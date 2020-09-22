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Новини
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Пожежа в моєму будинку - 100% умисний підпал, - Шабунін отримав результати експертизи. ДОКУМЕНТ

Згідно з висновками експертизи, причиною пожежі в будинку голови правління і співзасновника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна став навмисний підпал.

Про це Шабунін написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Отримали висновки експертизи щодо мого будинку - 100% умисний підпал. Я не маю права розголошувати матеріали провадження Нацполіції, тож дуже прозоро натякну: до їхньої експертизи в мене претензій немає", - написав він.

За його словами, підпал здійснювався у спосіб, який залишав мінімальні шанси на порятунок людей у будинку: "Господнє чудо, що сусідка посеред ночі не спала".

"Ні виконавців, ні тим більше замовників злочину не знайдено", - додав він.

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У документі йдеться, що пожежа почалася з ґанку будинку. "Для виникнення стійкого полум'яного горіння був використаний інтенсифікатор процесу горіння, легкозаймиста рідина - бензин, дизельне паливо або гас", - йдеться в експертному висновку

Нагадаємо, 23 липня голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.

Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку Шабуніна.

Глава представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею.

Пожежа в моєму будинку - 100% умисний підпал, - Шабунін отримав результати експертизи 01
Пожежа в моєму будинку - 100% умисний підпал, - Шабунін отримав результати експертизи 02
Пожежа в моєму будинку - 100% умисний підпал, - Шабунін отримав результати експертизи 03

Автор: 

підпал (680) Шабунін Віталій (534) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+25
"Кто угодно, только не Порошенко". Їж, не обляпайся.
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22.09.2020 07:52
+14
Ясно... При Кучмі за критику влади відрізали голови... При Януковичу за критику влади відбивали нирки і голови проломлювали... Всі верещали про "цензуру". Прийшов "Порох". Перестали "бить по голові" всіх "крикунів". "Появились все эти бесполезные шабунины...". Так що, "Пороху" треба було продовжить те, що було при його попередниках? "Проломлювать голови..."?. Тоді чим-би він відрізнявся від Кучми з Януковичем?... Тобі не здається, "хитрий", що у тебе "русскомірство" проступає? Бо тільки кацапи ******* тих, хто їм "хребти ламає...".
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22.09.2020 09:11
+13
Ты не прав, гривну Порошенко обвалил не в 5, а в 10 раз, а тарифы поднял в 20 раз. Только вот вопрос, почему же Зельц не снизил тарифы, как обещал, до прежнего уровня и не опустил доллар до прежнего значения?
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22.09.2020 08:35
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где сейчас этот шабунин и его разоблачительные речи? занят ремонтом, или язык в анус всунул и наслаждается новой жизнью?
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22.09.2020 09:42 Відповісти
беру слова назад, Шабунин начал активно критиковать Зелень.
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22.09.2020 10:45 Відповісти
Продажна олігархічна підніжка Шабунін підпалював, продажна олігархічна підніжка Шабунін знає, що каже.
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22.09.2020 09:43 Відповісти
"воронья слободка не могла не сгореть"
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22.09.2020 13:01 Відповісти
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