуєм війну. От він і старається втихомирити агресора саме у його розумінні.
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22.09.2020 07:51 Відповісти
брешеш
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22.09.2020 08:37 Відповісти
Ні. Правду пише, на відміну від вас.
https://zbruc.eu/node/92743 10.10.2019 Зеленський: З мовного питання почалася війна на Донбасі .

Та й його представник в ТКГ, факін, за рік знову озвучив цю ж презЕдентську тезу.
21.09. 2020
https://censor.net/ru/news/3220538/fokin_schitaet_chto_voyina_na_donbasse_nachalas_izza_yazykovogo_voprosa_v_ukraine_podavlyayuschee_bolshinstvo
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22.09.2020 10:18 Відповісти
А що тут розуміти ..."Ту сторону" за вогонь " по укропах " ніхто не штрафує . І не залякує кримінальними справами . .
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22.09.2020 08:10 Відповісти
Ще й украiнську пенсiю регулярно виплачують...
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22.09.2020 09:05 Відповісти
не дотримуються
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22.09.2020 08:34 Відповісти
У них - нарушения это не нарушения. Так, - недоразумения. Причем недоразумения происходят в некоторых головах на "нашей стороне".
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22.09.2020 07:49 Відповісти
А куди Верховне Чмо дивиться? В задницю Путлеру?Треба кричати про порушення на весь світ, а не соплі жувати. Зе-зрадники.
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22.09.2020 08:01 Відповісти
Штурмовать укрепления, построенные во время "перемирия", первыми должны пойти преЗедент со своей партией и старые пердуны с ТКГ со своими детьми и внучками....
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22.09.2020 08:04 Відповісти
мендельвошке дадут гранату...
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22.09.2020 09:09 Відповісти
Внучка,например, может заразить триппером солдат неприятеля.
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22.09.2020 09:09 Відповісти
И почему ЗЕ-наркоман не потребует ИНСПЕКЦИИ этих позиций?!
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22.09.2020 08:07 Відповісти
Тому що Зе. І тому що наркоман.
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22.09.2020 11:16 Відповісти
...і тому що послідовний™

Найманці РФ обладнали нові укріплення біля Ужівки. За добу - три порушення припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9532
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22.09.2020 11:19 Відповісти
всем понятно для чего "перемирие"? Чтобы наши не кошмарили на "той стороне" строителей дотов и минирующих серую зону.
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22.09.2020 08:21 Відповісти
Які можуть бути претензії до кацапів? Вони поводять себе, як треба поводитись на війні. А поводить себе противник кацапів (ВСУ, очолювані ЗЕленими зрадниками-капітулянтами), як колективний лошара, то чому б не скористатись цим.
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22.09.2020 08:22 Відповісти
Найманці РФ обладнали нові укріплення біля Ужівки. За добу - три порушення припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3972
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22.09.2020 08:23 Відповісти
Восстанавливаются все оазрушенные доты и огневые точки, минируется местность, уничтожаются преимущества, достигнутые в боях, вот цена перемирию.
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22.09.2020 08:23 Відповісти
Вижу , подготовка к выборам идёт полным ходом.....Осталось заминировать ещё пару гектаров, установить ракетные установки, танки подтянуть к избирательным участкам....Думаю. Зеленскому пора уже съездить "на ту сторону", поагитировать за "слуг путена"....
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22.09.2020 08:27 Відповісти
Кравчук, Фокин, Ермак и Сивохо срочно затребовали инспекцию украинскими военными позиция рашен коллаборанте, в случае отказа сообщили что уничтожат огнем артиллерии ( ну в общем все то что объявляла " та сторона", или нам подобные вольности недопустимы мы в переговорах " мальчики для битья")
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22.09.2020 08:28 Відповісти
Политсилы, подписавшие Минские соглашения так, что приходится "разгребать", присвоили себе роль великих патриотов Украины - КравчукНайманці РФ обладнали нові укріплення біля Ужівки. За добу - три порушення припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4583
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22.09.2020 08:35 Відповісти
Цікаво, а у цього "разгребатєля" теж внучка є з накачаними варгами?
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22.09.2020 09:22 Відповісти
"Разгрєбатєль" і "вєлікій патріот" Кравчук вже наговорив по темі Донбаса на персональну шибеницю, інкрустовану бурштином.
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22.09.2020 09:30 Відповісти
Найманці РФ обладнали нові укріплення біля Ужівки. За добу - три порушення припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4784
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22.09.2020 08:40 Відповісти
И, что, мы не будем инспектировать с видео и фото фиксацией? Витольдушка, дедушка, спроси у своей внучки, что по этому поводу думает её друг елДак, тьфу ты, дЕрьмак, ой, Ермак, впрочем, какая разница.
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22.09.2020 08:45 Відповісти
Кравчук, Фокин, вы где?

