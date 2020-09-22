Пожежа в моєму будинку - 100% умисний підпал, - Шабунін отримав результати експертизи. ДОКУМЕНТ

Згідно з висновками експертизи, причиною пожежі в будинку голови правління і співзасновника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна став навмисний підпал.

Про це Шабунін написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Отримали висновки експертизи щодо мого будинку - 100% умисний підпал. Я не маю права розголошувати матеріали провадження Нацполіції, тож дуже прозоро натякну: до їхньої експертизи в мене претензій немає", - написав він.

За його словами, підпал здійснювався у спосіб, який залишав мінімальні шанси на порятунок людей у будинку: "Господнє чудо, що сусідка посеред ночі не спала".

"Ні виконавців, ні тим більше замовників злочину не знайдено", - додав він.

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У документі йдеться, що пожежа почалася з ґанку будинку. "Для виникнення стійкого полум'яного горіння був використаний інтенсифікатор процесу горіння, легкозаймиста рідина - бензин, дизельне паливо або гас", - йдеться в експертному висновку

Нагадаємо, 23 липня голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.

Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку Шабуніна.

Глава представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею.