Ждем негодующих заявлений и как минимум по 10 предложений от каждого, как реагировать на нарушения соглашений рос. террористами.
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22.09.2020 08:48 Відповісти
Наемники РФ оборудовали новые укрепления возле Ужовки. ©
А какая разніца?!™ © Зе
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22.09.2020 09:09 Відповісти
Зато украинские воины добросовестно продолжают не стрелять, берегут патроны возможно для других целей.
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22.09.2020 09:17 Відповісти
...і гроші. Аби не штрафували за вогонь у відповідь.
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22.09.2020 10:11 Відповісти
"Та сторона" не то,что мы,укрепляется ,хочет встретить наступление "мира" подготовленными.А мы-выполняем задания "по назначению"?Вопрос конечно не к бойцам, а к ГенШтабу.Я бы уже начинал строить укрепрайоны на границе с луганской и донецкой областью,бо после выборов,которые требуют там провести они потребуют под лугандон всю территорию этих областей и уже шанса не будет!
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22.09.2020 09:19 Відповісти
Но оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этого урока не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире", - заявил президент Украины... .. Может хватит уже играть, может пора освобождать?
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22.09.2020 09:31 Відповісти
Где этот уЗЕбок со смартфоном ?..
Пусть поедет на передок и поснимает "мир в смартфоне".
И памперсов побольше с собой прихватит, так как душевная организация у него нежная и чувствительная. Будет свои "чувства" в памперсы откладывать, и нежными нижними "слезами" окроплять.
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22.09.2020 09:31 Відповісти
Как неожиданно. Кто бы мог подумать.

Казалось бы причем тут предательство Зеленского...
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22.09.2020 10:02 Відповісти
Даже слепоглухонемое ОБСЕ фиксирует установки РЗСО и танки по линии разделения.
Только у Зеленского и Тарана - "мир"!, который увидели в ду@пе путлера !
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22.09.2020 10:25 Відповісти
Делают из армии терпил.А после закона про штрафы за ответный огонь там останутся одни "заробитчаны" и мы вернёмся в 2013 год.
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22.09.2020 12:17 Відповісти
Найманці РФ обладнали нові укріплення біля Ужівки. За добу - три порушення припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8700
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22.09.2020 12:21 Відповісти
Нет смонений, что завтра украинский генерал, ОБСЕ и укрианские добровольцы будут допущены к инспектированию этих позиций. А как же ?! Это ж - зеркалка...
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22.09.2020 12:34 Відповісти
Сначала надо сепаров предупредить о том, что эти позиции будут уничтожены артиллерией.
Дать им срок, чтобы они сами окопы закопали и убрались оттуда. Зеркалка.
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22.09.2020 13:29 Відповісти
Всмислі втрат немає? А люди писали що бачили...
Це що тепер треба щоб громадяни знімали на відео транспортування загиблих солдатів?
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22.09.2020 16:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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22.09.2020 18:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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22.09.2020 18:39 Відповісти
 
 